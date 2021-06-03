Езда без правил: как в России работает прокат электросамокатов и почему его сложно регулировать

Алексей Ильин

Би-би-си

13 минут назад

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS

В России быстро набирает обороты прокат электросамокатов - так называемый кикшеринг. Особую популярность самокаты имеют в больших городах: они позволяют быстро добраться до работы без пробок или просто прокатиться по парку с ветерком. Однако пешеходы все чаще жалуются на несущихся по тротуару самокатчиков, а число аварий с участием самокатов растет. При этом ввести единые правила для самокатной езды власти пока не могут.

26 мая ситуацией с кикшерингом заинтересовался Следственный комитет России. В ведомстве сообщали, что одна из прокатных компаний "из корыстных побуждений" предоставила самокаты в аренду двум молодым людям, которые сначала сбили прохожего не Невском проспекте, а затем избили его. В итоге лихачей задержали, а против фирмы возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Название компании в СКР не сообщили, однако СМИ утверждали, что самокатные лихачи могли быть клиентами компании Whoosh - одного из крупнейших операторов кикшеринга в России. Название этой компании упоминалось и в сообщении пресс-службы судов Петербурга. Однако в самой компании Би-би-си сообщили, что никто из кикшеринговых компаний не получал уведомлений о возбуждении уголовного дела.

В СКР также отмечали, что в последнее время "участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на электросамокатах". После многочисленных жалоб следователи начали проверку кикшеринговых компаний Новосибирской области. Одна из главных причин такой ситуации - отсутствие единых правил у компаний, предоставляющих услуги аренды средств индивидуальной мобильности, говорилось в сообщении ведомства.

На бесконтрольное поведение самокатчиков жалуются и власти регионов и крупных городов. Так, 31 мая мэр Казани Ильсур Метшин призвал как можно быстрее разработать меры по регулированию езды на самокатах. Об увеличении количества аварий с участием самокатов в своем регионе сообщал и глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В кикшеринговых компаниях утверждают, что большинство аварий совершается людьми на частных самокатах, однако растущее число пользователей прокатных самокатов также вызывает беспокойство властей и жалобы со стороны местных жителей. Русская служба Би-би-си разбирается, как устроен рынок проката самокатов и почему его так сложно регулировать.

Кто дает самокаты в аренду?

В России кикшеринг появился весной 2018 года: в середине мая мэр Москвы Сергей Собянин открыл первую в России городскую систему проката электросамокатов "Делисамокат", оператором которой стало ООО "Каршеринг Руссия", владелец одного из крупнейших российских сервисов по прокату автомобилей "Делимобиль".

Новый сервис быстро обрел популярность среди столичных жителей, и у "Делисамоката" очень быстро стали появляться конкуренты. Компании по прокату самокатов начали постепенно открываться и в других городах, и сегодня в стране насчитываются уже несколько десятков крупных и небольших фирм, предоставляющих такие услуги. Термин "кикшеринг", который еще три года назад в России практически не использовался, также стал быстро входить в оборот.

Сегодня на рынке проката средств индивидуальной мобильности образовалось несколько лидеров, которые дают в аренду сотни самокатов в разных городах России.

Whoosh. Компания была основана летом 2018 года бывшим замгендиректора по инновациям авиакомпании S7 Дмитрием Чуйко. Как сообщили Би-би-си в пресс-службе компании, сегодня она работает в 17 городах России, включая Москву, Петербург, Сочи и Новосибирск; имеет 3,5 миллиона пользователей и более 30 тысяч самокатов. Компания также является участником проекта "Сколково". Согласно данным СПАРК, 13,7% компании принадлежит дочерней компании банка ВТБ - ЗПИФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд", еще 12,95% принадлежат офшору с Каймановых островов "Айпи гроус фанд эсписи".

"Карусель". Еще один гигант на рынке кикшеринга был запущен летом 2020 года оператором каршеринга "Карусель". Сначала аренда работала только в четырех районах Москвы, но на сегодняшний день сервис доступен уже в пяти российских городах. Для запуска бизнеса в январе 2020 года сервис привлек 25 млн рублей через краудинвестинговую платформу StartTrack. По данным московской мэрии, сейчас у сервиса около 400 тысяч пользователей.

Urent. Этот сервис был запущен в сентябре 2018 года. Как сообщается на сайте компании, в 2020 году ей удалось привлечь 150 млн рублей инвестиций, и сейчас самокаты Urent доступны в 21 городе России. Компания называет себя крупнейшим оператором кикшеринга в России с 25 тысячами самокатов, которые можно арендовать в том числе через приложения "Ситимобил" и "ВКонтакте". Также компания предоставляет возможность открыть свой бизнес по франшизе.

Samocat Sharing. Компания-резидент фонда Сколково начала работу в пяти российских городах в 2018 году, ее основал бизнесмен из Калининграда Василий Быков. В том же году компания выиграла конкурс IdeaLab, объявленный транспортным управлением Хельсинки. Сегодня сервис работает в 12 российских городах и предлагает открыть бизнес по франшизе. В апреле прошлого года в Арбитражный суд Москвы поступил иск о банкротстве компании. Сам Василий Быков позднее пояснил, что иск был подан "в целях защиты и финансового оздоровления, а не в целях ликвидации". В базе данных СПАРК также указано, что в отношении компании применена процедура банкротства, а ее долги составляют около 800 тыс. рублей. Пока же сайт и приложения Samocat Sharing продолжают работать.

