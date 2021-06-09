"Вернуть свободу, восстановить Шенген". Зачем ЕС вводит ковидные паспорта и какими они будут

40 минут назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, ЕС спешит к началу летнего сезона вернуть туристам пляжи, а гражданам, включая непривитую молодежь, - свободу передвижения

Европейский союз вводит с 1 июля единый внутренний ковидный паспорт - не обязательный, но желательный инструмент, которым ЕС надеется спасти лето и вернуть свободу передвижения 450 млн граждан 27 стран крупнейшего политического союза на планете.

Цифровой ковидный сертификат, как он официально называется, будет единым для всех стран ЕС документом, удостоверяющим факт прививки, отрицательного ПЦР-теста или недавно перенесенного ковида, подтвержденного в дни болезни положительным ПЦР.

Его цель - избежать хаоса прошлого лета, когда каждая из стран ЕС вводила собственные правила, что фактически приостановило свободы Шенгена - соглашения о безграничном пространстве в Европе и окрестностях.

"Ковидный сертификат - это символ возрождения Шенгена. Наш посыл - вернуть европейцам уверенность и желание попробовать жить, как прежде, вдохнуть полной грудью воздух свободы передвижения, которой мы так дорожим и по которой мы так соскучились", - сказал глава комитета Европарламента Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Депутаты сделали во вторник последний шаг к одобрению закона о ковидном паспорте. Результаты голосования будут объявлены в среду утром. Никто не сомневается, что большинство будет подавляющим.

Новый документ освободит держателей от необходимости делать дополнительные тесты и отбывать карантин при перемещении между странами Евросоюза. Медики в любой стране ЕС смогут ставить виртуальные штампы о прививках и тестах во внутренний цифровой ковидный паспорт. А все остальные страны союза отныне обязаны будут принимать его.

Правила и исключения

Выглядеть он будет как QR-код в бесплатном приложении для телефона, но пограничники, вышибалы и прочие проверяющие должны будут принимать и распечатанные версии, несмотря на название "цифровой сертификат".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Первые ковид-паспорта уже в ходу. Проверка на словенско-хорватской границе 2 июня 2021 года

Еврочиновники утверждают, что личные данные европейцев в этом приложении будут защищены, как никогда, передаваемая при сертификации информация - ужата до крайнего минимума, а доступ ко всем данным вскоре и вовсе истечет, поскольку срок действия принятого закона ограничен одним годом.

Но есть и оговорки.

В общеевропейский ковидный паспорт нельзя, например, вписывать тесты на антитела.

А вот отметку о вакцинации ставят после любой прививки. Однако страны ЕС обязаны пускать только тех граждан других стран блока, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас их четыре: Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

Но и тут есть исключения.

Каждая страна в отдельности не обязана, но может по своему усмотрению принимать граждан ЕС, вакцинированных не одобренными прививками, например, китайской или российской. Как и определять, пускать только после двух уколов или достаточно одного.

Ковидные сертификаты для ЕС не новшество: переговоры о них ведутся с ноября прошлого года, а с января известны технические параметры единых документов, что позволило желающим начать вводить их в июне, не дожидаясь принятия закона и вступления его в силу 1 июля.

С десяток стран уже выдают внутренние европейские ковид-паспорта: от Греции и Испании до Германии, Литвы, Польши и Болгарии.

Остальных ЕС подталкивает новым законом. И деньгами.

Европарламенту в процессе переговоров с Еврокомиссией (фактически правительством ЕС) не удалось добиться бесплатного тестирования для всех за бюджетный счет. Но чиновники в итоге все же пообещали выделить не менее 100 млн евро на субсидирование ПЦР-тестов.

Это особенно важно для молодых людей, поскольку до них почти нигде в ЕС еще не дошла очередь прививаться. Поэтому отрицательный тест - их единственный шанс путешествовать по Евросоюзу.

Сначала Шенген, потом - весь мир

Автор фото, AFP Подпись к фото, Ковид расколол Шенген. Таких кордонов, как в пандемию, на франко-бельгийской границе не было уже несколько десятилетий

ЕС надеется, что ковидные паспорта вернут свободу передвижения и позволят избежать прошлогоднего нагромождения барьеров внутри союза, десятилетиями не знавшего границ. Они облегчат и унифицируют существующие справки об иммунитете или отсутствии инфекции.

"Ковидный сертификат не будет обязательным условием для свободного перемещения, поскольку это - основополагающее право граждан Евросоюза", - заверила Еврокомиссия.

И все же полностью исключить возвращение барьеров не получится.

Закон разрешает странам ЕС закрывать границы для европейцев. Однако евродепутаты и комиссия попытались сделать эту лазейку как можно более узкой. Если кто и захочет ею воспользоваться, властям такой страны придется предупредить соседей по европейскому дому за 48 часов и подробно описать как масштаб покушения на свободу передвижения, так и точные сроки или параметры, по достижении которых ограничения будут сняты.

Переходный период определен в полтора месяца, и как раз к разгару туристического сезона в середине августа внутренние европейские ковид-сертификаты должны приниматься без оговорок во всех странах ЕС.

Одновременно ЕС распространит их действие на все страны, не входящие в Евросоюз, но не имеющие с ним жестких границ благодаря Шенгенскому соглашению: Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию.