"Никакого снижения цен не было". Что происходило с ценами в Крыму после открытия Крымского моста

Анастасия Напалкова, Давид Аксельрод

Би-би-си

23 минуты назад

Автор фото, TASS via Getty Images/Sergei Malgavko

Президент России Владимир Путин обещал, что после запуска Крымского моста цены на продукты на полуострове стабилизируются. А местные чиновники даже говорили о снижении цен. Мост был введен в эксплуатацию три года назад. Что за это время случилось с ценами?

После аннексии Крыма Россией в 2014 году на полуострове начали резко расти цены на различные товары. По итогам 2015 года инфляция в Крыму составила более 26% - это самый высокий показатель в России за тот год. В целом в России в 2015 году инфляция достигла 13%.

Тогда совпали несколько факторов сразу: в 2014 году против России вводились санкции, произошла девальвация рубля, а Украина в сентябре 2015 года объявила продовольственную блокаду Крыма. В декабре 2015 года поставки товаров на полуостров были запрещены кабинетом министров Украины.

Однако пока проблему высоких цен решить не удалось. "Российские цены - просто жесть", - рассказывала через пять лет после присоединения Крыма военная пенсионерка Светлана из Севастополя.

"Я покупаю продукты раз в неделю. Сегодня мой средний еженедельный чек - 2,5 тысячи рублей. Покупаю я каждую неделю одно и то же: два килограмма свинины, картошку, какие-то базовые овощи, макароны и какие-то крупы. Так вот еще два года назад мой чек был 2 тысячи рублей. Так что никакого снижения цен не было. Ни разу после открытия моста, ни спустя какое-то время после этого. Практически все подорожало", - рассказывает уже в 2021 году сотрудник Крымской железной дороги Андрей, живущий в Симферополе.

Русская служба Би-би-си проанализировала статистику, опросила местных жителей, а также совершила "контрольные" закупки в магазинах в Крыму и Краснодарском крае, чтобы сравнить, что произошло с ценами на продукты и товары после открытия Крымского моста.

Украина считает Крым частью своей территории, этой же позиции придерживается большинство других стран мира.

Как власти обещали снижение цен

Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось в 2018 года, а в 2020 году открылось еще грузовое железнодорожное движение. Строительство моста и подъездных путей обошлось примерно в 300 млрд рублей.

Именно с открытием движения по мосту Путин и крымские чиновники связывали разрешение проблемы слишком высоких цен на полуострове.

Автор фото, TASS via Getty Images/Sergei Malgavko

"Рассчитываю на то, что после полноценного запуска движения грузового транспорта взаимные потоки товаров приведут к тому, что цены стабилизируются и уравняются между близлежащими регионами Российской Федерации. К этому мы должны идти. Думаю, это состоится после запуска грузового автомобильного движения", - заявлял он во время "Прямой линии" летом 2018 года.

"Паромов не будет, и очевидно, что сразу цена на 5-7-10% реально снизится", - обещал представитель крымского управления ФАС Денис Лактионов.

​"Глобальные изменения в ценовой политике произойдут после открытия железнодорожной части Крымского моста. Железная дорога - самый дешевый вид транспорта, который обеспечит быструю доставку грузов по нормальной цене. Думаю, что падение цен будет", - заявил губернатор Крыма Сергей Аксенов в день открытия движения фур по мосту.

Уже в январе 2020 года, когда по Крымскому мосту уже ходили грузовые поезда, Путин все еще требовал стабилизировать цены в Крыму.

"Нужно, чтобы уровень потребительских цен соответствовал уровню доходов жителей Крыма и Севастополя. Для этого органам власти нужно работать в тесном контакте с деловыми кругами, не допускать монополизма и поддерживать конкуренцию, открывать новые места для торговли", - сказал он.

Автор фото, TASS via Getty Images/Sergei Malgavko

Что происходит с ценами в Крыму?

Русская служба Би-би-си изучила данные Росстата о ценах на товары и услуги в Крыму, Краснодарском крае и России в целом.

Минимальный набор продуктов, который рассчитывает Росстат (туда входит молоко, хлеб и другие базовые товары), в апреле 2021 года стоил в Крыму 4991 рубля. В Краснодарском крае он был немного дешевле - 4966 рублей. В среднем по России стоимость минимального набора продуктов была еще ниже - 4800 рублей.

