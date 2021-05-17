Лимоновцы, неоязычники, ультрас: кто попал в экстремистский список до дела ФБК и штабов Навального

Оксана Чиж, Анна Пушкарская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images

Мосгорсуд рассматривает иск прокуратуры о признании экстремистскими организациями структур, основанных Алексеем Навальным - Фонда борьбы с коррупцией*, Фонда защиты прав граждан* и штабов Навального. Для тысяч сторонников политика это означает риск тюремных сроков по уголовным статьям: российский закон приравняет их к неонацистам, религиозным радикалам и сектантам, уже внесенным в экстремистский список.

Русская служба Би-би-си разбирается, кого и как власти признавали экстремистами после того, как почти 15 лет назад открыли перечень на сайте минюста Национал-большевистской партией** Эдуарда Лимонова.

Дело ФБК

Иск прокуратуры о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и Штабов Алексея Навального экстремистскими организациями Мосгорсуд начнинает рассматривать по существу 17 мая.

ФБК с 2011 года занимается "расследованием, раскрытием и пресечением коррупционных правонарушений в высших эшелонах власти". ФЗПГ был зарегистрирован в 2019 году в качестве запасного юрлица из-за блокировки счетов ФБК. Штабы появились в 2017 году, перед выборами президента. Они стали центрами протестной и расследовательской активности в регионах, власти отвечали на нее обысками и арестами.

Последняя массовая акция соратников Навального в легальном статусе состоялась 21 апреля 2021 года - через пять дней после обращения прокуратуры в суд с иском об экстремизме.

Что именно прокуратура считает доказательством причастности этих организаций к экстремизму - не ясно. Дело слушается в закрытом режиме. Засекреченная часть материалов, по словам адвоката Ивана Павлова, главы правозащитной группы "Команда 29", представляет собой "максимально полную хронику репрессий против Алексея Навального, его сторонников и ФБК" - с указанием дат, статей законов и имен фигурантов.

"Битва на Калке"

После решения суда о ликвидации двух фондов и запрете не являющихся юрлицами Штабов Навального они займут места в девятом десятке организаций, признанных российскими судами экстремистскими. Первой повсеместно известной структурой, попавшей в перечень минюста, была Национал-большевистская партия (НБП) Эдуарда Лимонова.

Решение о ее запрете по заявлению прокуратуры в 2007 году вынес Мосгорсуд. Формальным поводом к этому были три предупреждения о недопустимости экстремизма, вынесенные в январе, феврале и марте того же года за две акции и ряд публикаций.

"Это битва на Калке [первое серьезное сражение татаро-монголов с русскими, которое предшествовало установлению ига - Би-би-си], за НБП последуют другие партии и люди, имеющие мнение, противоречащее государственному" - цитировала в 2007 году "Газета.ру" адвоката Лимонова Сергея Беляка.

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Сам Лимонов, который во время судебных слушаний называл себя "духовным" лидером национал-большевиков, отмечал, что решение Мосгорсуда будет иметь "большие исторические последствия" - в том числе и для его соратников. "Теперь последует серия уголовных дел против меня и других руководителей партии. Людей будут задерживать за наличие партийного билета и выход на улицу с символикой", - говорил тогда Лимонов.

За попаданием в экстремистский список действительно последовало несколько уголовных дел против активистов. В 2010 году сторонники НБП учредили новое движение - "Другую Россию".

"Так что мы смогли это дело пережить и продолжить свою политическую активность. Но, безусловно, есть дополнительная нагрузка на активистов - возможные уголовные дела, нужно тщательно соблюдать законы, нужно делать новую организацию с другим уставом, названием и программой. Та [старая] организация уже запрещена, нельзя говорить, что ты к ней причастен, иначе можно "уехать" на довольно солидные сроки", - вспоминает в разговоре с Би-би-си один из соратников Лимонова и в прошлом пресс-секретарь НБП Александр Аверин.

Зарегистрироваться в качестве партии "Другой России" так и не удалось: сторонники запрещенной НБП получили несколько отказов от минюста и в 2019 году решили прекратить попытки.

