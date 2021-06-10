Русские не попали в список коренных народов Украины. Правда ли, что миллионам придется уехать?

Святослав Хоменко

Би-би-си, Киев

57 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Русские не попали в список коренных народов Украины

Владимир Путин назвал "уродливым" проект закона о коренных народах Украины, поданный в Верховную раду президентом Владимиром Зеленским. Российского лидера возмутило, что в перечне коренных народов, который содержится в первой статье документа, нет русских.

Всего в этом списке фигурируют три народа - крымские татары, крымчаки и караимы.

На этой неделе с осуждением документа выступила российская Госдума. В принятом ею заявлении она назвала проект Зеленского "оскорблением исторической памяти, новой попыткой вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины".

В среду по поводу инициативы украинского президента обстоятельно высказался Владимир Путин.

Положения этого проекта напомнили российскому лидеру "теорию и практику нацистской Германии", а его реализацию он назвал мощным ударом по русскому народу в целом.

"Это приведет к тому, что сотни тысяч, а может быть, даже миллионы вынуждены будут либо уехать, не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому", - заявил Владимир Путин.

На Украине с оценками российского президента не соглашаются и обещают, что закон вступит в действие еще до конца лета.

Стратегия, концепция, закон

Владимир Зеленский заявил, что внес проект закона о коренных народах Украины в Верховную Раду 18 мая. В этот день на Украине отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в память о массовой депортации крымских татар в 1944 году.

В обращении по этому поводу Зеленский напомнил о разработанных властью Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя и Концепции развития крымскотатарского языка до 2032 года. Законопроект о коренных народах стал, по словам президента Украины, очередным шагом официального Киева в "крымском направлении".

"Уверен, что в сжатые сроки депутаты рассмотрят и закрепят статус коренных народов Украины, в частности крымских татар, и наконец сделают то, что откладывали 30 лет, восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты", - сказал он.

Многоязычие

Термин "коренные народы" упоминается в украинской Конституции: к примеру, государство, согласно ей, должно содействовать развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности не только национальных меньшинств, но и этих самых коренных народов Украины.

Упоминания о "коренных народах" содержится и в некоторых украинских законах.

Например, закон об образовании, принятый в 2017 году, ранжирует языки, которые могут употребляться в украинских школах, так:

государственный (украинский) язык: является языком образовательного процесса в стране;

языки коренных народов: на них ученики могут получать среднее образование в рамках отдельных классов;

языки стран-членов ЕС: они могут изучаться как иностранные языки плюс на них могут преподаваться некоторые дисциплины во всех классах школы;

другие языки нацменьшинств: обучение на них может проходить только до 4 класса, позже они могут изучаться как иностранные языки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Перед президентскими выборами Владимир Зеленский обещал проанализировать языковое законодательство, принятое при его предшественнике Петре Порошенко. По факту все его нормы продолжают действовать и при новом президенте

В этой схеме русский по умолчанию считался языком из последней, четвертой категории. После принятия этого закона школы с русским языком обучения на Украине фактически исчезли как класс.

Но проблема состояла в том, что ни один украинский закон не объяснял, что такое эти "коренные народы", языки которых имеют столько привилегий по сравнению с тем же русским.

Проект, поданный Зеленским, стал ответом на этот вопрос.

Что такое коренной народ

Пожалуй, главная статья в законопроекте Зеленского - первая, в которой дается определение коренных народов, и приводится их перечень.

Коренным народом Зеленский предлагает считать этническую общность, которая:

сформировалась на территории Украины,

является носителем самобытного языка и культуры,

имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы,

обладает самосознанием коренного народа Украины,

составляет этническое меньшинство в составе страны,

это, пожалуй, самое существенное - не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Если следовать этому определению - а оно, по словам представителей команды Зеленского, соответствует документам о коренных народах, принятых ООН и прочими международными организациями, - то у русских, а также у венгров, румынов, белорусов, евреев, да фактически у любых народов, имеющих титульные, "материнские" государства, изначально не было шансов попасть в перечень украинских "коренных" народов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В список коренных народов Украины попали крымские татары

В итоговом списке оказались только крымские татары (их численность на Украине оценивается в около 300 тысяч человек, порядка 90% из них проживают в Крыму), и два малых крымских народа - караимы (численность - примерно 1200 человек, из них в Крыму проживают около 500 человек) и крымчаки (общая численность не превышает несколько сотен человек).

Короткий, всего на несколько страничек, проект в команде Зеленского называют "максимально широким, рамочным".

В нем речь идет, например, о том, что государство содействует представительству коренных народов в органах власти, защищает их от актов геноцида или коллективного принуждения или насилия, реализует "мероприятия усиленной поддержки коренных народов", гарантирует право на развитие традиций.

Отдельно закон прописывает право коренных народов создавать свои образовательные учреждения и гарантии изучения их языков. Кроме того, государство может оказывать поддержку СМИ, в которых мажоритарным акционером являются представительские органы коренных народов (речь идет о Меджлисе крымскотатарского народа, признанного в России экстремистской организацией, караимы и крымчаки своих представительских органов не имеют).

"(После принятия этого закона) дело будет за правительством, которое должно будет разработать конкретные программы и их реализовать: программы поддержки языков, представительских органов и культуры коренных народов", - говорит Би-би-си депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Закон, подобный украинскому проекту, действует в России с 1999 года: он защищает, например, чукчей (на фото)

В России еще с 1999 года действует Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ", имеющий похожие цели и положения. Российский закон считает малыми коренными народами народы, "народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек".

