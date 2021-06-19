Чисто (не) английское меню. Гламорган: сырные колбаски, пирог от короля Артура и полным-полно соусов

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

49 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Волна впечатляющая. Можно сказать, что она символизирует бурное прошлое Гламоргана. Теперь, конечно, спокойнее, и, по крайней мере, нет ни иноземных захватчиков, ни междоусобиц

Гламорган - историческое, оно же традиционное графство Уэльса, и с ним возникают точно такие же проблемы, как и с английским Уорикширом: тут происходило столько всего, что не знаешь, за что хвататься.

Если начать по временному порядку, то давным-давно, то есть настолько давно, что Британские острова тогда еще никакими островами не были и соединялись с Европой сушей, а не Евротуннелем, в будущем Гламоргане проживали неандертальцы, которых сменили наши с вами непосредственные предки, промышлявшие охотой и рыболовством. А вот дальше все пошло по отработанному историей сценарию.

Красный скелет, междоусобицы, завоеватели, мародеры

Автор фото, Ethan Doyle White Подпись к фото, Уцелевшая часть скелета "красной дамы". С дамой ошибка вышла, но с цветом не поспоришь

Начнем с того, что в Гламоргане было найдено самое древнее захоронение в Британии, так называемая "Красная дама из Пейвиленда". Обнаруживший его священник Уильям Баклэнд решил, что поскольку рядом со скелетом были положены украшения, то, значит, кости принадлежали даме, точнее проститутке римского периода. Возможно, мысль о том, что при жизни скелет занимался древнейшей профессией, пришла ему в голову, потому что кости были красного цвета, окрасившись от положенной в могилу охры.

Баклэнд ошибся. Современные исследования показали, что во-первых, скелет принадлежал мужчине, скорее всего, вождю племени, и, во-вторых, жил он около 29 тысяч лет назад. Римляне же прибрали к рукам территорию современного Гламоргана значительно позднее, причем надо отметить, что дался он им нелегко.

Автор фото, Colin Smith Подпись к фото, Северные ворота Кардифского замка, восстановленные в римском военном стиле. На этом месте действительно находилось римское укрепление, и стена с воротами находятся ровно в тех же местах, что и римская крепость

После их ухода и на протяжении последующих столетий тут происходили точно такие же события, как и в остальной части Уэльса: маленькие и средние королевства непрерывно сражались друг с другом, одновременно отбиваясь от англо-саксов с востока, и викингов с юга и запада. Скандинавские воины (вам не кажется, что они были дальними предками морпехов?) устроили свою штаб-квартиру в Ирландии, откуда наведывались и в Англию, и в Шотландию, и в Уэльс.

После далеко не мирного периода самостоятельности, Уэльс подчинили норманны, а еще через парочку столетий Эдуард I окончательно покончил с валлийской государственностью, включив его в состав своего королевства.

Горнило революции и паровоз прогресса

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, От угольных разработок в Южном Уэльсе почти ничего не осталось. Лишь очень немногие шахты стали музеями, остальные же превратились в разрушающиеся памятники относительно недавнего прошлого

Но главную известность Гламорган получил в XVIII веке, превратившись из не слишком богатого сельскохозяйственного региона в, говоря высоким стилем, горнило индустриальной революции, потому что тут было достаточно металлических руд, чтобы их стоило добывать, и достаточно первосортного угля, чтобы их обрабатывать.

Город Суонси даже стал неофициально называться "Медной столицей" (Copperopolis), и вплоть до начала XX тут выплавлялось до 70% всей британской меди.

Подпись к фото, От медеплавильных заводов не осталось ничего, кроме нескольких разрушающихся зданий и уже давно не дымящих труб. Воздух, однако, стал гораздо чище. В период максимальной промышленной активности в Суонси большинство рабочих в той или иной форме страдали от заболеваний дыхательной системы

Но гораздо более экономически важной была выплавка железа, а Гламорган для этой отрасли был отличным местом, потому что здесь были найдены огромные запасы высококачественного угля, совершенно идеального и для производства стали, и для паровых двигателей.

