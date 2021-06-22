"Практически равно локдауну". Как будут работать ковидные правила посещения ресторанов в Москве

55 минут назад

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в городе новые ограничения из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом. В частности, теперь посещение ресторанов, кафе и фудкортов будет доступно только вакцинированным москвичам или тем, кто переболел и имеет антитела. Русская служба Би-би-си разбирается, как это будет работать на практике и как к этой мере относятся сами рестораторы.

Почему такие меры вводятся в Москве? Введены ли подобные ограничения в Московской области?

Как отмечается в сообщении на официальной странице мэра, ситуация в Москве с заболеваемостью ковидом остается очень сложной: в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей, система здравоохранения города "работает с полной мобилизацией своих возможностей".

Вместе с тем число москвичей, получивших хотя бы первый компонент вакцины, в последние дни резко увеличилось и превысило два миллиона человек. То есть привитыми можно считать примерно шестую часть населения Москвы.

Власти Московской области о подобных мерах пока не объявляли, рестораны там работают без ограничений.

Кого пустят в ресторан? Сможет ли туда пойти человек с антителами, но переболевший? Как доказать, что ты болел?

С 28 июня для того, чтобы попасть в ресторан, кафе или фудкорт, посетителю будет необходимо показать на входе QR-код, в котором указано, что он либо прошел вакцинацию, либо переболел ковидом, либо имеет отрицательный ПЦР-тест (но он действует только 72 часа).

Вице-мэр Анастасия Ракова подчеркнула, что статус "переболел" для москвичей в электронной системе действителен в течение 180 дней, а затем необходимо делать прививку.

Получить QR-код можно будет с 25 июня несколькими способами: с использованием электронной медкарты Москвы, на портале mos.ru, с помощью ресурса ЕМИАС.инфо, на портале госуслуг или по старинке - в регистратуре городской поликлиники.

Автор фото, Alexander Shcherbak/TASS Подпись к фото, QR-код нужно будет предъявлять на входе в ресторан вместе с паспортом

Все тесты должны быть сданы только в городских поликлиниках, подключенных к ЕМИАС - единой медицинской информационно-аналитической системе. Там же хранятся данные о перенесенной болезни, если пациент обращался в городскую поликлинику.

Вместе с QR-кодом посетителю придется предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность. Бумажные документы, согласно указу мэрии, приниматься не будут.

Иногородние граждане получат доступ к порталу mos.ru в упрощенном порядке, чтобы оформить QR-код, пообещала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Есть люди, которые не пользуются московскими поликлиниками, не имеют московский полис ОМС, не прописаны в Москве или, например, сделали прививку от Covid-19 в другом городе. Для таких горожан мы также разработали удобную систему: они могут получить доступ к городскому порталу mos.ru в упрощенном формате и заполнить специальную форму. Все эти данные будут автоматически сверены с федеральным регистром вакцинированных, с федеральным регистром заболевших и с московским единым лабораторным сервисом в части сдачи ПЦР. После проверки внесенных сведений граждане смогут получить цифровой сертификат", - пояснила чиновница.

Иностранные граждане и туристы смогут посещать московские рестораны при наличии отрицательных ПЦР-тестов. Такой же тест придется делать людям, не успевшим получить второй компонент вакцины от коронавируса, детям и подросткам до 18 лет, а также посетителям с медотводом к прививке.

Что думают рестораторы об этой инициативе? Они уже начали внедрять этот порядок? Обсуждали ли это решение с мэрией?

Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров говорит, что на встречах с мэрией Москвы обсуждались самые разные варианты ограничений, в том числе и такие жесткие меры, как полный локдаун в столице в случае заполнения коечного фонда в больницах.

"Мы обсуждали и израильский опыт с тотальной вакцинацией, тотальным локдауном и "зелеными" паспортами. Думаю, что решение с ресторанами - это еще один стимул к вакцинации. Это лучше, чем полный локдаун, но ситуация для нас все равно тяжелая", - посетовал Бухаров.

По его словам, отрасль, вероятно, ждут новые убытки, хотя отмена ночного режима работы уже и так ударила по прибыли.

В ближайшие дни рестораторы ждут более подробных разъяснений от мэрии о том, каким образом проверять QR-коды и как наладить систему контроля, чтобы не совершать ошибок и не нарваться на штрафы, добавил Бухаров.

Омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства и основательница сети семейных кафе и кондитерских "Андерсон" Анастасия Татулова рассказала, что узнала о новых ограничениях из указа мэра. По ее словам, на совещаниях мэрии с представителями бизнеса такой сценарий не обсуждался. А сами предприниматели предлагали другой пакет мер - в частности, выдачу разрешений на вакцинацию трудовых мигрантов (которые часто работают в доставке) и создание мобильных пунктов вакцинации на предприятиях.

"Я допускаю, что люди, которые мэру там это все предлагают, они вообще не понимают, как выглядит наша индустрия. Но дело в том, что она состоит не только из тех больших ресторанов с охранниками, куда ходит мэр и его приближенные. Она состоит из маленьких кафе, кофеен, детских кафе… И предположить, что я готова буду сейчас подставить своих сотрудников, чтобы на них вылили ушат помоев при предложении каким-то волшебным образом - мы тоже не понимаем, каким - проверить какой-то код..." - возмущается Татулова.

По ее словам, днем 23 июня в департаменте торговли Москвы пройдет совещание, на котором могут обсудить порядок выполнения указа мэра. Однако это будет совещание по уже принятому решению.

"Несмотря на то, что вроде бы был создан предпринимательский совет, надо понимать, что нет, город не видит для себя возможным выстраивать работу с бизнесом по-человечески. Мне жаль. Я считаю, что это до добра не доводит. Это просто делает из предпринимателей и сотрудников, которые работают у предпринимателей - просто это делает власть врагами… И я не знаю, как достучаться, это нужно менять, мы не враги, мы люди, которые делают город комфортным", - говорит предпринимательница.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Анастасия Татулова признается, что новые меры стали для нее неожиданностью

Для многих владельцев кафе и ресторанов нынешнее решение мэрии по воздействию на бизнес будет практически равно полному локдауну, отмечает уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

Причина этого в том, что официально переболевших и привитых людей, которые смогут получить специальный QR-код, пока мало. При этом экономика ресторанов построена именно на потоке клиентов.

"Кто-то скажет, что ему так лучше, а кто-то скажет: закройте меня, и я пойду к арендодателю, потому что я не могу платить аренду, потому что меня закрыла Москва", - говорит Миронов.

По его словам, он также будет участвовать в совещании в департаменте, которое назначено на вторник, и будет выступать за смягчение новой меры.

"Я бы сейчас не вводил эти меры для ресторанов в первую очередь. Мы понимаем, что у нас забиты пляжи гостями, у нас есть очереди в аэропортах, у нас очереди в метро на вход, забитые вагоны. Я бы все-таки начал с того, что попробовал бы создать социальную дистанцию во всех остальных сферах, прежде чем применять это к ресторанам", - заявляет Миронов.

Какие услуги в Москве сейчас недоступны для непривитых людей?

На прошлой неделе власти Москвы уже вводили ограничения для тех, кто не поставил вакцину от коронавируса.

Департамент здравоохранения Москвы в минувшую пятницу ввел временные правила плановых госпитализаций: лечь на запланированную операцию можно будет только тем, кто привился от коронавируса, либо представит доказательства того, что прививка противопоказана.

Это распоряжение не касается только онкологических больных и людей с заболеваниями крови. Экстренная помощь будет оказываться москвичам вне зависимости от того, привиты они или нет.

Ограничения вводятся и на посещения судов - попасть на личный прием к мировым судьям в Москве временно смогут только граждане, вакцинированные от коронавируса или имеющие справку о наличии антител.

Что сейчас закрыто в Москве и что закроется в ближайшее время?

Согласно новому указу мэра, продолжают оставаться закрытыми детские игровые комнаты и зоопарки, а также детские и спортивные площадки, беседки в городских парках.

Под запретом остаются и зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке.

Автор фото, Maxim Grigoryev/TASS Подпись к фото, Фан-зона на стадионе "Лужники" закрыта с середины июня

С 22 июня вводится временный запрет на проведение развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек - как на открытом воздухе, так и в зданиях. Фан-зоны и танцполы, согласно указу мэра, должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия.