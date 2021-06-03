Долгий путь к Палестине. Почему нового государства до сих пор нет на карте мира

Анастасия Успенская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Похоже, эпохе Биньямина Нетаньяху наступает конец

В Израиле впервые за много лет к власти может прийти левоцентристское правительство. Первоначальное соглашение о коалиции было достигнуто в минувшее воскресенье, теперь его должен утвердить кнессет, и у Биньямина Нетаньяху есть около 10 дней, чтобы что-то предпринять.

Это большая новость не только для самого Израиля, но и для всего Ближнего Востока: за время 15-летнего правления Биньямина Нетаньяху с его ультраправыми взглядами были фактически свернуты и забыты инициативы Ариэля Шарона о территориальном размежевании с палестинцами. Еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан значительно продвинулись вглубь палестинских территорий. Концепция создания двух государств для двух народов не обсуждалась с 2014 года.

Конечно, наивно думать, что сейчас к власти придут левые либералы и сразу все изменят. Тем более, что первые два года премьерское кресло по ротации будет занимать лидер правой партии "Ямина" Нафтали Беннет, попавший в умеренную коалицию не по идеологическим совпадениям, а в стремлении свалить Нетаньяху.

Процесс палестино-израильского урегулирования был запущен еще в 1993 году, но ни одно правительство, включая самых умеренных, не смогло продвинуться дальше самых базовых договоренностей.

Почему независимого палестинского государства до сих пор нет на карте мира и можно ли все еще говорить о его создании?

Не те посредники?

Мирный процесс по Ближнему Востоку был запущен при участии США почти 30 лет назад, и с тех пор Вашингтон выступает в роли главного посредника. Формально Соединенные Штаты входят в состав ближневосточного квартета посредников наряду с Евросоюзом, Россией и ООН, но фактически выполняли эту функцию самостоятельно.

Первое соглашение о начале процесса было подписано в Осло 9 сентября 1993 года и несколькими днями позже подкреплено подписанием "Декларации о принципах" в Вашингтоне, на лужайке у Белого дома в присутствии Билла Клинтона.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Через два года после этого исторического подписания в Вашингтоне премьер-министр Израиля Ицхак Рабин (крайний слева) был убит ультраправым фанатиком-евреем за инициацию мирного процесса

Стороны обещали гарантировать друг другу безопасность, договориться о статусе Иерусалима и других спорных территориях и решить, хотя бы частично, проблему палестинских беженцев. Достичь всего этого предполагалось в течение пяти лет.

Но прошло почти 30, а воз и ныне там. Ближневосточное урегулирование стало одним из самых явных фиаско американской дипломатии.

"Вашингтон - часть существующей между нами проблемы, а не способ ее решения", - сказал в 2019 году в интервью Русской службе Би-би-си Саиб Эрекат, долгие годы возглавлявший переговорный процесс со стороны палестинцев.

Многие западные эксперты с этим согласны. Позиция по палестино-израильскому конфликту - один из немногих вопросов, в котором республиканцы и демократы США проявляют солидарность. И хотя демократы не так категоричны в своих формулировках, позиция США при любой администрации всегда была однозначно произраильской.

Эксперт по вопросам внешней политики США Фонда Карнеги Аарон Дэвид Миллер напоминает, что Белый дом лишь трижды в истории совершил ощутимый прорыв в урегулировании на Ближнем Востоке - в 1973-75, 1978-79 и в 1991 гг., и все три раза американцы действовали в интересах всех сторон.

"Ключ в том, чтобы действия Америки вызывали одинаковое доверие у всех вовлеченных. Необходимо вернуть репутацию непредвзятого посредника, с которым можно смело идти дальше в решении непростых вопросов", - считает Миллер.

Администрация Дональда Трампа, по мнению эксперта, продемонстрировала ровно обратное, выступив адвокатом Израиля.

Ей удалось добиться нескольких исторических соглашений с другими игроками региона, но в части палестино-израильского решения Вашингтон предложил заведомо невыполнимый план, составленный без участия палестинской стороны.

Новый президент США Джо Байден, по мнению издания Economist, пока посылает сигналы, что в отличие от своих предшественников вообще не считает Ближний Восток одним из своих приоритетов.

Раздел Иерусалима

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Иудейская святыня Стена Плача находится в нескольких шагах от мусульманской святыни - мечети Аль-Акса. Ни одна из сторон никогда не откажется от прав на Восточный Иерусалим

Даже самые либеральные израильтяне, всецело поддерживающие идею создания палестинского государства, признают, что вопрос о судьбе Иерусалима фактически неразрешим.

Израиль требует полного суверенитета над объединенным Иерусалимом, палестинцы - над Восточным Иерусалимом, старой частью города, оккупированной Израилем в ходе войны 1967 года.

На Храмовой горе в восточной части расположены главные святыни иудеев и мусульман - Стена плача и мечеть Аль-Акса (третья по значимости во всем исламском мире после Мекки и Медины).

Палестинцы никогда не откажутся от претензий на город прежде всего по религиозным соображениям.

А у Израиля на Западном берегу реки Иордан проживают порядка 700 тысяч еврейских поселенцев, из них около 200 тысяч в непосредственной близости от Иерусалима.

По первоначальным соглашениям, некоторые из этих поселений при создании палестинского государства должны остаться за Израилем, и для него контроль над Иерусалимом помимо историко-религиозных причин еще и вопрос безопасности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Символическая разметка на границе еврейских и арабских территорий в Иорданской долине

"Те, кто сейчас продолжает цепляться за старую парадигму двух государств, должны объяснить нам, как именно произойдет разделение двух общин, когда в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу обитают 700 000 поселенцев", - заявил бывший министр иностранных дел Иордании Маруан Муашер, выступая на прошлой неделе на форуме, организованном Фондом Карнеги за международный мир.

В резолюции Генассамблеи ООН 1947 года предлагалось наделить Иерусалим особым международным статусом и отдать город под управление ООН. Позднее, в 2009 году, генсек организации Пан Ги Мун предложил сделать его столицей обоих государств. Ни один из этих вариантов не воспринимается сторонами всерьез.

Проблема палестинских беженцев

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рахма Абдул Кадир показывает свой первый паспорт, по которому она еще 9-летней девочкой вместе с семьей уезжала в 1949 году в Сирию из израильского города Яффо на границе с Тель-Авивом. Рахма прожила в Дамаске всю свою жизнь в статусе палестинской беженки

Первая волна палестинских беженцев покинула территорию новообразованного Израиля в 1948 году. Речь идет примерно о миллионе человек.

Часть из них ушла добровольно, отказавшись жить в границах сионистского государства, часть бежала во время войны за независимость в том же году, а некоторые были выселены насильно за участие в подрывной антиизраильской деятельности внутри страны.

Вторая волна покинула Израиль после Шестидневной войны 1967 года.

Одни обосновались на соседних палестинских территориях, многие бежали в Сирию, Ливан и Иорданию.

Сегодня, по данным ООН, в мире насчитывается порядка 4,7 млн палестинских беженцев. Этот статус передается из поколения в поколение.

Их право на возвращение в дома предков - одно из главных условий палестинской стороны на любых переговорах. Но в Израиле читают, что это шаг к полной арабизации страны, и на это не пойдет ни одно правительство - ни правое, ни левое.

Конфликт между ХАМАС и ФАТХ

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поддержка ХАМАС среди жителей сектора Газа лишь крепнет. Массовые акции сторонников прошли в апреле этого года в городе Джебалия после объявления об отсрочке выборов в палестинский парламент

Раскол в политической системе Палестинской автономии произошел после того, как в 2006 году в результате выборов (на Западном берегу считают, что произошел переворот) сектор Газа отошел под контроль ХАМАС.

Международное сообщество ясно дало понять, что считает Махмуда Аббаса и его партию ФАТХ единственной легитимной властью в Палестинской автономии, так как во многих странах ХАМАС признан террористической группировкой.

Однако Аббас потерял возможность говорить от имени всех палестинцев.

Придя к власти, ХАМАС изгнал из сектора Газа всех сторонников ФАТХ, занимавших руководящие посты. Дошло до того, что делегациям с Западного берега отказывали во въезде в Газу.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас утратил контроль на сектором Газа в 2006 году

С тех пор отношения между двумя силами претерпели множество этапов - от открытой вражды до робких попыток примириться. И лишь в 2014 году было создано правительство национального единства. При этом Аббас и лидер ХАМАС Исмаил Хания не скрывали, что это сделка, а не искреннее преодоление противоречий.

В те дни Махмуду Аббасу звонил госсекретарь США Джон Керри и буквально умолял его одуматься. Керри предупреждал, что формирование правительства с участием ХАМАС равносильно смертному приговору всему мирному процессу, потому что Израиль ни за что не сядет за стол переговоров с радикалами.

Так и произошло. Последние прямые переговоры Израиля и ПА об урегулировании состоялись в том же 2014 году, и больше концепция "двух государств для двух народов" не обсуждалась по сей день.

Между тем ФАТХ теряет свои позиции даже в своей вотчине. Все больше молодых палестинцев на Западном берегу Иордана готовы поддержать ХАМАС, который на фоне пассивного Аббаса выглядит единственной силой, способной отстаивать их интересы.

Стороны не особо этого хотят

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Палестинский флаг в форме очертаний государства Израиль, как на шее у этого палестинца - самая распространенная символика движения освобождения Палестины. Большинство хотят видеть независимое палестинское государство не рядом с Израилем, а вместо него

Для политиков по обе стороны конфликта мирный процесс давно заменил саму концепцию мира. Все время находиться в шаге от решения проблемы - удобная позиция. Она хорошо ложится на предвыборные лозунги, но при этом не предполагает спешки, ведь последний шаг должен быть тщательно выверен.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху управляет страной уже 15 лет (последние 12 без перерыва), в Палестинской автономии Махмуд Аббас пришел к власти 16 лет назад.

Партии, составляющие основу израильской политики в последние годы, либо выступают против концепции двух государств, либо совершенно к ней равнодушны, и Нетаньяху не испытывал никакого давления изнутри для возобновления диалога.

А ультралевая партия "Авода", радеющая за продолжение мирного процесса, занимает всего семь мест в Кнессете и фактически лишена права голоса. Для сравнения - во время подписания соглашения в Осло в 1993 году у "Аводы" было 44 мандата.

Определенные круги в Израиле считают, что Нетаньяху никогда и не собирался возобновлять диалог с Аббасом, и для этого поддерживал на медленном огне конфликт с ХАМАС.

Но вряд ли левоцентристы, если они действительно придут к власти, сразу займут принципиально иную позицию. Даже умеренные израильтяне указывают на то, что палестинская сторона за 30 лет, прошедших с соглашения в Осло, не выполнила основополагающее условие, без которого дальнейшие переговоры просто не имеют смысла - не признали право Израиля на существование.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это бойцы палестинских Комитетов народного сопротивления - коалиции различных военизированных организаций, выступающих против мирного урегулирования. Они преследуют цель уничтожить государство Израиль

Что касается приверженности мирному урегулированию палестинской стороны, то бросается в глаза тот факт, что группировка ХАМАС появилась на свет почти сразу после начала первого этапа переговорного процесса - в 1987 году.

В разное время ее спонсировали Сирия, Турция, Иран, Катар и Саудовская Аравия. По некоторым данным, от одного Ирана ХАМАС получал до 100 млн долларов в год.

Официальные власти ПА не предпринимали никаких действий по сдерживанию ХАМАС, пока он сам не стал официальной властью в секторе Газа в 2006 году.

Около двух миллионов жителей сектора вполне осознанно выбрали себе в руководство группировку, чей официальный девиз звучит так - "Освобождение всей Палестины от моря и до реки Иордан". Беглого взгляда на карту региона достаточно, чтобы понять, что речь идет о полном уничтожении государства Израиль.

Многолетнее ожидание перемен постепенно приводит к апатии или разочарованию в обществе по обе стороны конфликта. По данным издания Economist, опросы, проведенные в марте этого года, показали, что сейчас лишь 40% палестинцев готовы поддержать концепцию сосуществования двух государств. В 2016 году таких было 51%, а в 2011 - 56%.

В Израиле этот показатель упал с 53% в 2016-м до 42%, по данным прошлого года. Среди израильских арабов пять лет назад идею поддерживали 82%, сегодня - 59%.

Сегодня эксперты видят лишь два сценария дальнейших событий. Лучший, хотя и тупиковый - сохранение статуса-кво.

Худший - создание модели "одно государство - две системы". Этот вариант можно было бы считать приемлемым, если у власти в Израиле встанут левоцентристы, но даже это не гарантия его выполнения.

"Ситуация может качнуться в другую сторону под названием апартеид. Многие говорят, что он и так уже существует, но тогда это будет узаконено", - считает эксперт по Ближнему Востоку Йост Хилтерман из организации International Crisis Group. - "Два государства для двух народов" - лучшее, что могло бы быть, но, возможно, эта концепция уже недостижима".

"Даже если на этой стороне появятся люди, готовые сделать шаг вперед в этом направлении, возникнет вопрос, кто обладает реальной возможностью поддержать процесс с палестинской стороны", - говорит израильский политолог Таль Шнайдер.

Сколько стоит конфликт?

Недавнее 12-дневное вооруженное противостояние ХАМАС и Израиля стало самым разрушительным для инфраструктуры сектора Газа за последние годы. По подсчетам палестинской стороны, на восстановление инфраструктуры уйдет не менее 10 лет, и обойдется это в среднем в 250 млн долларов.

По данным палестинской Федерации промышленности, значительно повреждены каналы энерго- и водоснабжения. Разрушены 18 заводов и фабрик, восемь из них не подлежат восстановлению. Сотни человек остались без работы. Также повреждены или разрушены тысячи жилых, коммерческих и общественных зданий.

Израиль заяляет, что ХАМАС нарочно прячет свои объекты в самой гуще мирной жизни и тем самым подвергает риску инфраструктуру Газы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это все, что осталось от завода по производству пластиковых труб в Газе

Потери Газы всегда компенсируются странами-донорами, главные из которых Катар и Египет. Посетивший на прошлой неделе Ближний Восток госсекретарь США Энтони Блинкен тоже заявил, что попросит Конгресс выделить на нужды сектора Газа 75 млн долларов.

За десятилетия конфликта в сектор Газа в качестве гуманитарной помощи поступили миллиарды долларов (без учета финансирования отдельными странами экстремистской деятельности группировок).