Самые богатые залежи "парового" угля находились в долине Рондда. В 1874 году, например, этот район производил наибольшее количество угля в мире. Спрос на него был огромен, и в конце XIX через порты Южного Уэльса проходило более трети британского угольного экспорта, что составляло порядка четверти мировой торговли.

Роковое топливо

Автор фото, Owen1962 Подпись к фото, Памятник шахтерам, погибшим в двух авариях на шахте "Камбриан". Общее число погибших в авариях на шахтах в долине Рондда превышает тысячу человек

Добыча угля была занятием зачастую смертельно опасным. Представления о технике безопасности в те времена были весьма относительными, да и хозяева шахт, в лучших традициях капитализма, старались тратить на инфраструктуру поменьше, дабы не урезать прибыль.

За годы активной добычи угля в долинах Рондда на алтарь индустриального прогресса были принесены сотни жизней. Ирония же состоит в том, что, когда условия работы шахтеров стали и лучше, и безопаснее, добыча угля была уже настолько нерентабельной, что шахты были просто закрыты.

Ладно, не будем больше о грустном, переходим к главному - к еде. Тем более, что Гламорган может похвастаться одноименным блюдом под названием

Гламорганские колбаски (или сосиски)

Автор фото, jill, jellidonut... whatever Подпись к фото, Гламорганские сосиски-колбаски. И, судя по всему, домашние. Не знаю, как так получилось, что я их ни разу не готовила. Теперь меня гложут угрызения совести, и я собираюсь исправить это упущение в самое ближайшее время

Они являются таким же непременным кулинарным атрибутом Уэльса, как и Валлийский гренок (он же кролик), но в отличие от кролика, колбаски-сосиски привязаны к конкретному графству.

Поначалу в них входила свинина, но теперь этот гламорганский деликатес стал полностью вегетарианским и состоит из сыра, лука-порея и панировочных сухарей.

Происхождение колбасок туманно. Мясной вариант, вроде бы, датируется концом XVIII века, хотя по некоторым версиям, что-то подобное готовилось уже в то время, когда в Уэльс пришли разобравшиеся с Англией норманны.

Вегетарианская же разновидность получила широкое распространение в годы Второй мировой войны, когда мясо было по карточкам, а вот коров с овцами и их молока в сельской местности, по-прежнему, хватало.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лук-порей в Уэльсе действительно везде. Уж не знаю, святой ли Давид в этом виноват или же он просто питался саым распространенным овощем. Кстати, если у вас есть, где его достать, то им прекрасно можно заменить лук обыкновенный репчатый: и вкус не такой резкий, и слезы при нарезании лить не надо

Нижеприведенный рецепт принадлежит Фелисити Клоук, которая опробывает различные версии классических блюд и выдает оптимальной рецепт в газете Guardian. Почему-то Гламорганские сосиски прошли мимо меня, но гарантирую, что рецепты Фелисити работают как надо, можно смело готовить.

Для сосисок нужно:

50 г масла

100 г лука-порея, порезанного на тонкие кольца (или полукольца, зависит от толщины стебля)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Замок Кайрфилли. Он сюда попал исключительно потому, что для сосисок нужен сыр с таким же названием. О сыре чуть позже, но обратите внимание на наклонную башню. Она наклоняется существенно сильнее пизанской, правда, изначально она была вполне ровной, а наклонилась только после того, как солдаты Оливера Кромвеля в XVII веке попытались замок взорвать. К счастью, в Средневекоье строили на совесть, и замок по-прежнему как-то стоит

Немного свеженатертого мускатного ореха (пробуйте с осторожностью, лучше начинайте с малых количеств)

Пучок свежего тимьяна, листочки ободрать (если вам удастся достать тимьян совсем молоденький с еще не одеревеневшими ветками, то рубите все, как есть)

170 г свежих панировочных сухарей (половина - от белого хлеба, половина - от темного, но если что, то и один сорт сойдет)

2 яйца (белки и желтки отдельно)

Полторы чайных ложки горчицы

Автор фото, Jon Sullivan Подпись к фото, А вот и сыр. Он и в Британии попадается далеко не на каждом шагу, но раз говорят, что его можно заменить молоденьким чеддером, можно попробовать. Судя по структуре, они действительно похожи

175 г валлийского сыра Кайрфилли (да, я знаю, что это - издевательство, говорить о сыре, который и в Британии отыскать не так просто. Я полезла проверять, чем его можно заменить, оказалось, что молодым сомерсетским чеддером, от чего легче не становится. После более глубинных изысканий стало понятно, что наилучшим заменителем будет фета, она же брынза. Только вымочите ее как следует в воде, если она окажется слишком соленой)

2 столовых ложки молока

50 г муки

План кампании

Растопите масло на сковородке и спассеруйте на нем лук-порей, пока он не станет совсем мягким, но не коричневым. Посолите, поперчите, посыпьте мускатным орехом.

Автор фото, Pampuco Подпись к фото, Не знаю, кому в голову пришла эта гениальная мысль, но перед вами перекресток с круговым обращением, посвященный сыру Кайрфилли. Вот этот большой белый круг в середине (надо думать, из покрашенного бетона) как раз он и есть. Допустим... Но почему бы тогда не поставить памятник и колбаскам?

Смешайте 100 г сухарей с тимьяном. Отдельно взбейте желтки с горчицей. Раскрошите сыр в сухари, добавьте туда же размягченный лук-порей, желтково-горчичную смесь, молоко и как следует перемешайте.

Маленькое замечание: мешать подобные смеси лучше всего руками, ложка немедленно облепляется вязкой субстанцией, как резиновый сапог глиной, попытки соскрести налипшие комки ножом заканчиваются необходимостью соскребать продукт с самого ножа на сей раз уже руками. Так что проще сразу с рук и начать, проигнорировав промежуточные стадии. Только смочите их предварительно холодной водой.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пусть французы не очень-то задаются, в Британии сыров тоже хватает, и далеко не все они - чеддер. Перед вами - мой идеальный вариант легкого перекуса, или десерта: сыр с виноградом. Черешки сельдерея - это дань здоровому образу жизни, чатни - остатки колониального прошлого. Кайрфилли, насколько я поняла - справа от самого темного

Такими же мокрыми руками сформируйте из смеси шесть колбасок и отправьте в холодильник на полчаса.

Теперь слегка взбейте белки. Тут главное, чтобы они стали активно пузыриться, но не превратились в смесь для безе. Возьмите еще две тарелки. На одну положите оставшиеся сухари, на другую - муку.

Обваляйте каждую сосиску в муке, потом окуните ее в белок и, напоследок, как следует вываляйте в сухарях. Можно обойтись и без муки, но с нею белок ведет себя лучше и не норовит с поверхности сползти.

Обжарьте колбаски со всех сторон, пока они не станут золотистыми, осторожно переложите на противень и поставьте в духовку на 180 градусов, минут на 20-30. Подавать и есть немедленно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Не могу гарантировать, что у вас при самой первой попытке получится такой совершенный по форме результат. Как всегда, в крайнем случае, сделайте запеканку

Насколько мне известно, в некоторых рецептах сухари заменяют вареной картошкой. Этот вариант не менее вкусен, но не столь аутентичен.

Один из плюсов этого блюда состоит в том, что его с удовольствием поедают даже любители говядины с кровью. А если и ворчат по поводу отсутствия мяса, то делают это с набитым ртом, в перерывах между удовлетворенным чавканьем.

Если же одних Гламорганских сосисок вам не хватит, то вот еще один вариант традиционного британского "пирога" (тесто - только сверху). Валлийскую сущность представляет вездесущий лук-порей.

Валлийский пирог с курицей

Составные части

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тесто действительно может быть каким угодно: хоть песочным, хоть слоеным, хоть дрожжевым. Правда, дрожжевое все блюдо несколько утяжелит, да и вообще, британцы с ним пирогов не делают

Одна курица (сварить, мясо с костей ободрать, бульон сохранить. ИЛИ курицу запечь, мясо все равно ободрать, воспользоваться бульонным кубиком. Второй вариант вообще-то вкуснее)

4 толстых ломтя ветчины (что такое толстый ломоть? Я "обожаю" такие инструкции. Как правило, машу рукой на количества и беру, что в доме есть)

