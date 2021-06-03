Хоккей, ковид и битва флагов: как Латвия проводит чемпионат мира

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си, Рига

10 минут назад

Автор фото, LETA Подпись к фото, Болельщики смогли попасть на матчи только 1 июня - Латвия в этот день сыграла свою последнюю игру и не попала в четвертьфинал.

Латвийские политики продолжали войну за зрителей на трибунах до середины чемпионата, действующий депутат парламента предложил взять в заложники хоккейную сборную Беларуси, а на главу МИД Латвии заведено уголовное дело в соседней стране. В этом году ЧМ мира по хоккею выглядит примерно так.

Хоккей в Латвии - самый популярный вид спорта среди болельщиков, сборная страны - что-то вроде негласного национального достояния, а ее игры - самый действенный интеграционный проект, потому что болеют все, независимо от национальности. Страна ждала чемпионат мира на своей территории 15 лет, а в 2006 году, когда она принимала его впервые, на трибунах побывали 8% населения республики - примерно каждый десятый взрослый житель.

Хоккеем по Лукашенко

Изначально турнир должен был пройти в Риге и Минске, но после президентских выборов в соседней Беларуси весь проект оказался под угрозой. Правительство Латвии в письме Международной хоккейной федерации (IIHF) заявило, что не будет проводить турнир вместе с Беларусью из-за жесткого подавления протестов оппозиции.

Затем с призывами отказаться от сотрудничества с Минском выступила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. В январе 2021 года после визита в Минск IIHF лишила Беларусь права проведения ЧМ из соображений безопасности.

Автор фото, Natalia Fedosenko/TASS Подпись к фото, После принудительного приземления самолета Ryanair в Минске в белорусским активистом на борту глава МИД Латвии и мэр Риги Мартиньш Стакис в знак солидарности с народом Беларуси сняли официальный флаг Беларуси у гостиницы "Радиссон Латвия", заменив на красно-белый-красный флаг.

Латвия выразила готовность принять чемпионат в одиночку несмотря на пандемию. Помощь в организации мероприятия предложили Словакия, Дания и Литва. Но из соображений эпидемиологической безопасности международная федерация остановилась на Риге.

Игроки в "пузырях", зрители - дома

В январе, когда обсуждался перенос чемпионата, на территории Латвии еще действовал комендантский час, были запрещены публичные мероприятия и учеба в школах, были закрыты общепит и торговые центры.

Двухнедельный показатель заболеваемости коронавирусом доходил до 690 случаев на 100 000 жителей - самого высокого показателя за весь период пандемии. В стационарах находились более тысячи человек, ежедневно умирали десятки.

Автор фото, leta Подпись к фото, Стартовал турнир с картонными зрителями

О болельщиках на трибунах не могло быть и речи. Общие затраты на проведение чемпионата оценивались в 12 миллионов евро, треть должно было покрыть правительство Латвии. А заработать у латвийской стороны шансов не было.

"Это будет чемпионат без зрителей, он будет эпидемиологически безопасным, будет проходить в пузырях, где игроки и другие (персонал ЧМ) будут полностью отделены от остального общества", - говорил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"На этот вопрос (о болельщиках) можно будет ответить только в середине апреля, когда будет видно, какова эпидемиологическая ситуация в стране", - обещал глава Латвийской хоккейной федерации и экс-глава правительства Айгар Калвитис.

В середине апреля ситуация с коронавирусом серьезно изменилась, двухнедельный показатель заболеваемости упал примерно вдвое по сравнению с январем, количество пациентов в стационарах снизилось на треть. Министерство образования и науки, которое отвечает за спорт, заговорило о болельщиках на трибунах. И тут начался хаос.

Битва правительства с парламентом

Рабочая группа министерства рассматривала вариант организации отдельного стадиона, где болельщики могли бы смотреть хоккей на экранах на открытом воздухе, однако в силе еще был запрет на собрания.

Также предлагалось проводить быстрые ковид-тесты на входе в спортивные центры, где проходят матчи. В таком случае зрители сидели бы на маркированных местах с дистанцией в два метра и в масках. Однако правительство отказалось даже рассматривать вопрос о допуске зрителей на трибуны.

Но Латвия - парламентская республика, где решения принимают и правительство, и парламент, и президент. За день до начала чемпионата парламент собрался на экстренное вечернее заседание.

Одна группа депутатов предложила пустить на трибуны вакцинированных, переболевших и имеющих негативный ковид-тест. Вторая группа депутатов предложила пустить на трибуны только вакцинированных и переболевших.

Первая группа оформила предложение в виде поправки к закону, которая с учетом всех бюрократических процедур может вступить в силу только после окончания ЧМ. Вторая группа решила дать предложение правительству написать поправки, которые можно было бы принять за один день.

Одобрены были оба предложения. Поправки к закону все еще рассматриваются. Поручение правительству было получено кабмином и передано минздраву. Из парламента оно ушло в десять вечера накануне чемпионата.

Когда нельзя, но очень хочется

Подпись к фото, Турнир проходит на двух площадках: "Арена Рига" и Олимпийский спортивный центр

Турнир стартовал с картонными зрителями на трибунах. Он проходит на двух площадках: "Арена Рига" на 10 300 зрителей и Олимпийский спортивный центр на 6 000 зрителей. Последний был переоборудован после того, как турнир полностью был перенесен в Ригу.

