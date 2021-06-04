Викторина: обсуждали ли на форуме в Петербурге таблетку от всего?

час назад

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2 июня в Петербурге стартовал международный экономический форум. Деловая программа ПМЭФ состоит из различных открытых дискуссий и встреч, и когда мы ее подробно изучали, то обнаружили, что названия многих сессий больше напоминают заголовки научно-популярных книг. Так родилась идея для этой викторины.