Викторина: обсуждали ли на форуме в Петербурге таблетку от всего?
2 июня в Петербурге стартовал международный экономический форум. Деловая программа ПМЭФ состоит из различных открытых дискуссий и встреч, и когда мы ее подробно изучали, то обнаружили, что названия многих сессий больше напоминают заголовки научно-популярных книг. Так родилась идея для этой викторины.
Итак, сможете угадать, что из этих вариантов - название книги, а что - сессии ПМЭФ? Заранее предупреждаем: это не так-то просто!
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