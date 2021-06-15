Тень "полексита". В Варшаве решают, какой суд главнее: польский или европейский

Святослав Хоменко

Би-би-си

52 минуты назад

Автор фото, Getty Images

Конституционный суд Польши во вторник должен принять решение о том, должны ли польские суды подчиняться приказам суда Евросоюза.

Не за горами рассмотрение этим же судом похожего, но более масштабного иска, поданного премьер-министром страны.

Споры, на первый взгляд относящиеся к юридической казуистике, могут, по мнению наблюдателей, привести к отходу Варшавы из европейского юридического пространства и значительно ослабить фундамент, на котором строился Евросоюз.

Тем временем видные представители польской власти сравнивают давление Брюсселя с подчиненностью Польши Москве во времена коммунизма и утверждают, что будут защищать суверенитет своей страны.

Новая власть

Сложно сказать, когда именно началась история, один из сюжетов которой сейчас попал на рассмотрение в Конституционный суд Польши.

В 2015 году власть в стране поменялась, и либералов из партии "Гражданская платформа" сменили консерваторы - некоторые западные издания называют их националистами - из партии "Право и справедливость".

Уже спустя два года новая власть начала масштабную реформу судебной системы страны. Ее инициаторы объясняли свои действия медлительностью и неэффективностью польских судов.

Возможно, в чем-то инициаторы реформы были правы.

Однако реализацию их планов в виде нескольких законов и кадровых решений польская оппозиция назвала попытками "Права и справедливости" подмять судебную систему страны под себя.

В польских городах на протяжении нескольких лет регулярно проходили массовые акции в защиту системы правосудия. Реформу судебной системы раскритиковали не только западные правозащитные организации, но и Европейская комиссия.

Дисциплинарная палата

Среди направлений противоречивой реформы польского правосудия особенно выделялась перестройка Верховного суда страны.

Одним из множества дискуссионных положений, инициированных властью, стало создание в его составе отдельного подразделения - Дисциплинарной палаты.

По задумке законодателей, эта палата, начавшая работу в 2018 году, должна была выполнять две главные функции: рассматривать дисциплинарные проступки судей Верховного суда и быть апелляционной инстанцией в делах о дисциплинарных проступках прокуроров, адвокатов, нотариусов, а также всех "обычных" судей Польши.

Через Дисциплинарную палату, говорили критики нововведения, можно построить систему тотального контроля над всеми судьями страны, увольняя слишком независимых людей в мантиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уже несколько лет противники действующей польской власти регулярно выходят на протест против, как они считают, политизированной реформы системы правосудия

Но больше всего их опасения возбуждал тот факт, что члены Дисциплинарной палаты были назначены решением Национального совета судопроизводства, состав которого незадолго до того был радикально обновлен и, по мнению ряда наблюдателей, поставлен в полную зависимость от действующей власти.

Способ формирования и полномочия Дисциплинарной палаты стали предметом рассмотрения Европейской комиссии. В октябре 2019 года она признала, что польская модель привлечения судей к дисциплинарной ответственности не соответствует европейским стандартам, и обратилась по этому поводу в суд Европейского союза.

В апреле прошлого года суд ЕС приказал Польше приостановить действие всех положений законодательства, касающихся работы Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Фактически это означало полную остановку работы этой палаты.

Не ваше дело

Официальная Варшава возмутилась. По мнению представителей польской власти, вопросы судоустройства относятся к компетенции не всего Европейского союза, а отдельных стран-членов ЕС, поэтому у суда ЕС нет полномочий предпринимать любые шаги, направленные на изменение судебной системы той же Польши. Более того, говорили они, конституция Польши четко указывает, что принципы судоустройства страны определяются исключительно польскими законами, а не инструкциями, например, из Брюсселя.

В суде ЕС отвечали: оно-то так, но работа Дисциплинарной палаты, независимость которой вызывает в Брюсселе большие вопросы, "может нанести серьезный необратимый вред правопорядку всего Европейского союза". И добавляли: речь не идет о полной ликвидации палаты, она просто должна прекратить свою работу до объявления окончательного вердикта судом ЕС.

Дисциплинарная палата немедленно оспорила прекращение своей работы в Конституционном суде Польши, и вот 15 июня этот орган должен будет дать ответ: обязана она подчиняться приказам суда ЕС и не работать, или может их игнорировать и продолжать рассматривать дисциплинарные дела польских судей.

Впрочем, еще на прошлой неделе Дисциплинарная палата объявила, что после более чем годичного перерыва в работе собирается рассмотреть апелляцию вроцлавского судьи, получившего в суде первой инстанции условный срок за кражу в супермаркете. Дата слушаний назначена на сентябрь этого года.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В прошлом году Конституционный суд Польши принял резонансное решение, выведшее на улицы сотни тысяч поляков: он фактически запретил проведение в стране операций по прерыванию беременности

Польские наблюдатели усмотрели в этом анонсе верный признак того, что Конституционный суд примет решение не в пользу суда ЕС. И подозревают, что это решение будет только "разогревом" перед другим, даже более радикальным вердиктом Конституционного суда.

