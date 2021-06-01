Забытый погром в Талсе. Как в США 100 лет спустя ищут жертв массового убийства темнокожих

Ребекка Джонс

Би-би-си

54 минуты назад

Автор фото, University of Florida/John Jernigan Подпись к фото, Предки Стабллфилд пережили погром, но в семье его никогда не вспоминали

Во вторник в США проходят траурные мероприятия, посвященные 100-летней годовщине резни в Талсе. В тот день в этом американском городе в штате Оклахома были убиты около 300 чернокожих жителей. В ХХ веке эти события почти не освещались, однако сейчас к этой трагедии привлечено большое внимание. В Талсу приезжает президент США Джо Байден.

Для доктора Фибби Стабблфилд это очень личная история. Ровно сто лет назад банды расистов разгромили зажиточный район города Талса в штате Оклахома, населенный чернокожими, и от действий погромщиков пострадали члены ее семьи. На протяжении многих десятилетий об этой трагедии в США предпочитали не говорить, и теперь Стабблфилд пытается найти и идентифицировать останки жертв.

"Моя задача - сделать так, чтобы эти кости не остались безмолвными, - рассказывает Стабблфилд, антрополог-криминалист и научный сотрудник Университета Флориды. - Темнокожих антропологов-криминалистов не так много, и в случае с Талсой это редкая возможность для темнокожего человека изучить тела темнокожих, чтобы рассказать об их судьбе".

Даже через сто лет беспорядки в Талсе остаются самой кровавой страницей в истории расового насилия в США.

Южные штаты в 1920-е были местом узаконенной расовой сегрегации, факельных шествий Ку-Клукс-Клана и линчеваний. 31 мая 1921 года вооруженные толпы белых расистов вторглись в зажиточный район Гринвуд, где жили темнокожие. Десятки, если не сотни человек, погибли, тысячи пострадали. Дома и магазины были разграблены и сожжены дотла. За 16 часов от района ничего не осталось.

Фиби Стабблфилд с 1998 года вместе с археологами и историками занимается поиском тел жертв. Это долгий, болезненный и порой мучительный процесс.

Ряд попыток закончились безрезультатно, пока наконец, два года назад они не наткнулись на участок на кладбище Оуклоун на севере Талсы, неподалеку от места погрома.

Ученые изучали территорию с помощью георадара и в октябре 2020 года обнаружили в земле фрагменты костей и дерева.

Автор фото, University of Florida/John Jernigan

"Мы наткнулись на участок с гробами. Мы попробовали начать раскоп, и тут увидели часть черепа… Я посмотрела на это и сказала: "Мы нашли захоронение человека. Кажется, мы их нашли", - вспоминает Стабблфилд.

Ученые обнаружили 12 положенных в ряд деревянных гробов с человеческими останками. Но они предполагают, что в этом месте может находиться еще больше тел. Это был не просто участок с могилами, а массовое захоронение.

Стабблфилд надеялась изучить останки на месте, но они оказались слишком хрупкими для этого, поэтому было решено перенести их в лабораторию с климат-контролем.

Эксгумация тел начнется в июне. Стабблфилд попытается найти следы огнестрельных ранений, а также пули и осколки, чтобы установить, принадлежат ли они жертвам погрома. По ее словам, в 1921 году многие умерли от огнестрельных ранений, и из-за того, что вскрытие не проводилось, пули должны были остаться в телах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Больше тысячи домов и магазинов были разгромлены

Но по-настоящему успешной миссию антрополог будет считать только тогда, когда будут установлены имена людей, чьи останки она нашла, а последние секунды их жизни будут реконструированы в малейших деталях.

Она опасается, что установить личности жертв не получится. Но Стабблфилд все же надеется найти их потомков по следам ДНК, взятых из зубов. "То, чем я занимаюсь, - это истории близких для кого-то людей", - говорит антрополог.

Десятилетиями история погрома в Талсе замалчивалась. Официальные документы были потеряны или уничтожены, местные газеты о нем не писали, учителя не рассказывали об этих страшных событиях в школах. Даже многие жители города не знали о случившемся.

Автор фото, University of Florida/John Jernigan

Родители Стабблфилд выросли в Талсе, и дом ее двоюродной бабушки был разрушен во время погрома. Но в семье эти события никогда не обсуждали. "Массовое убийство на расовой почве - и никто не говорит ни слова, - возмущается она. - Многие ужасные вещи просто не обсуждались. Мне кажется, к ним относились по принципу "зачем тревожить прошлое?"

Принять это прошлое оказалось непросто. "Оклахома всячески пыталась скрыть это событие, так давайте же теперь восстановим истину, увековечив память об этих людях!", - призывает антрополог.

31-го мая столетие погрома в Талсе отмечают серией траурных мероприятий, в числе которых траурное шествие со свечами и поминальная служба. На них будут присутствовать знаменитости, и с места будет вестись телевизионная трансляция.

Автор фото, University of Florida/John Jernigan

К траурной годовщине также приурочен выход книги известного историка Скотта Эллсворта о погроме и его расследовании. Эллсворт, профессор истории в Мичиганском Университете, играл важную роль в поиске захоронений жертв.

Он говорит, что этот процесс еще далеко не закончен. "Я абсолютно уверен, что жертвы погрома были похоронены по крайней мере в трех местах, - считает Эллсворт. - У нас есть показания свидетеля об одном месте, свидетельства от чернокожих и белых жителей насчет другого, а о третьем часто говорили местные жители".

"Проблема в распаде костей, это зависит от кислотности почвы. Поиск потребует времени. Но я уверен, что они существуют, и надеюсь, что мы однажды их найдем".