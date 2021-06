"Что я - самый тупой хакер?" Почему США добиваются выдачи российского диджея

Музыкант-самоучка из сибирского городка Таштагол, родины шорских шаманов, Казначеев в середине "нулевых" на несколько лет задержался в Москве, но мегаполис не любил и в интервью сайту Look At Me называл тогда еще лужковскую столицу "городом дяди в кепке и его строителей, с целой армией ментов и политиков". Все это он, по собственному признанию, ненавидел.