В марте этого года, после того, как суд ЕС раскритиковал реформу Национального совета судопроизводства Польши, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий обратился в Конституционный суд со 129-страничной просьбой прямо определить, какое право, польское или европейское, должно иметь приоритет на территории его страны.

На прошлой неделе комиссар Еврокомиссии по вопросам правосудия Дидье Рейндерс обратился к Моравецкому с официальной просьбой отозвать свое представление из Конституционного суда, так как оно ставит под угрозу фундаментальные принципы, на которых строится Евросоюз.

Польский премьер тут же ответил: делать это он не собирается. А один из самых влиятельных членов его кабинета, министр юстиции Збигнев Зебро возмутился: даже во времена Советского Союза секретари ЦК не требовали у тогдашних польских лидеров отозвать какой-то иск из польского же суда.

Дата рассмотрения Конституционным судом иска по представлению Моравецкого пока не определена.

"Дьявол существует, его зовут ЕС"

Польские комментаторы пишут, что вторничное решение Конституционного суда, скорее всего, позволит противоречивой Дисциплинарной палате возобновить свою работу.

И дело тут не только в том, что нынешний состав Конституционного суда называют крайне лояльным власти и очень консервативно настроенным: чего стоит только его прошлогоднее решение, фактически поставившее аборты в стране вне закона.

Скептики обращают внимание на то, что председательствовать на вторничном заседании будет одиозная судья Кристина Павлович. До назначения она была депутатом сейма от "Права и справедливости" и прославилась как одна из самых радикальных евроскептиков, к тому же абсолютно лояльных своему партийному руководству.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Председательствовать на заседании Конституционного суда Польши будет Кристина Павлович, чья беспристрастность в этом деле подвергается сомнениям

Ее высказывания прошлых лет вроде "Я противница Евросоюза, целью которого является ликвидация польского государства" или "Дьявол существует, и его зовут Европейский союз", по мнению, например, бывшего судьи Конституционного суда Польши Войцеха Хермелиньского, свидетельствуют о том, что вряд ли она сможет продемонстрировать беспристрастность при рассмотрении этого дела. В разговоре с польским телеканалом TVN24 Хермелиньский заявил, что Павлович должна устраниться от участия в этом процессе.

Но Павлович самоотвод брать не планирует, заявляя, что конституция Польши, в отличие от некоторых польских СМИ, запрещает дискриминацию евроскептиков.

"Вердикт будет результатом дискуссии всего состава судей, а не решением его председателя", - ответила она в "Твиттере" на упреки в свой адрес.

Не только деньги

Противники действующей власти и часть польских юристов считают, что решение Конституционного суда Польши о допустимости работы Дисциплинарной палаты Верховного суда может возыметь последствия, о серьезности которых официальная Варшава пока даже не задумывается.

Самым очевидным результатом пренебрежения Польшей решениями суда ЕС может стать наложение на Варшаву финансовых санкций. Об этом поговаривают уже давно: более того, в Евросоюзе существует так называемый "механизм верховенства права", чаще называемый "деньги в обмен на правосудие" - система, по которой выделение ЕС средств конкретной стране зависит от соблюдения в ней европейских идеалов правового государства.

В конце прошлого года Моравецкий уже заявлял, что если механизм "деньги в обмен на правосудие" реально заработает, его страна будет налагать вето на важные решения всего Евросоюза - например, на бюджет ЕС или на план преодоления Союзом последствий пандемии коронавируса.

Но на прошлой неделе европейский парламент принял резолюцию, в которой обратил внимание Еврокомиссии на то, что этот механизм до сих пор не заработал, и пригрозил, что если нынешняя ситуация не изменится, депутаты подадут на Еврокомиссию в суд ЕС.

Однако все громче звучат голоса о том, что финансовыми вопросами дело может не ограничиться.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большинство поляков выступают против выхода их страны из состава Евросоюза

Профессор Марек Сафьян, бывший председатель Конституционного суда Польши, а ныне судья суда ЕС, в интервью "Gazeta Wyborcza" напоминает, что в 2005 году Конституционный суд уже рассматривал вопрос о том, соответствует ли Основному закону Трактат о вхождении Польши в Евросоюз.

"Польский суд тогда четко заявил, что принцип верховенства права ЕС не препятствует вхождению Польши в ЕС… Тогда же суд подчеркнул первенство конституции Польши над всем правопорядком, одновременно указав, в чем именно оно состоит. А именно, в случае появления противоречия между европейским правом и конституцией у нас есть два пути. Первый - это изменение конституции. Но если законодатель приходит к выводу, что он не может принять трактаты ЕС, и изменить их нельзя, остается второй путь - выход из Евросоюза", - говорит он.

Почти 90% поляков сценарий с выходом их страны из ЕС - в здешней прессе по аналогии с "брекситом" его называют "полекситом" - считают неприемлемым, да и никто из топовых политиков главных партий страны такую возможность всерьез не рассматривает.

Однако западная пресса, анализируя события в Польше, приходит к выводу, что гипотетическое решение Конституционного суда страны положит начало плавному дрейфу Варшавы из европейского юридического пространства.