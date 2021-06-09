Легенда о "красной фурии". Как сборная Испании преодолела свои комплексы и покорила мир

Гильем Балаге

испанский футбольный журналист, писатель, эксперт

час назад

Автор фото, Getty Images

На Евро-2021 сборная Испании стартует 14 июня матчем в Севилье против сборной Швеции (группа Е). В той же группе - Польша и Словакия. Букмекеры расценивают шансы испанцев на победу в первенстве континента не очень высоко.

Да, "фурия роха", которую еще совсем недавно опасались и обожествляли, сегодня не та. В команде смена поколений, многие звезды золотого состава завершили карьеру.

Но красные футболки испанцев по-прежнему напоминают всем нам о тех годах в начале XXI века, когда эта сборная показывала футбол фантастического уровня и побеждала, казалось, в любом турнире.

Как сложилась, откуда взялась та непобедимая команда? Кто сделал великой сборную, которая до того славилась разве что тем, что регулярно упускала свои шансы?

Об этом специально для Би-би-си рассказывает Гильем Балаге, спортивный журналист, писатель, эксперт, которого порой называют главным испанским футбольным инсайдером.

6 сентября 2006 года, на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте, в присутствии 14,5 тыс. болельщиков серийные лузеры из Испании снова сделали то, что у них получалось лучше всего - проиграли. На этот раз - 2:3 в отборочном матче чемпионата Европы-2008, сборной Северной Ирландии.

На родине никто не был особенно удивлен. Это была команда, которая на протяжении многих лет не оправдывала ожиданий - видимо, завышенных. После того, как в 1964 году Испания стала чемпионом Европы, сборная этой страны лишь раз прошла дальше четвертьфинала крупного турнира.

Луис Арагонес, назначенный главным тренером национальной команды в 2004-м, начал отлично: 25 матчей подряд без поражений. Но и на этот раз оптимизм царил недолго, испарившись после поражения 1:3 в ⅛ финала чемпионата мира 2006 года от стареющей сборной Франции, которую, как считали многие, вполне можно было проходить (Вилья открыл счет у испанцев, но затем звездные ветераны французов Рибери, Виейра и Зидан забили три гола).

Три месяца спустя Арагонес понял, что надо что-то делать, необходимо что-то менять. Тот вечер в Северной Ирландии окончательно убедил его в этом.

С этого все и началось. За шесть следующих лет сборная Испании превратилась в команду-победительницу. О ней заговорили, как о самой успешной сборной - если не в истории, то уж своего поколения точно.

Вот как это было.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Арагонес был тренером старой школы, во время тренировок он не стеснялся в выражениях, и некоторые его методы были весьма неоднозначны

Тогда постоянно ходили слухи о трениях внутри сборной среди игроков разных клубов из разных регионов страны. Когда Испания проиграла Франции в финале Евро-1984 в результате грубейшей ошибки обычно очень надежного голкипера Луиса Арконады, некоторые даже предположили нечто совсем абсурдное: якобы он намеренно пропустил мяч, потому что он баск и не хотел, чтобы Испания выиграла.

"Было много игроков из мадридского "Реала", были из "Барселоны", и когда мы собирались вместе, легко было заметить некоторое дистанцирование друг от друга игроков разных команд, - рассказывает бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес о начале эры Арагонеса. - Такого единства, как сейчас, в той сборной не было".

Но политика не была главной преградой на пути к успеху. Главной была тактика.

Во время игры со сборной Северной Ирландии - втором официальном матче Испании после чемпионата мира 2006 года - Арагонес окончательно понял: стиль игры, которому отдавали предпочтение его предшественники на посту главного тренера национальной команды, с интенсивным прессингом и как можно более быстрым переводом мяча вперед, порой с длинными пасами, не работает.

Однако для того, чтобы воплотить в жизнь перемены, Арагонесу предстояло принять суровые и рискованные решения. Решения, из-за которых он чуть не лишился работы.

Рауль, суперзвезда мадридского "Реала", был не просто одним из игроков. Для многих испанцев он был кумиром, воплощая в себе все то, каким, как они думали, должен быть футбол этой страны.

После поражения в Белфасте Арагонес пришел к выводу, что Рауль больше не соответствует планам перемен в сборной. Он вывел Рауля из состава.

Мадридские СМИ как с цепи сорвались: мало того, что из сборной убрали легенду, так еще и сделано это было, по их мнению, без надлежащего уважения к игроку.

Раулю было 29. Игра с Северной Ирландией стала для него 102 матчем за сборную. И последним. Арагонес и не собирался оправдываться.

"Я не звонил Раулю, чтобы сообщить, что он не попал в состав, - сказал тренер. - Его случай ничем не исключителен. Тут все просто: игроки, которых я пригласил, наиболее подходят нам".

Автор фото, Victor Carretero/Real Madrid via Getty Images) Подпись к фото, Рауль был кумиром для поклонников мадридского "Реала", на него молились. Отчислить его из сборной?!

И когда Арагонес приступил к изменению стиля игры сборной, мадридские СМИ уже были готовы его сожрать.

Поражение от Швеции и ничья с Исландией означали, что команда рискует вообще не попасть на Евро-2008. И вот 13 октября 2007 года испанцы поехали на матч в Данию.

Поражение практически наверняка означало бы для Арагонеса конец его работы со сборной. Однако игра в Орхусе стала начальной точкой возрождения славы испанского футбола.

Бывший нападающий "Барселоны" Давид Вилья, вспоминая тот матч, рассказывает: "У нас стояло на карте всё. Если бы мы проиграли, то пришлось бы в лучшем случае прокладывать дорогу на Евро через серию игр на вылет. А может быть, мы бы даже и в плей-офф не попали".

Момент истины для Арагонеса наступил на 39-й минуте, когда в завершение комбинации из 30(!) пасов защитник Серхио Рамос перекинул мяч через датского голкипера, забив второй гол испанцев. В итоге они выиграли 3:1 и прошли на Евро как победители группы.

Однако более важным было то, что победа ознаменовала собой восход новой сборной Испании, стиль которой определяли распасовка и коллективная работа.

Фернандо Йерро, который в то время занимал пост спортивного директора сборной, вспоминает: "Перед той игрой напряжение из-за важности матча было велико. Дания была очень сильна, но мы были спокойны, потому что Луис [Арагонес] нам сказал: "Успокойтесь, расслабьтесь, завтра мы выиграем 3:1". Самое удивительное, он даже счет угадал".

Полузащитник Маркос Сенна так кратко резюмирует перемены в стиле игры: "Арагонес впервые сделал ставку в центре поля на невысоких, но подвижных и техничных футболистов, умеющих быстро передавать мяч".

Главный тренер верно оценил ресурсы, имевшиеся в его распоряжении, а именно: множество очень хороших полузащитников, распасовщиков, умеющих обращаться с мячом. И он решил их использовать - но добавил остроты.

Много раз он напоминал Хави, Андресу Иньесте и Санти Касорле: "Что надо сделать, чтобы выиграть матч? Забивать голы, не так ли? Ну и какого черта вы не забиваете больше?"

Так были посеяны семена того стиля, который сделал игру не только радующей глаз, но и эффективной.

Евро-2008: снятие проклятия

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Слева направо: Андрес Иньеста, Сеск Фабрегас, Хави и Жоан Капдевила на тренировке во время Евро-2008

После того, как сборная Испании обеспечила себе место в финальной части Евро-2008 в Австрии и Швейцарии, у нее появился шанс покончить с 44-летней засухой на ниве футбольных трофеев и, наконец, начать их завоевывать.

"Помню день, когда мы прилетели в Австрию, - рассказывает левый защитник Жоан Капдевила. - Мы прибыли в полдень и готовы были, как обычно, сразу отправиться на тренировку. Но Луис сказал, что мы свободны до завтра. Прикинь! Мы просто обалдели: мы прилетели, а он нас отпускает до завтра!"

"Думаю, мы начали побеждать именно тогда: он знал, как лучше сплотить нас".

Легко преодолев групповую стадию турнира, в четвертьфинале Испания, к ужасу болельщиков, вышла на сборную Италии, которую никогда раньше не обыгрывала в серьезных турнирах.

"И это только добавило еще один аспект матчу, - говорит Капдевила. - Они - авторитетная команда, а игры с такими командами всегда приносили нам несчастье, мы всегда им проигрывали. Мы могли играть хорошо, но все равно проигрывали, словно заговоренные".

По ходу матча Испания доминировала, но забить не смогла. Заканчивалось дополнительное время, а счет был 0:0. Неумолимо приближались пенальти.

Арагонес попросил своего помощника Хосе Уфарте подготовить список бьющих.

Вот что вспоминает Хесус Паредес, в то время - тренер по физической подготовке испанцев: "Уфарте начал составлять список бьющих пенальти, и когда у него появились сомнения по поводу одного-двух игроков, он обратился за консультацией к Арагонесу".

"Тренер заглянул в список Уфарте, почеркал его и поставил последним бьющим Сеска Фабрегаса".

Капдевила отлично помнит удар Фабрегаса с 11-метровой отметки.

"Я стоял в центре поля и как следует не видел ворот, - говорит он. - Джанлуиджи Буффон был таким здоровенным, настоящий гигант. Даже не знаю, как Сеск собирался бить тот пенальти. Будь я на его месте, я бы растерялся - а ведь я был одним из самых возрастных игроков".

Забей Фабрегас - и Испания идет дальше.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Итальянцы не забили два из своих четырех пенальти, а испанцы промахнулись лишь раз

Фабрегас подошел к мячу и спокойно пробил в левый от Буффона угол. Испания наконец победила Италию.

Уже в раздевалке Паредес подошел к Фабрегасу и сказал: "Отличный удар, Сеск. Ты выглядел таким уверенным".

"Господи, - ответил Фабрегас. - Это был мой первый пенальти с тех пор, как мне исполнилось 14".

Альфредо Реланьо, бывший главный редактор AS, одной из самых влиятельных испанских спортивных газет, вспоминает: "В тот момент всё для меня переменилось. Не осталось никаких сомнений по поводу дальнейшего - и на Евро, и после. Как будто мы преодолели проклятие. И то же самое случилось по всей Испании. Мы отбросили наш пессимизм".

Йерро добавляет: "Именно тогда Испания превратилась в доминирующую силу. В тот момент мы изменили историю".

Для поколений испанцев, включая тогдашнего премьер-министра страны Хосе Луиса Сапатеро, это стало поворотным моментом в жизни.

"Люди моего возраста, - говорит Сапатеро, - навсегда признательны Сеску. Потому что я из того поколения, которое думало, что никогда не увидит, как Испания проходит стадию четвертьфинала".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Забитый Фабрегасом (игравшем тогда за лондонский "Арсенал") пенальти изменил судьбу сборной

В полуфинале сбросившая путы проклятия сборная Испании сыграла свой самый красивый матч на турнире, обыграв Россию 3:0, и впервые за 24 года вышла в финал.

"Словно гора с плеч, - вспоминает Капдевила. - В полуфинале вы уже видели нашу команду в самом ее лучшем виде. Мы в том матче были настолько уверены в себе, что соперники это чувствовали, и мы знали, что выйдем в финал, чтобы ни случилось".

Следующей была Германия.

За день до матча Арагонес проводил собрание команды, о котором до сих пор вспоминают те, кто на нем присутствовал.

"На тренировке он собрал всех нас в центральном круге, - вспоминает Капдевила. - И говорит: "Уоллес не будет играть". Уоллес? - подумали мы. Кто такой Уоллес? Мне кажется, это был Хави, кто спросил: "Босс, кто это - Уоллес? Может, Баллак?"

"'Один черт, я зову его Уоллес", - ответил Арагонес. И все захохотали - напряжение перед финалом было снято".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это был первый финал для Испании с тех пор, как на Евро-84 они проиграли французам. А титул чемпиона Европы они не выигрывали с 1964 года

День 29 июня 2008 года в Вене снова показал, насколько важным было влияние Арагонеса на команду.