В первый же день Латвия впервые в истории выиграла у сборной Канады, которая проиграла с сухим счетом, чего не было 15 лет. На следующий день Латвия проиграла сборной Казахстана. Все это латвийские болельщики могли наблюдать либо дома у телевизоров, либо на террасах кафе, которые уже были открыты, несмотря на температуру +15.

Подпись к фото, Болельщики смотрели хоккей или дома по телевизору, или в кафе

Террасы, по правилам кабмина, должны закрыться в 21:00, а первые игры латвийской сборной начинались в 20:15. В итоге кафе закрывались так медленно, как никогда раньше, персонал забывал выключать и экраны, и звук, а благодарные болельщики с недопитым пивом отходили на метр от столиков, чтобы ничего не нарушать.

Как же пузыри?

Сами хоккеисты должны жить согласно особому протоколу безопасности, разработанному ЛХФ совместно с медиками. По словам главы Латвийской хоккейной федерации Айгара Калвитиса, сборные живут в пузырях в двух гостиницах, на улицу не выходят, а на площадки ездят на автобусах.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В январе, когда обсуждался чемпионат, в Латвии свирепствовал коронавирус. Сейчас ситуация совершенно иная

Питаются они тоже в своем пузыре, что было одобрено отдельным решением правительства, поскольку по стандартным правилам питаться нужно было бы каждому в своем номере.

За день до начала турнира в латвийских СМИ разгорелся скандал: людей в форме Олимпийского комитета России заметили на улице, их фотографии разлетелись по СМИ и соцсетям вместе с риторическим вопросом: "а как же пузыри".

Пресс-секретарь Федерации хоккея России Марат Сафин заявил новостному агентству LETA, что все эти люди - группа поддержки, которая живет вне пузыря. "Они не контактируют с теми, кто находится в "пузыре" и к тому же каждый день сдают тесты. Как раз в тот момент, когда их заметили, они направлялись сдавать тест на Covid-19", - сказал он.

Спорт без политики?

Спустя четыре дня Россия оказалась в заголовках хоккейных новостей из-за флага. В рамках самого чемпионата флаг России не используется, вместо него у мест проведения мероприятия поднят флаг Олимпийского комитета России. Дискуссия поднялась в Рижской думе: какой же флаг поднимать в городе. Решили, что в городе правила Международного олимпийского комитета не действуют, поэтому можно поднять флаг России.

Флаг России развевался в Риге недолго. 24 мая, на следующий день после приземления самолета Ryanair в Минске, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и мэр Риги Мартиньш Стакис в знак солидарности с народом Беларуси сняли официальный флаг Беларуси у гостиницы "Радиссон Латвия", где живет сборная этой страны. Заодно российский флаг был заменен на флаг Российского олимпийского комитета.

Официальный Минск отреагировал высылкой всех сотрудников посольства Латвии вместе с послом, Латвия ответила симметрично. Затем Генпрокуратура Беларуси завела уголовное дело на мэра Риги и главу МИД Латвии.

"Рассмотрев распространенные в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси, генеральный прокурор Андрей Швед возбудил в отношении мэра Риги Мартиньша Стакиса и министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича уголовное дело за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности, по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Президент Латвии Эдгар Левитс поддержал глав МИДа и Рижской думы: "Мы защищаем международное право и безопасность международной авиации".

Глава Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис заявил, что политики используют хоккей для достижения политических целей (в июне в стране проходят муниципальные выборы). По его словам, несмотря на ситуацию, сами хоккеисты остаются друзьями

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель встал на сторону белорусских хоккеистов. "Когда мы обсуждали перенос чемпионата в Ригу в январе, у нас были переговоры с организаторами в Латвии, правительством и, кажется, Рижской думой. Они обещали это не использовать, защитить команду Беларуси. (…) Нельзя делать так, как сделали министр иностранных дел Латвии и мэр Риги", - сказал он в интервью Латвийскому телевидению.

Автор фото, LETA Подпись к фото, Красно-бело-красный флаг решено было снять. Как и все остальные

IIHF попросила убрать из пула флагов всех стран-участниц чемпионата и красно-бело-красный флаг, и все остальные флаги. Это и было сделано.

Еще дальше пошел депутат парламента Латвии Айгар Бикше, который в "Фейсбуке" предложил задержать всю сборную Беларуси, а потом на границе обменять ее на политзаключенных. Позже он сказал, что это было метафорой.

А с болельщиками опоздали

Между тем 27 мая, на шестой день чемпионата правительство Латвии все же разрешило болельщикам присутствовать на трибунах. Новые правила вступают в силу 1 июня и распространяются на вакцинированных и переболевших.

Глава минздрава Даниэль Павлютс ранее заявил, что допуск на трибуны только вакцинированных может быть воспринят как дискриминация, потому что вакцинироваться успели только 10% населения. А ИТ-решения для проверки факта вакцинации пока нет.

Правительство, ознакомившись с позицией минздрава, решило с ней не согласиться. Вакцинированным и переболевшим разрешили не только посещать игры ЧМ, но также работать в тех сферах, которые до сих пор были закрыты из-за пандемии - например, спорт, развлечения и салоны красоты. А с 15 июня вакцинированные смогут ходить в кафе и кино без масок.

Именно 1 июня, когда болельщики наконец смогли попасть на матчи, Латвия сыграла свою последнюю игру и не попала в четвертьфинал. С трибун на это смотрели около 800 человек.