Барбора Крейчикова победила россиянку Анастасию Павлюченкову в женском финале на Ролан Гаррос
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в тяжелом финальном матче открытого чемпионата Ролан Гаррос во Франции.
Крейчикова, в прошлом уже занимавшая первую строчку мирового рейтинга, правда в парах, всего в пятый раз принимала участие в турнире Большого шлема и даже не была посеянной на этом чемпионате, однако одержала победу со счетом 6-1 2-6 6-4 над Павлюченковой, посеянной под 31-м номером.
Теперь у Барборы Крейчиковой есть шанс победить еще и в парах: в воскресенье она играет в финале вместе с Катериной Синяковой.
В последний раз стать победительницей в одиночной и парной игре одновременно на Ролан Гаррос удалось француженке Мэри Пирс в 2000 году.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды