Роща из стали и грузовик-дерево: британский художник создает скульптуры из металлолома
Художник Дэн Роулингс из английского Страуда сделал из бензовоза инсталляцию в виде рощи.
"Не стоит недооценивать природу", - таким месседжем пронизаны все его работы.
Он вырезал цистерну грузовика четыре месяца, превращая её в 3D-скульптуру леса под названием "Будущее возвращается".
По словам Дэна, он отдаёт природе назад то, что ей и так принадлежит, заставляя зрителей задуматься о грядущем и устойчивости окружающей среды.
"Многие мои работы отражают странное видение будущего, где останки индустрии захватывает природа", - говорит Роулингс.
Его лесной бензовоз длиной 10,5 метров до конца сентября выставлен в арт-центре 20-21 - переделанном храме в металлургическом моногороде Сканторп.
"У нас есть непросто технологии, и наука настолько развита, что мы можем думать о будущем и поступать таким образом, чтобы не разрушать все бездумно", - говорит Дэн.
Художника поражает, что корпорации готовы избавляться даже от отлично функционирующей техники раньше её износа: купленный им грузовик был полностью исправным, хоть его и списали в утиль.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды