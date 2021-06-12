Барбора Крейчикова победила россиянку Анастасию Павлюченкову в женском финале на Ролан Гаррос

25 минут назад

Автор фото, Getty Images

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова одержала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой в тяжелом финальном матче открытого чемпионата Ролан Гаррос во Франции.

Крейчикова, в прошлом уже занимавшая первую строчку мирового рейтинга, правда в парах, всего в пятый раз принимала участие в турнире Большого шлема и даже не была посеянной на этом чемпионате, однако одержала победу со счетом 6-1 2-6 6-4 над Павлюченковой, посеянной под 31-м номером.

Автор фото, Getty Images

Теперь у Барборы Крейчиковой есть шанс победить еще и в парах: в воскресенье она играет в финале вместе с Катериной Синяковой.