1 небольшая луковица, натертая на терке (ага, вот делать мне больше нечего, как рыдать над теркой, засуньте ее в кухонный комбайн, только действуйте, отвернувшись)

Около 200 г уже готового (поджаренного) лука-порея

1 чайная ложка сахара

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Свободная валлийская курица на стене непонятной древности. Не исключено, что даже средневековой. Что-то нашла и ест

Щепотка вездесущего мускатного ореха

Примерно пол-литра куриного бульона

4 столовых ложки сливок

Это была начинка, а теперь - тесто

225 г муки

120 г масла

1 яйцо

2 столовых ложки воды

Соль

Процесс:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это - не лунный пейзаж, а тот же самый Гламорган. По сей день удивляюсь, почему британцы упорно ездят в отпуск за рубеж, когда и на месте полно красоты. Но тут случился Covid, и народ остался дома. Может быть, наконец, разберутся, как тут красиво

С тестом все предельно просто, очередной вариант песочного, делайте его, как вам больше нравится, или, что еще проще, купите в магазине готовое слоеное, будет еще вкуснее.

Возьмите керамическую форму для духовки с высокими бортами. На дно пойдет лук-порей, за ним - ветчина, а на нее - куриные куски, тщательно смешанные с луковой кашей, сахаром и мускатным орехом.

Залейте содержимое формы бульоном так, чтобы он покрывал курицу, но только-только. Раскатайте тесто, прикройте им содержимое, как следует прижмите края и проделайте небольшое отверстие для выхода пара. Поверхность можно смазать молоком, чтобы блестело, но это совершенно не обязательно, и нужно только для песочного варианта.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Еще одна местная живность, хотя и съедобная, но дикая. Между прочим, оленина для пирогов тоже подходит

Печь на 180 градусах около 40 минут или пока поверхность не станет приятно золотистой. Есть можно либо сразу, либо потом, холодным или горячим. Если сразу - то расширьте дырку в крышке и осторожно влейте туда нагретые сливки. Мне кажется, что сливки можно добавить и потом, когда у каждого на тарелке уже будет лежать отдельная порция.

Соуса или соусы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Соус - вещь на редкость полезная. Чем больше их рецептов у вас в активе, тем разнообразнее ваши возможности в кормлении друзей и родственников. Иногда картину меняет замена горчицы на апельсиновый сок

Вроде бы, верно и то, и другое. Соусы мне нравятся больше, поэтому заранее прошу прощения у тех, кто предпочитает другой вариант.

Гламорган порадовал меня неожиданным кулинарным сюрпризом. Оказалось, что его жители обожают соусы. Идея, вообще-то, хорошая, потому что позволяет готовить одно и то же блюдо, но каждый раз делать вид, что это - что-то совсем другое. Приведу несколько вариантов, а вот что с ними делать - это уже на вашей совести.

Сливочный соус

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Соус на сливках, или из сливок. Мне он показался несколько странным, бешамель как-то надежнее

125 мл сливок

2 столовых ложки белого винного уксуса

1 чайная ложка мягкого коричневого сахара

Сок половины лимона

Свежемолотый черный перец

Соль по вкусу

Смешайте в миске сахар, лимонный сок и уксус. Добавьте сливки и перемешайте еще раз, добавьте соль и перец. По желанию можно добавить еще сахара. И, вроде бы, это даже не требует нагревания.

Примечание: это какой-то странный вариант бешамеля, но без муки. И я бы либо исключила уксус, либо лимонный сок. И вообще, попробуйте для начала, не свернутся ли ваши сливки в творог от такого соседства.

Соус из сельдерея

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Интересный вариант, и при небольших изменениях годится почти к чему угодно

Комментарий автора: если вы будете подавать сельдереевый соус с курицей, или припущенным лососем, то замените ветчинный бульон на куриный или рыбный

Комментарий мой: ветчинный бульон существует в виде польских бульонных кубиков, кстати, совершенно незаменимая вещь для горохового супа.

2 палки черешкового сельдерея, порезать потоньше

60 г изюма

300 мл ветчинного бульона

1 столовая ложка муки

60 г масла

Перец

Растопите масло и слегка поджарьте муку. Добавьте бульон и непрерывно мешайте, пока у вас не получится более-менее однородный "кисель" без комков. Добавьте все остальное, уменьшите огонь и оставьте минут на 10. Подавайте с мясом или рыбой по вашему вкусу.

