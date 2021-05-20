"Они не верят, что интеграция может работать". Дания высылает сирийских беженцев

Эдриенн Маррей

Копенгаген

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фаеза Сатуф, выступающая на акции протеста в Копенгагене, - одна из беженок, лишенных статуса

В прошлом месяце Дания стала первой европейской страной, отозвавшей разрешение на проживание у более чем двухсот беженцев из Сирии. Решение осудили депутаты Европарламента, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и правозащитные группы.

Власти в Копенгагене отвечают, что некоторые районы Сирии теперь безопасны для проживания.

Этнические общины и местные активисты планировали провести в среду протесты в поддержку беженцев в нескольких городах.

Имея репутацию либеральной страны, Дания, тем не менее, в последние годы последовательно ужесточает иммиграционную политику.

Недавно датское правительство заключило некое соглашение по проблеме миграции с Руандой, дав пищу предположениям, что оно хочет создать в этой африканской стране лагерь для соискателей статуса беженца.

История Сары

В феврале власти уведомили семью Сары, что она, ее родители, младшие братья и сестры не могут дальше оставаться в Дании.

"Вся моя жизнь здесь. Как мне теперь возвращаться в Сирию?" - говорит 19-летняя девушка, которая свободно владеет датским, готовилась к школьным выпускным экзаменам и хотела стать архитектором. Теперь, после шести лет жизни в Дании, ее будущее в этой стране оказалось под вопросом.

Сара и ее родные попали в число двухсот с лишним сирийцев, чьи разрешения на проживание были отозваны на том основании, что Дамаск и его окрестности, откуда они прибыли, теперь считаются безопасными.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сирийцы, бежавшие в Европу, покидали города, разрушенные войной

Отец Сары Мохаммед был в Сирии адвокатом и бежал в Данию в 2014 году, когда его жизни стала грозить опасность. Остальная семья спаслась от войны годом позже, прибыв через Турцию и Грецию.

Две недели назад их апелляция была отклонена, и теперь в их распоряжении 60 дней, чтобы покинуть Данию.

Войны в Дамаске и правда нет, но под властью Башара Асада они боятся ареста и пыток. "Любому, кто уехал из Сирии, опасно туда возвращаться", - говорит Сара.

Отец девушки открыл ресторан и, по его словам, последние четыре года не получал никакой финансовой поддержки от датского правительства.

"Безопасный Дамаск"

Спустя десять лет после того, как Сирии разгорелся конфликт, в Дании находится около 35 тысяч беженцев из этой страны.

В прошлом году иммиграционная служба заново пересмотрела дела более чем 1200 беженцев из Дамаска и прилегающего региона. "Условия в Дамаске более не являются настолько серьезными, чтобы служить причиной для предоставления или продления разрешений на временное проживание", - заявляет ведомство.

Многие из этих людей - женщины и старики, поскольку молодые мужчины, которым грозил призыв в армию режима Асада, получают убежище на других основаниях.

Датское правительство всегда предупреждало, что убежище предоставляется временно.

Сотни людей ждут решения по их делам или поданным апелляциям.

С начала года датская иммиграционная служба пересмотрела 300 индивидуальных случаев. 154 беженцам не продлили разрешения на проживание, в придачу к еще ста, которые лишились его в прошлом году. 39 жителей Дамаска и его окрестностей после рассмотрения их апелляций получили окончательный отказ.

История Мохаммеда

30-летнему Мохаммеду Алмалису и его брату разрешили остаться, но его родителям и сестре недавно велели уезжать, что принесло семье немало бессонных ночей.

Автор фото, Mohammed Almalis Подпись к фото, Сестра Мохаммеда Майя (слева) и родители Ахмад и Аватиф присоединились к протестам против решения Дании об отзыве разрешений на проживание у беженцев из Сирии

"Мы прожили три или четыре года в условиях войны. Наш дом разрушен. Когда в наш город вошли правительственные войска, нас хотели арестовать, поскольку мы участвовали в протестах", - говорит он.

Мохаммед с братом добрались до Дании в 2014 году после трехдневного путешествия на лодке из Ливии в Италию. Через год его мать Аватиф и сестра Майя прибыли через Турцию и Грецию.

Мохаммед не сомневается, что на родине их отправят в тюрьму. "Режиму известно, кто участвовал в демонстрациях, как в Сирии, так и в Дании. Они также мониторят социальные сети", - говорит он.

Неверные выводы?

Решение датского правительства основывалось на докладе иммиграционной службы. Однако 11 из 12 экспертов, на которых ссылаются в этом документе, дистанцировались от сделанных в нем выводов. Еще один - сирийский генерал, глава тамошней иммиграционной службы.

Сара Кайяли, эксперт по Сирии из организации Human Rights Watch - одна из тех, кого цитируют датские чиновники. Она говорит, что их оценка ситуации в Сирии неверна.

33 евродепутата недавно подписали письмо датскому премьеру Метте Фредериксен, призвав "развернуть на 180 градусов" политику страны в части предоставления убежища.

Поскольку Дания не поддерживает дипломатических отношений с режимом президента Асада, принудительная депортация в Сирию невозможна. Получившим отказ придется выбирать между добровольным отъездом и так называемым центром временного пребывания для отъезжающих, рассказывает Михала Бендихен из датской благотворительной организации "Добро пожаловать, беженцы!".

"Главная идея этих цетров заключается в том, чтобы оказывать на людей максимальное давление с целью заставить их уехать. Расстаться с надеждой жить в Дании. Вы не получаете никакого дохода. Вам нельзя работать и учиться. Даже в датских тюрьмах во многих отношениях лучше", - говорит она.

Представители сирийской общины в Дании во вторник провели демонстрацию возле здания парламента, где министр по вопросам иммиграции Маттиас Тесфайе в это время защищал правительственную политику.

В свое время Дания первой присоединилась к Конвенции ООН по беженцам 1951 года и традиционно считалась одной из гостеприимных к ним стран в Европе. Но сейчас картина меняется.

Датская система отторжения

В 2015 году в Данию прибыло рекордное количество беженцев - свыше 21 тысячи человек. В том же году иммиграционные правила ужесточились, потом это произошло еще раз в 2019-м. Акцент был перенесен с интеграции прибывших в датское общество на предоставление временной защиты с последующей репатриацией.

Сменявшие друг друга правительства проводили агрессивные антииммигрантские кампании, включая изъятие ювелирных изделий и других ценностей у соискателей убежища.

В 2017 году тогдашний министр по вопросам иммиграции Ингер Стойберг отметила введенное при ней 50-е ограничение, разместив в соцсетях свое фото с праздничным тортом в руках.

Правящие ныне социал-демократы также проводят жесткую политику в этом вопросе, чтобы не допустить ухода избирателей к правым партиям.

"Датская система предусматривает отторжение больше, чем в других странах. Они не верят, что интеграция может работать", - замечает профессор Центра исследования проблем миграции Мартин Лемберг-Педерсен.

По его словам, проводимая политика основывается на "логике сдерживания": подать новым желающим ясный сигнал не приезжать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ингер Стойберг еще в бытность министром проводила противоречивую иммиграционную политику

В прошлом году заявления на получение убежища в Дании подали порядка 1500 человек, из которых были удовлетворены около 600 - минимальный показатель за 30 лет. Правительство говорит, что стремится снизить его до нуля, а высвободившиеся средства потратить на социальные нужды датских граждан.

"Это действительно хорошая новость, - заявил в феврале Маттиас Тесфайе. - Коронавирус, конечно, сыграл свою роль, но главная причина - в нашей твердой внешней политике. Многие из тех, кто прибывают сюда, вовсе не нуждаются в защите".

Лагерь в Руанде?

Чепез несколько недель датские министры по вопросам иммиграции и развития нанесли не афишируемый визит в Руанду, вызвав слухи, что это является первым шагом к созданию там лагеря для соискателей убежища, чтобы они ожидали решения не в Дании.

Дания и Руанда подписали не содержащее конкретных обязательств соглашение сотрудничать в вопросах миграции и убежища. Официальные лица постарались принизить значение поездки.

Нильс Мужниекс из организации Amnesty International предупреждает, что попытка переместить соискателей убежища в Руанду будет "бессовестной" и "потенциально незаконной".

Нынешняя политика предоставления убежища вызывает возражения у некоторых союзников и рядовых сторонников правительства.