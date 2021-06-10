Экспортный полк. Почему ФБР опять заинтересовалось пророссийскими организациями в США?

Кирилл Белянинов, Ольга Просвирова

Би-би-си

10 июня 2021, 04:59 GMT

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ФБР заинтересовалась деятельностью Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США. Американские СМИ сообщают о допросах членов организации и обысках. Официально ФБР не комментирует ход расследования, но неофициально бывший сотрудник ФБР предполагает, что расследование может быть связано с захватом Капитолия сторонниками Трампа. В руководстве КСОРС Русскую службу Би-би-си заверили, что ничего необычного не происходит.

Пять источников, знакомых с ходом расследования, подтвердили американскому изданию The Daily Beast, что к деятельности Совета у правоохранительных органов есть вопросы. Журналисты утверждают, что ФБР допросила десятки людей, связанных с Советом, а также провела обыски по месту жительства некоторых россиян и в офисе организации.

ФБР в разговоре с Русской службой Би-би-си отказалась от комментариев, не подтвердив, но и не опровергнув факт расследования.

Председатель Координационного совета организации российских соотечественников в США Елена Брэнсон фактически подтвердила, что американские спецслужбы действительно интересуются деятельностью КСОРС.

"Я не берусь комментировать мероприятия американских спецслужб и их мотивы, - сообщила она. - При этом считаю важным еще раз подчеркнуть, что никого из состава КСОРС США не задерживали и ни в чем не обвиняли. КСОРС США продолжает свою работу".

Еще несколько членов совета и активистов КСОРС, к которым обратилась Русская служба Би-би-си, прочитали письменные запросы, отправленные им в социальных сетях, но предпочли не комментировать ситуацию.

Письмо Трампу и акции в поддержку Путина

Координационный совет организаций российских соотечественников - КСОРС, - согласно заявленной миссии, "способствует консолидации русской общины в США и общественных организаций русскоязычных граждан". На официальном сайте КСОРС рассказывается об "организационном и духовном единении" организаций соотечественников в Америке и укреплении связей с Россией.

При этом в Координационном совете не скрывают тесные связи с Москвой. Последний, шестой по счету, "Отчетно-выборный форум соотечественников США", например, прошел в июне 2018 года на территории посольства России в Вашингтоне.

На своем официальном сайте КСОРС предлагает соотечественникам, живущим в США, подавать заявки на денежные гранты, уточняя при этом, что "заявки будут переданы в Россотрудничество" - российское федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом. Представительства российского ведомства находятся в 80 странах мира.

В самом КСОРС и связанных с ним организациях соотечественников постоянно утверждают, что не получают финансовой помощи от правительства России, а сотрудничество ограничивается лишь культурной и исторической повесткой.

Тем не менее уже весной 2014 года, после начала событий в Крыму, организация "Русская молодежь Америки", которую возглавляет глава молодежного отделения КСОРС Игорь Кочан, провела в Нью-Йорке целую серию политических акций. Во время одной из них, прошедшей напротив штаб-квартиры ООН в Манхэттене, активисты заявили о "росте неофашизма" на Украине. На Таймс-сквер они же провели митинг против Майдана с плакатами "Путин не ваш враг, ваш враг - Уолл-стрит".

Автор фото, ksors.org Подпись к фото, В Российском культурном центре в Вашингтоне проходят конференции о "сохранении российского культурно-исторического наследия и русского языка в США"

Летом 2017 года руководитель Конгресса русских американцев и по совместительству вице-председатель КСОРС Наталия Сабельник отправила президенту Дональду Трампу открытое письмо, попросив его отказаться от введения санкций против России. В своем письме она утверждала, что результатом санкций стали не только "ненужные экономические потери", но и возникновение в США "ненависти ко всему русскому".

Активистка Анастасия Горшкова из Вашингтона подтвердила информацию о допросах членов КСОРС.

"В общих чертах интерес органов связан с финансовой стороной вопроса. Это важный момент. Власти США совершенно не против распространения кремлевских идей как таковых. Это правда свободная страна. Хоть ругай, хоть хвали кого угодно. Но когда делаешь это на деньги иностранного правительства, надо регистрироваться, - заявила она.

Горшкова сравнивает эту ситуацию с историей Марии Бутиной, которая не зарегистрировалась как иностранный агент.

"Чистое головотяпство теперь пытаются представить как выпад против России. Это отмазка тех, кто должен был улучшать имидж России, а по факту обрушил на нее ведро помоев перед долгожданным саммитом. И это не агенты ФБР сделали, это сами своими руками вырыли яму и в неё попали", - добавила Горшкова.

"Забавные" допросы

Один из собеседников The Daily Beast, которого допросили в рамках расследования, сказал, что сотрудники ФБР интересовались только финансированием КСОРС. Другой допрошенный рассказал: "Ко мне приходили люди из ФБР. Но это не выглядело чем-то серьезным. Они не взяли с собой переводчика, и мы использовали Google [для общения]. Было забавно".

В 2018 году, кстати, американские спецслужбы уже допрашивали активистов. Сергей Гладыш уже несколько лет занимается организацией мероприятий на 9 Мая в США. В 2018 году, как он рассказывал сам, к нему и нескольким членам организации уже приходили сотрудники ФБР.

Тогда Гладыш рассказывал, что агенты интересовались личностью организаторов патриотических мероприятий.

"Кто эти люди? Мы знаем, что вы с ними знакомы. Они получают задания из Москвы?" - так пересказывал Гладыш вопросы ФБР.

Тогда же Гладыш утверждал, что российское посольство финансово помогает участникам организаций: например, проведение марша Бессмертного полка он оценивал в 14 тысяч долларов. По его словам, посольство обещало выделить пять тысяч на помощь в организации мероприятия, в котором принимали участие несколько сотен человек.

Тогда визит сотрудников спецслужб к россиянам закончился лишь серией информационных сообщений в российских государственных агентствах. На этот раз утверждается, что многие активисты предпочли покинуть США.

В частности, в России находятся известные активисты Совета Сергей Гладыш и Игорь Кочан. Гладыш, проигнорировавший вопросы Би-би-си, в последние дни участвовал в работе Санкт-Петербургского экономического форума, куда, по его собственным словам, привез "делегацию молодых американских лидеров".

Гладыш, которого родители вывезли в США в 2000 году, спустя 14 лет вернулся в Россию, где успел поработать в Федеральном агентстве по делам молодежи, а затем выступил главным организатором американской версии молодежного лагеря "Селигер", посещать который так любят высшие российские чиновники.

На официальном сайте Росмолодежи упоминается первый "российско-американский молодежный саммит", прошедший в 2013 году в Сиэтле. Следующий такой лагерь открылся в 2016 году в штате Вашингтон.

Автор фото, russianyouthofamerica.org Подпись к фото, "Русская молодежь Америки" регулярно организует патриотические акции, в частности, марш Бессмертного полка

Сейчас Гладыш большую часть времени проводит в США. Одним из "молодых лидеров", которых он пригласил на ПМЭФ, стал Хантер Кэйвуд, создатель организации Ru-PAC, которую он сам называет "единственным пророссийским лобби в Америке".

Кэйвуд сказал Би-би-си, что Ru-PAC "никогда не сотрудничала к КСОРС". "Тем не менее я знаю, что сейчас пишут о КСОРС в СМИ. И, к сожалению, это [расследование ФБР] похоже на политическое преследование. Насколько я могу судить со стороны, члены КСОРС не делают ничего кроме продвижения русской культуры. Похоже, что их преследуют за их пророссийские взгляды".

Кэйвуд добавил, что лично к нему вопросов у ФБР не возникало.

Другой российский активист Игорь Кочан поговорил с РИА Новости: "Мое пребывание в России никак не связано с какой-то дополнительной активностью или повышенным вниманием спецслужб к моей персоне или мероприятиям, которые мы проводим", - заявил он.

Полувоенные лагеря и георгиевские ленты

Как минимум несколько допросов агенты ФБР провели в 2020 году, хотя интерес к деятельности русскоязычной общины возник намного раньше.

В 2013 году, например, сотрудники американских спецслужб опросили более 130 американцев, которые приняли участие в ознакомительных поездках в Россию, организованных тогдашним директором Русского культурного центра в Вашингтоне Юрием Зайцевым.

Позднее Зайцева заподозрили в шпионаже, и он предпочел срочно покинуть американскую столицу.