Винный соус

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Для тех, кто по каким-то причинам, лишен радости вина в бокале, остается винный соус. Конечно, собственно алкоголь выпарится, но ароматы останутся. И, что еще приятнее, относительно недавно появилось что-то типа бульонных кубиков из красного и белого вина

60 г сахара

50-60 г масла

Цедра половины лимона, срезать одним пластом (или несколькими полосками, короче - на терке не натирать)

150 мл сладкого крепленого вина любого цвета

2 столовых ложки воды

1 чайная ложка крахмала

Отправьте в кастрюлю сахар, лимонную цедру и воду, доведите до кипения и оставьте булькать на 15 минут. Извлеките цедру. Тщательно разотрите масло с крахмалом и растворите в сахарной жидкости. Добавьте вино и нагревайте на самом маленьком огне еще минут 10 (или дольше), пока жидкость не станет сиропообразной. Подавать в сотейнике очень горячим.

Примечание: я бы после добавления крахмала никуда не уходила и эту жидкость бы непрерывно мешала. С чем подавать, авторы не признались. Теоретически, зная любовь британцев к сладковатому мясу, с бараниной. Или как десерт с каким-нибудь кексом.

Соус к телятине

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Была бы еда, а соус найдется. кроме мяса, наверное, этот несколько сомнительный шедевр можно добавлять и в салаты. Уксус, он и есть уксус

3 лимона

30 г натертого корня хрена

250 г крупной соли

1,2 литра уксуса

По одной (с верхом) чайной ложке кайенского перца, гвоздичных палочек и мускатного ореха (мне уже дурно, оставляю количество пряностей на вашей совести)

1 столовая ложка сухой горчицы

Соус этот готовится впрок, разливается по бутылкам, как следует закрывается пробками и хранится для удобного случая. Если верить авторам, то хранится он годами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А вам не кажется, что фотография сродни кулинарии? Одно и то же мясо можно поливать разными соусами, а один и тот же вид фотографировать при разном освещении. При таком свете развалины замка Пеннард выглядят немного инфернально и очень драматически

Разрежьте лимоны и прямо с кожурой закопайте в соль. Сложите все остальные ингредиенты в термостойкую керамическую, или чугунную посуду, но обязательно с крышкой. Поставьте посуду номер один в посуду номер два. Налейте в номер два воду так, чтобы она покрывала стены посуды номер один на 5 см. Доведите до кипения и пусть кипит 15-20 минут.

Достаньте посуду номер один, добавьте лимоны с солью, проверьте, хорошо ли прилегает крышка, и поставьте в холодное место. Стоять она там будет 6 недель. Делать с нею особо ничего не надо, только перемешивайте содержимое один раз в день.

По окончании шести недель разлейте по бутылкам и хорошенько их закупорьте. Этот соус - совершенно идеален с холодной, или горячей телятиной, а требуется его совсем немного.

Примечание:полностью умываю руки, ответственности не несу

Соус из сушеных водорослей

Автор фото, National Institute of Korean Language Подпись к фото, Кажется, сюда требуется именно этот морской продукт. Ищите в корейских магазинах

Ничего более определенного сказать не могу. Насколько я поняла, это то, что еще называется морским шпинатом, и чем широко пользуются корейцы. Кстати, я не совсем уверена, что тут требуется именно сушеная водоросль. Может быть, нам предлагают собирать свежую.

Допустим, что у вас она есть. Дальше все как раз просто. Помойте водоросль и сварите ее. Смешайте с лимонным и апельсиновым соком, маслом и небольшим количеством соков, выделившихся при запекании бараньей ноги, или лопатки. Как следует посолите и поперчите. Вместо бараньих соков можете взять сливки. Такой вариант очень хорош с омарами и прочей морской живностью. Соус можно есть и сам по себе на куске поджаренного хлеба, либо, если смешать его с лимонным соком и оливковым маслом, - как гарнир.

