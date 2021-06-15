"Насильно мил не будешь". Как российские власти и бизнес уговаривают людей привиться

Ольга Шамина, Владимир Дергачев, Елизавета Фохт, Анна Пушкарская, Петр Козлов

Русская служба Би-би-си

13 минут назад

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В Россию приходит новая волна коронавируса: количество ежедневно выявляемых случаев и госпитализаций растет, власти регионов вслед за Москвой объявляют о введении ограничительных мер. Президент Владимир Путин публично призывает население вакцинироваться, а мэр Москвы Сергей Собянин объявил о розыгрыше автомобилей среди привитых. Но процесс вакцинации все еще идет очень медленно. Почему так происходит и как его пытаются ускорить в регионах?

"Я сделал это под камеры, все показали", - вспоминает свой опыт вакцинации губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В начале июня, в дни Петербургского международного экономического форума, лично у Азарова с вакцинацией дела обстояли неплохо: он находился "между первой и второй дозами вакцины".

Губернатор в беседе с Би-би-си признался, что он не просто так привился, а использовал личный пример, чтобы убедить жителей Самарской области сделать прививку. Он также не стал скрывать, какой вакциной привился.

"Меня стали спрашивать, какая вакцина, мне говорили коллеги - "не говори", но я сказал: "Все хороши, но у меня был "Спутник", потому что его больше всего в регионе", - объясняет он.

По словам Азарова, после того, как он публично привился, в регионе произошло "некоторое оживление".

"Мы зафиксировали небольшой ежедневный прирост по вакцинации. Ну понятно, это был временный эффект", - признает губернатор.

"Вакцинация - чрезвычайно важная вещь. Мы много раз с вами об этом говорили. И я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации. Как вы знаете, я и сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать", - заявил на Петербургском форуме Владимир Путин. Он, правда, на камеру не прививался и так и не раскрыл, какую вакцину ему вкололи.

В России вакцинация фактически началась в конце декабря 2020 года, но идет она довольно медленно. В начале июня глава минздрава Михаил Мурашко заявил о том, что первой дозой вакцины привито 18 млн человек.

По неофициальным данным, в России сейчас привито двумя компонентами вакцины более 14 млн человек, то есть менее 10% населения. По этим же данным в день прививается около 153 тысяч человек. С такими темпами России потребуется больше года, чтобы привить хотя бы половину населения.

Для регионов были разработаны целевые значения по доле привитых среди населения и абсолютному числу вакцинированных, но большинство регионов далеки от выполнения этих задач. По доле привитых в основном лидируют регионы Дальнего Востока, а внизу списка - кавказские республики.

Для губернаторов медленная вакцинация может стать проблемой. Возможности для стимулирования спроса на прививки по сути сводятся к просветительской кампании и повышению доступности вакцины. Обе эти меры уже давно используются, но существенно ускорить вакцинацию так и не смогли.

Программы стимулов для вакцинации на федеральном уровне нет, от идеи обязательной вакцинации российские власти публично отказались, а часть населения, которая не приемлет вакцины, может резко воспротивиться любой попытке принуждения к прививке.

Медленная вакцинация ставит в тупик и бизнес. Алексей Репик, глава компании "Р-Фарм", которая также производит "Спутник", называет вакцинацию "тонким политическим и общественно-философским вопросом". О четком бизнес-плане в такой ситуации он думать не советует.

Русская служба Би-би-си поговорила с российскими губернаторами, чиновниками и представителями бизнеса о том, как они пытаются ускорить вакцинацию населения.

Лотереи, розыгрыши и личные примеры

Мэр Москвы Сергей Собянин на этих выходных объявил о том, что в городе будут разыгрывать среди привившихся автомобили. В свою очередь власти Московской области запустили лотерею, в которой можно выиграть квартиру. О таких шагах было объявлено после того, как власти Москвы ввели в городе новые ограничительные меры.

Собянин также заявил о том, что сделал себе прививку в третий раз. По его словам, в первый раз он привился еще в прошлом мае, а теперь ревакцинировался, чтобы повысить уровень антител в крови.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев неделю назад на Петербургском международной экономическом форуме тоже рассказывал Би-би-си о подобных планах: он уже получил обе дозы "Спутника" в ноябре и собирается в июне сделать третью прививку.

