Проставить "Спутник". Как черный рынок помогает антипрививочникам и сомневающимся избежать вакцинирования

Олег Болдырев, Ксения Чурманова

Би-би-си

час назад

Автор фото, EPA/SERGEI ILNITSKY/TASS

В России все больше регионов вводят обязательную вакцинацию для некоторых групп работников. Это подогревает спрос на фиктивные сертификаты о прививках против ковид. Как и зачем люди покупают поддельные документы?

Кардиолог в одной из московских больниц, Виктория (имя изменено), не убеждена в эффективности российских вакцин от коронавируса и поэтому не хотела прививаться. У нее сезонные аллергии. Отвода от прививки это ей не обеспечит, а возможные побочные реакции на вакцину ее страшат.

Полгода, пока в России шла прививочная кампания, взвешивание всех "за" и "против" было личным делом Виктории. Но 16 июня, когда мэр Москвы объявил об обязательной вакцинации отдельных групп работников - перестало. Руководство больницы спустило приказ, обязав всех работников сделать прививку. Подумав два дня, Виктория решила купить сертификат о вакцинации.

"Я не вакцинируюсь по простой причине - не понимаю, что эта прививка может дать мне положительного", - говорит Виктория. Она утверждает, что в больничной среде вирусная нагрузка была выше средней, но ее ковид не коснулся: "Почему - непонятно. Концентрация вируса вокруг меня была большой, а я не болела. По моим подсчетам среди медицинского персонала вокруг меня таких людей процентов 15%".

Ее уверенность в том, что она не заболеет, не абсолютна. Виктория признает, что заявления о новых свойствах "дельта-штамма" коронавируса тревожат. Но опасения возможных побочных реакций на вакцину пока сильней.

К антипрививочникам Виктория не относится, ее ребенок привит большинством из вакцин, рекомендованных российским детям. Значительное место в ее личных сомнениях занимают особенности разработки и регистрации российских вакцин от ковида. "Сделала бы я американскую или какую-то еще?" - задается вопросом она. И ответить сама себе не может - ей пока непонятно. В этих сомнениях она и пребывала бы до тех пор, пока личных и профессиональных наблюдений о состоянии вакцинированных не набралось бы больше.

Но начальство потребовало привиться и пришлось действовать. Знакомые знакомых знали людей, работающих в пункте вакцинации одной из столичных поликлиник. За пять тысяч рублей была сделана запись о том, что Виктория сходила и получила первый укол "Спутником". В течение суток информация об этом появилась на сайте Госуслуг. Через положенные процедурой три недели должна появиться запись о второй прививке.

Женщина говорит, что скептически к вакцинации от коронавируса относится примерно половина ее знакомых и коллег: "У всех из них какой-то, обоснованный или нет, страх неизвестности. Тут наверное еще и наше общее недоверие к государству сыграло роль"

Российские власти подчеркивают, что самая массовая из применяемых в России вакцин - "Спутник" - прошла три раунда клинических испытаний, из публикации результатов третьего раунда испытаний в авторитетном научном издании "Ланцет" следует, что эффективность вакцины в предотвращении тяжелых форм ковида составила 91,6%. Создатели "Спутника" в центре им. Гамалеи заявляют, что вакцина эффективно защищает и от "дельта-штамма", который, судя по всему, доминирует в нынешних вспышках эпидемии в Москве, Петербурге и других городах, и обещают в ближайшее время опубликовать результаты соответствующего исследования.

Тех, кто не верит российским данным, может убедить статистика из Аргентины, куда были поставлены миллионы доз "Спутника". Туда, правда, до сих поставляли в основном первые дозы. Данные об эффективности среди аргентинцев, привитых первым компонентом, показывают, что вакцина на 78,6% эффективна в предотвращении тяжелого течения болезни.

Но в России масса тех, кто не верит этим цифрам. И врачи среди них тоже встречаются. В медицинской среде скепсиса меньше, чем в среднем по стране, но все равно предостаточно: недавний опрос, проведенный по заказу издания "Такие дела" выяснил что невзирая на ухудшение эпидемиологической ситуации треть работников медицинской сферы не намерены прививаться. "Среди моих коллег тоже есть люди, которые делают такие ложные сертификаты", - говорит Виктория.

Те из них, у кого нет контактов в поликлиниках, будут искать фиктивный сертификат о вакцинации в интернете. И теневая, и открытая часть рунета без промедления предложат купить этот документ. Число запросов по фразе "купить сертификат о вакцинации" резко пошло вверх в день, когда Сергей Собянин объявил о новых требованиях.

"Родина бьет в хвост и в гриву"

Стратегия российских властей в том, что касается разъяснения вакцинации, оставляла много вопросов, но в последние недели официальные лица с утроенной громкостью заявляют, что альтернативы вакцинам в борьбе с ковидом нет. Привить, говорят они, необходимо как минимум 60% населения, и сделать это надо быстро для того, чтобы вирус не приобрел новых опасных мутаций, переселяясь от одного невакцинированного к другому миллионы раз. Ведь именно так, объясняют ученые, появились несколько все более заразных штаммов, один из которых теперь подминает под себя все варианты, имевшие хождение в России до сих пор.

Но огромную часть населения еще предстоит убедить. Пока что встретить тех, кто считает, что вакцина - не выход, довольно просто.

Сразу же после того, как мэр объявил об обязательной вакцинации, к одному из из телеграм-каналов, рекламирующих продажу сертификатов, присоединился Кирилл.

"Я работаю в сфере общепита, и, видимо, подпаду под обязаловку, - написал он корреспонденту Би-би-си. - Но мы с женой очень опасаемся данных вакцин, т.к планируем в ближайшее время заводить детей, а как сыграет прививка в среднесрочной перспективе, - большой вопрос. Перед глазами история из Британии 70-х годов, где после прививки от полиомиелита девчонки рожали детей без конечностей. В целом не против прививок, прививаемся от гриппа почти каждый сезон, но вот к данной группе вакцин имеется недоверие связанное с госаппаратом".

Автор фото, Semyon Antonov/TASS Подпись к фото, Социальные опросы говорят, что россияне не очень доверяют прививкам

"Перед глазами" Кирилла - смесь из разных фактов. Поиск каких-либо скандалов, где вакцина от полиомиелита вызвала дефекты у новорожденных, ничего не дал. Известно, что в апреле 1955 года выпуск вакцины с живым, а не деактивированным вирусом полиомиелита, привел к параличу примерно у 200 человек в США. Дефектная вакцина была отозвана в течение двух недель. Но частые деформации конечностей у детей (в разных странах, а не только в Великобритании) к этой вакцине отношения не имели, а были результатом того, что во время беременности их матери принимали антистрессовый препарат "Талидомид". Скандал с этими увечьями действительно потряс западную медицину и общественное мнение.

Недоверие, связанное с тем, как российская наука разрабатывала вакцины от ковида, а государство - продвигало их, встречается у многих в каналах по продаже вакцинных сертификатов.

"Я не против прививок в принципе, но прививаться российским шмурдяком не собираюсь. Так как западные вакцины запрещены к ввозу и применению в РФ в принципе, я лучше куплю сертификат, пока есть такая возможность", - говорит риелтор Сергей (имя изменено). Он также состоит в одной из групп в "Телеграме", где продают сертификаты.

У Сергея свой бизнес, вакцинироваться его никто не принуждает. Но мужчина боится, что без сертификата о вакцине ему могут отказать в медпомощи и, вероятно, запретят летать самолетами. Для пассажиров таких ограничений пока никто не вводил, а вот с медицинской помощью действительно становится сложней - 17 июня московские власти остановили плановую госпитализацию для тех, у кого нет прививки или антител, свидетельствующих о перенесенной болезни.

"Наша Родина в лице нашего тоталитарного режима **** [бьет] своих граждан в хвост и в гриву, и на этот раз достаточно серьезно, непонятно для чего вводя принудительную вакцинацию. На этот раз Родина решила ограничить в правах тех, кто не вакцинируется, вынуждая население делать прививки", - негодует Сергей.

Автор фото, Alexander Shcherbak\TASS via Getty Images Подпись к фото, В московские рестораны смогут попасть люди только с сертификатами о прививках

Карина (имя изменено) живет в Московской области, но в ближайшее время планирует эмигрировать. Ее не убеждает то, что самая массовая из используемых в России вакцин "Спутник" прошла три этапа клинических испытаний и провела необходимые публикации в авторитетной научной прессе. Карина все равно считает препарат непроверенным.

"Категорически против прививок, тем более российских, тем более не прошедших испытания. О своем здоровье позабочусь без "помощи" врачей. В ближайшее время переезжаю за границу. Вся эта ситуация только ускорила переезд, теперь сомнений не осталось вообще. Для меня права человека в приоритете. Я готова смириться с очень многими недостатками, но принудительная вакцинация - это уже слишком. Для меня это неприемлемо", - написала Карина.

Инженер по эксплуатации зданий Олег (имя изменено) - один из тех, кого работодатель обязал вакцинироваться в соответствии с собянинским указом - до 15 июля. Идти в поликлинику Олег не желает. "Наше российское правительство просто так и бесплатно ничего не делает для народа, в этом есть какой то подвох. И принудительная вакцинация - это нарушение прав человека и Конституции РФ", - объясняет Олег свое нежелание прививаться "Спутником". Врачам, ученым и международным медицинским изданиям Олег тоже не верит и считает, что "ученые говорят, то что им [приказывают] говорить".

Педагог Алена (имя изменено) тоже не убеждена в эффективности "Спутника". Алена беспокоится, что ее заставят вакцинироваться. Она перенесла коронавирус в мае прошлого года, еще в январе у нее были антитела, но позволит ли это ей обойтись без вакцинации - неизвестно.

"Мы люди подневольные, у нас или вакцинация, или отстранение. Пока за шиворот не тащат, но очень продавливают и нажимают, организовали сдачу крови на титры, - рассказывает Алена. - Сначала будут прогибать непереболевших, если не наберется 60%, возьмутся за переболевших, но у кого титры ноль, если опять не доберут, возьмутся за переболевших, но с титрами. И все - в кратчайшие сроки. Если меня обяжут идти и ставить укол, то буду, как и все, выходить с данного положения любыми возможными способами. Вакцинироваться не пойду - я не мышь лабораторная", - говорит она.

Вход в систему

Никакого единообразия в том, что касается цен на фиктивную вакцинацию, нет. Семь обследованных телеграм-каналов с рекламой таких услуг предлагают цены от 2800 до 15 тысяч рублей.

Как правило, "проводка" фейк-вакцинации через "Госуслуги" стоит дороже, а голубой бумажный сертификат - доступнее, и доставить его курьером обязуются в течение дня. Впрочем, "хозяин" самого дешевого предложения, идентифицирующий себя в телеграме под ником "Виктор Табалов", обещает электронный сертификат.

"Лично на наш сервис поступает по 300-400 запросов в сутки, 150 уходят в работу. Сумма полностью оправдана, за какую стоимость продают другие, не интересует наш сервис", - написал он корреспондентам Би-би-си, которые представились покупателями.

Судя по ответам других продавцов, занесение в электронные реестры делают те, у кого есть доступ к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Среди опрошенных продавцов сертификатов есть те, кто обещает организовать "проводку" фейковой вакцинации по любому региону России и те, чьи возможности ограничены определенными городами.

Пользователь Jango Man, курирующий еще один телеграм-канал по продаже сертификатов, сообщил, что запись в "Госуслугах" будет отображать вакцинацию "в одном из городов Поволжья". На вопрос, не создаст ли это проблем при проверках, собеседник отвечает: "Понимаете, база глючная. Главное - есть ты в базе. А где - откуда я знаю. "Не мои проблемы" говоришь, и все".

