Научный дайджест: до ста лет с гарантией - как починка ДНК продлевает жизнь

Леонид Лунеев

Би-би-си

56 минут назад

Среди научных новостей недели:

Какой секрет хранит ДНК долгожителей

Кому нужна спутниковая и сотовая связь на Луне

Как макияж может понизить ваш имидж

Гены-ремонтники - залог долголетия

Автор фото, Getty Images

Продолжительность жизни во всем мире неуклонно растет и сегодня в среднем составляет 72 года. Однако многие живут куда дольше, и 100-летний возраст - далеко не предел.

Многие связывают это со здоровым образом жизни и наследственностью, однако несмотря на уверенность ученых в том, что генетика играет важную, если не решающую роль в долголетии, сам механизм продления жизни в целом остается неизученным.

А между тем такое знание могло бы сильно продвинуть человечество если не в поиске эликсира вечной молодости, то хотя бы в приобретении важных инструментов борьбы со старением.

Большой шаг в этом направлении сделала группа исследователей во главе с профессором Паоло Гараньяни из университета Болоньи.

Они секвенировали геномы 81 человека в возрасте свыше 105 и 110 лет и затем сравнили их с геномами сравнительно молодой группы здоровых людей в возрасте 68 лет.

"Люди во второй группе не страдали многими заболеваниями, связанными с возрастом, и поэтому представляли прекрасный пример здорового старения", - подчеркивает профессор Гараньяни.

Как выяснили ученые, среди людей из группы кому за 105 было больше обладателей пяти основных генетических вариаций, связанных с эффективной починкой ДНК, нежели в группе более молодых людей.

Результаты, полученные в ходе предыдущих исследований группы из 300 столетних людей, выявили у них наличие тех же генных групп.

Гены всех этих людей были унаследованы ими от родителей, однако ДНК может изменяться и на протяжении нашей жизни.

Некоторые из таких изменений, известные как соматические мутации, происходят в специфических клеточных линиях во всем организме и связаны с процессом старения.

Несмотря на то, что люди в старшей группе прожили на три, а то и четыре десятка лет больше людей в более молодой группе, у них обнаружилось намного меньше таких мутаций.

По мнению ученых, это означает, что некоторые люди просто рождаются с генными вариациями, позволяющими лучше ремонтировать ДНК, и у них больше шансов дожить до очень глубокой старости. Впрочем, сам механизм замедления соматических мутаций остается загадкой. С уверенностью можно сказать лишь то, что способность организма уменьшать урон, причиняемый клеткам, сама по себе играет ключевую роль в долголетии.

И на Луне зазвонит телефон...

Автор фото, Telespazio

Земляне давно уже строят планы по заселению Луны и освоению ее просторов, однако пока что до строительства настоящих баз еще не дошло. Тем не менее Европейское космическое агентство (ESA) уже сейчас задумалось об одной важной составляющей будущей лунной инфраструктуры - о сотовой связи и системе спутниковой навигации. В самом деле, как еще астронавтам передвигаться по лунной поверхности, где пока что нет дорожных указателей.

Проект, получивший название Moonlight - "Лунный свет" - будет включать также телекоммуникационную сеть. Он приурочен к запуску на Луну целой серии пилотируемых миссий в рамках проекта НАСА "Артемида", который придет на смену "Аполлону", завершившемуся более полувека назад.

Автор фото, SSTL Подпись к фото, Сеть спутников должна обеспечить практически полное покрытие лунной поверхности

ESA поручило сразу двум европейским консорциумам разработать сеть лунной спутниковой навигации и сотовой связи, которая будет состоять из по крайней мере трех - а скорее всего и более - спутников позиционирования и ретрансляции, которые смогли бы покрывать практически всю лунную поверхность, а также установить на грунте несколько маяков для корректировки сигналов. Ожидается, что спутники позволят изначально достигать позиционирования на местности с точностью до 100 метров, а потом, по мере развития сети, и до 30 метров.

Один из консорциумов - это расположенная в Суррее небольшая британская компания по производству спутников SSTL, которая ранее уже запускала в космос оборудование для системы спутниковой навигации Евросоюза "Галилей".

Доступ к сети, которую планирует развернуть ESA, позволит целым странам и отдельным компаниям, намеревающимся в ближайшее десятилетие отправить свои зонды или корабли к Луне, снизить связанные с этим риски и сэкономить значительные средства.

Эта спутниковая сеть также заметно облегчит работу лунных роверов и космических телескопов на обратной стороне Луны, позволив передавать на Землю куда большие объемы информации.

Ожидается, что ESA воспользуется такой коммерческой моделью, при которой она будет покупать услуги у операторов связи, а не сама владеть оборудованием или эксплуатировать его.

Если эта модель приживется, то услугами такого оператора или операторов смогут пользоваться и небольшие частные космические компании, и гиганты вроде ESA и НАСА.

Собственно, НАСА давно уже пользуется услугами субподрядчиков, в частности, в рамках проекта "Артемида" они запускают для НАСА грузовые корабли и разрабатывают пилотируемые.

Автор фото, SSTL Подпись к фото, Ожидается, что "Патфайндер" будет запущен на лунную орбиту уже 2023-24 году

ESA также решило пойти по проторенной дорожке и заключила контракт по предоставлению телекоммуникационных услуг с SSTL, чей лунный спутник Pathfinder ("Патфайндер") может стать прототипом спутников проекта "Лунный свет".

Сейчас этот спутник уже находится в процессе сборки на предприятии в Гилдфорде (которое работает по принципу самофинансирования), и после запуска, намеченного на 2023-24 год, услугами этого спутника - за плату - смогут воспользоваться все желающие.

"Патфайндер" будет выведен на высокую эллиптическую орбиту с тем, чтобы он подолгу был в зоне видимости южного полюса Луны, куда направятся первые миссии "Артемиды".

"Патфайндер" должен прощупать рынок, ведь когда запускаешь коммерческий проект, намного проще начинать с малого, с одного спутника, чтобы убедиться, что он обеспечивает нужную связь, - говорит глава отдела коммерческих исследований SSTL Нелли Оффорд, - К тому же "Патфайндер" сможет взаимодействовать со всей будущей сетью, так что, если угодно, он станет первым узелком в этой сети".

Синдром накрашенной женщины

Автор фото, Getty Images

В красивом макияже нет ничего плохого, и в определенных условиях он может быть очень уместен и даже необходим, а уж как стараются доказать это косметические компании с многомиллиардным годовым оборотом, и говорить не приходится, но...

Как выяснили экспериментальным путем Дакс Келли и его коллеги из университета Нового Южного Уэльса в Австралии, чем больше макияжа накладывает женщина, тем (как правило) ниже оценивают ее умственные способности и нравственные стандарты окружающие.

В ходе первого эксперимента (полностью результаты исследования опубликованы в European Journal of Social Psychology) женщинам в возрасте от 18 до 59 лет предлагалось представить, что они участвуют в одном из четырех сценариев: свидание, собеседование с работодателем, составление сообщения в "Инстаграме" или поход в бакалейную лавку.

После того как роли были распределены, женщинам было предложено подобрать соответствующий сценарию макияж и нанести его в фотошопе, а затем заполнить опросник, в котором описать, как они сами оценивают себя с точки зрения интеллекта, эмоциональности, способности к состраданию и принятию обдуманных решений, желания состязаться с другими женщинами и реакции на ревность со стороны партнера.

При этом исследователи не обнаружили, чтобы макияж как-то влиял на женскую самооценку.

В следующем эксперименте смешанной группе из мужчин и женщин были показаны фотографии женщин из первого эксперимента сначала без макияжа, а потом с косметикой в фотошопе. При этом им предложили оценить, как им видятся умственные способности и моральные качества этих женщин (по сути им задавали те же вопросы, которые содержались в анкете для участниц "первого тура").

И вот тут выяснилось, что женщины, у которых было больше косметики, казались более привлекательными, но при этом более доступными и ветреными.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что связь между макияжем и привлекательностью сама по себе не превращает женщин в сексуальные объекты, но при этом косметика наводит на мысль о легкой доступности, и вот тут уже женщине отказывают в высоких умственных способностях и моральных качествах.