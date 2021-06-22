Роща из стали и грузовик-дерево: британский художник создает скульптуры из металлолома

5 минут назад

Автор фото, Mark Bickerdike

Художник Дэн Роулингс из английского Страуда сделал из бензовоза инсталляцию в виде рощи.

"Не стоит недооценивать природу", - таким месседжем пронизаны все его работы.

Он вырезал цистерну грузовика четыре месяца, превращая её в 3D-скульптуру леса под названием "Будущее возвращается".

По словам Дэна, он отдаёт природе назад то, что ей и так принадлежит, заставляя зрителей задуматься о грядущем и устойчивости окружающей среды.

"Многие мои работы отражают странное видение будущего, где останки индустрии захватывает природа", - говорит Роулингс.

Автор фото, Mark Bickerdike

Его лесной бензовоз длиной 10,5 метров до конца сентября выставлен в арт-центре 20-21 - переделанном храме в металлургическом моногороде Сканторп.

"У нас есть непросто технологии, и наука настолько развита, что мы можем думать о будущем и поступать таким образом, чтобы не разрушать все бездумно", - говорит Дэн.

Автор фото, Dan Rawlings Подпись к фото, Автобус-дерево выполнен в той же технике, что и другие работы