После открытия автомобильного движения и запуска грузового железнодорожного сообщения цены на этот набор продуктов не снизились.

График не отображается. Попробуйте перезагрузить страницу.

Средние доходы в Крыму при этом остаются существенно ниже, чем в среднем по России или в ближайших регионах.

График не отображается. Попробуйте перезагрузить страницу

В последние годы произошла синхронизация цен в Крыму с соседними регионами: теперь товары дешевеют или дорожают в них одновременно.

"Из продуктов питания все постоянно дорожает. Как до моста все продукты понемногу дорожали, так и после. Каждый год можно проследить, что на одни и те же товары цена чуть-чуть, но поднялась. В последний год особенно на масло: и на сливочное, и на подсолнечное. Крупы тоже подорожали", - рассказывает домохозяйка Елена из Новофедоровки.

Рост цен на подсолнечное масло оказался в центре внимания в прошлом году, власти даже пошли на соглашения с торговыми сетями, чтобы его ограничить.

"Ничего не подешевело вообще: независимо от того, мост, не мост - не важно. Некоторые продукты, наоборот, сильно подорожали. Мы регулярно закупаемся на опте и в последнее время было заметно, как подорожало подсолнечное масло, например. Или шоколадные конфеты некоторых торговых марок с материка. В результате по некоторым позициям мы в своем магазине снизили розничную наценку, потому что люди просто перестали покупать. Иной раз наценку снижали в два раза: с 20 до 10 процентов", - добавляет индивидуальный предприниматель Анна из Севастополя.

"Что касается цен, то, конечно, никакого снижения не было. Все дорожает, хоть и не резко: медленно, по чуть-чуть, но цены повышаются. Я чаще покупаю курятину, а не красное мясо. И если еще год-два назад в среднем куриные бедра стоили 190 рублей за килограмм, то сейчас - 210-220. Сказать, что крупы сильно подорожали, я не могу. Гречка вроде бы стоит примерно так же, как и раньше. И это при том, что она у нас вся привозная, я покупаю обычно гречку из Краснодарского края", - подсчитывает пенсионерка Лариса из Саки.

График не отображается. Попробуйте перезагрузить страницу

Что в Крыму стоит дороже?

Некоторые товары в Крыму оказались дороже, чем в Краснодарском крае - это показывают данные Росстата и "контрольная закупка" Би-би-си, сделанная в одной сети магазинов, сделанные в Севастополе и около Краснодара.

"Вся "молочка" дороже, причем намного, - и молоко, и все продукты на молоке, масло и всё остальное", - говорил Путин на встрече с жителями Крыма и Севастополя в марте 2019 года. Тогда он надеялся, что проблему разрешат открытие железнодорожного моста и поддержка сельского хозяйства.

Автор фото, TASS via Getty Images/Sergei Malgavko

В 2021 году "молочка" все еще стоит заметно дороже: в среднем январе-апреле молоко в Крыму стоило на 33% дороже, чем в Краснодарском крае (74 рубля за литр против 55 рублей), а сливочное масло было дороже на 46% (758 рублей за кг против 521 рубля).

График не отображается

"Возможно, благодаря мосту как-то удалось сдержать цены на мясо, потому что я как покупал раньше свинину по 350 рублей за килограмм, так и продолжаю покупать по такой же цене. Из-за моста это произошло или по какой-то другой причине, я не знаю", - говорит Андрей из Симферополя, который закупается раз в неделю на 2,5 тысячи рублей.

По данным статистики, свинина в Крыму в январе-апреле 2021 года все же была на 5% дороже, чем в Краснодарском крае.

График не отображается. Попробуйте перезагрузить страницу

На 25-35% дороже чем в Краснодарском крае в Крыму стоят мед, консервирвированные овощи, черный чай, овсяные хлопья, орехи и другие продукты.

График не отображается. Попробуйте перезагрузить страницу

Заметно дороже в Крыму стоит и бытовая техника, в качестве примера Би-би-си выбрала стиральную машину.

График не отображается, попробуйте перезагрузить страницу

Статистику Росстата частично подтверждают данные "контрольной закупки". Корреспонденты Би-би-си сравнили цены в магазинах одной и той же сети, которая работает в Крыму и Краснодарском крае. Крымская сеть продовольственных магазинов "Пуд" попробовала стать федеральной, открыв магазин в станице Выселки Краснодарского края в 2019 году - на настоящий момент это единственный магазин сети за пределами Крыма.

Некоторые продукты в "Пуде" в Севастополе оказались дороже - например, батончик Twix Xtra в Севастополе стоил 76 рублей, а в Выселках - 72 рубля. В Крыму бутылку пива "Балтика №7 Экспортное" можно купить за 76 рублей, а в Выселках - за 72 рубля. Майонез "Махеев" тоже оказался дороже в Севастополе: на 5,5% - 126 рублей за 0,8 л против 133 рублей.

Автор фото, TASS via Getty Images/Sergei Malgavko

Что в Крыму стоит дешевле?

Некоторые товары в Крыму все же дешевле, чем в Краснодарском крае. В Выселках макароны "Макфа" можно купить за 53 рубля, а в Севастополе пачка стоит на 10 рублей дешевле. То же самое касается, например, некоторых видов газированной минеральной воды и сахара.

Данные Росстата тоже показывают, что некоторые продукты в Крыму дешевле. В основном речь идет об овощах, фруктах и других. Однако цены на них все равно в последние годы росли.

Например, дешевле оказался рис, хотя на полуострове прекратили его выращивать после перекрытия Северо-Крымского канала. Из данных Росстата видно: в 2015 году цены были высокими, но потом упали, в январе-апреле они в Крыму они были ниже на 13%, чем в Краснодарском крае: 68 рублей против 77 рублей.

График не отображается. Попробуйте перезагрузить страницу

Хлебные и хлебобулочные изделия тоже оказались дешевле, чем в Краснодарском крае. Зерновые на полуострове стали выращивать вместо риса. В результате хлебобулочные изделия из муки высшего сорта в Крыму на 32% дешевле, чем в Краснодарском крае (62 рубля против 91 рубля).

График не отображается. Попробуйте перезагрузить страницу

Также дешевле оказалось пшено, гречка, некоторые овощи, соки и минеральная вода.

Почему цены в Крыму не падают?

"В цены на товары в Крыму входит весомая составляющая, так называемая "курортная премия". Неудивительно, что эти цены выше, чем в среднем по России", - объясняет генеральный директор INFOLine Иван Федяков. По его словам, на рост цен могло повлиять большое количество туристов в регионе: туристические потоки выросли после строительства Крымского моста.

Автор фото, TASS via Getty Images/Sergei Malgavko

Он добавляет, что цены на сельскохозяйственную продукцию могли бы быть ниже, но все усложняет нехватка воды в регионе и риски засушливых сезонов. До весны 2014 года 85% пресной воды в Крым поступало по Северо-Крымскому каналу, который Украина перекрыла, установив заградительную дамбу.

По словам Федякова, благодаря мосту удешевилось, например, дорожное строительство и другие строительные проекты. "Мост позволил сметы на промышленные проекты привести к общероссийскому уровню", - говорит он.

Российские чиновники надеялись, что из-за открытия моста в Крыму вырастет конкуренция между магазинами, а это приведет к снижению цен. "Я считаю, что мост и хорошая транспортная доступность даст возможность дополнительной конкуренции, а конкуренция позволит снизить цены, и мы надеемся, что цены все-таки будут снижаться", - говорил вице-премьер Марат Хуснуллин в октябре 2020 года.

Не ясно, оправдались ли эти надежды чиновников. С одной стороны, некоторые местные жители говорят, что в магазинах выбор продуктов после открытия моста стал чуть шире.

Автор фото, TASS via Getty Images/Sergei Malgavko

Но с другой стороны, российские федеральные сети не спешат выходить в Крым, так что между собой конкурируют в Крыму в основном местные ритейлеры ("Пуд", "Яблоко" и другие). Из федеральных сетей сейчас там работают только французский "Ашан" и немецкий Metro, которые вышли в Крым до аннексии.

В Крым пробовала зайти ростовская сеть "Ассорти-Продукт", открыв там девять магазинов, но в 2019 году решила свернуть свой бизнес там из-за высоких цен на аренду.

Крупнейшие российские ритейлеры X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток") и "Магнит" пока не открыли в Крыму свои магазины.