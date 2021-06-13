Научный дайджест: грипп, который вымер, и чем обезьяна-капуцин отличается от биржевого игрока

Леонид Лунеев

Би-би-си

53 минуты назад

Среди научных новостей недели:

Как коронавирус погубил простой грипп

Товарно-денежные отношения у обезьян-капуцинов

Клад, который предназначался для спасения Парижа от викингов

Вирус, который вымер

Автор фото, Getty Images

Экстраординарные меры индивидуальной защиты, принятые во всем мире в связи с пандемией коронавируса, привели к тому, что резко снизилась заболеваемость обычными видами гриппа, а два подвида вирусов, по мнению экспертов, и вовсе могли исчезнуть.

Чтобы объяснить механизм исчезновения вирусов, следует понять их классификацию.

Сезонные эпидемии гриппа вызывают два семейства вирусов: инфлюенца А и Б.

Вирусы инфлюенцы А подразделяются на подвиды в зависимости от двух белков на их поверхности - гемагглютинина (H) и нейраминидазы (N).

Сейчас среди населения циркулируют вирусы H1N1 и H3N2, каждый из которых подразделяется на так называемые клады.

В свою очередь вирусы гриппа инфлюенца-Б не подразделяются на подвиды или клады, но имеют две линии (родословные, если угодно) - Б-Ямагата и Б-Виктория.

Так вот, клада H3N2, известная как 3c3.A, и линия Б-Ямагата не регистрировались с марта 2020 года.

В отличие от биологического разнообразия видов в природе, сокращение видов или диверсификации у вирусов - это хороший (для человечества) признак.

Каждый год специалисты, занимающиеся разработкой вакцин, за несколько месяцев до начала сезона гриппа, отслеживают штаммы, циркулирующие в мире, и пытаются угадать, какие из них будут самыми распространенными (ведь сделать прививку от всех видов гриппа не представляется возможным - это слишком сложно и дорого).

Так что чем меньше штаммов - тем легче сделать выбор и тем больше шансов, что вы получите правильную прививку.

Особым разнообразием отличается группа H3N2, и до пандемии клады этого вируса с каждым годом множились.

"Раньше, когда мы составляли рекомендации по поводу вакцин, этот вирус всегда был головной болью", - говорит представитель ВОЗ Ричард Уэбби. Так что, по его словам, резкое снижение разнообразия этого вируса стало отличной новостью.

Впрочем, Уэбби советует не обольщаться раньше времени, поскольку тот факт, что вирус давно не упоминается в официальной статистике, еще не значит, что он исчез полностью.

Были бы деньги…

Автор фото, Getty Images

Приятно ощущать себя венцами творения, приятно думать, что только нам, виду Homo Sapiens, понятны такие сложные концепции как товарно-денежные отношения, к которым мы упорно шли сотни тысяч лет (чтобы теперь активно бороться с глобализацией).

Однако в ходе эксперимента с участием обезьян-капуцинов экономист Кит Чен и психолог Лори Сантос из Йельского университета наглядно доказали, что концепция денег не чужда приматам, более того, они быстро понимают, как ими можно воспользоваться.

"У капуцинов крошечный мозг, и он сосредоточен на сексе и еде, - пишут Чен и Сантос в своем научном труде, - капуцина можно охарактеризовать как один бездонный желудок, его можно кормить целый день, пока его не стошнит, после чего он немедленно явится за добавкой".

Собственно, именно эти эгоистичные и примитивные позывы ученые и использовали в своем эксперименте, предварительно научив обезьян "покупать" виноград, яблоки и прочие вкусности. И пока экономист изучал побуждающие мотивы, психолог сосредоточился на самом поведении приматов.

В качестве дензнака выступал жетон - серебристый кружок с дыркой посередине. Несколько месяцев обезьян обучали навыками купли-продажи, и после того, как капуцины осознали, что за жетон можно приобрести что-то вкусное, каждой обезьяне выдали на карманные расходы по 12 жетонов, оставив за ними право выбирать, на какую еду (по разной цене) они хотят их потратить.

В результате выяснилось, что обезьяны отлично понимают что по чем и даже прикидывают в уме свой бюджет. А когда была устроена акция снижения цен на желатиновые конфеты, так что за те же деньги можно было купить больше конфет, чем винограда, обезьяны отреагировали точно в соответствии с законами рынка.

На следующем этапе капуцинов обучили основам игры на деньги, и те стали принимать точно такие же иррациональные решения, как подсевшие на азартные игры люди.

По словам Чена, это сделало обезьян статистически почти не отличимыми от большинства инвесторов и биржевых игроков.

Но в самом ли деле капуцины поняли стоимость денег или же они действовали бездумно только ради того, чтобы получить вкусняшки? Когда исследователи нарезали огурец кружками, напоминавшими "деньги" капуцинов, а не обычными кубиками, одна из обезьян задумчиво пожевала свой кружок огурца и немедленно вернула его людям в недежде купить на него что-то повкуснее.

Доходило и до воровства. И хотя ни одна из обезьян не пыталась запасаться жетонами впрок, все без исключения хотели получить больше жетонов, чем им полагалось.

А когда один хитрый капуцин смог схватить целый поднос с жетонами и дал деру, в вольере началась такая суматоха, словно грабители, уходящие от полиции, стали бросать на дорогу деньги из мешка.

Понятие концепции денег подразумевает, что вы знаете, что можете потратить их на товары и услуги. Так вот, исследователи сделали еще одно интересное наблюдение: во время все той же истории с украденным лотком жетонов одна из обезьян решила оплатить жетонами сексуальные услуги, а "проститутка" немедленно использовала выручку для покупки винограда. В общем, были бы деньги, а как ими воспользоваться, обезьяны могут разобраться и без подсказки.

Как Каролинги Париж от викингов спасали

Автор фото, Museum of Ostróda

Клад из 118 серебряных монет возрастом около 1200 лет, обнаруженных на северо-востоке Польши, вполне может быть частью выкупа, который Империя Каролингов заплатила викингам за то, чтобы те оставили в покое их столицу - Париж.

Династия Каролингов была основана королем франков Карлом Великим (он же Шарлемань) и в VIII- IX веках простиралась на территорию современной Франции, Германии, Швейцарии и северной Италии.

До этого в Польше было обнаружено всего три таких монеты Каролингов с характерной латинской надписью и изображением распятия по центру.

Археологи пока не знают, были эти монеты специально спрятаны или утеряны, поскольку в те времена это была безлюдная глухомань, и поблизости не обнаружено никаких признаков древнего жилья.

В те времена первое средневековое польское королевство еще не было основано, а населявшие этот регион славянские племена пользовались преимущественно серебряными арабскими дирхамами, которые им платили купцы-работорговцы из Багдадского халифата.

Однако ученые не исключают, что деньги попали туда из торгово-ремесленного центра Трусо вблизи балтийского побережья, где торговали янтарем, пушниной и рабами. Именно там и были обнаружены предыдущие три каролингских монеты.

Если это так, то не исключено, что деньги изначально были частью выкупа, с помощью которого король каролингов Карл II Лысый, внук Карла Великого и сын императора Людовика Благочестивого, хотел откупиться от викингов, угрожавших захватить Париж.

Скандинавские рейдеры часто нападали на Империю Каролингов, забираясь вглубь их территории. Как свидетельствуют летописи, которые вели монахи, в 845 году флот викингов дошел по Сене до Парижа и осадил город, который тогда располагался на острове посреди реки.

Карл Лысый тогда якобы заплатил захватчикам 7 тыс. ливров - более 5 тонн серебра и золота - чтобы спасти город от разграбления.