Этот же канал демонстрирует уже заполненные бумажные бланки о вакцинации, якобы сделанной в конце июня, с печатями московской больницы им. Боткина и личными печатями врачей, подписавших первую и вторую прививку - Валерии Фоминой и Людмилы Коршуновой. На сайте больницы в списках персонала из тысячи с лишним человек ни та, ни другая не значатся, а в регистратуре консультативно-диагностического центра больницы сказали, что такие врачи прием не проводят.

Еще один продавец даже готов сделать скидку за оптовую покупку бумажных сертификатов. Что же до "Госуслуг" и чтобы именно в Москве, то просит дать время связаться c теми, у кого есть доступ к базам данных. "Если готовы - пришлю все, что от вас нужно, скинете свои данные, далее отошлю медработникам - ответят, получится ли. Это становится известно до оплаты, возьмутся ли работники. Ситуация прям быстро меняется".

На вопрос, будут ли пригодны только бумажные сертификаты, когда власти станут проверять прививки среди тех, кому была объявлена обязательная вакцинация, продавец Alex обещает решить "вопрос с занесением" в течение суток за дополнительные 10 тысяч рублей за каждый сертификат.

Лишь один продавец под ником Роман честно признался, что возможностей для проводки данных в базу ЕМИАС у него нет. Он же оказался неожиданно откровенным, и на вопрос, в чем больше рисков - в настоящей или фейковой вакцинации - ответил: "Если есть возможность - привейтесь. Если есть возможность или же человек сомневается или спрашивает мнение, я отвечаю по факту того, что вижу. При советской власти бы за месяц все привитые ходили и болезни в СССР не было, а сейчас демократия и свобода слова, поэтому будем умирать долго и много".

Сам он уже сделал первую прививку.

Нажиться на повестке

Этот черный рынок стал разрастаться еще до введения в российских регионах обязательной вакцинации для части работников. Всплеск предложений о продаже фальшивых сертификатов случился в конце марта, отмечают аналитики Group-IB. Объявления появлялись одновременно с началом сезона отпусков - некоторые зарубежные страны вроде Грузии или Хорватии объявили, что примут туристов, привитых "Спутником", справки о вакцинации потребовали от туристов и в российских гостиницах.

Эксперты компании Group-IB обнаружили как минимум 90 объявлений о продаже фальшивых сертификатов, появившихся с марта в мессенджерах, соцсетях, на теневых форумах. Число предложений увеличивается каждый месяц на 19%, подсчитали в Group-IB. Максимальная стоимость одного сертификата - 30 тысяч рублей, доставка - по всей России. Кто размещает объявления - одна группа или нет, понять трудно, отмечает в разговоре с Би-би-си ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров.

Автор фото, Vladimir Gerdo/TASS Подпись к фото, Многие продают бумажные сертификаты без занесения в электронные ведомости

При этом большинство всех предложений о фальшивых сертификатах - "чистой воды развод", настаивают авторы телеграм-канала In4security. Им удалось найти порядка 500 доменов с объявлениями. Но понять, какие из предложений будут исполнены, невозможно - до тех пор, пока на "Госуслугах" не появится отметка о вакцинации.

"Они все говорят о том, что у них подлинный документ и они сотрудничают с медицинской организацией, которая поможет это сделать", - рассказывает Егоров, соглашаясь с тем, что визуально отличить "кидальщиков" от тех мошенников, кто действительно занесет данные о вакцинации на Госуслуги, сложно.

Эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов тоже уверен, что основная масса всех объявлений о продаже справок создана мошенниками, которые пытаются нажиться на повестке дня и у которых даже может не быть доступа к реестру вакцинированных.

"Мы допускаем, что какие-то злоумышленники это продают, а аффилированные с ними люди могут добавить [данные в реестр вакцинированных]. Но проверить это очень тяжело. Это не онлайн-маркет, куда вы зашли и проверили количество звездочек у продавца. Это настоящие злодеи, которые могут обмануть", - говорит Галов.

