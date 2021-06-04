Орангутан в небе или над водой? Удивительные фото, победившие на конкурсе снимков дикой природы

час назад

Автор фото, Thomas Vijayan

Удивительная фотография орангутана с отражением неба в воде заняла первое место в конкурсе Nature TTL Photographer of the Year 2021. Снимок, сделанный канадским фотографом Томасом Виджаяном, называется "Перевернутый мир". Он обошел 8 тыс. конкурентов со всего мира и выиграл главный приз в размере 1500 фунтов стерлингов

"Снимок Томаса действительно уникален, он сразу понравился жюри, - говорит Уилл Николлс, основатель Nature TTL. - Нестандартная перспектива и композиция моментально заставляют вас присмотреться, чтобы понять, что же происходит на фотографии".

Томас Виджаян сделал эту фотографию на острове Борнео. Там он забрался на дерево в воде, в которой отражалось небо, и это создало эффект перевернутого изображения.

"Эта фотография для меня очень важна, потому что популяция орангутанов сокращается с угрожающей скоростью", - говорит фотограф.

"Деревья, которым больше тысячи лет, - это важнейшее достояние для нашей планеты, а их вырубают, чтобы создать плантации пальмового масла. Но если люди совершено точно могут найти множество альтернатив пальмовому маслу, то для орангутанов эти деревья - единственный дом", - объясняет Томас Виджаян.

Фотография Виджаяна также заняла первое место в категории "Поведение животных".

А вот некоторые снимки других конкурсантов, которые тоже были отмечены жюри.

"Поведение животных"

Второе место. "Неожиданно пойманная рыба", фотограф Юхан Вандраг

Автор фото, Johan Wandrag

Фотография сделана в Южной Африке, фотограф поймал удивленный взгляд рыбы, которую собирается съесть крокодил.

"Фотоловушка"

Первое место. "Силуэт лесной мыши", фотограф Джон Формстоун

Автор фото, John Formstone

Вспышка была установлена за мышью, так чтобы высветился ее силуэт.

"Фотоловушка"

Второе место. "Лесная куница в заброшенном коттедже", фотограф Джеймс Родди

Автор фото, James Roddie

Лесная куница изучает заброшенный коттедж в Шотландии.

"Пейзаж"

Первое место. "Древо жизни", фотограф Джей Руд

Автор фото, Jay Roode

"Чувство ожидания пронизывает фотографию этой долины в Намибии, где, кажется, ничего не происходило уже тысячу лет. Тень древней верблюжьей акации тянется, как почерневшая рука, к тонким следам реки Тсошаб, символизируя тоску по жизни, которая когда-то здесь была", - описывает свой снимок фотограф.

"Пейзаж"

Второе место."Букет цветов", фотограф Фанни Рид

Автор фото, Fanny Reed

Узоры, образованные минеральными отложениями в лагунах Национального парка Ленсойс-Мараньенсис, Бразилия.

"Маленький мир"

Первое место. "Танец термитов", фотограф Джеймс Гиффорд

Автор фото, James Gifford

"Термиты из этой колонии слетались на свет, но после нескольких снимков я понял, что могу запечатлеть эффект роя только с помощью длинной выдержки и постепенного панорамирования. Поскольку все они двигались в разных направлениях, мне пришлось сделать сотни снимков, чтобы добиться задуманного. Конечно, в это время по мне везде ползали термиты, но оно того стоило", - рассказывает фотограф.

"Маленький мир"

Второе место. "Природная ловушка", фотограф Саманта Стивенс

Автор фото, Samantha Stephens

Исследователи Алгонкинской исследовательской станции дикой природы обнаружили, что молодые особи жёлтопятнистой амбистомы (Ambystoma maculatum, вид саламандр) становятся жертвами хищных растений. Обычно в ловушку попадает только одна саламандра за раз. "Когда я увидела, что в цветке оказались сразу две саламандры одновременно, я поняла, что это что-то необычное", - говорит фотограф.

"Ночное небо"

Победитель. "Око", фотограф Иван Педретти

Автор фото, ivan pedretti

Эти скалы на пляже Уттаклейв в Норвегии выглядят, как огромный глаз. Снимок сделан на фоне северного сияния.

"Ночное небо"

Второе место. "Спящий дракон", фотограф Амос Равид

Автор фото, Amos Ravid

"Ночная съемка при -25 °C может быть немного сложной задачей. И все же это большое удовольствие. Фотографию я сделал на Байкале, на острове Огой. Эту скалу называют Драконом, поэтому я назвал снимок "Спящий дракон", - говорит фотограф.

"Под водой"

Первое место. "Манта - космический корабль", фотограф Грант Томас

Автор фото, Grant Thomas

Мальдивы - одно из немногих мест в мире, где можно нырять вместе с этими величественными скатами в ночное время.

"Чтобы сделать этот снимок, я лежал плашмя на песке, наблюдая, как манта плавает кругами, поедая облако планктонных организмов, которые собрались около нее", - рассказывает фотограф.

"Дикая жизнь в городе"

Первое место. "Крылатые члены семьи", фотограф Каллол Мукхерджи

Автор фото, Kallol Mukherjee

Эти ласточки построили свое гнездо прямо в магазине в Гималаях, здесь их потомство будет надежно защищено от хищников.

А так как деревенская (или амбарная) ласточка считается предвестником мира и процветания, владельцы магазина с радостью мирятся с неудобствами от такого соседства, включающие птичий помет и перья повсюду.

"Дикая жизнь в городе"

Второе место. "Лиса Аравийская", фотограф Мохаммед Мурад

Автор фото, Mohammad Murad

Аравийские рыжие лисицы обычно размножаются в пустыне вдали от людей, около города их можно встретить очень нечасто.

"Я нашел две норы этих лисиц недалеко от Кувейта. Они решили рискнуть и завести потомство недалеко от города, потому что в результате действий человека их естественная среда обитания разрушена", - огорчается фотограф.

"Дикие портреты"

Первое место. "Спящий белый медведь", фотограф Деннис Стогсдилл

Автор фото, Dennis Stogsdill

"Мы наблюдали за этим довольно фотогеничным белым медведем на Шпицбергене, в Норвегии, когда он поднялся на гребень и решил немного отдохнуть. Мягкое послеполуденное небо создавало идеальный фон для уютно спящего медведя", - рассказывает фотограф.

"Дикие портреты"

Второе место. "Котел творения", фотограф Джеймс Гиффорд

Автор фото, James Gifford

"Я нашел этого носорога и и его детеныша отдыхающими в жаркий день в Калахари, в Ботсване. Чтобы как можно лучше подчеркнуть окружающую нас пыль, я начал снимать прямо против солнца. Я намеренно недоэкспонировал кадр и показал облака янтарной пыли, - рассказывает фотограф. - Я не был склонен говорить только о незаконной охоте на носорогов, мне больше хотелось, чтобы моя фотография передавала чувство надежды. Как если бы это были первые носороги, выкованные в огне творения".

"До 16-ти"

Первое место. "Осознанный выбор", фотораф Томас Истербрук

Автор фото, Thomas Easterbrook

"Это фото было сделано, когда мы наблюдали мурмурацию стаи скворцов. Вдруг из ниоткуда появился сапсан, который атаковал стаю, и я успел запечатлеть его в действии", - говорит фотограф.

"До 16-ти"

Второе место. "Полет в горы", фотограф Рафаель Шенкер

Автор фото, Raphael Schenker

"Я сделал этот снимок во время путешествия по Швейцарии. Отец этих двух горных козлов учил их драться", - говорит фотограф.