В раздевалке перед финалом он сказал нападающему Фернандо Торресу: "Ниньо, малыш, проходи между двумя центральными защитниками, чтобы они были вынуждены расступаться. Потом жди сбоку от них и забегай им за спину, когда мяч будет у нас".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фернандо Торрес (тогда он выступал за "Ливерпуль") забил в финале на 33 минуте победный гол

Теперь понятно, что это идеальное описание того, как Торрес мог взломать немецкую защиту и забить гол, получив мяч от Хави.

Вилья вспоминает: "После всех тех мрачных дней, когда по той или иной причине сборная вылетала то с Кубка мира, то с Евро, наступил день, когда вся страна облегченно вздохнула и сказала: наконец-то!"

Но это было только начало. И продолжать им предстояло без Арагонеса.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Арагонес уже принял решение уйти. Всего через неделю он начал тренировать турецкий "Фенербахче", и это стало его последним тренерским назначением

В сентябре 2007-го Арагонес объявил, что как бы сборная ни выступила на Евро, после турнира он уйдет.

Федерация футбола Испании нашла ему замену. Контракт с бывшим тренером мадридского "Реала" Висенте дель Боске уже был готов.

Но когда самолет с испанской сборной вылетел из Инсбрука на родину, вся команда начала хором скандировать "Луис, останься!"

Такое проявление привязанности поколебало решительность Арагонеса, и он уже был готов согласиться остаться - к радости игроков. Теперь решение было за Йерро, спортивным директором сборной Испании. Но тот, как и планировал, подписал Висенте дель Боске.

"У меня нет сомнений по поводу того, было ли то мое решение верным, - говорит Йерро сейчас. - Моя совесть чиста".

1 февраля 2014 года Арагонес, человек с противоречивой репутацией, но именно тот, кто принес успех нации, сходящей с ума по футболу, скончался в возрасте 75 лет.

"Мы все очень ему благодарны за то, что он сделал, - говорит Капдевила. - Во-первых, за то, что он собрал такую команду - полную талантов, с отличной атмосферой внутри. И во-вторых, за его футбольную мудрость. Он был мудрец. У каждого из нас есть воспоминания о нем, он оставил след в душе каждого".

Покорение мира

С самого начала Дель Боске заявил, что у него есть идеальный план достижения успеха. При этом он заменил треть состава сборной, которая отправилась на чемпионат мира 2010 года, и еще треть - в той команде, которая играла на Евро-2012.

Хитрость была в том, чтобы вводить новых игроков, но сохранять полное впечатление, что ничего не изменилось.

Испания ехала на чемпионат мира в Южную Африку, пройдя отборочный цикл без поражений. Шансы команды расценивались очень высоко. И они проиграли первый же матч сборной Швейцарии - 0:1.

"Это было серьезной неудачей, почти немыслимой, поскольку мы не были к такому готовы, - рассказывает Дель Боске. - Мы не собирались возлагать вину на кого-то конкретно. Мы все были виноваты".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дель Боске выступал за мадридский "Реал" и 18 раз играл за сборную (в 1975-1980 гг.)

Главным теперь было не позволить возникнуть ни малейшим сомнениям. Но напряжение перед следующим матчем с Гондурасом было разлито в воздухе. Как потом сказал Вилья, это был самый тяжелый момент на Кубке мира.

Выход в следующий этап все еще был возможен, но для этого надо было выигрывать оба следующих матча. Поражение - и Испания почти наверняка вылетала.

Гондурас удалось обыграть 2:0, но даже ничья в последнем матче в группе с Чили могла привести к тому, что испанцы не проходили дальше.

Перед матчем в раздевалке стояла оглушительная тишина.

Дель Боске так рассказывает о той атмосфере: "У меня когда-то давно был тренер, который требовал соблюдения абсолютной тишины в раздевалке за час до игры, и чтобы не было никого из посторонних - гарантированная концентрация по максимуму. Но эта-то команда всегда включала громкую энергичную музыку для правильного настроя… Так вот: в те дни, когда мы играли с Гондурасом и Чили, в раздевалке можно было услышать, как муха пролетает".

