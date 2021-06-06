Песня как спецоперация: как Марлен Дитрих работала на разведку США

Ольга Ившина

Би-би-си

6 июня 2021

Автор фото, 20th century fox

Песня "Лили Марлен" о расставании солдата с любимой была абсолютным хитом среди военных нацистской Германии во время Второй мировой войны. Теперь известно, что распространение этой песни было частью специальной операции американской разведки, для которой привлекли звезду Голливуда Марлен Дитрих.

Би-би-си рассказывает о некоторых подробностях этого проекта, детали которого еще остаются засекреченными.

Марлен Дитрих была одной из самых ярких актрис своего времени. Начав карьеру в Германии, в 1930 году она перебралась в США и стала первой немецкой актрисой, добившейся успеха в Голливуде. С тех пор не переставали ходить слухи о том, что Дитрих могла быть шпионкой нацистов.

Но из документов и данных, опубликованных ЦРУ, следует обратное: Дитрих была одной из ключевых участниц "проекта MUZAK", разработанного Управлением стратегических служб США.

После войны УСС было преобразовано и переименовано в Центральное разведывательное управление.

Отказать Гебельсу

Автор фото, Universal Pictures Подпись к фото, Кадр из фильма "Дестри снова в седле" с участием Марлен Дитрих

"Несмотря на то, что у меня не было отца, и что мои молодые годы были омрачены войной, моя юность была прекрасной" - писала в своих дневниках Марлен Дитрих.

Международную известность она получила в 1929 году после съемок в фильме "Голубой ангел" американского режиссера Джозефа фон Штернберга. При помощи Штернберга германская актриса переехала в США и тут же стала звездой.

"Она сразу же стала частью Голливуда, сразу же стала кумиром Америки. Я работал на "Парамаунте" с 1928 года. Не знаю ни одного другого актера, который, снявшись в одной картине, произвел бы такое впечатление на зрителей по всему миру, как Марлен Дитрих" - вспоминал продюсер Эндрю Крэддок Лайлс в документальном фильме "Ее песня", посвященном Марлен Дитрих.

С 1930 по 1935 год Дитрих снялась в шести голливудских фильмах, один из которых принес ей номинацию на премию "Оскар". Примерно в это же время, по утверждению Дитрих, к ней стали обращаться представители национал-социалистической партии Германии с просьбой вернуться на родину.

По данным Lebendiges Museum, в 1936 году министр пропаганды Германии Йозеф Геббельс лично пригласил Дитрих переехать в Берлин и обещал выплачивать по 200 тысяч рейхсмарок за каждый фильм с ее участием.

"Если бы Марлен вернулась в Германию, чтобы сняться хотя бы в одном фильме, это была бы пропагандистская победа. Победа нацистской Германии над - как тогда писали в Берлине - еврейским Голливудом", - отмечает немецкий историк Феликс Меллер.

Но Марлен отказалась. В 1937 году она еще раз отклонила предложение сторонников Гитлера и подала документы на американское гражданство.

Как только США вступили в войну, Дитрих одной из первых начала призывать американцев приобретать облигации военного займа для помощи армии. Она также начала выступать с концертами перед солдатами.

Сила музыки

Автор фото, americanairmuseum.com Подпись к фото, Это фото американские пилоты сделали после концерта Дитрих, на котором она пела перед более чем тысячей солдат и офицеров

Вторая мировая война стала первым конфликтом, происходившим в эпоху, когда у огромных масс населения появился постоянный доступ к радио. Так, к 1941 году 65% немецких домохозяйств имели собственные радиоприемники.

На севере США к этому времени радио было в 96% домов, а в среднем по стране - более чем в половине домохозяйств.

Как отмечает исследователь Шелдон Уилкнер в книге "Музыка Второй мировой войны: военные песни и их истории", именно в начале 1940-х сложились условия для широкого распространения песен и записей концертных выступлений популярных артистов, как среди гражданского населения, так и среди воюющих подразделений.

Никогда прежде количество слушателей одного выступления, записи или трансляции не было таким большим.

Американская разведка решила попытаться использовать радио для того, чтобы подорвать моральный дух солдат Рейха. Для этого в Управлении стратегических служб США был создан Отдел психологических операций (Morale Operations Branch).