Инглинги, держава, республика "Русь"

Одновременно с признанием НБП экстремистской организацией запретный список начал пополняться религиозными группами, исповедующими неонацистские и неоязыческие взгляды.

Так, с 2006 года суды внесли в в экстремистский перечень несколько объединений, относящих себя к так называемой "Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов"**.

"Инглиизм" - религиозное движение, основанное в начале 90-х жителем Омска Александром Хиневичем. Выпускник ПТУ Хиневич в постсоветские годы увлекался изучением паранормальных явлений, парапсихологии и НЛО. В 1992 году экзорцист зарегистрировал общину "инглингов". Ее члены называют Омск "Асгардом", а основателя Хиневича - общинным именем "Коловрат".

Подпись к фото, Александр Хиневич, основатель признанной экстремистской "Древнерусской церкви православных староверов-инглингов"

Прокуратура усмотрела в тексте "Славяно-Арийских вед", которые ведомство считает доктриной "инглиизма", идеи расового превосходства.

"В качестве атрибута в одежде, в помещении, проведении обрядов используют солярный знак - свастику, сходную с нацистской до степени смешения; как элемент культовой практики применяют жест "вскидывание правой руки вверх", полностью идентичный фашистскому жесту приветствия", - приводятся в решении Краснодарского краевого суда доводы прокуратуры, добившейся ликвидации местной общины.

В экстремистском списке оказались и последователи "Духовно-Родовой Державы Русь"**. Сначала - в 2006 году - под запрет попали последователи кубанской ветви объединения. Ее приверженцы в Краснодаре были осуждены по статьям о возбуждении ненависти, самоуправстве и демонстрации нацистской символики. Спустя пять лет, в 2011 году, суд в Московской области признал экстремистской уже межрегиональное общественное объединение "Духовно-Родовая Держава Русь"**.

"Духовно-родовая держава Русь - это государство рода русов и славяно-ариев, воссозданное 21 марта 2000 года и включающее в себя все исторические и хронологические территории, на которых проживал род русов и славяно-ариев", - цитирует "Медиазона" лидера объединения Олега Попова - по его самоощущению, "царя православного ордынского" и "атамана".

Попов и его соратники считают решение о ликвидации "Духовно-родовой державы Русь" нелегитимным, поскольку такая организация никогда и нигде не была зарегистрирована. С точки зрения "православного ордынского царя" он и его единомышленники строят "державу руссов и славяно-ариев". "Сюда входят все - немцы, татары, французы… Отсюда же и монархия: кого ставить во главе, не президента же, резидента мировых сил зла?" - объяснял Попов в интервью порталу "Право.ру".

О собственном государственном образовании думали и сторонники "Русской республики Русь"**: члены этой организации заявляли о неком "геноциде коренных народов" и считали необходимым по расовому признаку объединить несколько регионов в отдельную республику в составе России.

Организация появилась в 2003 году, когда два десятка мужчин, объявивших себя учредительным собранием, провозгласили "республику" на заседании в своем штабе в московском районе Кузьминки. О факте учреждения члены "РРР" уведомили ООН, Госдуму и даже ФСБ. Для сторонников идеи "Русской республики Русь" печатались собственные паспорта.

Отделения организации находились в нескольких регионах - и именно с уголовных дел в отношении местных ячеек началось преследование "РРР". Сначала в экстремистский список попала подмосковная община - в перечне минюста она значится как "Община Коренного Русского народа Щелковского района"**.

Вслед за подмосковной ячейкой последовали другие. Глава исполкома госсовета "Республики Русь" Виктор Кривов считает, что волна дел была "провокацией": "Для суда было заготовлено пять-восемь искусственно созданных общин, чтобы выставить нас в глупом и идиотском виде... Они вели себя неподобающим образом, вульгарно обсуждали низменные темы", - жаловался руководитель "Республики" в интервью Daily Storm. В августе 2020 года Мосгорсуд признал экстремистской всю организацию.

Ультраправые: от "Русских маршей" до убийств

Еще примерно два десятка националистических объединений в экстремистском списке - это праворадикальные организации, в большом количестве появившиеся в российских городах с 90-х годов.

В перечень минюста попало несколько отделений "Русского национального единства", основанного в 1990 году Александром Баркашовым, "Славянский союз"** Дмитрия Демушкина, родившийся уже на стыке нового века в результате очередного раскола в РНЕ, "Движение против нелегальной иммиграции"** Александра Белова (Поткина), а также движение "Русские"**, которое Демушкин и Белов создали после того, как суд запретил их предыдущие организации.

Помимо структур, основанных традиционными организаторами "Русских маршей", в экстремистский список попали ультраправые структуры, члены которых были осуждены за убийства или подозревались в них.

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS Подпись к фото, "Русский марш" в московском районе Люблино в 2015 году

Многочисленная неонацистская группировка "Национал-социалистическое общество"** была основана бывшим соратником Баркашева по РНЕ Дмитрием Румянцевым в 2004 году. Одновременно с нападениями на приезжих ее члены устраивали разрешенные митинги и участвовали в муниципальных выборах.

НСО признали экстремистской организацией лишь в 2010 году. А в 2011 году суд вынес приговор по делу членов московской ячейки организации "НСО-Север", которые обвинялись в десятках убийств. Пятеро из 15 фигурантов получили пожизненное заключение.

Никаких претензий к лидеру НСО Дмитрию Румянцеву за прошедшие с запрета организации 11 лет у правоохранительной системы не возникло. "Лидер НСО Дмитрий Румянцев дал показания на участников НСО "Север" и своего бывшего соратника Максима "Тесака" Марцинкевича и таким образом избежал тюрьмы", - утверждало издание The Insider.

Организация Марцинкевича "Формат-18"** тоже внесена в список структур, признанных экстремистскими. Объединивший скинхедов "Формат-18" в нулевые годы публиковал на одноименной платформе видеозаписи как с постановочными, так и с реальными нападениями на иностранцев и антифашистов.

В декабре 2010 года суд признал "Формат-18" экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Это произошло за несколько дней до освобождения "Тесака" из колонии, где он отбывал срок по делу о возбуждении вражды и ненависти.

В сентябре 2020 года Марцинкевича нашли мертвым в камере челябинского СИЗО. По официальной версии, причиной смерти стало самоубийство. Адвокат и близкие Марцинкевича заявляли о явных следах пыток на теле "Тесака".

Следственный комитет настаивает, что незадолго до смерти Марцинкевич признался в двух двойных убийствах. В одной из посмертных записок, оставленных, по данным телеграм-канала "Baza", неонацистом, он сообщает сторонникам, что дал показания об убийствах.

Иртыш Ultras**, Автоград Крю** и кировский клуб болельщиков**

Шесть пунктов в экстремистском списке - это футбольные фанатские группировки. Первой из них в перечень попала Кировская региональная общественная организация "Клуб Болельщиков Футбольного Клуба "Динамо" Киров"** в 2013 году. Поводом стала демонстрация нацистской символики на странице объединения во "ВКонтакте", где были представлены "запрещённые к распространению экстремистские материалы, а также фотоснимки и видеозаписи с изображением нацистской символики и людей, демонстрирующих нацистское приветствие".

Кроме того, у лидера кировских фанатов нашли печать, сходную "до степени смешения с символикой, используемой рядом воинских соединений гитлеровской Германии с 1942 г. по 1945 г". В июле 2013 года Кировский областной суд ликвидировал "Клуб болельщиков", а минюст внес организацию в экстремистский список.

Неприятности лидера болельщиков кировского "Динамо", Александра Замятина, на этом не кончились. С весны 2014 года он и его соратники активно поддерживали с трибун Украину в конфликте на востоке страны, скандируя лозунги "Слава Украине" и "Русские и украинцы - братья навек".

По мнению правозащитников из центра "Мемориал"*, это и стало настоящей причиной возбуждения уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации. По версии следствия, он продолжал размещать разнообразные материалы экстремистской направленности на странице "Клуба болельщиков", а также принимал участие в "Русских маршах". Главным доказательством стали две фотографии с "нацистской атрибутикой и символикой", а свидетели на процессе были засекречены. В итоге Александра Замятина приговорили к двум годам колонии общего режима.

Следующим этапом для включения фанатских группировок в экстремистский список стал чемпионат мира по футболу 2018 года. 17 апреля 2018 году генпрокурор Юрий Чайка в докладе Совету Федерации сообщил, что в Самаре "пресечены планы экстремистов по срыву мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года". По версии следствия, к этому была причастна группировка T.O.Y.S.** (The Opposition Young Supporters**).

Тогда же объединение решением Советского районного суда Самары запретили и внесли в список, а осенью приговор был вынесен лидеру T.O.Y.S. Евгению Гаврилову. Его обвинили в создании экстремистского сообщества, публичном возбуждении ненависти и призывов к экстремистской деятельности. Гаврилова с 2014 года неоднократно судили за нападения на уроженцев кавказских республик и за демонстрацию нацистской символики на трибуне.

Во время процесса 2017 года следствие обращало также внимание на его татуировки, "которые весьма красноречиво свидетельствуют о его отношении к межнациональному вопросу", отмечало издание "Волга. Ньюс". На суде в 2017 году Гаврилов полностью признал свою вину и был приговорен к 6,5 годам условно с четырехлетним испытательным сроком и запретом посещения футбольных матчей.

Уже в 2018 году в список попали еще две группировки. 28 мая Бугульминский городской суд Республики Татарстан признал экстремистским объединение "Сектор 16"**, оно же "С-16"** и "Bugulma Ultras"**. Группировка, по данным следствия, включала в себя от 10 до 50 человек, нарушала общественный порядок во время матчей любительского клуба "Бугульма-Рунако" и пропагандировала неонацистскую идеологию.

К моменту запрета лидер местных фанатов только вышел из колонии, куда он попал за рисование свастики на стенах, а его соратник продолжал отбывать десятилетний срок за двойное убийство - бездомных мужчины и женщины. Вторая группировка, тульское "Поколение"**, объединяющая местных фанатов московского "Спартака", была запрещена 14 июня 2018 года, в день открытия чемпионата мира по футболу.

В 2019 году в суде Набережных Челнов рассматривалось дело объединения "Автоград Крю"** (оно же "Autograd Crew"**, "Kamaz Ultras"**, "Blue White Crew"**). Прокурор города, перечисляя признаки экстремистского характера группировки фанатов местного "КАМАЗа" (выступает во второй лиге), отметил "особый стиль одежды" - черные шорты и футболки и "специфические татуировки". На стадионах, утверждало следствие, фанаты разворачивали неоднозначные баннеры и изображение коловрата.

Также тревогу прокурора вызвал лозунг "Где родился, там и пригодился", плакаты с числом 88 и практика "забивонов" - то есть заранее спланированных драк с фанатами других клубов. "Автоград Крю" припомнили и прежние преступления - в 2010 году два члена челнинского движения попали в колонию за избиение граждан Таджикистана. Результат - признание объединения экстремистским.

Последнее на сегодняшний день запрещенное объединение футбольных фанатов - омский "Иртыш Ultras"** (оно же "Irtysh ultras"**, "Brutal Jokers"** и "Fluss Geboren"** (Рожденные рекой - нем.). Группировка была признана экстремистской 27 ноября 2020 года. Следователи заявили, что движение состоит из 26 участников ультраправых взглядов.

Об их идеологии рассказано подробнее, чем в других случаях: фанаты "Иртыша", по данным следствия, отвергали службу в российской армии, ежегодно 20 апреля праздновали день рождения Адольфа Гитлера и скорбели в дни смерти различных неонацистов. В суде перечислили предыдущие судимости участников "Иртыш Ультрас", упомянули их драки с другими фанатами и использование нацистской символики.

В решении суда указано, что "действия участников объединения, в сущности, направлены не на поддержку футбольного клуба "Иртыш" и пропаганду здорового образа жизни, напротив, они негативно влияют как на самих членов, так и других болельщиков ФК "Иртыш", способствуют совершению преступлений и административных правонарушений, в том числе экстремистской направленности".

Исламская часть

Часть экстремистского списка - это различные исламские религиозные организации. Первой из них стало турецкое религиозное сообщество "Нурджулар"**, решение по которой Верховный суд вынес еще в 2008 году. Задержания предполагаемых членов запрещенного объединения и суды над ними происходят в России до сих пор.

Изначально "Нурджулар", проповедующее идеи ислама суннитского направления, возникло в годы после Первой мировой войны и связано с именем турецкого теолога курдского происхождения Саида Нурси. Во времена Кемаля Ататюрка движение было под запретом, пока в середине XX века парламент не легализовал его.

В России борьба с "Нурджулар" ведется с начала 2000-х. В 2002 году ФСБ отчиталась о том, что ей удалось пресечь деятельность последователей организации, которая "решала широкий спектр задач в интересах разведки".

С помощью членов "Нурджулар" в России, заявлял экс-директор ФСБ Николай Патрушев, "осуществлялся сбор информации о происходящих на Северном Кавказе процессах, велась пантюркская и панисламистская обработка российской молодежи, изучались кандидаты на вербовку в целях формирования протурецкого лобби в местных властных структурах". Функционеры "Нурджулара", утверждала ФСБ, были в контакте с турецкими организациями, помогающими бандформированиям на Кавказе.

Вслед за этим началась череда уголовных дел, открытых против предполагаемых сторонников объединения преимущественно в Татарстане. В 2006 прокуратура республики обратилась в суд с требованием признать экстремистскими книги Саида Нурси. Совет муфтиев России тогда предоставил экспертизу, в которой говорилось, что труды Нурси не призывают к насилию и религиозной вражде. Но суд встал на сторону прокуратуры и в 2007 году признал книги экстремистской литературой, а еще через год в экстремистский список попало все движение.

Есть в перечне минюста и гораздо более молодые организации. В 2013 году районный суд Казани признал экстремистской религиозную группу "Файзрахманисты". Свое название она получила по имени основателя - уроженца Башкирии Файзрахмана Сатарова, приехавшего в Казань в 1960-е годы.

Автор фото, Russian Federal Security Service

В начале 2000-х Сатаров создал собственную секту, которая располагалась в казанском поселке Торфяной на участке, приобретенном мужчиной якобы под строительство медресе, сообщал "Коммерсант". Как пишет издание, Сатаров рассказывал последователям, что видит вещие сны, записывал их и ограничивал круг чтения своих воспитанников этими записями и Кораном.

За год до признания группы экстремистской в домах общины прошли обыски, из некоторых семей были изъяты дети. В отношении нескольких членов общины были возбуждены дела о самоуправстве и жестоком обращении с детьми.

Наравне с ними оказалась в списке экстремистских организаций и религиозная группа "Мечеть Мирмамеда" - община в небольшом городе Чапаевск Самарской области.

В 2016 году имам чапаевской мечети Ильгар Гусейнов был дважды оштрафован по статье о распространении экстремистских материалов. В первый раз - за распространение в соцсетях фильма "Чудеса Корана", который по мнению экспертов центра "Сова", "был признан экстремистским неправомерно". Второй раз - за найденную в мечети книгу "Крепость мусульманина". Книга, "разные издания которой уже не раз запрещались российскими судами, представляет собой сборник молитв на разные случаи жизни и, с нашей точки зрения, не содержит никаких признаков экстремизма", - говорится на сайте "Совы".

Решение о запрете деятельности "Мечети Мирмамеда" суд вынес на основани того, что в течении года после вынесения предупреждения правоохранительные органы обнаружили новые нарушения. Местная мусульманская община пыталась оспорить признание сообщества экстремистским, но успеха не добилась.

После Крыма: Меджлис и националисты

Украинский переворот 2014 года и аннексия Крыма пополнили перечень минюста шестью новыми пунктами.

