Чужое перемирие. Почему Вашингтон отдал Египту лавры миротворца на Ближнем Востоке

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

13 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Перемирие вступило в силу 20 мая. На этот раз главным посредником в переговорах выступал Египет

В конце прошлой недели правительство Израиля и представители палестинской группировки ХАМАС объявили о прекращении огня. По официальной версии, перемирие было заключено при посредничестве Египта. Русская служба Би-би-си выяснила, почему Вашингтон решил отказаться от главной роли в разрешении очередного конфликта на Ближнем Востоке.

Заключение перемирия и израильтяне, и палестинцы объявили своей победой. В Рамалле, на Западном берегу реки Иордан, в секторе Газа и Иерусалиме прошли массовые шествия, а представители ХАМАС заявили, что им удалось разгромить противника.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, сообщил, что Армия обороны Израиля уничтожила подземную инфраструктуру радикальной палестинской группировки, надолго подорвав ее боеспособность.

Лавры миротворца на этот раз достались Египту, выступившему в качестве основного посредника в переговорах о перемирии. Традиционные участники ближневосточных соглашений, включая ООН и США, если судить по официальным сообщениям, остались в стороне.

"В администрации Байдена просто учли опыт американского вмешательства в такие же конфликты 2012 и 2014 годов, и решили, что "тихая" и не публичная дипломатия принесет куда более быстрый результат", - уверен эксперт вашингтонского Института Ближнего Востока, бывший помощник заместителя госсекретаря США Дэвид Шенкер.

Историческое вмешательство

Последние масштабные конфликты между властями Израиля и боевиками движения ХАМАС произошли в 2012 и 2014 годах.

В 2012 столкновения продолжались ровно восемь дней. Жертвами стали не менее 160 палестинцев и шесть израильтян. Роль главного переговорщика тогда сыграла глава Госдепартамента Хиллари Клинтон.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уборка на одной из улиц Газы после перемирия. За 11 дней конфликта погибли более 200 человек, большинство - в секторе Газа.

Два года спустя, в 2014, разгорелся новый конфликт. Столкновения продолжались в течение 50 дней, погибли более 2 200 палестинцев и 70 израильтян. Преемник Клинтон, Джон Керри, взял на себя переговоры о прекращении огня.

Как утверждают собеседники Русской службы Би-би-си в Вашингтоне, опыт разрешения именно этих конфликтов в администрации Байдена решили использовать весной 2021 года.

"Многие из советников, пришедших на работу в новую администрацию, работали вместе с Клинтон и Керри, так что они прекрасно понимали, что не смогут заставить Израиль отказаться от максимально жесткого ответа на ракетные атаки ХАМАС, - говорит эксперт Фонда защиты демократии Джонатан Шанцер. - Так что вместо этого была выбрана другая стратегия: минимум показного внешнего давления, и максимум внимания тому, чтобы как можно скорее прекратить этот конфликт".

В списке инструментов, которые использовали американские дипломаты, - блокировка попыток Совета Безопасности ООН призвать стороны к прекращению огня, и использование нескольких стран в регионе, включая Египет, для проведения публичных переговоров с боевиками ХАМАС и властями Израиля.

В конце прошлой недели президент Джо Байден открыто признал, что Вашингтон при разрешении конфликта попытался не выходить из дипломатической тени.

"Мы провели очень интенсивные переговоры на очень высоком уровне, которые происходили каждый час, с Египтом, с властями Палестинской автономии, других ближневосточных стран для того, чтобы предотвратить затягивание этого конфликта", - сказал глава Белого дома, выступая перед журналистами днем 20 мая.

Ограниченное вмешательство

По утверждению собеседников Русской службы Би-би-си, в Вашингтоне учли опыт предыдущих конфликтов, решив, что Соединенным Штатам не стоит брать на себя роль самого главного посредника.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американский президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен предпочли активным переговорам "дипломатическую тень"

"Попытка оказания давления могла бы привести к открытой конфронтации, попытке демонстративно противостоять Вашингтону, - считает Дэвид Шенкер. - Обе стороны, и палестинцы, и израильтяне имеют свои претензии к США, так что подобный шаг мог закончиться бесконечной эскалацией конфликта".

Именно поэтому в Вашингтоне предпочли "телефонную дипломатию". Только по официальным сообщениям, опубликованным Белым домом и Госдепартаментом, американские чиновники провели более 80 телефонных переговоров с участием не только лидеров Палестинской автономии и Израиля, но и других стран региона, включая Катар и Египет, поддерживающих собственные каналы связи с группировкой ХАМАС.

Телефонные переговоры с лидерами государств в регионе проводили советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен. Но вместо высокопоставленных чиновников, как это было и в 2012 и в 2014 годах, на Ближний Восток из Вашингтона отправился лишь заместитель помощника госсекретаря Хади Амр.