Lite. Летом 2020 года основатели каршеринга YouDrive Борис Голиков, Андрей Куприков и Алексей Нурдинов перезапустили в Москве сервис аренды самокатов YouDrive lite и переименовали его в lite. На сегодняшний день сервис работает в Москве и имеет около 1000 самокатов. По данным столичной мэрии, в нем зарегистрировано около 100 тысяч пользователей.

Как регулировать самокаты?

Осенью 2019 года минтранс подготовил поправки в правила дорожного движения (ПДД), согласно которым вводился новый термин - средства индивидуальной мобильности (СИМ). К таким средствам предлагалось отнести в том числе самокаты и электросамокаты.

В документе, в частности, предлагалось запретить их использование в пешеходных зонах (за исключением случаев, если таким средством управляют дети до семи лет), установить приоритет пешеходов во всех случаях и ограничить скорость движения таких средств 20 км/ч, если они передвигаются в одном пространстве с пешеходами. Также предлагалось ввести специальные дорожные знаки. Документ несколько раз отправлялся на доработку и пока так и не обрел окончательную форму.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Владельцы электросамокатов не всегда умело управляются с двухколесной техникой

"Поправки, подготовленные минтрансом, содержат весь необходимый перечень рекомендаций и правил, в том числе ограничение скорости, запрет для движения в состоянии опьянения и т.д. Эти поправки готовы больше года, с начала прошлого года они прошли все юридические экспертизы, но до сих пор не подписаны и лежат в правительстве. Почему - сложно сказать", - говорит руководитель общественного движения "Малый электротранспорт России" Александр Осипов.

Как отмечает директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин, единые критерии для контроля за электросамокатами разработать крайне сложно, и с этой проблемой сталкивается не только Россия, но и другие страны.

"Владелец самоката - это по законодательству тот же пешеход, но при этом такой пешеход может развивать скорость до 60 км/ч. Тогда логично ограничить скорость чем-то близким к скорости пешехода - 5-10 км/ч. Но даже если ограничить скорость законодательно, то кто это будет контролировать? Для этого нужны дорогие дорожные камеры, специальные службы, которые обрабатывают информацию и рассылают штрафы", - рассуждает Блинкин.

"Большая часть споров вокруг самокатов сейчас возникает из-за нечеткого правового статуса человека на самокате, - соглашается пресс-секретарь компании Whoosh Юлия Камойлик. - По ПДД его сейчас можно отнести к "пешеходу", "велосипеду", а мощные частные самокаты - к "мопеду".

Поскольку федеральных решений можно ждать еще долго, за регулирование езды электросамокатов взялись городские власти. Так, мэрии Петербурга, Казани и Екатеринбурга уже договорились с сервисами проката самокатов об ограничении скорости в районах с наибольшим количеством пешеходов.

Сами кикшеринговые компании говорят, что и ранее шли навстречу городским властям и изначально старались контролировать скорость своей техники. Так, компании Whoosh и Urent не только ограничили скорость своих самокатов, но и ввели так называемые "медленные зоны", в которых невозможно развить скорость более 15 км/ч.

Как сообщили Би-би-си в пресс-службе Urent, в Москве "медленные зоны" есть на ВДНХ, в Петербурге это Невский проспект, Дворцовая площадь, Летний сад и территория Петропавловской крепости.

При этом повсеместно ограничивать самокаты до скорости пешеходов прокатные компании считают нецелесообразным.

"Снижение скорости до 15 км/ч по всему городу сделает самокат кикшеринга неэффективным транспортом. Он станет долгим, дорогим и не будет эффективней автомобилей. Такое ограничение отсекает всех пользователей, которые предпочитают самокат автомобилю. Они приобретут собственный самокат, контролировать скорость которого системно не получится", - говорит Юлия Камойлик.

Есть ли в России инфраструктура для самокатов?

Опрошенные Би-би-си эксперты по электротранспорту и специалисты по городскому благоустройству единодушны во мнении, что практически во всех российских городах недостаточно инфраструктуры для полноценного и безопасного использования электросамокатов.

"Мы в рамках нашего движения проехали на электросамокатах во всех крупных городах России от Владивостока до Калининграда и поняли, что инфраструктуры просто нет, даже в Москве и Петербурге она недостаточна, - говорит Александр Осипов. - Велодорожки - это чаще всего просто профанация, они внезапно начинаются и внезапно заканчиваются, и людям все равно приходится выезжать на тротуары и опасные участки".

По мнению урбаниста Аркадия Гершмана, такая ситуация сложилась из-за того, что власти до недавнего времени просто не думали о самокатах при обустройстве города. "Все думали только об автомобилистах, а про электротранспорт рассуждали по остаточному принципу, поэтому и возникли такие проблемы", - сетует он.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, В России остро не хватает инфраструктуры для электросамокатов

Лидер движения в поддержку городских самокатов Let's kick Moscow Александр Нилов также отмечает, что даже в столице России не хватает велодорожек, а во многих других городах их просто нет.

"В Москве около 100 км велодорожек, которые выполняют транспортные, а не развлекательные функции, по которым можно куда-то добраться, при этом автодорог 6 тысяч км. Это громадная разница", - говорит он.

Чтобы самокатчики мирно уживались с пешеходами, необходимо более четко разделять места для пешеходов и подобных транспортных средств, уверены эксперты.