Научный дайджест: смертельно опасная больничная еда и первые климатические войны в истории

Леонид Лунеев

Би-би-си

час назад

Среди научных новостей недели:

Почему еда в больнице не всем идет на пользу

Климатические изменения как повод для войны

Часы как генератор энтропии

В чем опасность больничной пищи

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Больничная еда (а мы говорим об обычной больнице, а не частной клинике, где вам могут принести очень даже приличное меню, правда, в конечном итоге вы и заплатите как за обед в мишленовском ресторане) обычно не способна вызвать аппетит. В самом деле, чего ожидать от полуфабрикатов, приобретенных системой здравоохранения по самой сходной цене, поскольку экономию никто не отменял.

Но если для обычного пациента такая еда - не самая большая проблема, то, как показал эксперимент, проведенный швейцарскими учеными, для людей с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями разница между больничной и индивидуально подобранной диетой может буквально означать разницу между жизнью и смертью.

В эксперименте принимало участие около 650 человек. Половина из них через два дня после попадания в больницу получила подробную консультацию от опытного диетолога, который подобрал им индивидуальные дневные нормы белков, микроэлементов, витаминов и прочего и каждые день-два проверял их состояние. Перед выпиской им также предоставили консультацию относительно правильного питания.

Участникам второй группы никто ничего не советовал, и они добросовестно ели больничную пищу.

Через полгода примерно четверть пациентов, получивших советы диетолога, скончались (у них были очень серьезные заболевания). Однако в группе, не получавшей консультаций, уровень смертности был заметно выше - примерно на треть.

"Наши исследования не свидетельствуют в пользу каких-то отдельных компонентов питания, - пишут ученые в Journal of the American College of Cardiology,- скорее, они говорят о том, что профессиональная помощь диетологов в достижении конкретных целей во время пребывания людей в больнице может пойти на пользу пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Как объясняют специалисты, полуфабрикаты и жирная пища приводят к дополнительному засорению артерий, повышая риски для страдающих седечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому таким людям, будь то в больнице или дома, следует уделять больше внимания овощам и фруктам и снижать потребление жидкостей и соленой пищи.

Исследователи признают, что не проверяли, как питались подопытные пациенты после выписки из больницы, однако результаты свидетельствуют о том, что по крайней мере кто-то из них все же внял советам диетологов.

Первая климатическая

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Когда в 1960-е годы археологи обнаружили в долине Нила могильник Джебель Сахаба возрастом от 13400 до 18600 лет, они сочли его свидетельством возможно первого в мире крупного вооруженного конфликта, так сказать, матери всех войн.

Однако детальное изучение фрагментов 61 скелета, проведенное недавно группой антропологов, специалистов по древней истории и геохимиков из Французского Национального центра научных исследований (CNRS) и университета Тулуза-Жан Жорес, заставляет усомниться в этой теории. Скорее, по словам ученых, в могильнике покоятся останки жертв многочисленных конфликтов, а их причиной могла быть борьба за благоприятный участок земли.

Дело в том, что если раньше в долине Нила было много воды, рыбы и растительности, то к концу ледникового периода восточная Сахара превратилась в чрезвычайно засушливый и холодный регион, а разливы Нила стали такими непредсказуемыми, что земли, на которой можно было бы обустроиться, не опасаясь наводнений, почти не осталось.

На эти участки претендовало все больше племен охотников-собирателей, и это не могло не привести к кровопролитию.

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У четверти исследованных скелетов из могильника эксперты обнаружили следы как смертельных, так и давно заживших ран. Это говорит о том, что в битвах они участвовали не один раз. Большинство травм было нанесено копьями или стрелами, жертвами стычек, засад и рейдов становились не только мужчины, но и женщины и дети.

"Таким образом, мы опровергаем теорию о том, что в могильнике Джебель Сахаба похоронены жертвы одного крупного конфликта, - пишут исследователи в работе, опубликованной в Scientific Reports, - скорее это были спорадические и повторяющиеся эпизоды насилия, толчком к которым послужили крупные климатические и природные изменения".

В самом деле, история человечества знала много войн, которые происходили на фоне сильной засухи и велись за право обладания плодородными землями.

Впрочем, есть и иная точка зрения, согласно которой связь между климатическими изменениями и ростом насилия куда сложнее, и на самом деле может настать момент, когда скудность ресурсов уже исключает возможность конфликта, поскольку война обойдется слишком дорого.

Так или иначе, говорят исследователи, но чем больше мы сможет узнать о том, что произошло на исходе ледникового периода в Джебель Сахаба, тем больше шансов предугадать, как будут развиваться события в будущем с наступлением резких климатических изменений.

Чем точнее часы - тем больше хаоса во вселенной

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Какова цена повышенной точности? Повышенная энтропия, или хаос, - говорят ученые, ведь каждый ход секундной стрелки, каждая миллисекунда, отсчитанная атомными часами, добавляет всемирного беспорядка.

"Если вы хотите добиться повышенной точности от ваших часов, вам придется за это заплатить, - поясняет автор нового исследования, опубликованного в Physical Review, физик из Оксфорда Наталия Арес. - Ведь каждый раз, измеряя время, вы увеличиваете энтропию вселенной".

В самом деле, как гласит второй закон термодинамики, если объем и энергия системы постоянны, то любое изменение в системе увеличивает энтропию. Энтропия же определяет линейный ход времени из прошлого, где ее было меньше, в будущее, где она возрастает.

Такие механизмы, как часы, тоже производят энтропию в виде тепла, выделающегося в пространство.

Ранее учеными уже было доказано, что крошечные квантовые часы, в которых охлажденные лазером атомы колеблются с чрезвычайно равными интервалами, создают тем больше энтропии, чем точнее они идут.

Однако доказать, что более сложные часы с увеличением точности хода также повышают энтропию, до сих пор не представлялось возможным.

"Часы отчасти похожи на маленькие паровые двигатели: к ним нужно применить усилие, чтобы они показывали время, - поясняет Арес, - но чтобы заставить их тикать, нужно вложиться в производство энтропии".

Чтобы проверить эту теорию, исследователи создали упрощенные часы в виде мембраны толщиной в 50 нанометров, помещенной между двух планок, заставляющих мембрану вибрировать под воздействием электричества.

Приняв каждый изгиб мембраны вверх и вниз за один такт, ученые продемонстрировали, что чем сильнее электрический разряд, тем точнее и равномернее идут эти импровизированные часы, но при этом в системе выделяется больше тепла, то есть создается больше энтропии.

Возможно, если бы часы не производили энтропию, они могли бы с такой же легкостью идти назад, но та же энтропия защищает их от сбоев.

"Мы пока не можем утверждать это с точностью, но мы обнаружили, что и для обычных, и для квантовых часов существует зависимость между точностью и энтропией", - говорит Арес.

Помимо чисто практической стороны, позволяющей создавать все более точные приборы, открытие Арес и ее коллег открывает дорогу к применению крупномасштабных законов термодинамики к крошечным наноустройствам.