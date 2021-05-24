Новый главный враг. Чем известен Роман Протасевич, против которого Беларусь провела международную операцию

33 минуты назад

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23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске. Среди его пассажиров был Роман Протасевич, бывший главред телеграм-канала Nexta - одного из символов прошлогодних протестов.

5 мая Роману Протасевичу исполнилось 26 лет. В его профиле в "Твиттере" написано: "Первый в истории журналист-террорист". И, с некоторой натяжкой, это правда. Протасевич еще и первый гражданин в истории Беларуси, внесенный в официальный список лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности.

Протасевич - не просто из семьи военного, его отец отвечал за идеологическое воспитание личного состава. Он был старшим преподавателем на кафедре идеологической работы военной академии Беларуси. Но с идеологическим воспитанием сына что-то пошло не так.

Роман Протасевич участвовал в акциях протеста против Александра Лукашенко с начала 2010-х годов - он был еще школьником. За первую же акцию его отчислили из лицея при Национальном техническом университете, и он вернулся в обычную школу. Поступил на факультет журналистики Белорусского государственного университета, но и оттуда его тоже отчислили.

От YouTube до успеха Nexta

Протасевич начал работать фрилансером для нескольких независимых СМИ. Параллельно он писал новости для телеграм-канала, который создали он и еще один недавний школьник Степан Путило. Телеграм-канал назывался Nexta, и поначалу он был побочным продуктом, основным же был одноименный канал на YouTube, и подростки планировали выкладывать туда свою музыку.

Первый успех канала - Nexta первым опубликовал новость о том, что в Могилевской области найден застреленным инспектор ГАИ. Тогда аудитория увеличилась с примерно 40 тысяч человек до 90 тысяч.

Весной 2020 года по мере роста протестных настроений Беларуси канал стал пользоваться все большей и большей популярностью. А в августе, после президентских выборов число читателей Nexta за несколько дней выросло с 300 тыс. до 1,8 млн человек.

Когда телеграм-канал начали цитировать все крупнейшие СМИ мира, то они называли его "Некста", но это был неправильный вариант. "Нехта" в переводе с белорусского языка - это просто "Некто".

По популярности Nexta стал уступать только изданию TUT.by, главному независимому СМИ страны, которое читали 62% населения Беларуси. 18 мая 2021 года власти заблокировали сайт TUT.by и задержали 15 сотрудников и руководителей издания.

Канал "Nexta-live" оперативно публиковал фото, видео и новости с мест, где происходили самые серьезные столкновения протестовавших с милицией и военными. Его корреспондентами были сами граждане. В интервью Би-би-си в августе 2020 года Роман Протасевич говорил, что редакция (в ней работало четыре человека) по каналам обратной связи получала сотни сообщений в час. Редакция в те дни работала по 20 часов в сутки.

Nexta нельзя назвать самым точным и объективным СМИ Беларуси. Редакция часто публиковала непроверенную информацию (например, о том, что в Беларусь вошел российский спецназ; реакция на эту новость была огромной, но она оказалось неправдой). Канал не скрывал своих симпатий к протестующим и своей неприязни к Лукашенко и силовикам.

Создатель Nexta Степан Путило в интервью Юрию Дудю сам говорил, что он занимается контрпропагандой - в ответ на пропаганду властей. Но именно такой подход оказался близок самим участникам акций.

"Пять или шесть" уголовных дел

К началу протестов ни один человек из редакции Nexta уже не жил в Беларуси. Степан Путило еще после школы уехал учиться в польский вуз. Роман Протасевич уехал в Польшу в конце 2019 года, а в январе 2020-го попросил в Варшаве политическое убежище на том основании, что его преследуют силовые структуры.

Протасевич немного предвосхитил события: в 2018 году на него действительно пытались завести уголовное дело по статье об оскорблении президента - один из роликов на YouTube Nexta назывался "Лукашерлок", но проверка оскорбления в этом слове не нашла.

По-настоящему Протасевича начали преследовать после начала массовых протестов. Сам он в интервью Би-би-си говорил, что против него возбуждено "пять или шесть" уголовных дел, и он уже точно не помнит, по каким статьям.

Официально известно, что Протасевича обвинили по трем статьям УК Беларуси в ноябре 2020 года. Это организация массовых беспорядков, грубое нарушение общественного порядка и разжигание социальной розни. Первая из них - самая серьезная, за нее можно получить до 15 лет тюрьмы.

Помимо этого КГБ Беларуси включила Протасевича и Путило в список лиц, которые, возможно, причастны к террористической деятельности. За терроризм в Беларуси полагается смертная казнь, но официально это обвинение против журналиста не выдвинуто.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Где сейчас находится журналист, по-прежнему неизвестно. Девушки с плакатом стоят в аэропорту Вильнюса

Журналистов обвинили в межгосударственный розыск, Беларусь потребовала у Польши выдать их, но польская сторона даже не ответила на это требование. Опасаясь похищения, Протасевич часто менял места жительства и соблюдал другие меры предосторожности - старался не ходить по улицам один, не выходил из дома в темное время суток.

Власти Беларуси не умеют блокировать телеграм-каналы, поэтому все той же осенью 2020 года суд признал Nexta экстремистским сайтом. Экстремистской признана даже его символика - белая буква N на черном фоне. Это значит, что любой гражданин страны, который сделает репост сообщения Nexta, может попасть под административное и уголовное преследование.

В августе 2020 года родители Протасевича переехали жить к нему. 4 мая 2020 года Александр Лукашенко подписал указ о лишении воинских званий тех силовиков, кто поддержал протесты. Среди них был и Дмитрий Протасевич, подполковник запаса, многолетний участник парадов на 9 мая, награжденный медалью за 29 лет безупречной службы.

Вильнюс-Афины-Минск

7 мая Роман Протасевич приехал в Вильнюс. В своем "Твиттере" он показал подарок, который ему подарили неназванные коллеги. Это был алкогольный напиток с подписью: "Террористу от подрастающего поколения экстремистов".

Из Вильнюса он и его девушка, студентка Европейского гуманитарного университета и гражданка России Софья Сапега, полетели в Афины. 16 мая Протасевич фотографировал Светлану Тихановскую, которая встречалась с греческими властями.

23 мая самолет компании Ryanair с Протасевичем и Сапегой вылетел из Афин в Вильнюс.

Автор фото, NEXTA Подпись к фото, Эти сообщения Роман Протасевич писал перед вылетом самолета из Афин

По состоянию на середину дня 24 мая, точно неизвестно, почему именно самолет пошел на посадку в Минске. Белорусские власти заявили, что самолет мог быть заминирован (это оказалось неправдой; власти возбудили уголовное дело за ложное сообщение о теракте), а Лукашенко лично приказал поднять истребитель, чтобы сопроводить самолет в аэропорт.

Со слов других пассажиров известно, что командир корабля объявил: самолет садится в Минске, причины он обещал рассказать позже. После этого Протасевич подошел к бортпроводнику и сказал: мне нельзя в эту страну, я беженец оттуда, меня могут убить. Бортпроводник, со слов пассажиров, ответил, что ничем не может помочь, авиакомпания обязана соблюдать правила.

Протасевич передал свои телефон и ноутбук Сапеге. В Минске их обоих задержали. Официально о задержании сообщило главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Оно активно участвовало в подавлении протестов.

24 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты в Минске свяжутся с белорусской стороной по поводу Софьи Сапеги. Европейские политики в оценке произошедшего чаще всего использовали словосочетание "государственный терроризм". Что происходит с Романом Протасевичем сейчас - неизвестно.