После того, как Испания одолела Чили со счетом 2:1, Дель Боске сказал игрокам, что у них впереди - четыре финальных матча без права на поражение: одна восьмая, четвертьфинал, полуфинал и финал.

Первой была побита Португалия, затем - в четвертьфинале - пришел черед Парагвая. Дальше этой стадии Испания никогда на чемпионатах мира не проходила. И на этот раз тоже получилось непросто.

"Все думали, что уж Парагвай-то мы обыграем легко. Но не тут-то было", - говорит Капдевила.

Парагвайцы играли так, словно от результата зависела их жизнь. Как потом говорил Вилья, казалось, будто их на поле 20 человек. Это был очень нервный матч для испанцев: Икер Касильяс отразил пенальти, потом Хаби Алонсо дважды не реализовал 11-метровый.

"Это был сумасшедший матч, - вспоминает Вилья. - Матч, во время которого ты понимаешь: кто первый забьет, тот и победит".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Когда Вилья забил Парагваю, радости испанцев не было предела

Дель Боске отлично помнит тот матч: "Временами мои ноги начинали дрожать - буквально. С этим просто невозможно было справиться".

Решающий удар нанес Вилья, и это был странный гол - когда мяч поочередно ударился об обе штанги, словно не хотел залетать в сетку. По словам Вильи, это был золотой гол, "без сомнения, самый мой важный".

Следующей - опять в полуфинале - была Германия. В этом матче Испания показала свой лучший футбол на турнире, пройдя в финал благодаря голу, забитому по-барселонски.

После первого тайма была ничья, и по пути в раздевалку центральный защитник Карлес Пуйоль сказал Хави, что если во втором тайме тот будет подавать угловой, то пусть навешивает на 11-метровую отметку, откуда Пуйоль может забить так же, как он это уже сделал в матче его "Барселоны" против мадридского "Реала".

Так и случилось, Пуйоль отправил мяч в сетку ударом головы после углового - это была уже третья подряд победа Испании со счетом 1:0 в играх на выбывание.

В финале в Йоханнесбурге их ждала сборная Нидерландов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Финал чемпионата мира-2010: сборные Испании и Нидерландов выходят на поле

Бывший премьер-министр Сапатеро прекрасно помнит свои чувства перед тем матчем. "Я был там с женой и дочерью, и мы были просто клубок нервов, - говорит он. - Мы никогда до этого не видели друг друга в таком напряжении. Я никогда в жизни не видел, чтобы моя жена была настолько погружена в футбол".

"Мы защищали честь своей страны, - говорит Дель Боске. - Но мы еще к тому же защищали свой стиль игры в футбол".

По словам Капдевилы, это был самый силовой футбольный матч, в котором он когда-либо участвовал. "Может быть, они решили, что мы лучше их владеем мячом, поэтому единственный способ остановить нас - играть агрессивно, - размышляет он. - Но думаю, что они хватили с этим через край. Удивили они меня".

После того как Арьен Роббен во втором тайме упустил великолепный шанс забить, все уже думали, что дело идет к пенальти. Но на 116 минуте Иньеста забил - и этим переписал историю испанского футбола.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Незабываемый для испанцев момент, принесший славу и сборной, и стране: Андрес Иньеста забивает в финале чемпионата мира-2010

"Мяч пришел ко мне, и у меня было два варианта, - рассказывает Фабрегас. - Бить по воротам или отдать пас. Я до сих пор иногда думаю: а что было бы, если бы я ударил? Но я увидел Иньесту в отличной позиции - и это стало лучшим моментом нашей карьеры".

"Те 70 метров до углового флажка [где испанцы праздновали гол] я преодолел со скоростью, с которой я никогда в жизни не бегал, - вспоминает Капдевила. - Я бы даже Гарета Бейла опередил! Но это был самый яркий, самый прекрасный момент в моей жизни. Такое бывает лишь раз, и воспоминания об этом до сих пор вызывают бурю эмоций".

