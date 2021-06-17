"Байден доволен, а Путину по барабану". Что пишут о саммите в Женеве

час назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Навальный, Россия, авторитет. О чем говорили президенты

В Женеве накануне прошла встреча президентов России и США. По ее итогам оба лидера заявили, что весьма довольны результатами. Однако пристально следившая за саммитом мировая пресса в большинстве своем считает, что самым ценным в нем можно считать только сам факт его проведения, так как по существу стороны лишь очертили друг другу границы дозволенного.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов прошли "приблизительно так, как и ожидала российская сторона", а представитель Белого дома сказал, что дискуссия между Байденом и Путиным была неконфронтационной.

Высказался по поводу переговоров и бывший президент США Дональд Трамп, который встречался в похожем фоомате с Путиным в 2018 году. Он сказал, что Вашингтон ничего не получил от саммита в Женеве, а Россия, наоборот, оказалась в выигрыше.

Рассказываем, что пишет о прошедшей встрече мировая пресса, а также как ее оценивают республиканцы и демократы в Конгрессе.

В целом впечатление прессы от прошедшего в Женеве саммита лучше всего выражает заголовок в New York Times: "Прости, Байден, но Путину глубоко по барабану".

В статье приглашенный автор, корреспондент "Коммерсанта" Елена Черненко рассуждает о том, почему же все-таки Владимир Путин принял приглашение Байдена, хотя и предполагал, что встреча может превратиться в публичное чтение нотаций о демократии и правах человека со стороны американского президента.

Ведь Кремль не сразу ответил на приглашение и выждал время, пишет она.

Возможно, Путин хотел использовать шанс на деэскалацию отношений, но есть еще одна очевидная причина - он вообще не боится Байдена.

Что бы Байден ни сказал, какие бы санкции ни ввела его администрация, Путин знает, что его положение в России незыблемо, а его популярность внутри страны лишь выросла после последней атаки на оппозицию.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие обозреватели сходятся во мнении, что политика Путина достигла той точки, когда ему уже нечего терять

Попросту говоря, Джо Байден говорит в пустоту. Он не найдет отклика даже у российских либералов, радеющих за верховенство закона и права человека.

Многие из них разочаровались в Западе и особенно в США после бомбардировки Югославии и вторжения в Ирак. Других шокировали утечки WikiLeaks, пролившие свет на тайные операции американских спецслужб. Да и Дональд Трамп, по мнению многих, сильно подпортил репутацию США.

При таких раскладах Путин ехал на встречу к Байдену абсолютно ничем не рискуя. А что касается закрепившегося за ним на Западе имиджа, то можно смело предположить, что Путину все это "по барабану", заключет Черненко в статье для New York Times.

Однако нельзя забывать, что, инициируя встречу, Байден преследовал свои собственные цели и вполне доволен результатами, пишет та же NYT в другом материале.

"Я сделал то, ради чего приехал", - цитирует издание американского президента и далее анализирует линию его поведения.

Дипломатический протокол был полностью соблюден; прозвучали правильные слова о взаимных интересах и сотрудничестве, но когда речь зашла о взаимных претензиях, Байден пошел на шаг дальше - он открыто предупредил Путина, что на каждое действие найдется противодействие.

На пресс-конференции после встречи президент США уточнил, что, разумеется, не было никаких прямых угроз, но у Путина не осталось сомнений в готовности США мощно ответить на недружественные шаги, в частности кибератаки или вмешательство в выборы других стран.

Британская Guardianобращает внимание на то, как Путину все еще удается вести диалог с Западом, несмотря на вторжение на Украину, отравление "Новичком" в английском Солсбери, преследование Алексея Навального, вмешательство в американские выборы и поддержку Александра Лукашенко.

И при таком букете российский президент, судя по всему, чувствовал себя на коне: держался более раскованно, чем его собеседник, цитировал Толстого и даже позволял себе игнорировать неугодные ему темы. Например, о возможном вступлении Украины в НАТО он сказал, что просто не намерен это обсуждать.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поскольку за Путиным водится привычка опаздывать на важные встречи, устроители саммита сделали так, чтобы он прибыл на место первым. Они боялись, что иначе Байдену придется его ждать

Джо Байден, наоборот, все время был начеку, замечает Guardian. Ему ни за что нельзя было допустить повторения ситуации в Хельсинки 2018 года, когда Путин "вертел Дональдом Трампом как хотел".