Воробьев объяснил, что у него снижается количество антител, третью прививку ему разрешили сделать в центре имени Гамалеи, который и разработал "Спутник". "Такие примеры уже есть, когда человек сделал третью прививку - и антитела сразу ушли вверх", - объясняет Воробьев свое решение.

Многие российские регионы еще за несколько недель до Москвы пытались стимулировать жителей прививаться с помощью розыгрышей и лотерей, но не с такими щедрыми призами.

"Сейчас все-таки пошли и по пути стимулирования - такого как лотереи, розыгрыши", - рассказывает Би-би-си Дмитрий Азаров. По его словам, первая такая лотерея для привитых прошла в Тольятти, а после нее власти региона еще раз увидели "оживление" и всплеск интереса. "Будем тиражировать", - делает вывод Азаров из этого опыта.

"Мы наших людей пытаемся мотивировать к тому, чтобы прививаться. В том числе среди вакцинированных у нас пройдет розыгрыш, в котором победители получат 10 смартфонов, а главным призом станет квартира", - рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Самарская область и Башкирия - не единственные, кто предложил локальные стимулирующие меры. Так, в Курской области пенсионерам будут выдавать 3 тысячи рублей за прививку. В Белгородской области привившимся людям старше 60 лет собираются выдавать талоны на бесплатный проезд на общественном транспорте. В Псковской области проводятся лотереи, а также разрабатывают "единую систему скидок" для привившихся.

Российские регионы разыгрывают смартфоны и квартиры и раздают талоны на проезд не просто так, а именно из-за медленных темпов вакцинации: перед губернаторами поставлены цели по количеству привитых граждан, но пока они далеки от их достижения.

"Задачи довольно четко поставлены: чтобы преодолеть третью волну, нам надо привить чуть больше 100 тысяч населения к июлю. Если брать взрослое население, то это 25%", - рассказал Би-би-си губернатор Хакасии Валентин Коновалов.

По его словам, это целевой показатель, который "идет от федерации, он высчитан специалистами". Он различается от региона к региону в абсолютных значениях, но доля привитых в процентах остается для регионов стабильным.

По данным Коновалова, в регионе сейчас привито первым компонентом 60 тысяч человек. Сам губернатор среди них. Привить примерно столько же за месяц Коновалов считает вполне реальной задачей.

Другие губернаторы, правда, называют совсем иные уровни целевых показателей и сроки их достижения.

"К 1 октября мы должны выйти на показатель 60% от общего количества [жителей]", - говорит Азаров. Сейчас в регионе привито 400 тысяч человек, что меньше 20%, добавляет он. Судя по всему, речь идет только о привитых первым компонентом вакцины.

По словам Воробьева, целевой показатель для Московской области - 60% к сентябрю. По оценке губернатора, в области сейчас 27-28% привитых.

"Наша задача - привить не менее 60% населения до конца текущего года", - рассказывает губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, в регионе вакцинировано более 80 тысяч человек - это почти 30% населения старше 14 лет. Если же брать все население целиком, это всего около 10%.

Надежда на просвещение и федеральный центр

Помимо личного примера и немногочисленных случаев проведения розыгрышей и денежного стимулирования губернаторы в основном рассчитывают на две вещи - широкий охват прививочных пунктов и информационную кампанию.

"У нас в принципе созданы достаточно хорошие условия для вакцинации, есть центры в магазинах и супермаркетах, есть передвижные лаборатории, где мы проводим вакцинацию, в том числе в отдаленных поселках", - рассказывает губернатор Карелии Артур Парфенчиков.

Похожая инфраструктура была развернута в большинстве регионов. О нехватке вакцин из опрошенных Би-би-си губернаторов сообщил только Сергей Жвачкин из Томской области. "У нас тут все наоборот. В отличие от других городов, у нас нет антивакционных настроений - у нас очередь за вакциной. Чтобы вы понимали, уже за 40 тысяч очередь. Люди хотят прививаться", - убеждает он.

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Правда, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев утверждает, что вакцина сейчас есть во всех регионах. "Абсолютно четко мы видим, достаточно для всех", - говорит он в беседе с Би-би-си.

Фактически у губернаторов нет реальных способов стимулировать людей прививаться. Все опрошенные Би-би-си главы регионов говорят о необходимости просвещать людей и проводить информационную кампанию.

"Ни для кого не секрет, что в российской ментальности всегда подозрительно относились ко всему новому. Мы работаем с этим, объясняем, что ничего страшного в этой вакцине нет - наоборот, это единственный способ преодолеть ту ситуацию, в которую мы попали", - рассказывает Коновалов.

Информационную кампанию в регионах обычно проводят по двум каналам - это СМИ и врачи, которые рассказывают о необходимости проведения вакцинации.

"Невозможно человека насильственно сделать счастливым и невозможно человека насильственно сделать здоровым, а вот вопрос убеждения - это правильный ход", - говорит Чибис.

Тем не менее некоторые губернаторы все же говорят о том, что неплохо было бы ввести меры стимулирования для привитых, причем на федеральном уровне.

"Мы считаем, что у людей, которые позаботились о своем здоровье, не содержат в себе рисков для здоровья других, должна быть чуть больше свобода действий. Мы предлагали в штабе это рассмотреть. Но еще раз говорю: мы исходим из того, что это может быть системное решение в целом по стране", - рассказал Би-би-си Дмитрий Азаров.

По его словам, он обсуждал с "коллегами из федерального штаба" по борьбе с коронавирусом системные меры стимулирования, которые должны быть приняты в целом по стране. Пока решение о шагах, которые должны подтолкнуть население России к прививкам, не принято, а чиновники взяли паузу на размышление. Факт обсуждения подобных мер подтверждает и Воробьев.

Русская служба Би-би-си направила запрос в оперштаб и ждет ответа.

За помощью к бизнесу

В качестве еще одного способа как-то ускорить вакцинацию губернаторы предлагают договориться с бизнесом о том, чтобы компании убедили сотрудников прививаться прямо на производстве или в офисах.

"Сейчас мы отрабатываем вопрос прививки с крупными работодателями, чтобы трудовые коллективы организовывались и прививались. В числе этих предприятий "Норникель", "Фосагро", "Росатом" - крупнейшие наши работодатели и налогоплательщики", - рассказывает Чибис.

Би-би-си направила запрос в эти компании. В "Фосагро" ответили, что сейчас в компании почти 9 тысяч человек привились хотя бы одним компонентом. А с учетом переболевших иммунитет имеют около 70% сотрудников группы.

Об опыте взаимодействия с бизнесом рассказывает и Парфенчиков из Карелии. В пример он приводит "Карельский окатыш" (производитель железной руды, входит в "Северсталь"), где, по его словам, сотрудники быстро вакцинируются.

Некоторые корпорации действительно начали активно прививать сотрудников. Кампанию по вакцинации проводят "Российские железные дороги" - это один из крупнейших работодателей в России.

"На сегодняшний день у нас 310 тысяч человек привиты двумя компонентами, это около 38% [сотрудников компании]. Мы для себя поставили план до конца августа привить 60% [сотрудников от списочного состава]", - рассказала Би-би-си глава Центральной директории здравоохранения ОАО РЖД Елена Жидкова. По ее словам, в "золотом фонде" РЖД, в который входят машинисты, помощники машинистов и диспетчеры - то есть те люди, которые организуют движение, - компания рассчитывает привить еще больше - 75%.

Жидкова признает, что люди изначально неохотно шли на вакцинацию, но в последний месяц ситуация, по ее словам, изменилась. "Люди часто ссылались на какие-то проблемы и противопоказания, к тому же надо было разъяснить нашим врачам важность прививки, чтобы они правильно доносили информацию для пациентов", - объясняет она.

Жидкова также рассказывает о том, как сотрудников призывают вакцинироваться. В первую очередь в компании провели просветительскую работу среди штатных врачей РЖД. Сотрудникам показывают презентации, в которых не только объясняют значимость вакцин, но и наглядно показывают, как тяжело люди болеют в больницах. В РЖД уверены, что именно эта работа привела к ускорению темпов вакцинации.

"Для сотрудников мы не стали делать дополнительных стимулов, потому что это могло восприниматься как поощрение в участии в каком-то испытании, в чем-то сомнительном", - рассказывает она.

Всего у РЖД 309 пунктов, где можно привиться, из них 36 работают на вокзалах круглосуточно. Причем привиться могут и пассажиры.

Почему нельзя насильно вакцинировать

"Несерьезное отношение к угрозе всегда очень рискованно. Нельзя несерьезно относится к угрозе, даже если вы ее не видите. Это главная проблема каждой невидимой угрозы в части ее профилактирования", - говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова в разговоре с Би-би-си.

