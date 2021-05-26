"Биби не хочет разоружать ХАМАС". Спасет или погубит Нетаньяху война в Газе?

Анастасия Успенская

Би-би-си

35 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху славится тем, что ему удавалось даже в самых безнадежных ситуациях удерживать власть

Последнее обострение между Израилем и сектором Газа во многом отличается от всех предыдущих - от механизмов, приведших к эскалации, до ведения военных действий и перемирия на весьма размытых условиях. Каждая из сторон заявляет о победе, при этом ни одна по сути не достигла заявленных целей. Но есть мнение, что один безоговорочно выигравший все же есть, и это - израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

Еще две недели назад он стремительно шел на дно, теряя позиции, сторонников и надежду избежать тюрьмы. После прошедших в марте парламентских выборов под ним зашаталось не только премьерское кресло, но и остро встал вопрос его личной свободы из-за висящих над ним уголовных дел о коррупции.

За 15 лет у власти (12 последних беспрерывно) фигура Нетаньяху в глазах общественности обросла почти былинными свойствами - неуловимого, всемогущего и непотопляемого великана от политики.

Даже самые ярые его оппоненты признают, что он действительно ас - хитрый, решительный, умеющий подчинить себе любую ситуацию.

По мнению большинства экспертов, конфликт в Газе оказался очень кстати для Нетаньяху, потому что в такой стране как Израиль вопрос внешней безопасности - самая надежная карта в политической игре.

"Во времена войны и нестабильности израильское общество обычно идет за сильным лидером. Нетаньяху позиционирует себя именно так, когда обещает, что ХАМАС поплатится за атаки на Израиль", - считает Ран Порат, исследователь при Совете по делам Израиля и евреев австралийского Университета Монаша.

Подпись к фото, Это переписка двух израильтян. Общество поделено фактически пополам. Мнение, что Нетаньяху сам развязал войну, разделяют израильтяне-либералы

Некоторые в Израиле даже уверены, что Нетаньяху сам спровоцировал вооруженный конфликт. Но министр обороны страны и бывший союзник Биби по коалиции Бенни Ганц, командовавший операцией "Страж стен", назвал эти теории абсурдными, а уж он-то очень недолюбливает Нетаньяху.

Есть также мнение, что Биньямина Нетаньяху уже ничто не может спасти, несмотря на все его политическое мастерство.

Разбираемся, что может ждать премьера, Израиль и регион в целом в самом ближайшем будущем.

Когда для Нетаньяху все пошло не так

После мартовских выборов (четвертых за неполные два года) у израильской оппозиции впервые появился реальный шанс положить конец эпохе Нетаньяху.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Волна демонстраций с требованием отставки Нетаньяху охватила страну давно. Определенные слои израильского общества убеждены, что ради удержания власти Нетаньяху сам спровоцировал последний конфликт с палестинцами

Партия Нетаньяху "Ликуд" все еще самая популярная в стране, но с каждым разом она набирает все меньше мест в парламенте. В марте ей досталось лишь 30 мандатов. Это в разы больше, чем у других, но крайне мало для абсолютного лидерства.

В израильском кнессете 120 депутатских кресел, для парламентского большинства партии или коалиции необходимо занять 61, и результаты последних выборов открыли равные возможности для всех политических сил страны.

Противники Биби готовы были на время забыть о всех своих разногласиях, лишь бы сместить его. О готовности выступить единым блоком заявили партии, сосуществование которых в одной коалиции раньше нельзя было и представить.

Попытки Нетаньяху сформировать коалицию быстро провалились. Лидер оппозиции и глава партии "Йеш атид" ("Есть будущее") Яир Лапид, напротив, предварительно заручился поддержкой 56 депутатов от разных партий, и 5 мая президент Израиля Реувен Ривлин вручил ему мандат на формирование коалиционного правительства в течение 28 дней.

Что было дальше

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Споры между депутатами еврейских и арабских партий в кнессете часто выглядят так (фото 2019 года). Это одна из причин, почему в Израиле сложно формировать коалиции

Прежде всего между собой договорились очевидные союзники - Лапид и лидер партии "Ямин хадаш" ("Новые правые") Нафтали Беннет. Потом они почти договорились с другими левоцентристами, после чего перешли к консультациям с союзниками неочевидными: ультраортодоксами и арабскими партиями.

Первые - преданные сторонники Нетаньяху - наотрез отказались. Вторые повели себя по-разному.

