Евро-2020: как будет проходить первый турнир эпохи коронавируса и кто главный противник России

Анастасия Успенская

Би-би-си

17 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Европейское футбольное первенство этого года - первое крупное постпандемическое спортивное мероприятие. Оно пройдет с множеством ограничений

В пятницу 11 июня стартует чемпионат Европы по футболу, перенесенный из-за пандемии коронавируса с прошлого года. Впервые в истории турнира у него нет одной принимающей стороны, матчи пройдут сразу в 10 странах, что в условиях карантинных ограничений значительно осложняет задачу организаторов и рушит планы болельщиков.

Евро-2020 (название решили не менять с прошлого года) примут 11 городов в 10 странах: Рим (Италия), Баку (Азербайджан), Копенгаген (Дания), Санкт-Петербург (Россия), Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Севилья (Испания), Лондон и Глазго (Великобритания).

Такой разброс организаторы объяснили в том числе тем обстоятельством, что в 2020 году исполнялось 60 лет с момента учреждения турнира, и в честь юбилея они хотели вовлечь в его проведение как можно больше стран.

Полуфиналы и финал пройдут в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли. Победитель определится 11 июля.

Первый матч будет сыгран в пятницу в Риме между сборными Турции и Италии, вошедшими в группу А.

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Кто играет

Во второй раз в истории турнира на групповой стадии сыграют 24 команды (до 2016 года она состояла из 16 сборных). Они разделены на шесть групп.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Так выглядит жеребьевка ЧЕ-2020

В стадию плей-офф пройдут 16 сборных - по двое лидеров из каждой группы и четыре команды, занявшие третью строчку с наилучшим результатом.

"Группой смерти" в этот раз называют группу F, в которую попали Германия, Франция, Португалия (действующие чемпионы Европы) и Венгрия.

Россия сыграет в группе B вместе с Бельгией, Данией и Финляндией. Большинство специалистов очень осторожно оценивают ее шансы на выход в плей-офф при таких соперниках.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает, что это возможно, если команде удастся переиграть датчан (о соперничестве с Бельгией никто всерьез не говорит).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По мнению специалистов, у сборной России есть шанс выйти из группы только при условии, что она хорошо сыграет против сборной Дании (на фото)

Однако спортивный комментатор Геннадий Орлов напоминает, что почти все и гроки сборной Дании играют за лучшие европейские клубы, а, кроме того, матч против России датчане проведут на своем поле в Копенгагене.

"Надо, чтобы наши футболисты проявили героизм. Если они выйдут из группы - это будет уже большой успех", - сказал Орлов в интервью сайту Sportbox.ru.

Родоначальники футбола англичане попали в группу D вместе с Хорватией, Чехией и Шотландией. Английские комментаторы настроены весьма оптимистично и даже относят сборную Англии к фаворитам предстоящего турнира, хотя обычно не склонны к чрезмерным ожиданиям.

По мнению спортивного обозревателя Independent Бена Барроуза, Англия едет на Евро-2020 с одним из лучших составов в своей истории.

Что с билетами?

Спрос на билеты на матчи Евро-2020 побил все рекорды зрительского ажиотажа во время спортивных соревнований за последние несколько десятилетий. На два миллиона официальных билетов было подано более 19 млн заявок.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полуфинальные матчи и финал Евро-2020(1) пройдут на лондонском стадионе Уэмбли

Исполком УЕФА неоднократно призывал болельщиков пользоваться только проверенными сайтами для покупки билетов, так как рынок наводнили сотни фейковых продавцов.

УЕФА также предоставил болельщикам два окна для сдачи официальных билетов с возвратом полной стоимости - в декабре прошлого года и в апреле нынешнего. Это было сделано с учетом того, что пандемия могла вмешаться в планы многих людей.

Сколько зрителей будет на трибунах

УЕФА постановил, что на матчах группового этапа Евро-2020 вместимость стадионов должна быть не менее 50 тыс. зрителей, на четвертьфиналах - не менее 60 тыс., и 70 тыс. - для финального матча.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Россия обещает заполнить "Газпром Арену" в Петербурге на 50% при вместимости около 64 тыс. мест

Однако их заполненность остается на усмотрение страны-организатора. К примеру, футбольные власти Англии обещают заполнить Уэмбли на 25%, а, возможно, и больше по мере снятия общенациональных ограничений (общая вместимость Уэмбли - 90 тыс. мест).

Российские власти планируют заполнить "Газпром Арену" в Санкт-Петербурге на 50%, а в Будапеште ожидается полная заполненность.

Самая низкая заполненность ожидается в Мюнхене - 22% или 14,5 тыс. мест от общей вместимости городского стадиона.

Пандемия и ограничения

До турнира остаются считанные дни, но многие болельщики до сих пор не знают, смогут ли они воспользоваться своими билетами.

Относительная ясность есть только у тех, кто собрался посетить домашние матчи. Для них будут действовать правила, принятые в конкретной стране, - социальное дистанцирование, ношение масок или другие ограничения.

Сложнее, если болельщик, как, например, собеседник Би-би-си Эду Мартинес, собрался следовать за свой командой, в данном случае - за сборной Португалии.

"Нам не повезло, у нас нет ни одного домашнего матча. Два в Будапеште, один между ними в Мюнхене. Я так и не понял, могу ли я передвигаться внутри ЕС с подтверждением о вакцинации или нет. - говорит Эду. - На сайтах авиакомпаний пишут, что нужно делать ПЦР-тест. Это не большая проблема, но что с карантином? Прилечу я в Будапешт, а в Мюнхен меня выпустят? Там между матчами четыре дня всего".

На сайте УЕФА говорится, что Венгрия, Азербайджан и Россия отменят правило карантина для обладателей билетов на период проведения турнира, но, по словам Эду, он не смог подтвердить эту информацию у официальных венгерских источников.

В остальном УЕФА предупреждает, что наличие билетов не освобождает болельщиков от эпидемиологических правил той или иной страны.

Подпись к фото, Из информации о въезде в Венгрию на сайте ЕС, например, не ясно, принимает ли страна сертификат о вакцинации вместо теста ПЦР

На официальных сайтах Евросоюза пока нет исчерпывающей информации о правилах передвижения внутри блока, их каждая страна определяет самостоятельно.

Венгрия, например, сняла ограничения на въезд при наличии сертификата об иммунитете (sertificate of immunity) для ряда стран за пределами ЕС, но не для европейских граждан за редким исключением.

Российские власти освободили иностранных болельщиков от необходимости оформлять въездную визу. Им понадобится только "паспорт болельщика" (Fan ID) и отрицательный тест на Covid-19.

Потенциально в Санкт-Петербург могут приехать фанаты из Бельгии, Польши, Словакии, Финляндии и Швеции - сборные этих стран сыграют на "Газпром Арене".

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