Ни чиновники, ни губернаторы, ни бизнес не говорят о том, что прививать нужно принудительно. В беседах с Би-би-си все они повторяли фразу, что вакцинация - "дело добровольное".

Медленные темпы вакцинации в России каждый из губернаторов и чиновников объяснял по-разному.

"Насильно мил не будешь. Мы спрашивали в госпитале больных, почему они не привились. Ответы самые разные - например, "мы думали, что ковид уже ушел, нас не коснется", - рассказывает Воробьев.

Коновалов из Хакасии говорит, что в городах население прививается хуже, чем в небольших населенных пунктах.

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"Во-первых, там люди понимают, что они могут привиться в любой момент, а во-вторых, у нас сложное информационное поле, и городские жители не все умеют правильно анализировать информацию: есть фейки, есть убежденные противники прививок, кто-то политически настроен", - рассказывает он.

О недостаточно серьезном отношении людей к пандемии говорит и глава РФПИ, который отвечает за продвижение вакцины, Кирилл Дмитриев.

"Мне кажется, в России есть такое отношение, что мы пережили так много кризисов, так много сложностей, что и ковид легко переживем. Но важно, что есть у ковида долгосрочные последствия, много неврологических проблем, поэтому очень важно не относиться к нему так, знаете, "эх-ма, тру-ля-ля", залихватски. А понимать, что это серьезная вещь", - добавляет Дмитриев.

При этом губернаторы и чиновники заявляют, что обязательной вакцинации в России не будет. Об этом публично говорил и президент Владимир Путин.

Юридически в России обязать население привиться нельзя. Для этого как минимум нужно изменить действующее законодательство.

Источник Би-би-си, близкий к руководству минздрава, считает, что власти на это не пойдут из-за выборов в Госдуму в сентябре и возможности протестов. В стране достаточно большая доля противников вакцин, среди которых есть и убежденные антипрививочники, которых возмутит такой шаг.

Коновалов оценивает количество противников прививок в 10% населения Хакасии. Но точных социологических данных у него по этому вопросу нет, уточняет губернатор.

"Есть часть населения, которая вакцинироваться принципиально не хочет. Конечно, если бы на государственном уровне было бы принято решение об обязательной вакцинации, эта часть населения была бы сильно возмущена", - считает Коновалов.

Когда не можешь составить бизнес-план

При этом производители вакцины отмечают, что недостатка в ней нет.

"Российские предприятия производят сейчас намного больше вакцины, чем массовые цифры по вакцинации", - говорит Дмитриев.

РФПИ в последние месяцы активно продвигает "Спутник" и на внешнем рынке.

Компании, которые задействованы в производстве вакцин, прямо не говорят о проблемах из-за медленной вакцинации. Но говорят о перенасыщении рынка и сложном процессе развертывания мощностей.

Глава "Р-Фарм" Алексей Репик тоже считает, что в России хорошее предложение, а не низкий спрос на вакцину.

"Мы обращаемся за медицинской помощью, не чтобы предотвратить болезнь, а когда жареный петух уже клюнул так, что дырка зияет", - объясняет он низкие темпы вакцинации.

"Это такой вызов системный, карьерный и человеческий, который важнее денег", - описывает Репик процесс запуска вакцины.

В беседе с Би-би-си он рассуждает о том, что в нынешней ситуации строить какие-то бизнес-планы довольно сложно из-за высокой неопределенности.

"Наша себестоимость сейчас высокая, но она не может не быть высокой, потому что мы учимся заниматься большим масштабным процессом до того, как мы оптимизировали все свои расходы и издержки", - говорит Репик. "Конечно, мы тратим на какие-то вещи сейчас больше, чем надо бы", - признает бизнесмен.

Компания "Петровакс" выводит на российский рынок вакцину китайской компании Cansino Biologics Inc. В августе в России "Петровакс" получил разрешение на третью фазу клинических исследований вакцины.

"Мы подали документы на регистрацию, мы ведем диалог с регулятором, - говорит президент "Петровакса" Михаил Цыферов о том, что происходит сейчас. - Но наша парадигма за это время окончательно оформилась. Мы понимаем, что национальный рынок удовлетворен".

Цыферов называет происходящие на рынке вакцин в России "государственной спецоперацией". По его словам, компания сейчас может только идти на экспорт в страны СНГ.