Арабский блок "Общий список" сразу отказался. Дело в том, что хотя Нафтали Беннет называет себя правоцентристом, но его многолетняя борьба за сохранение еврейских поселений на палестинских территориях делает его в глазах многих стопроцентным правым.

Само его участие в левоцентристской коалиции представляется странным, но в Израиле наступил момент, когда деление в политике на левых и правых уступило место другому - за Нетаньяху или против.

Однако для арабского "Общего списка" этого оказалось недостаточно. Они не захотели входить в коалицию с человеком, открыто поддерживающим оккупацию палестинских земель.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Партия РААМ ("Объединенный арабский список") имела все шансы стать кингмейкером при формировании следующего правительства страны, но в последний момент отказалась

Другая арабская партия "Объединенный арабский список" (РААМ) дала понять, что не против. Ее четыре мандата фактически решали вопрос оппозиционной коалиции.

До краха Биньямина Нетаньяху оставалось полшага.

Очередной come back Биби?

Так было еще 6 мая. Обострение в регионе началось на следующий день с беспорядков на Храмовой горе в Восточном Иерусалиме, а 10 мая перешло в вооруженную фазу: ХАМАС запустил по Израилю первую партию ракет, израильская армия начала военную операцию.

На фоне конфликта лидер "Объединенного арабского списка" Мансур Аббас заявил, что выходит из переговоров, и уже 13 мая на совещании с соратниками Нафтали Беннет объявил, что его партия тоже завершает консультации.

Он усомнился в том, что новое правительство сможет справиться с войной на два фронта - с боевиками в Газе и с арабо-израильским противостоянием на улицах израильских городов.

"Беннет не прав. Перемены наступают не когда это удобно, а когда это необходимо. Я не собираюсь сдаваться и сделаю все возможное, чтоб сформировать правительство", - сказал тогда Яир Лапид.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ситуацию в пользу Нетаньяху, возможно, неумышленно в последний момент переломил Нафтали Беннет (в центре), который неожиданно вышел из переговоров по коалиции

В минувшие выходные, после заключения перемирия в Газе, Беннет заявил, что готов вернуться к переговорам, но в тот день, 13 мая, произошло необратимое - раскол оппозиции.

"У Лапида остается около 10 дней на формирование коалиции, его мандат истекает 2 июня. Не думаю, что они успеют что-то предпринять, им не хватает цифр, - говорит в интервью Русской службе Би-би-си израильский политолог Таль Шнайдер. - Пятые по счету выборы почти неизбежны".

Таль одна из немногих, кто считает, что последний военный конфликт никак не помог Нетаньяху, а, скорее, наоборот. И очередные выборы, если до них дойдет, ничего не изменят для него.

"По большому счету с Нетаньяху покончено. Ему предрекали победу на последних выборах на волне образцовой кампании вакцинации от Covid-19, которая была проведена в стране. Но этого не произошло. А сейчас, когда свыше четырех миллионов человек были вынуждены скрываться от ракет в бомбоубежищах, и подавно не произойдет", - говорит эксперт.

По ее мнению, все, что Нетаньяху выиграет в такой ситуации, - это немного времени.

Другие эксперты напоминают, что Биньямин Нетаньяху умеет выкручиваться из самых невероятных ситуаций, и, возможно, выигранное время - всё, что ему нужно.

Такие выводы можно сделать на основании того, что к Нетаньяху потянулись обратно его бывшие соратники. В частности, Гидеон Саар со своей недавно созданной партией "Новая надежда".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гидеон Саар (слева) состоял в "Ликуде" около 30 лет, вышел из партии в прошлом году, сославшись на то, что в ней сложился культ личности Нетаньяху

Саар в недавнем прошлом был самым близким соратником Нетаньяху. В "Ликуде" его называли преемником Биби на посту лидера партии. Но незадолго до последних выборов он демонстративно покинул "Ликуд", увел за собой еще несколько весьма тяжеловесных партийцев и оттянул у "Ликуда" часть голосов. Они тогда заявляли, что ни за что не станут иметь больше дела с Нетаньяху.

Однако на прошлой неделе самое авторитетное политическое издание Израиле Haaretz написало, что Саар снова рассматривает возможность объединиться с Биби. А это лишние 6 мест в кнессете, если дело дойдет до очередного формирования коалиции.

Ближний Восток в обозримом будущем

С 2006 года Израиль провел в секторе Газа шесть военных операций, включая последнюю. Их продолжительность варьировалась от 72 часов до четырех месяцев. Завершившаяся на прошлой неделе операция "Страж стен" - одна из самых краткосрочных (12 дней), но самая интенсивная с тех пор, как Израиль свернул свое присутствие в секторе Газа в 2005.

Еще у нее есть несколько принципиальных отличий от всех предыдущих: ХАМАС впервые пускал ракеты по Иерусалиму, который всегда был неприкосновенным; заметно увеличилась дальность ракет на вооружении у ХАМАС; у группировки появились многоствольные установки, что значительно усилило нагрузку на израильскую систему ПРО.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Небо над Израилем в момент ракетного обстрела ХАМАС

Новые возможности группировки пускать ракеты в любое время, на любую дальность и в любом количестве означают, что в их распоряжении появился усовершенствованный арсенал, который Армия обороны Израиля вряд ли смогла уничтожить полностью, отмечает обозреватель Jerusalem Post Яков Кац.

"Исходя из того, что продемонстрировал ХАМАС, надо понимать, что в любой будущей войне с ливанской "Хезболлой", которая очень внимательно следила за ходом этой операции, отражать ракетные удары Израилю будет еще сложнее", - считает Кац.

Многие высокопоставленные военные в Израиле считают, что перемирие с палестинцами продлится от силы пять лет, и это самый оптимистичный прогноз.

"В Израиле идет дискурс о том, что Нетаньяху выгодно, чтобы ХАМАС оставался у власти в Газе, он не хочет их разоружать. Из этой последней кампании руководство группировки вышло абсолютно без потерь, - говорит политолог Таль Шнайдер. - Есть мнение, что он это делает ради того, чтобы ослабить позиции лидера Палестинской Автономии Махмуда Аббаса: чем сильнее ХАМАС, тем слабее голос властей ПА".

По словам Шнайдер, с сильным и активным Аббасом Нетаньяху пришлось бы договариваться, но он не хочет вести переговоры с палестинской стороной ни под каким предлогом, поэтому ему выгоднее иметь под боком ХАМАС и воевать с ним раз в несколько лет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Махмуд Аббас и Биньямин Нетаньяху приветствуют друг друга на похоронах выдающегося израильского политика Шимона Переса в 2016 году

Что касается мирных договоров между Израилем и рядом арабских стран региона, подписанных в 2019 году при посредничестве Дональда Трампа, то пока нет никаких признаков отката назад.

"Лига арабских государств в этот раз повела себя на удивление сдержанно. Громких осуждений со стороны других игроков тоже было заметно меньше, чем обычно. На дипломатическом уровне Израиль в этот раз получил в целом больше поддержки, чем когда-либо прежде - от Германии и других европейских стран", - считает Шнайдер.

При этом многие в мире обратили внимание, что реакция США в этот раз хотя и была традиционно произраильской, но не такой активной, как прежде. В самом Израиле на данном этапе такого ощущения нет, но зазвучавшие громче голоса прогрессивистов от Демократической партии настораживают.

Например, сенатор Берни Сандерс настойчиво призывает демократов отказаться от продажи сверхточного оружия Израилю, и его уже поддержали некоторые американские политики. Вряд ли администрация США пойдет на такой шаг, но сам факт разговоров говорит о том, что в американо-израильских отношениях когда-нибудь могут произойти изменения.

Кроме того, дамокловым мечом над Израилем висит ядерная сделка США с Ираном, вернуться к которой Вашингтон может в любую минуту. Во вторник в Израиль прилетел госсекретарь Энтони Блинкен. Это его первая остановка в рамках ближневосточного турне.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Переговоры с госсекретарем США Блинкеном - еще один шанс для Нетаньяху попытаться повернуть ситуацию в свою пользу

Ожидается, что Нетаньяху непременно затронет эту тему и попытается добиться от Блинкена хотя бы первоначальных гарантий. Если ему это удастся, его шансы удержаться станут уже вполне осязаемыми.

Но в данный момент Израиль переживает явление, с которым не сталкивался даже многоопытный Биби - радикализацию арабского населения внутри страны. Все предыдущие обострения и интифады неизбежно приводили к напряжению между арабами и евреями, но взаимного линчевания на улицах израильских городов, как это было неделю назад, в стране еще не видели.

Эту проблему большинство в Израиле считает гораздо более серьезной и трудноразрешимой, чем вражда с ХАМАС.