В 2016 году Верховный суд Крыма по иску бывшего прокурора полуострова и нынешнего депутата Госдумы Натальи Поклонской признал экстремистским Меджлис крымскотатарского народа.

Преследования крымских татар начались после присоединения Крыма к России: многие из них открыто выступали против этого события в 2014 году. На уехавших в Киев лидеров организации завели уголовные дела, а оставшиеся в своих домах сторонники подверглись масштабному давлению.

По данным правозащитников, только в первые три года после оккупации полуострова российскими силами в Крыму были зафиксированы десятки случаев похищений нелояльных Москве жителей. Существенная часть из них - крымскотатарские активисты. Авторы доклада "КрымSOS", которые в 2017 году опубликовали исследование об исчезновениях людей на полуострове, связывали эти преступления с российскими силовиками и подконтрольными им группировками.

Запрет и признание экстремистским Меджлиса открыл дорогу к преследованию его членов по экстремистским статьям. Уголовные дела против активистов возбуждались и по обвинениям в терроризме. Через обыски, административные штрафы и аресты прошли сотни человек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция в поддержку крымских татар перед российским посольством в Киеве в 2015 году

Еще пять появившихся в экстремистском списке после кризиса 2014 года организаций - украинские националистические движения и партии.

В 2014 году в перечне оказались преобразованное в партию праворадикальное движение "Правый сектор"** и "УНА-УНСО"**, на базе которого был создан "Правый сектор". Тем же решением Верховный суд запретил деятельность и признал экстремистской партию "Свобода"**. Незадолго до этого Следственный комитет завел на ее лидера Олега Тягнибока и нескольких других националистов дело об участии в банде: по версии СК, они участвовали в боях с федеральными войсками в Чечне.

Кроме того, экстремистскими были признаны организации "Украинская повстанческая армия"**, формирования которой в годы Великой отечественной войны действовали на территории Украины против советских войск, и "Тризуб им. Степана Бандеры"** бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Процесс по признанию пяти праворадикальных организаций экстремистскими проходил в Верховном суде в закрытом режиме из-за грифа "секретно" на материалах дела.

Экстремистская организация со 170 тысячами последователей

В 2017 году под запрет попали "Свидетели Иеговы"** - международная религиозная организация примерно с 8 миллионами последователей в мире. В России до решения Верховного суда членами общин "Свидетелей Иеговы" себя считали около 170 тысяч человек.

Центры организации открыты в 240 странах мира. Помимо России запрет на деятельность "Свидетелей Иеговы" наложили власти примерно 30 государств - в их числе Китай, Северная Корея, Иран и Ирак, посчитала "Медуза"*.

Преследование этих религиозных общин в России началось задолго до решения Верховного суда. С 2009 года региональные суды признавали экстремистской литературу, изымаемую в местных отделениях. В том же году была ликвидирована община "Свидетелей Иеговы" в Таганроге: среди верующих был сотрудник спецслужб, который записывал собрания.

Записи впоследствии легли в основу уголовного дела против членов общины: 16 человек обвинили в экстремистской деятельности. Большинство из них получили в качестве наказания штрафы, несколько человек - условные сроки. В религиозной организации считают, что таганрогское дело было прообразом того, что спустя годы произошло со "Свидетелями" в России, отмечает "Медуза"*.

20 апреля 2017 года Верховный суд ликвидировал управленческий центр и все 395 местных отделений и признал организацию экстремистской. В минюсте посчитали, что работа "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности.

Автор фото, TASS

"Проводилась экспертиза информационных брошюр "Свидетелей Иеговы", и специалисты пришли к выводу, что содержащаяся в них информация представляет угрозу для здоровья", - сказала на заседании суда представитель министерства Светлана Борисова. В частности во время слушаний сторона властей указывала на практику отказа от переливания крови в случае необходимости, которой придерживаются последователи "Свидетелей Иеговы".

Запрет Верховного суда стал началом широкомасштабной кампании уголовного преследования членов общин из разных регионов.

"Мы должны одинаково относиться к представителям всех религий - это правда, но все-таки учитывать страну и общество, в котором мы живем, тоже нужно. Это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные… организации… "Свидетели Иеговы" тоже христиане, за что их преследовать, я тоже не понимаю", - заявил спустя несколько месяцев в декабре 2018 года Владимир Путин.

Тем не менее в разных регионах России продолжаются аресты и выносятся приговоры с реальными сроками заключения по делам последователей организации. Среди последних - задержание в начале мая 2021 года двух человек в Кемеровской области и приговор жителю Кубани, который в конце марта получил три года колонии за интернет-проповеди.

АУЕ**: экстремисты с неизвестными создателями и неясной структурой

Самое загадочное решение о пополнении списка экстремистских организаций Верховный суд принял в августе 2020 года.

Заседание по иску Генпрокуратуры, требовавшей запретить и ликвидировать АУЕ**, проходило в закрытом режиме, подробности слушаний не известны.

"В судебном заседании установлено, что АУЕ является хорошо структурированной и управляемой организацией - молодежным движением экстремистской направленности. В рамках движения и в его интересах участниками АУЕ совершались экстремистские правонарушения, а также массовые беспорядки", - говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры по итогам рассмотрения иска в Верховном суде.

О каких именно массовых беспорядках и экстремистских правонарушениях идет речь, кого стоит считать создателем организации и как много у нее последователей, ведомство уточнять не стало. Нет ясности и в том, как именно называется запрещенная с 2020 года организация. Генпрокуратура расшифровывает АУЕ как "Арестантское уголовное единство".

Автор фото, Stanislav Krasilnikov/TASS

Но это не единственно возможный вариант. Другая версия фигурирует как минимум в 116 постановлениях судов, которые по требованию прокуратуры блокировали информацию с упоминанием АУЕ.

"Распространение идеологии АУЕ (название которого расшифровывается как "Арестантское уркаганское единство", также встречается трактовка - "Арестантский уклад един") создает угрозу Конституционному строю Российской Федерации, поскольку пропагандирует "философию воров в законе и тюремные понятия", ставя их выше законодательства Российской Федерации", - такая формулировка впервые появилась в 2017 году в решении Баймакского райсуда Башкортостана и за три года дословно скопирована другими судами разных регионов.

Кто размещал информацию с АУЕ, суды при блокировке не выясняют. Понять это можно только из опубликованных ими ссылок на интернет-адреса. Например, в постановлении Воронежского районного суда 2019 года говорится о блокировке статьи о тюремной иерархии на сайте "Луркоморье".

В список минюста попали все возможные трактовки аббревиатуры.

При этом по данным базы судебных актов Sudact.ru, на признание АУЕ экстремистским движением и его запрете суды до сих пор ссылались всего лишь в двух решениях о блокировке информации в интернете.

Ни одного приговора по уголовной статье об организации или участии в АУЕ как экстремистской организации Би-би-си найти не удалось.

Но суды еще до внесения АУЕ в этот перечень при вынесении приговоров по другим статьям учитывали причастность подсудимого к АУЕ - например, в 2019 году суд, вынося приговор за кражу и драку, учел, что "по представленной в суд информации отдела ФСБ в Димитровграде Тожов является активным участником интернет-движения АУЕ , противопоставляющим себя органам власти и управления, распространяющим воровскую идеологию в молодежной среде".

"Признать экстремистами всех, кто не согласен с Кремлем"

Еще до признания ФБК и штабов экстремистскими организациями прокуратура добилась фактической приостановки деятельности этих структур. Они не могут публиковать материалы в интернете, организовывать митинги, пользоваться банковскими вкладами.

"Сохранение штабов в нынешнем виде невозможно, - признал глава штабов Леонид Волков, - оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает. Не поможет никакой ребрендинг… Мы официально распускаем сеть штабов Навального".

Из материалов дела об экстремизме адвокаты узнали, что против Навального, Волкова и главы ФБК Ивана Жданова уже заведено новое уголовное дело - по части 2 статьи 239 УК - создание или руководство НКО, деятельность которого сопряжена с побуждением к противоправным действиям.

Сейчас защита обжалует решения о временных запретах в апелляции и одновременно добивается рассекречивания всех материалов дела.

Аналогичные иски уже рассматривались в закрытом режиме -- это не прецедент, напоминает руководитель международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев. Закрытым было даже "дело о в общем не существующей в реальности группировке "АУЕ"**", говорит он. "Прецедентом же является то, что абсолютно легитимную гражданскую организацию пытаются закрыть по абсолютно неуместным и неправомерным основаниям", - рассуждает юрист о деле сторонников Навального.

Минюст может включить организации в реестр практически мгновенно, как только получит бумагу из суда о вступлении решения в силу. С этого момента они действительно станут запрещенными, а продолжение их деятельности - уголовно наказуемым и для участников, и для тех, кто переводит организации деньги, сказал Би-би-си директор информационно-аналитического центра "Сова" (признан в России иностранным агентом) Александр Верховский.

Тем, кого заподозрят в организации деятельности попавшего в экстремистский список объединения, может грозить до 10 лет лишения свободы. За участие в нем закон предусматривает наказание до шести лет в колонии, за вербовку и вовлечение - срок до восьми лет.

Это разные статьи УК, по ним привлекать очень легко, поскольку там формальный состав преступления, не надо ничего доказывать, кроме участия или перевода денег, объясняет Верховский. В каком масштабе это будет применяться, сказать заранее сложно, активистов у Навального очень много, говорит он.

Доказывать, что и сам Навальный, сидя в колонии, участвует в деятельности запрещенной организации, будет сложнее, отмечает Верховский. "Это довольно экзотическая ситуация, но были случаи, когда люди вели или предположительно вели агитацию за свою запрещенную организацию, уже находясь в заключении, и их в таких случаях можно было привлечь", - говорит он.

Практика уголовного преследования конкретных лиц по этим статьям уже сложилась: в частности тюремные сроки после внесения организации в экстремистский список получали последователи "Свидетелей Иеговы" и запрещенной "Национал-большевистской партии".

"За последние три года 252 участника "Свидетелей Иеговы" побывали под стражей, в их жилищах прошло 1416 обысков. 463 из них предъявлены обвинения, 79 осуждены, в том числе 11 находятся в колониях", - писал в своем телеграм-канале глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Не менее серьезными окажутся и политические последствия включения организации в "экстремистский" перечень. Госдума в ближайшее время собирается принять новый закон, запрещающий становиться ее депутатами всем, кто "был причастен" к деятельности таких организаций. При этом запрету предлагается придать обратную силу - баллотироваться не смогут даже граждане, которые имели отношение к таким организациям в то время, когда они запрещены не были.

Впрочем, срок давности участия в такой организации ограничен тремя годами до ее включения в "экстремистский" перечень. Например, бывшему "лимоновцу", а теперь сопредседателю партии "Справедливая Россия" Захару Прилепину запрет баллотироваться в Думу не угрожает. По сути, он касается только стронников Навального.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Писатель Захар Прилепин собирается в этом году баллотироваться в Госдуму

Юристы считают законопроект неконституционным. По прогнозу соратника Алексея Навального Леонида Волкова, под его действие могут попасть более 200 тысяч человек, которые работали в команде Навального или помогали ей.

По словам эксперта по конституционному праву Ильи Шаблинского, их таким образом превращают в "лишенцев" - по аналогии с практикой столетней давности, когда некоторые категории граждан по Конституциям РСФСР 1918 и 1925 годов были лишены избирательных прав. Законопроект, по мнению юриста, рассчитан на то, чтобы не допустить в Госдуму никого из критиков власти. "Это не право, а возведенная в закон ненависть", - говорит он.

"Фактически Кремль потребовал признать экстремистами всех, кто с ним не согласен", - отреагировали на иск прокуратуры в совместном заявлении главы ФБК Иван Жданов и руководитель штабов Навального Леонид Волков.

* - организация внесена российским минюстом в реестр "иностранных агентов"