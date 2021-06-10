Как помочь жителям Газы, не вооружая ХАМАС?

Йоланда Нелл

Би-би-си, Иерусалим

3 часа назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У тысяч палестинцев были разрушены или повреждены дома

После майского вооруженного столкновения с Израилем бойцы ХАМАС в камуфляже, с ракетами, гранатометами и дронами регулярно устраивают парады на улицах Газы.

Они не считаются с тем, в какое положение ставят международных доноров, пытающихся обустроить Газу, не вооружая при этом ХАМАС, который США, ЕС, Израиль и другие государства считают террористической организацией.

Исламистское движение, находящееся у власти в Газе, отрицает право Израиля на существование.

Во время недавнего визита в Иерусалим и на Западный берег британский министр иностранных дел Доминик Рааб сказал мне: "Чрезвычайно важно, чтобы деньги доставались палестинскому народу, облегчая его страдания, а не попадали в карманы ХАМАС".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Военное крыло ХАМАС провело парады в Газе после перемирия, заключенного при посредничестве Египта

По данным ООН, в ходе последнего конфликта в Газе были разрушены или повреждены 16 тысяч домов, 58 школ и учебных центров, девять больниц, 19 поликлиник и другие объекты инфраструктуры.

Израильские военные говорят, что атаковали свыше тысячи военных целей.

Семья Халиди - одна из нескольких тысяч, оставшихся в Газе без жилья. Когда израильские самолеты нанесли удар по соседнему зданию, зацепило и их дом.

"Я увидела игрушки моего сына, засыпанные битым стеклом. Осознав, насколько велик ущерб, я долго плакала", - говорит Ваад аль-Халиди. Сейчас она с мужем и малышом живет у родственников.

"Боевые действия закончились, но у нас нет средств на ремонт. А мне так хочется вернуться в наш замечательный дом!" - жалуется она.

По данным ООН, жертвами столкновений оказались 256 жителей Газы и 13 израильтян.

ООН утверждает, что 128 погибших палестинцев были гражданскими лицами. Израиль говорит, что не меньше 200 из них являлись боевиками. Местный лидер ХАМАС Яхья Синвар оценивает потери среди своих бойцов в 80 человек.

Наземная и морская блокада Газы, установленная Израилем и Египтом, тормозит и осложняет восстановление.

Она была введена в 2007 году, когда ХАМАС, годом ранее выигравший выборы в Газе, вышел из подчинения руководства Палестинской автономии и установил полный контроль над территорией. Этому сопутствовала вооруженная борьба между самими палестинцами.

Блокада разрушила экономику Газы, но ее цель - пресечь поступление туда оружия - достигается лишь частично.

За 11 дней майского конфликта, по данным израильских военных, из Газы было выпущено более 4300 ракет, причинивших существенные разрушения.

Интенсивность и дальность обстрелов увеличились по сравнению с предыдущим крупным конфликтом, имевшим место в 2014 году.

"Они не только пополнили свои арсеналы, но и присоединили к ним более тяжелые и дальнобойные ракеты. Вне всякого сомнения, они повысили свой потенциал", - говорит отставной бригадный генерал израильской армии Михаэль Херцог, ныне работающий в вашингтонском Институте ближневосточной политики.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дома в южной и центральной частях Израиля были обстреляны ракетами из Газы

В 2014 году Египет завершил ликвидацию тоннелей на своей границе с Газой, через которые туда тайно доставлялись ракеты из Ирана. Но это не помешало ХАМАС и меньшей по размерам группировке, "Исламскому джихаду" (группировка признана в России террористической и запрещена), использовать иранские технологии для производства ракет в своих мастерских.

В прошлом году телеканал "Аль-Джазира" показал документальный фильм, в котором командиры ХАМАС рассказывали, что используют водопроводные трубы из покинутых израильских поселений в Газе и невзорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после израильских авианалетов и с затонувшего британского корабля Второй мировой войны.

"Как говорится, нужда заставит, - комментирует Михаэль Херцог. - Но есть и то, о чем они умолчали: в руки ХАМАС попадает много материалов двойного назначения, которые он затем использует в военных целях".

Израиль запрещает ввоз в Газу такой продукции, в том числе металла, труб и цемента. Египет разрешает ограниченные поставки стройматериалов.

Израильские военные утверждают, что во время майских бомбардировок Газы уничтожили сеть тоннелей общей протяженность около 100 км, которую палестинцы называли "метро". Ее строительство должно было обойтись ХАМАС в миллионы долларов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Все строительные материалы, поступающие в Газу, должны быть проверены ООН

От ООН требуют усовершенствовать механизм предоставления помощи, чтобы, с одной стороны, увеличить ее объем, а с другой, гарантировать, что она будет использована по назначению.

"Мы работаем с Палестинской автономией и с Израилем над тем, как ускорить процесс. Одновременно мы анализируем ошибки, сделанные в последние годы всеми сторонами, чтобы в дальнейшем помощь не отклонялась от цели", - заявила недавно журналистам представитель ООН на оккупированных палестинских территориях Линн Гастингс.

Все товары, поступающие в Газу, должны храниться на складах лицензированных импортеров под видеонаблюдением. Инспекторы ООН призваны следить за тем, чтобы они шли исключительно на законные восстановительные работы, и делиться своей информацией с израильской разведкой.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, По оценкам палестинских властей, в Газе необходимо расчистить до 270 тысяч тонн щебня

Имеется еще одна сложность: США и другие международные доноры настаивают на том, чтобы сотрудничать в обустройстве Газы с признанными властями Палестинской автономии, а не с ХАМАС.

Катарские благотворительные фонды направляют помощь Газе через палестинскую администрацию Западного берега, против чего яростно возражает ХАМАС.

Автор фото, EPA Подпись к фото, США хотят работать с ПА, чтобы гарантировать, что ХАМАС не воспользуется помощью, предназначенной для восстановления Газы

Некоторые наблюдатели усматривают в этом инструмент дипломатического давления с целью усилить позиции президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Незадолго до майского конфликта Аббас отложил проведение первых за 15 лет парламентских выборов на палестинских территориях. Он объяснил это тем, что Израиль запретил голосование в Иерусалиме, но комментаторы видят истинную причину в опасении, что его партия "Фатх" проиграет ХАМАС.

"Весьма проблематично навязывать определенный результат выборов, не проводя самих выборов, - говорит известный палестинский юрист Диана Бутто. - Фактически, жителям Газы говорят: хотите, чтобы вам отстроили дома - не настаивайте на выборах, а признайте власть тех людей, которые нравятся нам".

Каир продолжает попытки организовать при своем посредничестве переговоры палестинских фракций с Израилем и друг с другом, чтобы укрепить хрупкое перемирие.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Египет отправил инженерные бригады в Газу, чтобы помочь расчистить завалы на месте разрушенных зданий

Ситуацию осложняет требование Израиля выдать двух удерживаемых в Газе штатских израильтян и тела двух погибших солдат, и отказ ХАМАС пойти на это.

Лидеры ХАМАС заверяют простых палестинцев, что их дома обязательно будут восстановлены.

Но Ваад аль-Халиди знает, что ждать ей предстоит долго.