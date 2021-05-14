Арсенал палестинцев: чем ХАМАС обстреливает израильские города

Джонатан Маркус

Эксперт по международной политике

14 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У ХАМАС и других палестинских группировок есть целый набор типов ракет разного радиуса действия

Новая вспышка конфликта между палестинскими группировками в секторе Газа и Израилем несет смерть, разрушения и страдания обеим сторонам - но в очень неравной пропорции. Израильская армия несравнимо сильнее.

ВВС Израиля, его ударные дроны и системы сбора данных позволяют ему практически беспрепятственно выбирать и уничтожать цели в Газе. Израильские военные заверяют, что бьют только по законным целям, но из-за плотности населения в секторе Газа и из-за того, что объекты ХАМАС и "Исламского джихада" (группировка признана в России террористической и запрещена) расположены рядом с гражданскими зданиями и часто скрыты под ними, полностью избежать жертв среди гражданского населения невозможно.

В то же время у ХАМАС и "Исламского джихада" все же есть приличный арсенал вооружений, которыми они могут бить по Израилю. Они пробуют разные варианты. Израильтяне сбили дрон - возможно, боевой, - летевший из Газы. Кроме того, по словам пресс-секретаря израильской армии, "элитное подразделение ХАМАС" пыталось проникнуть на территорию Израиля по тайному тоннелю - но израильтяне, судя по всему, узнали об этом и, как выразился пресс-секретарь, "обрушили тоннель".

Но самым главным оружием палестинцев, несомненно, являются ракеты - разные типы ракет "земля-земля".

Часть из них вместе с другими вооружениями, такими как примененный на днях российский противотанковый комплекс "Корнет", предположительно, протащили по тоннелям с египетской территории.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По подсчетам израильтян, с вечера понедельника из сектора Газа было выпущено более 1500 ракет

Но основную массу своих ракет ХАМАС и "Исламский джихад" производят сами: они создали в секторе Газа целый производственный комплекс, быстро развивающийся и довольно высокотехнологичный. Израильские и иностранные эксперты считают, что в создании этого комплекса очень помог Иран.

Теперь места производства и хранения ракет снова стали первоочередными целями для израильской армии.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В ответ на ракетные обстрелы Израиль нанес уже сотни ударов по сектору Газа

Сколько у палестинцев ракет, неизвестно, и точная оценка невозможна. Наверняка тысячи. Ясно, что у израильской армии должны быть какие-то оценки, но она ими с общественностью не делится. Пресс-секретарь армии говорит лишь, что ХАМАС, по их данным, может стрелять по Израилю с такой интенсивностью "довольно продолжительное время".

Палестинцы имеют в своем распоряжении много разных типов ракет. В этом быстро росшем в последние годы арсенале пока не обнаружилось каких-то особо новых и продвинутых моделей, но видна общая тенденция к увеличению дальности и мощности заряда.

Основную массу ракет ХАМАС, по всей видимости, составляют ракеты "Кассам" дальностью до 10 км, "Кудс" дальностью до 16 км, ракетные системы залпового огня типа "Града" дальностью до 55 км, а также "Седжил-55" дальностью тоже до 55 км.

Но есть у ХАМАС и более дальнобойные ракеты: М-75 - до 75 км, "Фаджр" - до 100 км, R-160 - до 120 км и несколько штук M-302 радиусом до 200 км.

То есть, ХАМАС может пытаться бить и по Иерусалиму, и по Тель-Авиву, и по всему густонаселенному средиземноморскому побережью Израиля.

На третий день обстрелов израильская армия сообщила, что из тысячи с лишним выпущенных палестинцами ракет около 200 упали в секторе Газа. Возможно, это - свидетельство проблем с качеством продукции хамасовского ВПК, состоящего из разрозненных полукустарных мастерских.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Палестинские ракеты и израильские противоракеты системы ПВО "Железный купол" в небе над городом Ашкелон в ночь на среду

Армия обороны Израиля говорит, что 90% всех выпущенных ракет сбиты системой "Железный купол". Правда, в какой-то момент батарея "купола" в городе Ашкелон из-за технических неполадок вышла из строя. То есть, "Железный купол", при всей его продвинутости, не дает полной защиты от ракет.

Защищаться от ракетных обстрелов можно всего несколькими способами. Можно развернуть противоракетные системы. Можно бить по складам и местам сборки ракет.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дом в израильском Ашкелоне, разрушенный ракетой. ХАМАС пообещал превратить город Ашкелон близ сектора Газа в "ад" в ответ на авиаудары Израиля - которые являются ответом на ракетные обстрелы

В теории, можно пойти в наступление и оттеснить врага на расстояние больше радиуса действия его ракет. Но в случае с Газой это невозможно. Это одно из слабых мест палестинцев - в крохотном секторе Газа у них нет стратегической глубины тыла, и им некуда отступать.

Израиль может провести наземную операцию, чтобы подавить ракетный огонь. Но, как показало прошлое большое вторжение в сектор Газа в 2014 году, цена этого вторжения будет велика. Тогда погиб 2251 палестинец, в том числе 1462 мирных жителя, а также 67 солдат и шесть гражданских лиц на израильской стороне.

Весь этот повторяющийся цикл обстрелов, ответных ударов и вторжений никуда не ведет. В лучшем случае наступает временное затишье.

Для того, чтобы разрешить вечный израильско-палестинский спор, нужна воля сторон и последовательные усилия внешних игроков. Но палестинцы, как всегда, расколоты, для нынешнего израильского руководства эта тема вообще не была приоритетной - в общем, предпосылок для движения к прочному миру сейчас просто не видно.