Научный дайджест: как убить "ушного червя" и Южный океан - это официально!

25 минут назад

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Как избавиться от приставучего мотива

Почему Моцарт помогает больным эпилепсией

Пятый океан, который всегда был с нами, признан официально

"Ушные черви" и как с ними бороться

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Наверняка всем вам знакомо такое явление, как навязчивая мелодия, которая непонятно как попала в голову и ни за что не хочет пропадать, так что вы даже иногда начинаете напевать вслух, потом одергиваете себя, но мелодия по-прежнему продолжает донимать вас словно докучливый паразит. Собственно, в английском языке для это явления даже есть емкое определение - earworm, или "ушной червь", который угнездился там и выедает ваш мозг.

Так вот, как выяснили американские ученые, этот червяк сам не спит по ночам и мешает заснуть вам, и порой даже заставляет просыпаться посреди ночи от этой самой мелодии или песенки. "Наш мозг устроен таким образом, что продолжает обрабатывать музыку даже после того, как она перестала звучать, - поясняет нейробиолог из Бэйлорского университета в Техасе Майкл Скаллин (результаты его исследований опубликованы в Psychological Science).

Майкл с коллегами провел лабораторные испытания на 50 добровольцах и вдобавок опросил около 200 человек с целью выяснить, как прослушивание музыкальных произведений перед сном влияет на его качество. Особенно его интересовали те самые "ушные черви", или по-научному непроизвольные музыкальные образы.

Практически все участники эксперимента признались, что у них в голове крутилась музыка, а те, у кого мелодии оказались самыми прилипчивыми, рассказали, что чаще посыпались посреди ночи. Причем любопытно, что инструментальные версии возникали в голове (и нарушали нормальный ход сна) в два раза чаще, чем мелодии с вокалом.

"Мы предполагали, что навязчивые мелодии могут возникать в голове у людей, пытающихся заснуть, но мы никак не ожидали обнаружить, что некоторые люди регулярно просыпаются от того, что у них в голове начинает звучать музыка", - признается Скаллин.

Сканирование мозга людей, сообщавших о том, что по ночам их тревожат "ушные черви", показало, что во сне у них проявляются медленные колебания, свидетельствующие о включении памяти. Отдел мозга, в котором фиксировались такие колебания - первичная звуковая кора - также связан с обработкой навязчивых мелодий в процессе бодрствования.

Так что если раньше специалисты советовали страдающим бессонницей слушать успокаивающую и расслабляющую музыку, то авторы нового исследования ставят под сомнение пользу таких рекомендаций и даже полагают, что музыка перед сном вредна, поскольку даже после того как она выключилась, наш мозг в течении нескольких часов продолжает обрабатывать музыкальную информацию.

Если вы не хотите, чтобы у вас в голове крутился прилипчивый мотив, - говорит Скаллин, - лучше займитесь на ночь глядя какой-нибудь когнитивной деятельностью, к примеру, составьте список дел на завтрашний день. Это поможет прочистить вам голову.

Моцарт помогает при эпилепсии

Согласно новому исследованию, музыка Моцарта оказывает противоэпилептический эффект на мозг и может стать одним из способов лечения припадков этой болезни.

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Исследователи, обнародовавшие свой доклад на седьмом Конгрессе Европейской академии неврологии, полагают, что все дело в акустических особенностях музыки великого австрийца.

Прослушивание знаменитой Сонаты для двух фортепиано привело к снижению на 32% эпилептиформных разрядов. Эти электрические волны принято связывать с эпилепсией, они могут вызывать судороги или всплески электрической активности, которые временно влияют на работу мозга.

Группа ученых под руководством профессора Ивана Ректора из Центра эпилепсии при больнице Святой Анны и Масарикова университета в Брно, сравнила эффект Сонаты Моцарта для двух фортепиано с Симфонией № 94 Гайдна. Активность замерялась с помощью вживленных в мозг электродов.

"К нашему удивлению, эффект при прослушивании сонаты Моцарта и симфонии Гайдна сильно различался, - рассказал профессор Ректор. - Прослушивание Моцарта привело к уменьшению числа эпилептиформных разрядов на 32%, а Гайдна - вызвало рост на 45%".

