Информация о личных счетах Путина и ответные кибератаки. О чем Байден предупредил президента России?

Кирилл Белянинов

Би-би-си, Вашингтон

7 минут назад

Автор фото, Mikhail Metsel/TASS

Возможную смерть российского оппозиционера Алексея Навального в колонии президент США назвал трагедией, которая повлечет за собой разрушительные последствия для Москвы. Какие инструменты давления на Кремль еще остались в запасе у Вашингтона?

В Вашингтоне не скрывали, что главной целью саммита в Женеве будет передача некоего "предупреждения" Путину. Еще накануне встречи президент Байден заявлял, что намерен предупредить своего российского коллегу о том, что США отныне будут неизменно отвечать на враждебные действия Москвы.

Об этом глава Белого дома заявил и во время пресс-конференции в Женеве.

"Он знает, что будут последствия (действий России - Би-би-си). Он знает, что я буду действовать, - сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов. - США располагают очень серьезными кибервозможностями, и он это знает. Он не знает точно, о чем идет речь, но он знает, что это серьезно. Если они нарушат эти базовые правила, мы ответим".

Во время саммита президент США передал своему российскому коллеге список из 16 критически важных для Соединенных Штатов секторов экономики, хакерская атака на которые будет воспринята как объявление кибервойны и приведет к немедленному ответу.

Согласно официальному списку, опубликованному американским Агентством по кибер- и инфраструктурной безопасности, туда входят предприятия энергетики, нефтехимии, подачи воды, транспорта, больницы, военные базы и другие объекты.

В интервью радиостанции "Свобода" (признана в России иностранным агентом) заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд также подтвердила, что во время переговоров президент Байден действительно предупредил российского собеседника, что Америка может жестко ответить на действия России.

"Как он выразился, у нас есть значительный неиспользованный потенциал, чтобы защитить себя", - сказала она.

"Несмотря на то, что в Конгрессе продолжают настаивать на введении новых санкций против Москвы, в Белом доме считают, что новые жесткие меры вряд ли изменят поведение Москвы, - уточнил в разговоре с Русской службой Би-би-си старший эксперт вашингтонского Института Брукингса Марвин Калб. - А угроза прямого ответа на кибератаки и преследование оппозиции вполне могут поменять ситуацию".

Жесткий киберответ?

Как утверждают собеседники Русской службы Би-би-си в вашингтонских исследовательских центрах, еще в конце весны этого года в администрации США приняли решение рассматривать любые кибератаки, включая и мошеннические нападения, связанные с вымогательством денег, как угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Это означает, что к расследованию подобных атак будет привлечено не только ФБР, но и другие разведслужбы страны, а в поиске киберпреступников могут быть задействованы военные подразделения Киберкомандования США.

Причиной для радикального изменения политики в отношении хакерских атак, как считают собеседники Русской службы Би-би-си, стал чрезмерный экономический урон: атака кибермошенников на трубопровод Colonial Pipeline привела к дефициту и росту цен на бензин на всем восточном побережье США, а взлом серверов производителя мясной продукции JBS вызвал перебои с поставками в магазины страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Завод JBS по переработке говядины в Мичигане приостанавливал работу из-за кибератаки

Вопреки традициям, после этих атак Белый дом не стал выдерживать паузу, в течение всего лишь нескольких дней после нападений заявив, что за ними стоят хакеры, находящиеся на территории России.

По данным источников телекомпании NBC, администрация США привлекла Агентство национальной безопасности к расследованию кибератак еще летом 2019 года, когда были взломаны серверы нескольких больниц и муниципальных управлений в стране. За восстановление работы хакеры потребовали выкуп, и это заставило администрацию обратиться к разведслужбам с требованием выяснить, кто именно стоит за атаками.

Это решение, впрочем, не принесло особых результатов: американские спецслужбы выяснили, что хакеры действуют с территории России, но российские власти предпочитают не замечать их деятельности, пока речь идет только о взломах серверов и требованиях выкупа у западных компаний.

В начале июня этого года заместитель помощника президента США по национальной безопасности по вопросам кибер- и новых технологий Энн Ньюбергер опубликовала открытое письмо к главам крупнейших компаний страны, призвав их всерьез заняться защитой своих серверов.

"Количество и масштаб вымогательских инцидентов заметно увеличилось, и правительство Соединенных Штатов вместе с другими странами работает над тем, чтобы привлечь к ответственности как исполнителей этих акций, так и правительства, которые их прикрывают", - написала она.