К 1943 году американцы наладили постоянное вещание своих радиостанций на немецком и итальянском языках для слушателей в погонах по другую сторону фронта. ЦРУ описывает цель этих передач так: "Они должны были породить трения между итальянскими фашистами и немецкими нацистами".

Германия и Италия пытались заглушать сигналы американских радиостанций, но чаще всего трансляции все же пробивались через создаваемые помехи.

Чтобы увеличить популярность своих радиопередач для врага, Отдел психологических операций тщательно работал над содержанием выпускаемых программ. Разведчики быстро поняли, что солдат, в первую очередь, интересует танцевальная музыка и песни.

Тогда в УСС разработали и запустили проект "MUZAK". Сотрудники спецслужбы стали негласно привлекать лучших писателей, музыкантов и исполнителей Голливуда для записи новых композиций.

Вскоре эфир курируемой американцами радиостанции "Солдатское радио" (Soldatensender), вещавшей на немецком языке, наполнили новые песни и старые популярные мелодии, записанные в хорошем качестве.

Эта радиоволна стала самой популярной среди военнослужащих Рейха.

Песня как спецоперация

Автор фото, CIA Подпись к фото, Марлен Дитрих во время визита на одну из американских военных баз в ходе Второй мировой войны

Абсолютным хитом стала песня "Лили Марлен" в исполнении Дитрих. В ней солдат грустит о разлуке со своей любимой и мечтает вернуться к ней.

Первый раз в немецком радиоэфире эта песня прозвучала еще в 1941 году. Но министерство пропаганды почти сразу запретило исполнять эту композицию, назвав ее "упаднической и депрессивной".

Неудивительно, что после такой характеристики нацистов специалисты Отдела психологических операций разведки США уделили особое внимание популяризации "Лили Марлен".

Многие немцы все еще помнили и любили свою звездную землячку, и сотрудники спецслужбы попросили Марлен Дитрих, чтобы именно она записала полюбившуюся солдатам Рейха песню.

"Роль, которую игра Марлен, была весьма важной. Песни, которые она исполняла, были с подтекстом. Они должны были вызывать у немецких солдат отвращение к войне, желание сдаться. Они были такими, чтобы солдат охватывала тоска, чтобы они не хотели воевать. Своими песнями Марлен пыталась деморализовать их", - рассказала в документальном фильме "Ее песня" бывший агент Управлением стратегических служб США Элизабет Макинтош.

Автор фото, cia Подпись к фото, Солдаты боготворили Дитрих, а она, по воспоминанием коллег-артистов, никогда не отгораживалась от них, отвечая на знаки внимания

"Лили Марлен" крутили в каждом эфире "Солдатского радио". А Дитрих стала единственной из всех рядовых участников "MUZAK", кто знал, что принимает участие в операции американской разведки.

"Мы не могли обратиться ни к кому другому из актеров и певцов из соображений безопасности. Но он глава Управления специальных сил Уильям Донован считал, что может доверять Марлен, и что она оценит по достоинству, чем мы занимаемся", - вспоминает Макинтош.

Большая часть деталей этого проекта "MUZAK" засекречена до сих пор. Но по общей оценке американской разведки, эти программы были столь же разрушительны для морального духа немцев, как и налеты авиации. "Передачам удалось поднять уровень скептицизма в обществе настолько высоко, что многие люди больше не верили нацистской пропаганде", - говорится в документе.

Песня "Лили Марлен" стала настолько популярной, что ее стали слушать и солдаты США и Британии. Тогда в УСС решили оперативно записать англоязычную версию хита. Примечательно, что английская версия в нескольких местах отличается от немецкого варианта и в целом звучит гораздо более оптимистично.

Например, в немецкой версии последний куплет звучит так: "Из тишины, из глубины земли поднимут меня наверх, как во сне, твои влюбленные уста".

В английской же версии Дитрих пела уже по-другому: "Когда мы маршируем по грязи и холоду, и когда моя ноша кажется мне тяжелее, чем я могу вынести, моя любовь к тебе предает мне сил, и мне снова тепло, моя ноша легка".

В 1945 году Гарри Трумэн наградил Дитрих одной из самых высоких наград в США - Президентской медалью Свободы - "за выдающийся вклад в поднятие духа войск за границей во время войны".