"Мы раньше думали, что победы на этом турнире забронированы для бразильцев, итальянцев или немцев, и не могли даже представить, что кто-то в красной футболке может поднять над головой этот трофей, - говорит Вилья. - Это казалось чем-то таким трудным, почти невозможным".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Испания - чемпион мира-2010

"Одно из самых эмоциональных переживаний в моей жизни случилось на футбольном поле, когда я поднял над головой Кубок мира и мы совершили круг почета, - добавляет Капдевила. - Я видел моих бедных родителей, плачущих на трибуне. Моя мать заплатила 1200 евро, чтобы увидеть эту игру".

"Ты сразу вспоминаешь множество разных вещей - как, например, они возили тебя каждый день на тренировки, когда ты был маленький. Ты понимаешь, чем они жертвовали ради тебя и как были вознаграждены, находясь на стадионе среди 80 тысяч зрителей. Просто невероятно. Видеть, как твои родители плачут от счастья на трибуне - это очень волнующе".

Три раза подряд - это уже вошло в историю

Сборная Испании ехала на турнир Евро-2012, что проходил в Польше и Украине, в ранге фаворитов. Однако не всем нравился их стиль.

"Почему они не бьют по воротам чаще?" - так ответил на вопрос о игре испанцев Франц Беккенбауэр, капитан немецкой сборной - чемпионов мира-1974 и главный тренер чемпионов мира 1990 года.

Однако, несмотря на подобную критику, сборная Испании играла очень эффективно. По словам Сапатеро, команда, построенная Арагонесом и Дель Боске, напоминала часовой механизм.

Никто еще не выигрывал финал Евро так же убедительно, как это сделала Испания, разгромив Италию 4:0. Испанцы стали первой в истории сборной, которая выиграла подряд три главных турнира.

Дель Боске назвал выступление своей команды в финале лучшим матчем, когда-либо сыгранным его сборной.

Йерро добавил: "Они научились видеть себя победителями, когда надевали футболки сборной Испании, они привыкли к победам. Это прекрасная и такая трудная цель - и они ее достигли: наладить на поле такое взаимопонимание. И это благодаря решению Арагонеса на Евро-2008 испытать судьбу и сделать ставку на маленьких игроков".

"Им было очень хорошо вместе на поле - а когда ты побеждаешь, это становится еще легче. То, что им всем по душе пришлись философия и стиль футбола [который предложил Арагонес], сделало их такой мощной командой".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Торрес, который забил победный гол на Евро-2008, празднует очередную победу на поле с дочкой (2012 год)

Капдевила обобщает чувства всего поколения, когда он говорит: "То, что мне посчастливилось испытать, - это истории, которые я буду рассказывать на протяжении долгих лет своим детям и внукам".

"Мне уже сейчас ужасно хочется начать их рассказывать. Мне так повезло: я имел честь делить раздевалку с некоторыми лучшими в мире игроками".

Итак, в историю они вошли. Однако мечта о четвертом титуле подряд скоро умерла. Чемпионат мира 2014 года в Бразилии ознаменовал конец эпохи этой всепобеждающей испанской сборной.

Стало ли это результатом самоуспокоенности игроков? Или излишней лояльности, проявленной в отношении старой гвардии? Или просто для команды, доминировавшей в мировом футболе на протяжении шести лет, вышло время?

Возможно, всего понемногу.

Дель Боске хотел подарить этому уходящему золотому поколению футболистов прощальное представление на высшем уровне.

Но начало конца пришло в той же самой форме, что и начало дороги к покорению мира - в форме блестяще забитого гола. Но забили его не испанцы.

На этот раз это был удар головой в падении в исполнении Робина ван Перси. Так голландец сравнял счет, открытый Хаби Алонсо. В итоге свой первый в Бразилии матч Испания унизительно проиграла - 1:5.

Что делать - для команды, которую всегда будут вспоминать как лучшую сборную своего поколения, переосмыслившую подход к игре, для "красной фурии", вечеринка закончилась. Но что это была за вечеринка!

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