Ньюбергер добавила, что власти США намерены "разрушить" хакерские сети, но не уточнила, какие именно инструменты администрация собирается для этого использовать.

В ответ на запрос Русской службы Би-би-си в Киберкомандовании США отказались отвечать, будут ли использоваться военные специалисты для борьбы с иностранными хакерами.

"Мы не будет комментировать (информацию-Би-би-си) о конкретных планируемых или осуществляемых операциях, - ответил представитель службы. - В этих случаях мы через Пентагон предоставляем варианты действий президенту".

Как подтвердили собеседники Русской службы Би-би-си, действия против коммерческих хакеров и кибермошенников, взламывающих, как считают американские спецслужбы, серверы политических партий по указанию Кремля, не слишком отличаются друг от друга.

По личному распоряжению президента США ответная акция будет поручена военным специалистам Киберкомандования, базирующимся на базе Форт Мид, штат Мэриленд.

Как пояснил бывший сотрудник Пентагона, профессор Национального университета обороны Гэри Браун, подобный ответ должен быть тщательно подготовлен, так как любая атака на государственные структуры другого государства в киберпространстве может рассматриваться как объявление войны.

По его словам, специалисты Киберкомандования США способны лишить хакеров доступа к их собственным сетям и инструментам, "заразить используемую ими сеть вредоносными программами".

В любом случае, как заявил в интервью телекомпании NBC бывший главный юрисконсульт Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл, администрация вряд ли выберет в качестве объектов для ответа Кремлю объекты российской инфраструктуры.

"Мы не собираемся выключать все освещение в Москве, - сказал он. - Все, что мы уже делаем сейчас, не приносит желаемого эффекта. Так что нам нужно использовать другие методы".

Санкции против Путина?

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В январе 2016 года в интервью Би-би-си исполняющий обязанности главы Офиса по контролю за иностранными активами минфина США Адам Шубин неожиданно признал, что американские власти располагают информацией о личных активах и состоянии Владимира Путина.

По его утверждению, правительство США "в течение многих, многих лет" знало о коррумпированности российского лидера.

"Мы видели, как он делает богатыми своих друзей, своих ближайших союзников [...], - сказал чиновник. - Будь то средства в России от продажи энергетических активов или других государственных заказов, он предоставляет эти средства тем, кто, по его мнению, обслуживает его".

Тогда Шубин отказался комментировать секретный доклад ЦРУ, вышедший в 2007 году и утверждавший, что личное состояние российского лидера составляет около $40 млрд.

Тем не менее чиновник подтвердил в интервью, что, по имеющейся в его распоряжении информации, Путин скрывает истинные размеры своего состояния.

"Официально его зарплата составляет около $110 тыс. в год, - заметил Шубин. - Эта цифра не отражает его благосостояния, и он в течение долгого времени практиковался в том, как скрыть его истинные размеры".

В разговоре с Русской службой Би-би-си Адам Шубин, работающий сейчас в одной из вашингтонских юридических фирм, подтвердил, что американские власти располагают информацией о личных активах российского президента. При этом он отказался отвечать на вопрос о возможных персональных санкциях против Владимира Путина.

Тем не менее, спустя год после выхода в эфир интервью Би-би-си, в марте 2017 года, этот же вопрос поднял во время слушаний в Конгрессе сенатор-республиканец от штата Луизиана Джон Кеннеди. Он спросил у приглашенных экспертов, можно ли обнаружить капиталы и собственность, принадлежащие лично Владимиру Путину, насколько велики эти накопления и введение каких мер против этих активов будет эффективным?

Традиционно в Вашингтоне считают введение персональных санкций против глав иностранных государств событием экстраординарным.

Бывший координатор санкционной политики Госдепартамента посол Дэниел Фрид в разговоре с Русской службой Би-би-си подтвердил, что вопрос о подобных санкциях против Путина действительно обсуждался в качестве возможного ответа на события в Крыму и на востоке Украины, но тогда подобное решение сочли слишком радикальным.

"Сейчас, уже после того, как Байден выступил со своим предупреждением, ситуация может измениться, и в качестве последнего средства влияния на Россию может вновь возникнуть вопрос о раскрытии информации об активах Путина и введении персональных санкций", - предположил Марвин Калб.

На персонифицированном ответе, кстати, настаивают и представители структур Навального. За неделю до саммита в Женеве в Вашингтон приехал глава штаба ФБК (признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией) Леонид Волков.