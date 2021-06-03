От высокой моды до одиночной камеры: взлет и падение жены Эль Чапо

Тара МакКелви

Би-би-си

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Эмма Айспуро вела гламурный образ жизни

Эмма Коронел Айспуро вела гламурную жизнь в Нью-Йорке, наслаждаясь всеми благами замужества за мексиканским кокаиновым королем Хоакином Гусманом по прозвищу Эль Чапо (Коротышка). Теперь она сидит в американской тюрьме. Что произошло с королевой наркобизнеса?

Окна тюрьмы - прямоугольные щели в стенах из красного кирпича. За одним из них сидит в крошечной камере-одиночке Эмма Айспуро.

По словам адвоката Мариэля Миро, она коротает время за чтением, предпочитая любовные романы.

Всего несколькими месяцами ранее она собиралась открыть свой бренд модной одежды "Эль Чапо Гусман".

В Мексике наркобарон и его жена считаются иконами стиля. Их дочь также крутится в индустрии моды, используя имя отца.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Журналисты постоянно преследовали ее во время суда над ее мужем, наркобароном Эль Чапо

Во время суда над ее мужем в Нью-Йорке в 2019 году на ней все еще были драгоценности и дорогие часы.

В феврале этого года 31-летняя светская львица была арестована в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

Ее обвиняют в том, что она помогала мужу управлять наркокартелем Синалоа. ФБР утверждает, что Айспуро участвовала в контрабанде кокаина в США и организовывала побег Эль Чапо из мексиканской тюрьмы в 2015 году.

Дата начала суда еще не назначена. Если Эмму Айспуро признают виновной, ей грозит срок вплоть до пожизненного.

64-летний Хоакин Гусман в настоящее время отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в штате Колорадо.

История Эммы Коронель - глубоко личная. В ней были изменявший муж, драматическая встреча с его любовницей и преступления. Но она проливает свет на закрытый мир наркокартелей и судьбу причастных к нему женщин.

Оставив в стороне вопрос о ее виновности или невиновности, аналитики, изучающие наркобизнес, говорят, что место и роль Айспуро нетипичны. Она была публичной фигурой, предпринимателем и одновременно привратником, решавшим, кто получит доступ к Эль Чапо, а кто нет.

Обычно жены наркодельцов отличаются только сексуальностью и ни на что не влияют, говорит Сесилия Фарфан-Мендес из Университета Сан-Диего. Айспуро была другой.

"Она продемонстрировала, что и в этом мире женщина может добиться власти", - замечает эксперт.

Но власть в кокаиновом картеле - дело рискованное.

"В этом бизнесе вас в конце концов либо поймают, либо убьют", - говорит Дерек Мальц, бывший спецагент американского Управления по борьбе с наркотиками.

Автор фото, Alexandria Sheriff’s Office

Эмма Айспуро активно рекламировала планы по созданию модного дома, но федеральные следователи сжимали кольцо вокруг нее. Как выразился Дерек Мальц, "ее мир разваливался, а стены в нем рушились".

Убийства и похищения

В перерывах процесса над Эль Чапо в позапрошлом году Эмма Айспуро обычно обедала в кафе бруклинского суда салатом, болтая и обмениваясь шутками с приятелями.

"Она незаурядная личность, - говорит адвокат Миро. - Эмма, которую я знаю, всегда полна энергии, всегда весела".

Эмма Айспуро, имеющая двойное гражданство Мексики и США, познакомилась с Гусманом, когда ей было 17 лет. Вскоре они поженились. У них родились двое мальчиков-близнецов - Мария-Хоакин и Эмали.

Во время длившегося три месяца суда над мужем она была в зале почти ежедневно, и во время перерывов носилась по отделанным мрамором коридорам на высоких каблуках.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Гламурный облик Эммы Айспуро резко контрастировал с мрачной повседневностью картеля Синалоа

С ярко-красной помадой на губах, увешанная бриллиантами, в узких джинсах, она воплощала образ "бучоны" - подруги наркодельца.

"Богиня Синалоа", - говорит Ромэн Ле Кур Гранмезон, живущий в Париже специалист по безопасности, который ездил в Мексику изучать местные наркокартели.

Гваделупе Корреа-Кабрера из Университета Джорджа Мейсона также исследовала деятельность картеля Синалоа, центром которой являлся одноименный город.

"Они носят дорогую одежду и сумки от Louis Vuitton и делают пластические операции. Все у них через край", - объясняет Корреа-Кабрера понятие "бучона".

По словам эксперта, предметом особой гордости супруги Эль Чапо был ее зад, который она называла "исключительно пышным".

Этот гламурный облик резко контрастировал с мрачной повседневностью картеля Синалоа.

С 2006 года, когда власти Мексики объявили войну наркокартелям, там было убито больше 300 тысяч человек.

Среди жертв Гусмана были как конкуренты, так и чем-то не угодившие приближенные.

Труп одной из его любовниц нашли в багажнике машины. Считается, что ее убили члены конкурирующей банды.

Автор фото, Anadolu Agency

Цена верности

Многолетняя любовница Гусмана Люсеро Гвадалупе Санчес Лопес свидетельствовала против него в американском суде. Ее арестовали в июне 2017 года вблизи американо-мексиканской границы по делу, связанному с наркотиками. Ей грозило 10-летнее заключение.

Мать двоих детей признала вину и пошла на сделку с правосудием.

Она появилась в зале суда в синей тюремной робе и рассказала о своих отношениях с Гусманом и о том, как он руководил картелем. У нее был нервный тик, и она постоянно моргала.

Эль Чапо во время выступления бывшей подруги демонстрировал нетерпение и не сводил глаз с настенных часов.

Айспуро сидела во втором ряду, то и дело расчесывая пальцами волосы. В тот день на ней был бархатный смокинг - такой же, как в свое время на муже.

Одинаковые смокинги символизировали крепость их брака, говорит адвокат Гусмана Уильям Пурпура.

"Это был плевок в лицо неверной возлюбленной, - объясняет он. - Айспуро как бы говорила всем: "Он мой!".

Потом Санчес вернулась в свою камеру, а Эмма Айспуро отправилась обедать.

Теперь женщины поменялись ролями. Санчес на свободе, а Айспуро сидит за решеткой без права выхода под залог.

Многие возмущались вызывающим ее поведением на суде и верностью супругу. "Ее считали дурой", - говорит Гранмезон.

Санчес, однако, так не думает.