В утвержденном правительством перечне - около полусотни таких народов, проживающих в основном на Крайнем Севере и Дальнем Востоке - от абазинов и алеутов до эскимосов и юкагиров. Ни караимов, ни крымчаков в этом перечне нет.

Особый статус российских коренных народов предусматривает для них некоторые льготы - например, преимущество в использовании природных ресурсов на территории их поселений.

Однако нередки случаи, когда российским коренным народам запрещали заниматься, например, традиционной рыбалкой или ограничивали в ловле морских животных. Правительство также неохотно пополняет список коренных народов - считается, что из-за нежелания увеличивать размер льгот. К примеру, в список до сих пор не внесены некоторые малые народности Ямала и Колымы.

"Люди второго сорта"

Тем не менее, в продемонстрированном в среду интервью на канале "Россия 1" Владимир Путин предпочел сравнить украинский законопроект не с российским законом о коренных народах, а с правом Третьего Рейха.

Прежде всего, президент России высказал осведомленность в предмете разговора, заявив, что "видел этот проект".

"Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Но есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе русские. Но речь не только о русских. Румыны, поляки, венгры - это же вопрос большой", - заявил Владимир Путин.

Возмущение российского лидера, скорее всего, касалось положения проекта Зеленского о том, что "любая дискриминация коренных законов при реализации ими своих прав запрещается" - и далее в этой статье перечисляются права на защиту от принудительной ассимиляции или выселения, на использование собственной национальной символики, использование и развитие своих истории, языка и традиций.

В обстоятельном анализе проекта Зеленского Путин пошел дальше.

"Само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Как быть?" - спросил Путин.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Владимир Путин относится к проекту авторства Владимира Зеленского резко отрицательно

"Сам Зеленский - еврей по национальности. Я не знаю, у него, может быть, там кровь намешанная. Что делать вот с этими людьми? Их что, будут сейчас, как в нацистской Германии, - мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и не настоящего? Так здесь будут определять настоящего украинца и не настоящего? Я уже не говорю о других составляющих", - добавил он.

Сложно сказать, что именно имел в виду российский лидер, комментируя проект Владимира Зеленского именно таким образом: украинцы, согласно этому документу, в число коренных народов не попадают, деления граждан на сорта им тоже не предусмотрено.

"Никто не захочет быть людьми второго сорта. Я уже не говорю про дискриминацию по языку и другим составляющим нормальной жизни человека. Но это (реализация закона о коренных народах в случае его принятия - bbcrussian) приведет к тому, что сотни тысяч, а, может, миллионы будут вынуждены либо уехать (из Украины - bbcrussian), не желая быть людьми второго сорта, либо начнут себя переписывать как-то по-другому", - резюмировал Владимир Путин.

Опрошенные Би-би-си украинские политики затруднились предположить, какие именно положения законопроекта Зеленского о статусе крымских татар, крымчаков и караимов могли бы вынудить к эмиграции из Украины миллионы русских.

"(Это заявление - bbcrussian) можно рассматривать исключительно как подыгрывание традиционной пропагандистской работе против Украины. Или помощники российского лидера традиционно дают ему неполную и искаженную информацию об украинских законопроектах", - сказал Би-би-си советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Когда примут?

Замглавы комитета Верховной рады по гуманитарной политике Евгения Кравчук рассказала Би-би-си, что активизация темы Крыма в президентской повестке произошла после переговоров в нормандском формате, состоявшихся в Париже в декабре 2019 года.

В преддверии первой - и на сегодняшний день последней - личной встречи с Владимиром Путиным Владимир Зеленский заявлял о решимости поднять на переговорах с российским лидером вопрос статуса Крыма, аннексированного Россией в 2014 году. Украина и большинство стран мира не признают Крым частью России.

Однако тогда, говорят собеседники Би-би-си, попытки Киева поднять эту тему на переговорах высокого уровня не увенчались успехом: Россия отказывалась и отказывается от любых обсуждений статуса полуострова, да и формально нормандский формат изначально создавался для обсуждения исключительно конфликта на востоке Украины.

"После этого актуализировался вопрос о том, чтобы тему Крыма вынести отдельно", - говорит Евгения Кравчук.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Крымская тема начала занимать больше внимания Владимира Зеленского (крайний слева) после переговоров в нормандском формате, состоявшихся в декабре 2019 года в Париже

Важнейшим элементом "крымской повестки" Владимира Зеленского, по замыслу его команды, должна стать "крымская платформа" - инициированная президентом Украины международная площадка, на которой планируется обсуждать перспективы "деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины, а также преодоления последствий временной оккупации Российской Федерации Автономной Республики Крым и Севастополя".

Список участников первого саммита "крымской платформы", намеченного на 23 августа, день накануне 30-го Дня независимости Украины, до сих пор нарабатывается, однако уже сейчас официальный Киев готовит украинское общественное мнение к тому, что это мероприятие станет едва ли не кульминацией масштабного празднования юбилея страны.

Было бы символично, чтобы до саммита "крымской платформы" (закон о коренных народах) или вступил в силу, или чтобы президент подписал его прямо во время саммита", - говорит Евгения Кравчук.

Шансы на это, говорит она, есть и немалые: в разработке законопроекта принимали участие представители не только партии власти, обладающей единоличным большинством в парламенте, но и оппозиционные фракции.

Процедурно принятие закона не должно затянуться: небольшой объем документа практически исключает возможность "войны правок". К тому же, гуманитарный комитет Рады накануне рекомендовал проект к принятию за основу и в целом. Если такая позиция будет поддержана большинством депутатов парламента, принять закон теоретически можно уже на следующей неделе.