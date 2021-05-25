Мужчина во Франции был полностью слеп. Белки из водорослей помогли частично восстановить ему зрение

24 минуты назад

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Человеку, полностью ослепшему более 10 лет назад, удалось частично восстановить зрение благодаря терапии с использованием светочувствительных белков, содержащихся в водорослях.

Этот вид терапии называется оптогенетикой и основан на свойстве определенных белков контролировать нервные импульсы клеток сетчатки.

Пациент, прошедший курс оптотерапии, впервые осознал, что к нему вернулось зрение, во время прогулки, когда понял, что может различить белые полосы на пешеходном переходе.

Как сообщает журнал Nature Medicine, теперь он даже может разглядеть очертания предметов, разложенных перед ним на столе, и сосчитать их.

Автор фото, José-Alain Sahel and Botond Roska, Nature Medicine Подпись к фото, Имя пациента, прошедшего курс оптогенетической терапии, пока не раскрывается

Мужчина живет в Бретани, а курс лечения проходил в Париже. Ученые в своей публикации не раскрывают его имя, но французская газета Le Monde и швейцарская Le Temps называют его Ален Б., сообщают, что ему 60 лет, и приводят обширные цитаты с рассказами о его биографии.

Тридцать пять лет назад у него был диагностирован пигментный ретинит, или абиотрофия сетчатки, наследственное заболевание глаз, при котором отмирают светочувствительные клетки сетчатки.

От этого заболевания страдает более 2 миллионов человек по всему миру, и хотя оно не всегда ведет к полной потере зрения, человек, о котором идет речь, ко второй половине 2000-х ослеп полностью.

При его лечении был применен метод оптогенетики, основанный на внедрении в мембрану нервных клеток специальных каналов (опсинов), реагирующих на свет.

Оптогенетика - сравнительно новая область в медицине, однако для исследования работы нервных клеток такая методика применяется уже много лет.

В данном случае технология, которой воспользовались медики, чтобы частично восстановить зрение в одном глазу, была основана на так называемых канальных родопсинах - вырабатываемых водорослями белках, которые реагируют на воздействие светом.

Водоросли пользуются этими свойствами канальных родопсинов, чтобы двигаться на свет.

На первом этапе лечения пациенту в выжившие клетки глубинного слоя сетчатки ввели вирус, несущий генетический код канальных родопсинов водорослей.

После этого такие клетки при попадании на них света уже могли посылать электрический сигнал в мозг.

Однако они реагировали только на желтый спектр, поэтому пациент был снабжен специальными очками с видеокамерой снаружи и проектором внутри. Это устройство захватывало картинку реального мира и преобразовывало ее в волны нужного диапазона, которые затем уже проецировались на глазное дно.

На то, чтобы уровень родопсинов в глазу стал достаточно высоким, а мозг научился понимать новые сигналы и преобразовывать их в картинку, ушло несколько месяцев. Зато результатом стало частичное возвращение зрения.

"Мы все очень обрадовались"

Первые признаки того, что лечение дало результаты, проявились во время прогулки, когда пациент вдруг различил полосы разметки на пешеходном переходе.

"Наш пациент был поначалу сильно разочарован, поскольку между тем, как ему сделали белковую инъекцию, и моментом, когда он начал видеть, прошло немало времени, - говорит офтальмолог доктор Жозе-Ален Саэль, - Но когда он неожиданно сообщил, что видит белые полоски на переходе, можете представить себе, как он был обрадован. А уж мы-то как порадовались!".

Конечно, назвать его зрение полноценным нельзя, однако разница между полной слепотой и возможностью хоть что-то различать, способна изменить всю вашу жизнь.

"Эта работа служит наглядным доказательством того, что с помощью оптогенетической терапии можно восстанавливать зрение", - подчеркивает профессор Базельского университета Ботонд Роска, также принимавший участие в исследовании.

Существует несколько разных подходов с целью восстановить зрение.

Один из них заключается в исправлении генетических дефектов, вызывающих слепоту, однако причиной пигментного ретинита могут быть мутации более 70 разных генов, так что это задача не из легких.

Другой метод состоит в подключении видеокамеры к электродам, имплантированным в глазное дно.