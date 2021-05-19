Тайна "человека из Сомертона". В Австралии эксгумируют тело, обнаруженное 70 лет назад

33 минуты назад

Автор фото, South Australia Police Подпись к фото, Тело начали выкапывать утром в среду

Тело человека, найденное в штате Южная Австралия более 70 лет назад, эксгумируют в надежде наконец раскрыть одну из самых интригующих детективных загадок в истории страны. Личность и причина смерти "человека из Сомертона" до сих пор неизвестны. По поводу того, кем он был, в свое время делалась масса догадок: от шпиона "холодной войны" до отвергнутого влюбленного.

Теперь австралийская полиция рассчитывает на новые технологии ДНК-анализа.

Загадка 70-летней давности

Тело мужчины нашли 1 декабря 1948 года (в это время в Южном полушарии лето) на пляже Сомертон в Аделаиде, его прибило к волнорезу. На незнакомце был костюм с галстуком. В карманах не оказалось ничего, что могло бы помочь установить его личность.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тело было обнаружено на этом пляже более 70 лет назад

Предварительное расследование и коронерское дознание оставили дело нераскрытым. Человека похоронили на кладбище в Аделаиде, написав на надгробном камне: "Неизвестный мужчина".

Однако обнаружились некоторые примечательные детали, давшие пищу для разных предположений. Рядом с утопленником плавал небольшой чемоданчик, очевидно, принадлежавший ему. В чемоданчике находились предметы одежды, все бирки на которых, так же как и на одежде незнакомца, были спороты. Там же нашли обрывок бумаги, на котором удалось разобрать слова Tamam Shud ("дело окончено" на языке фарси), и загадочные знаки, похожие на шифр.

Случай привлек большое внимание в Австралии и за ее пределами. "Более 70 лет люди гадают, кем был этот человек, и как он погиб", - заявила генеральный прокурор штата Южная Австралия Вики Чэпман. Ранее она связала решение эксгумировать останки с "неослабевающим общественным интересом".

Что происходит сейчас?

Во вторник могилу загадочного незнакомца начали раскапывать. Местное издание Nine News сообщает, что дело продвигается медленнее, чем ожидалось, из-за плотной глины. Кроме того, работникам приходилось действовать очень осторожно, чтобы не повредить останки, поскольку они не были уверены, что мужчину похоронили в гробу.

Как сообщает телеканал Эй-би-си, останки аккуратно очистили, а затем поместили в новый гроб и отвезли в патологоанатомический центр.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во время эксгумации останков "человека из Сомертона"

За эксгумацией останков должно последовать изучение их ДНК. Эксперты надеются, что если материала будет достаточно, можно будет попытаться установить личность и происхождение "человека из Сомертона".

"Современные технологии, безусловно, далеко опережают те, что были доступны в конце 1940-х годов", - заявила помощник директора криминологической службы штата доктор Энн Коксон. Исследования такого рода очень сложны, но специалисты "используют все методы, имеющиеся в нашем распоряжении, чтобы раскрыть давнюю тайну", говорит она.

Работа проводится в рамках операции "Настойчивость", цель которой - идентифицировать все неопознанные трупы в Австралии.