В Женеве было решено отказаться от совместной пресс-конференции. Президенсткие пресс-пулы в течение дня почти не пересекались. И прибытие президента России было запланировано первым, чтобы Байдену не пришлось его ждать.

Вся организация мероприятия говорила о том, что стороны не ждали прорывов и поэтому не оставили для них места. Каждый должен был четко, без импровизаций донести свою мысль.

И хотя Байдену прошедший саммит дался труднее, он уверен, что свою главную мысль донес до оппонента превосходно.

В отличие от западной прессы, российская в основном избегает анализа подтекстов и подводит итоги встречи по существу.

Корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников, летавший в Женеве в составе президентского пула, считет, что Путин принял встречу с Байденом близко к сердцу, хоть и не сразу в этом признался.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На саммите в общей сложности были аккредитованы порядка 300 журналистов

Это мнение кардинально отличается от наблюдений западных обозревателей, которые в большинстве своем считают, что он вел себя отстраненно.

Свои выводы Колесников делает, исходя, в основном, из того, как подробно и от души российский президент отвечал на вопросы журналистов после саммита. Особенно на те, что касаются его лично.

К примеру, пишет он, Путин поделился неизвестными до сих пор подробностями вокруг слов Байдена, назвавшего российского лидера убийцей.

"После этого президент Байден мне позвонил, мы объяснились, меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться Это же его инициатива! Мы встретились. Я в очередной раз убедился, что президент Байден - человек достаточно опытный", - цитирует издание Владимира Путина.

Еще за несколько дней до встречи президентом США и России в Женеве в Белом доме заявили, что от этой встречи не стоит ждать каких-то прорывов.

"Мы не ожидаем больших результатов", - откровенно заявила тогда пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Тем не менее, уже после завершения встречи на высшем уровне лидеры республиканцев раскритиковали поведение президента США.

По словам бывшего главы Госдепартамента Майка Помпео, Байден совершил ошибку, отказавшись проводить совместную пресс-конференцию с Путиным.

"Он позволил ему выступить, распространяя российскую пропаганду, и создать видимость равенства между Соединенными Штатами и Россией", - сообщил он в эфире Fox News, упомянув, что российский лидер сравнил действия оппозиции в РФ с попыткой штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января.

"Если бы рядом с ним стоял американец, то он бы смог сказать: "Нет, это не то, о чем мы разговаривали. Это неправда", - подчеркнул Помпео.

По мнению бывшего представителя США в ООН Никки Хэйли, Байден так и не смог противостоять Путину в обсуждении недавних кибератак на американский трубопровод Colonial Pipeline и одного из крупнейших производителей мясной продукции в США, компании JBS. По версии американских спецслужб, организовавшие эти атаки хакеры находятся в России.

"Это не так сложно понять - Россия никогда не будет нашим другом, - сказала она. - Вы никогда не должны доверять России, и вы должны ясно дать им понять, что они будут нести ответственность за свои действия".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По мнению большинства политиков в Вашингтоне, Джо Байден делает Путину слишком большие уступки и так до сих пор и не понял, что представлет собой российский президент

По мнению влиятельного конгрессмена-республиканца Майкла Маккола, накануне саммита Байден сделал слишком много уступок Путину, не получив ничего взамен.

"В том, что касается трубопровода "Северный поток-2", он сделал огромный подарок, позволив Путину завершить строительство, и поставив европейские страны в энергетическую зависимость от России", - сказал член комитета Конгресса по международным делам в интервью газету New York Post.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, в свою очередь, обвинил президента США в "просчетах" при подготовке встречи с Путиным.

"Он так и не понял, кто такой Путин", - сообщил законодатель в эфире Fox News, уточнив, что Байден так и не смог оказать давление на российского лидера в том, что касается преследования оппозиции в России.

В то же время, демократы в Конгрессе посчитали, что глава Белого дома смог добиться своих целей на встрече с российским лидером.