Исследование показало, что мужчины и женщины по-разному реагировали на оба музыкальных произведения. Симфония Гайдна подавляла эпилептиформные разряды только у женщин; у мужчин оно, наоборот, увеличилось. Как оказалось, акустические особенности композиции, такие как ритм, динамика и тон, по-разному влияют на мужчин и женщин.

"Мы считаем, что физические "акустические" особенности музыки Моцарта влияют на колебания мозга - или мозговые волны - которые ответственны за сокращение числа эпилептиформных разрядов", - говорит Ректор.

Исследователи ранее выдвинули гипотезу, что эффект Моцарта при эпилепсии был связан с эмоциональными эффектами музыки, поскольку при прослушивании выделяется дофамин (основной нейротрансмиттер системы вознаграждения мозга). Тем не менее, прямых доказательств этого нет.

"Мы обнаружили, что уменьшение эпилептиформных разрядов происходило в основном в боковой височной доле, той части мозга, которая участвует в передаче акустических сигналов, а не в мезиотемпоральной лимбической области, которая отвечает за эмоциональную реакцию на музыку", - утверждают исследователи.

Эксперты считают, что результаты исследования могут помогут в разработке индивидуальной музыкальной терапии для предотвращения и контроля эпилептических припадков. В Европе эпилепсия поражает 6 млн человек, и у 15 млн европейцев хотя бы раз в жизни случается приступ.

У нас есть пятый океан!

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В самом деле, не прошло и века, как ученые пришли к единому мнению, и Национальное географическое общество официально добавило к имеющимся четырем океанам пятый - Южный, несмотря на теплое название расположенный вокруг Антарктики.

Впрочем, хотя ученые и признали пятый океан, в их среде по-прежнему нет единого мнения о том, что же вообще следует считать океаном. Все соглашаются лишь с общим определением, что это огромная масса воды.

Сам термин "Южный океан" возник еще в XVI веке благодаря испанскому конкистадору Васко Нуньесу де Бальбоа, и с тех пор моряки военных и торговых флотилий активно его использовали.

Основанная в 1921 году Международная гидрографическая организация (МГО) тоже поначалу признавала этот термин, однако в 1953 году, "опираясь на многочисленные экспертные мнения", приняла решение не называть больше океаном эту массу воды.

Далеко не все последовали этим рекомендациям, и название не только не исчезло, но даже закрепилось. Более того, в 1999 году Совет США по географическим названиям стал официально использовать словосочетание Южный океан, а уже в нынешнем году его примеру последовало и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

И вот на днях, во Всемирный день океанов, Национальное географическое общество, чей авторитет никто пока не подвергал сомнению, объявило, что отныне будет обозначать на своих картах Южный океан.

"Ученые давно уже говорят о Южном океане, однако пока не была достигнута международная договоренность, мы не могли признать его официально, - поясняет штатный географ Национального географического общества Алекс Тейт, - такая вот географическая странность, знаете ли".

По словам Тейта, самое большое влияние признание нового океана окажет на процесс обучения школьников и студентов. "Учащиеся получают информацию об океанах на основе имеющихся данных, и если Южный океан до сих пор не был туда внесен, значит им не рассказывали о его особенностях и важности - это большое упущение".

Когда в 1915 году Национальное географическое общество приступило к составлению подробных карт нашей планеты, географы выделили всего четыре океана, границами которых служили окружающие их континенты.

Однако границей Южного океана служат не континенты, а Антарктическое циркумполярное течение (АЦТ), которое еще называют Течением Западных Ветров. По мнению ученых, это холодное поверхностное океаническое течение протяжённостью до 30 тыс. километров возникло около 34 млн лет назад, когда будущий континент Антарктика еще только отсоединился от Южной Америки.

В наши дни АЦТ пронизывает все воды, окружающие Антарктику, до 60 градуса южной широты, исключение составляют лишь пролив Дрейка и море Скоша. Воды АЦТ и, соответственно, большей части Южного океана немного холоднее и чуть менее соленые, чем воды, простирающиеся к северу.