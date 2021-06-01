Уход Наоми Осаки: кто прав, и стоит ли психическое здоровье спортивной карьеры?

Соня Оксли

BBC Sport

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Осака - победитель четырех турниров "Большого шлема"

Когда в 2018 году Наоми Осака выиграла US Open, победив великую Серену Уильямс, она натянула солнцезащитный козырек на самые глаза, чтобы спрятать слезы.

Тот матч запомнился, в основном, тем, что Уильямс, проиграв, закатила скандал судье. А Наоми Осаку после ее первой победы в турнире Большого шлема ждало блестящее будущее.

Теперь мы знаем, что тот триумф оказался для нее началом долгих приступов депрессии, которые ныне привели к ее уходу с "Ролан Гаррос".

Неоднозначная ситуация вызвала шквал откликов в спортивном мире и породила вопросы к организаторам, СМИ и самой Осаке.

"Ролан Гаррос" остался без одной из главных звезд, и несмотря на высказанное желание Осаки "никого не отвлекать собой", событие остается в центре внимания.

Японка ранее называла себя "самым нескладным человеком" в большом теннисе, но приобрела известность и влияние благодаря политическому активизму.

Что случилось?

27 мая, за два дня до начала турнира, Наоми Осака отказалась участвовать в послематчевых пресс-конференциях, сославшись на свое психическое состояние.

Общение с прессой сразу после игры является на турнирах Большого Шлема обязательным и предусмотрено контрактами спортсменов.

По словам Осаки, она находит некорректным, что теннисистов заставляют выходить к журналистам сразу после напряженной борьбы и отвечать на порой малоприятные вопросы.

"По-моему, это все равно, что бить лежачего", - полагает теннисистка.

В "Твиттере" многие поклонники выражают Осаке поддержку. "Бери столько времени на исцеление, сколько тебе нужно. Никто не знает, через что ты прошла", - пишет эта поклонница.

После победы в ее первом матче на Ролан Гаррос у румынки Патрисии Циг она действительно не явилась на пресс-конференцию.

30 мая французская федерация тенниса сообщила, что на Осаку наложен штраф в размере 15 тысяч долларов. Оргкомитеты всех четырех турниров Большого Шлема в совместном заявлении предупредили, что в случае дальнейших отказов к ней могут быть применены более строгие меры вплоть до дисквалификации.

"Спортивные организации считают своим долгом заботиться о благополучии атлетов и расширении их турнирного опыта, частью которого является взаимодействие со СМИ", - отметил президент французской федерации тенниса Жиль Мореттон.

"У профессиональных спортсменов имеется долг перед болельщиками в том, что касается общения со СМИ, которые освещают соревнования и дают им возможность выразить свое точку зрения", - отметили во Всемирной теннисной ассоциации.

За этим последовало новое заявление Наоми Осаки: она не будет участвовать в Ролан Гаррос и "должна какое-то время побыть вдали от кортов".

По ее словам, правила частично устарели, и она хотела бы открыть дискуссию со спортивными организациями о том, как их усовершенствовать.

Поддерживают Осаку, впрочем, не все. "Наоми Осака стала очередной дивой," - пишет критик теннисистки.

В чем неправы организаторы?

Осаку поддержали многие известные спортсмены. Они считают, что теннисная федерация отреагировала слишком резко, и внутренние проблемы людей не следует игнорировать.

"Я уверена, что много людей разочарованы сильными формулировками вчерашнего заявления, - заявила Би-би-си британская теннисистка Лора Робсон, бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге. - Думаю, всего этого не случилось бы, если бы они не пошли на обострение".

Американский баскетболист Стивен Кэрри упрекнул спортивные власти, сказав, что они "не защищают своих".

"Наоми много делает для тенниса и игроков, она думает об их психическом здоровье. Она молода и хочет открыто демонстрировать свою позицию, как это обычно делает молодежь. Не думаю, что дисквалификация - хорошая идея. Она же хочет только лучшего, она отстаивает свои взгляды, и нужно это уважать", - считает российская теннисистка Елена Веснина.

"У Наоми есть возможность использовать свой статус, чтобы решать проблемы, и она пытается это делать. Наоми прекрасно понимает важность взаимодействия с прессой, но она пытается добиться изменений не ради себя одной", - заявил тренер японки Вим Фиссетт.

В чем неправа Наоми Осака?

Не только спортивные власти сочли поведение теннисистки неприемлемым. Многие интернет-пользователи называют ее "избалованной дивой" и замечают, что правила должны быть одни для всех.

"Ко всем игрокам должно быть одинаковое отношение вне зависимости от их известности, взглядов и достижений. Это спорт, и самое важное - не допустить, чтобы один спортсмен получил несправедливое преимущество над другим. Это, к сожалению, и происходит в данной ситуации, когда один игрок отказывается посвятить время выполнению своих обязательств по взаимодействию со СМИ, а все остальные свои обязательства выполняют", - говорится в сообщении на официальном сайте Ролан Гаррос.

Случай с Наоми Осакой - не единственный. В прошлом году серб Новак Джокович был оштрафован на US Open на 7,5 тысячи долларов за отказ прийти на пресс-конференцию после своей дисквалификации. Причем сумму еще снизили в связи с исключительной ситуацией, вообще же размер штрафа в таких случаях может достигать 20 тысяч долларов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поступок Осаки восприняли по-разному

"Мы все понимали, на что шли, когда стремились стать профессиональными спортсменами", -прокомментировала первая ракетка мира среди женщин австралийка Эшли Барти.

Семикратный победитель турниров Большого шлема Матс Виландер жёстко раскритиковал Осаку: "Наоми должна определиться - или поменять свою позицию, или не участвовать в соревнованиях. Почему к ней следует относиться иначе, чем к другим?"

"Если Наоми не хочет помогать освещать события, которые делают её самой популярной и богатой теннисисткой, это ее право. Но в таком случае турниры Большого шлема должны дать ей возможность соревноваться в качестве любителя, без выплаты призовых", - считает бывший тренер Эди Маррея Макр Петчи.

"Складывается ощущение, что звездная болезнь не миновала Наоми Осаку. В прошлом году она на турнире в Цинциннати тоже отказалась выходить на корт. Правда, там это было связано с политическими вопросами [движением Black Lives Matter - Би-би-си], поэтому никто не посмел возражать против этого своеволия. Возможно, она тогда решила, что ее мнение будет законом. Мне хочется верить, что она ошиблась", - заявила газете "Известия" бывшая многократная чемпионка СССР по теннису и спортивный комментатор Анна Дмитриева

Некоторые пользователи ополчились на организаторов - эта пользовательница обвиняет их в попытке надавить на теннисистку.

Бывшая британская теннисистка Наоми Кавадей уверена, что если бы Осака обсудила свою проблему с организаторами Ролан Гаррос, прежде чем выступать с публичным заявлением, дело можно было бы как-то уладить.

"Было ужасно услышать, что она, оказывается, так страдала с тех пор, как стала победительницей Большого Шлема. Но в этой игре вы не можете сами решать, что будете или не будете делать, не пытаясь договориться со спонсорами и спортивными организациями, особенно если вы подписали контракт. Подобные вещи нужно обсуждать напрямую и в профессиональном ключе, а не писать в соцсети", - сказала она Би-би-си.

Некоторые действующие и бывшие звезды тенниса попытались выдержать баланс.

"Мне так грустно из-за Наоми Осаки. Я искренне надеюсь, что с ней всё будет в порядке. Нас, спортсменов учат заботиться о своем теле, и, возможно, ментальный и эмоциональный аспекты не получают должного внимания. Слава Наоми Осаке за то, что она так заботится о других игроках. Но пока все стало только хуже", - говорит Мартина Навратилова.

Первая и третья ракетки мира Новак Джокович и Рафаэль Надаль высказались в том духе, что понимают чувства Осаки, но и контакты с прессой необходимы для популяризации и развития тенниса.

Сама Осака признает, что "выбрала не самое лучшее время", и должна была выразить свои мысли яснее.

Будет ли дискуссия?

Британский семиборец Катарина Джонсон-Томпсон надеется, что случай с Наоми Осакой положит начало широкому обсуждению проблем психологического состояния профессиональных спортсменов.

"Психическое здоровье, особенно в спорте, является скользкой темой, о которой предпочитают не говорить вслух. Надеюсь, предрассудок будет преодолен", - написала она.

"Они [спортивные чиновники] выдают массу инструкций, но нужны дополнительные меры. Надо, чтобы вы могли к кому-то обратиться и сказать: мне требуется поддержка в том или этом", - заявила на пресс-конференции 31 мая Серена Уильямс.

"Многих удивило первое выступление Наоми Осаки, несправедливое к Всемирной теннисной ассоциации и большей части журналистов. Она, со своей стороны, написала это, будучи в стрессовом состоянии. Жесткая реакция организаторов была вызвана желанием соблюсти справедливость по отношению к другим спортсменам и последовала за неудавшейся попыткой вступить с Наоми в контакт, но привела в итоге к тому, что Ролан Гаррос остался без одной их ключевых фигур. Будем надеяться, что этот болезненный эпизод станет уроком для всех", - пишет теннисный обозреватель Би-би-си Рассел Фуллер.

Когда Наоми Осака вернется на корт?

В своем заявлении спортсменка не указала, как долго собирается "побыть вдали от кортов".