"Сделают" корь, дифтерию и "манту"

Массовые кампании по вакцинации в советские годы были устроены так, что отказаться от прививок для детей могли только самые убежденные родители, концепции "информированного согласия" не существовало и поэтому по умолчанию прививали всех.

Российская практика более размыта: существует так называемый "национальный прививочный календарь", но антипрививочные настроения становятся сильней, и многие родители отказываются от прививок своим детям. Если впоследствии ребенку потребуется свидетельство о вакцинации, то раздобыть фальшивый документ нетрудно.

"Мы чаще других требуем справку о вакцине против кори, которая представляет опасность с точки зрения заразности и требует карантина, если вспышка заболевания произойдет. Вот корь и подделывают", - говорит Валентин Ковалев, инфекционист в петербургском Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней ФМБА России. По его словам, также часто подделывают туберкулиновые пробы - те самые "манту".

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, Во многих регионах организованы мобильные пункты вакцинации

"Это не сюрприз, о подделках было известно давно. Единственное отличие - в том, что до пандемии не было электронного учета прививок и в "Госуслуги" никто ничего не вносил", - говорит Елена Савинова, соучредитель автономного некоммерческого предприятия "Коллективный иммунитет", автор блога "О прививках - без истерик".

Большой вклад в фиктивную иммунизацию, говорят эксперты, вносит и институт медицинских книжек для работников, которые требуют на многих производствах. Медосмотр и обязательные прививки либо проводятся формально, либо не проводятся вовсе - разница лишь в том, сколько будет стоить медкнижка, изготовленная "на заказ, с доставкой" или оформленная за 15 минут экспресс-осмотра у десятка специалистов.

"Полным пакетом заказывают справки и сертификаты о вакцинации по нацкалендарю. Все, что у взрослого человека должно быть по нацкалендарю для взрослой жизни - дифтерия, стольбняк, прививка от кори, все будут полным пакетом заказывать", - говорит Елена Савинова.

В итоге детального представления об иммунизации россиян ни у кого нет. Проблему хотя бы самых грубых фальсификаций за счет распечатанных на принтере бланков с печатями несуществующих или не занятых в этой области врачей могла бы решить IT-инфраструктура прививочного учета, считает она.

Фальсификации подпитывает и гонка за показателями вакцинации в самой медицинской системе. Би-би-си известен случай, когда пожилая супружеская пара в Москве получила предложение привиться от пришедшей на дом патронажной медсестры. Супруги, побоявшись осложнений, от вакцинации отказались. Один из пенсионеров при этом посочувствовал медсестре, предположив, что из-за отказа у нее могут возникнуть проблемы с документацией. Тогда медработница предложила паре расписаться в учетной ведомости. И сразу же вручила москвичам оригинальные сертификаты о вакцинации с печатями поликлиники, из которых следует, что им вкололи первую дозу "Спутника". Они есть в распоряжении Би-би-си.

Автор фото, Dmitry Rogulin/TASS Подпись к фото, Некоторые категории населения вакцинируют на дому

Первые манипуляции с "проводкой" антиковидных прививок через базы данных начались, судя по всему, с давления на самих медиков. "Я работаю на первичном приёме, - рассказывает воронежский врач общей практики Марина (имя изменено). - Сегодня на приёме был парень с ОРВИ, он фельдшер, всех пациентов опрашиваю на предмет вакцинации : он замялся, неуверенно так говорит, что делал, я уточняю, фиктивно что ли? "Да, - говорит, - всех же на работе заставляют, а сам ни за что не буду".

Рынок поддельных медицинских документов огромен, говорит юрист "Траснсперенси интернешнл" Григорий Машанов. Эпизодическая борьба с поставщиками подложных документов мало что решает. Эксперты напоминают, что ответственность несут и тот, кто подделывает, и тот, кто использует поддельные документы. Но статья 327 УК определяет это преступление как нетяжкое.