Выбор дипломата не слишком высокого ранга в Вашингтоне объясняют тем, что администрация Байдена еще не успела провести все назначения, и многие посты в том же Госдепартаменте пока остаются вакантными.

По версии собеседников Русской службы Би-би-си, выбирая кандидатуру официального переговорщика, в Белом доме постарались учесть ошибки, уже допущенные раньше.

В 2014 году, например, госсекретарь Керри, пытавшийся заключить перемирие между израильтянами и ХАМАСом, сделал ставку на Катар, как основного переговорщика между враждующими сторонами.

Власти Катара действительно поддерживают отношения с группировкой ХАМАС, но личное участие госсекретаря США в переговорах заставило представителей радикальной группировки выдвинуть завышенные требования к Израилю.

В результате эти требования израильские власти признали чрезмерными. Несколько достигнутых было соглашений о прекращении огня были сорваны, а президент Барак Обама чуть ли не публично рассорился с премьер-министром Нетаньяху, который упорно не соглашался принять условия перемирия, лично предложенные госсекретарем США.

Безопасность без совета

В качестве еще одного инструмента для разрешения конфликта в Вашингтоне решили воспользоваться уже испытанной тактикой блокирования решений Совета Безопасности ООН.

Автор фото, EPA Подпись к фото, США пообещали палестинцам $360 млн в качестве "чрезвычайной" гуманитарной и экономической помощи.

"Израильские власти не без оснований считают, что большинство стран в Организации объединенных наций предвзято относятся к любым действиям Израиля, так что они очень негативно воспринимают любые попытки давления, включая резолюции и заявления", - говорит Дэвид Шенкер.

Во время нынешнего конфликта Соединенные Штаты несколько раз использовали право "вето", блокируя согласование совместного документа Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня.

"Мы не считаем, что подобное заявление в данный момент будет способствовать деэскалации", - объяснила 18 мая позицию администрации представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Дополнительной проблемой для администрации Байдена стала позиция так называемой "прогрессивной" фракции Демпартии в Конгрессе. Законодатели призывали Белый дом прекратить военную и финансовую помощь Израилю. В крупнейших американских городах прошли десятки пропалестинских маршей, во время которых действия израильских властей называли не "самообороной", а "геноцидом".

В официальных заявлениях американская администрация достаточно осторожно заявляла, что готова выступить посредником в переговорах о прекращении огня, но сделает это только в случае, если обе враждующих стороны заявят о своей заинтересованности в мирном разрешении конфликта.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Байден обещал пересмотреть политику Трампа в Израиле, но пока так и не сделал этого. На фото - участники произраильского марша в Лондоне

17 мая, например, в официальном сообщении Белого дома говорилось, что во время телефонного разговора с лидером Израиля президент Байден только "выразил свою поддержку прекращению огня".

Два дня спустя, 19 мая, в таком же отчете Белого дома уже сообщалось, что президент США без промедлений и прямо "сегодня ожидает" от Нетаньяху "значительной деэскалации конфликта".

В ответ власти Израиля выпустили собственное заявление о том, что готовы вести войну с ХАМАС "в течение долгого времени", но, все это, как считают эксперты в Вашингтоне, было лишь частью политической игры.

"И Байден, и Нетаньяху в результате публичной перепалки получили все, что они хотели, - говорит Дэвид Шенкер. - Байден публично давил на израильтян, тем самым нейтрализуя критику со стороны крайне левого крыла Демократической партии, Нетаньяху, в свою очередь, выступил с такой же публичной отповедью американской администрации, что не могло не понравиться крайне правым в самом Израиле".

Что дальше?

Уже на этой неделе, через несколько дней после начала перемирия во время визита в Рамаллу, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Соединенные Штаты не только готовы немедленно предоставить палестинцам $360 млн в качестве "чрезвычайной" гуманитарной и экономической помощи, но и собираются предоставить властям автономии 1,5 доз вакцин от коронавируса.

Администрация США также готова вновь открыть консульское представительство Соединенных Штатов в Палестинской автономии, закрытое по решению президента Трампа.

Все эти шаги, впрочем, эксперты в Вашингтоны считают как минимум недостаточными.

"Во время избирательной кампании Байден обещал полностью пересмотреть политику своего предшественника на Ближнем Востоке, но, похоже, сейчас в Белом доме понимают, что сделать это будет просто невозможно", - говорит Дэвид Шенкер.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Ближний Восток - не приоритет для администрации Байдена, говорят эксперты. На фото участники пропалестинского марша в сиднейском Гайд-парке.

Вопреки предвыборным обещаниям, Байден пока не отменил решение Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В Вашингтоне не представили кандидатуру нового посла в Израиле, и не решили, кто именно в Госдепартаменте будет отвечать за реализацию финансовой и гуманитарной помощи, выделяемой на восстановление сектора Газы.