И еще один яблочный пирог. Из Авалона

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это хотя и не Уэльс, а Гластонбери, но не исключено, что Артур с Авалоном находились тут. Или в Чешире. Или даже в Корнуолле. Не исключено, что и во французской Бретани, но эту версию мы гордо отвергаем

Авалон - место абсолютно мистическое, мифическое и связанное с легендами о короле Артуре. Уэльс и Англия никак не могут прийти к согласию, где же все-таки был Камелот с его круглым столом, и где именно родился легендарный король.

Авалон же еще более призрачен и туманен, чем Камелот, потому что на этом острове в пещере, скрытой от праздных глаз, спит король Артур, спят его верные рыцари, готовые проснутся, когда стране будет угрожать смертельная опасность.

К сожалению, в Авалонском яблочном пироге я никакой таинственности не нашла. Но добавлю его для общей яблочной коллекции.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Я сама себе надоела с картинками яблок, так что пусть будет яблоня в цвету для разнообразия

Для него надо:

250 г яблок (уже почищенных)

170 г сахара

140 г масла

Натертая на терке цедра одного лимона

2 яйца

225 г муки

3 чайных ложки пекарского порошка

1 чайна ложка имбирного порошка

1 чайная ложка корицы

230 г изюма разных сортов (или одного, не проблема)

115 г апельсиново-лимонных цукатов

60 г порубленных грецких орехов

Делать эту яблочно-изюмную прелесть не слишком сложно:

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Результат будет чем-то средним между кексом и тортом, при желании можно его облить лимонной глазурью

Припустите яблоки с 30 граммами сахара в небольшом количестве воды. Когда они станут мягкими, откиньте на сито и пусть стекают и остывают.

Первый этап изготовления теста гораздо удобнее и быстрее делать в кухонном комбайне. Разотрите масло с сахаром и лимонной цедрой, пока они не станут "белыми и пушистыми". Добавьте половину муки, разотрите снова. А теперь настала очередь яиц, только не кладите их сразу, а строго по одному.

Положите в комбайн оставшуюся муку с пекарским порошком и специями и еще раз как следует разотрите.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Трудно сказать, ели ли жители валлийского неолита дикие яблоки, но, не исключено, что да. Археологи до сих пор не могут прийти к единому мнению, как нашим далеким предкам удалось взгромоздить верхний камень. Вопрос, зачем, скорее всего, так и останется без ответа

На этом месте липкое тесто придется как-то из комбайна извлечь. Вмешайте в него сухофрукты с орехами, после чего осторожно-осторожно, чтобы они не развалились, добавьте и яблоки.

Уложите результат в выложенную бумагой форму и пеките на 180 градусах от часа до полутора. Пирог готов, когда засунутая в него деревянная вязальная спица (или чем вы там пользуетесь) вылезает без налипшего сырого теста.

На всякий случай поглядывайте на пирог после 40 минут, и, если верхушка покажется вам слишком коричневой, прикройте верх бумагой, либо фольгой. Он может испечься и раньше, поэтому глаз да глаз настоятельно рекомендуется.

Напоследок

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Уважаю гримеров, которые попытались превратить этого политика и импозантного мужчину в нечто дикое и инопланетное

Однажды бывший первый министр Уэльса, Родри Морган (на фото выше), бывший еще и членом британского парламента от Лейбористской партии, приехал на Би-би-си, чтобы принять участие в политической передаче.

Любых гостей, оказывающихся перед камерой, предварительно подкрашивают и пудрят, чтобы не слишком блестели. Дело было в 2005 году. Не знаю, как так получилось, но его затащили в гримерку, где готовили статистов для очередной серии знаменитого "Доктора Who".

Сбившиеся с ног гримеры не стали разбираться, кто у них там сидит в кресле, и стали быстро превращать известного политика и первого министра в древовидный и очень злобный отросток. Тем временем, продюсеры политического шоу лихорадочно пытались пропавшего гостя найти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Как видите, лук-порей настолько знаменит, что даже попал на картинку со всеми валлийскими атрибутами

В конце-концов недоразумение было разрешено. Морган был великодушен и сказал, что все были "очень милы".

Древовидных отростков у нас, слава богу, в программе нет, а какие-нибудь злобные водоросли можно и проигнорировать.