Удивительные для американцев события начали происходить в 2015 году. Тогда неподалеку от Сакраменто, штат Калифорния, на территории старого ранчо, принадлежащего церкви "Вифания", разместился детский лагерь. Церковь была основана членами общины "пятидесятников", которые покинули Советский Союз, в том числе, из-за отказа служить в армии и брать в руки оружие. Теперь их дети, бодро говорящие на русском и английском, учились стрелять из лука, пневматического ружья, метать ножи и играть в спортивные игры.

Одним из организатором патриотического лагеря выступило Семиреченское казачье войско США во главе с бывшим сотрудником киргизского спецназа "Скорпион", атаманом Станиславом Холодковым. На фотографиях из лагеря, на которых запечатлено построение, и дети, и "воспитатели" - в камуфляжной форме.

В Орегоне, на Западном побережье США, активисты пророссийских организаций организовали для молодежи несколько летних "патриотических" лагерей. Детей там обучали приемам рукопашного боя, правилам обращения с оружием, все вместе праздновали "День десантника".

В 2018 году российские активисты снова удивили американцев. К 75-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне "Русская молодежь Америки" подняла в воздух самолет, к которому была привязана 30-метровая георгиевская лента. Самолет несколько часов кружил над Чикаго. В следующие дни такое же воздушное "патриотическое шоу" появилось в небе над Нью-Йорком, Далласом и Сан-Франциско.

"На протяжении трех часов ленточка длиной 30 метров и шириной почти три метра кружила с самолетом над Чикаго и озером Мичиган. Ленточку специально для нашей акции изготовила одна из американских компаний. И эта георгиевская ленточка уникальна, так как обычные рекламные баннеры, которые зачастую можно увидеть в небе над американскими городами, значительно меньше и короче", - с гордостью рассказывал президент организации Игорь Кочан.

Один час аренды рекламного самолета в США может стоить около трех тысяч долларов, но организаторы не рассказывали, кто платил за красочную акцию.

Русские за Трампа?

Но самые настораживающие события пришлись на конец 2020 года. Двое членов КСОРС - Елена Брэнсон и Сергей Гладыш - оказались среди организаторов "Фейсбук"-группы "Russian-Speaking Americans for Law and Order" ("русскоязычные американцы за закон и порядок"), членами которой были несколько тысяч человек. Сейчас группа уже удалена, но ее копия сохранилась в кэше, также сохранились и скриншоты, на которых видны администраторы группы.

В частности, в группе много писали о протестах в Портленде, штат Орегон. Летом прошлого года, после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук белого офицера полиции, в городе проходили масштабные выступления против расизма.

Дональд Трамп, тогда еще президент, бросился критиковать мэра-демократа. И даже писал в "Твиттере", что "единственный способ остановить насилие - это сила".

Сторонники Трампа организовали альтернативные акции протеста. В результате столкновений двух сторон 30 августа погиб человек. Модераторы группы активно поддерживали сторонников Трампа еще до всех этих событий. Так, 17 августа в группе появилась картинка: на ней человек в футболке MAGA ("Make America Great Again" - лозунг президентской кампании Трампа) наезжает на машине на протестующего.

Автор фото, Jon Cherry/Getty Images Подпись к фото, 6 января толпа сторонников Трампа прорвалась через службу безопасности Капитолия

Кроме того, в числе участников событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа попытались штурмовать Капитолий, было немало русскоязычных иммигрантов. Как предполагают собеседники Русской службы Би-би-си, вопросы к активистам КСОРС и других пророссийских организаций могли возникнуть в связи с расследованием, которые сейчас ведут федеральные власти США.

"Известно, что подавляющее большинство русскоязычных иммигрантов в США поддерживали и поддерживают Трампа, - говорит бывший сотрудник ФБР, попросивший не называть его имени. - Они не скрывали своих настроений, открыто призывали 6 января к штурму, вели видеотрансляции событий в Вашингтоне. Не исключено, что ФБР просто проверяет, насколько все эти действия могли координировать пророссийские организации в Америке".

Руководитель КСОРС Елена Брэнсон предпочла не отвечать на вопрос, связывает ли она интерес ФБР к пророссийским активистам с расследованием событий 6 января.