"Способ борьбы с этим правонарушением один - контрольные закупки. Оперативник ищет того, кто публикует такое объявление, проводит закупку и ловит того, кто внес в базу эти данные - отследить это легко. Но контрольные закупки можно делать только в преступлениях средней тяжести и выше. В текущей системе уголовного права у правоохранительных органов мало стимулов заниматься этим видом правонарушений", - констатирует Машанов.

Как подсчитать привитых?

Станут ли фиктивно вакцинированные серьезно отражаться в статистике тяжелых заболеваний среди привитых, если заразятся? Будет ли это тянуть вниз показатели эффективности российских вакцин, к которым доверия у многих и так мало? Пока что никакого способа оценить долю "как бы привившихся" нет. И их вклад в возможное распространение инфекции - еще большая статистическая загадка.

"Надо принять за факт что мы не знаем достаточно уверенно и количество настоящих вакцинаций, - предупреждает доктор медицинских наук, профессор "Вышки" Василий Власов. - Нас все время дезинформируют разные источники о том, сколько вакцинированных. Надо принять за факт, что мы обладаем очень приблизительным представлением о том, что происходит".

Власов также убежден, что самые массовые фальсификации прививок в общем делаются в оплаченных медицинских книжках для работников. На этом фоне фальсификации прививок от ковида еще незначительны - по грубым оценкам Власова их тысячи в Москве и десятки тысяч в масштабах России. "Я бы не переоценивал влияние этого процесса на вакцинацию, думаю что оно пока небольшое", - считает он.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Собянин регулярно в последние недели сообщает об ухудшении ситуации в Москве с коронавирусом

Все еще может поменяться, предупреждает он - если принуждение к вакцинации станет более масштабным, а сомнения россиян в качестве вакцины - более распространенными. "Ситуация может измениться, и влияние вот этих фальшивок может оказаться значительно большим. Если граждане будут больше обеспокоены качеством вакцин и побочными реакциями, то количество желающих ни в коем случае не вакцинироваться будет возрастать. Принужденные добывать сертификат начнут добывать его массово. А борьба с фальшивыми сертификатами просто приведет к увеличению цены".

Решения об обязательных вакцинациях Власов считает ошибочными и вспоминает, что осенью прошлого года бюджетников принудительно собирали на вакцинацию против гриппа, который, впрочем, так и не материализовался. "Это только увеличивает количество людей, критически относящихся к вакцинации вообще. Я не исключаю, что то насилие, которое было осуществлено осенью прошлого года, усилило позиции людей, которых принято называть "антиваксерами".

Врач и эксперт Тимур Пестерев полагает, что теоретически вычислить процент "фейковых" вакцинированных можно было бы, изучив данные о случаях, когда организм совсем не вырабатывает антитела после прививки. Статистически это встречается редко и серьезные аномалии будут указывать на примерный процент фальсификаций. Будет ли кто-то отслеживать такое - непонятно.

Пестерев тоже не считает, что в общей статистике процент фиктивных вакцинаций будет значительным. Но это не умаляет для него предосудительности такого подлога в каждом отдельном случае. "Это преступление против окружающих тебя людей. Ты рискуешь своим здоровьем - пожалуйста, но рисковать здоровьем других людей, как минимум, неэтично", - говорит Пестерев.

Виктория, врач, заплатившая за мнимый укол "Спутником", заочно отвечает на этот упрек. "Я не имею уверенности что сделав прививку, внесу свой вклад в нераспространение вируса. Если бы я была в этом уверена, я бы эту прививку обязательно сделала. У меня нет никаких доказательств и никакой уверенности", - говорит она.

Есть и те, кто теперь сожалеет о том, что решился на подделку. Евгений из Архангельска рассказал историю своего знакомого Дмитрия, работающего фельдшером в одной из небольших деревень Архангельской области. Около месяца назад, под "мягким давлением" начальства Дмитрий заказал из областного центра "Спутник" для тех, кто желал прививаться, и себя тоже внес в списки прививающихся. "Свою долю вакцины он выбросил. Потому что ей не доверял", - рассказывает Евгений.