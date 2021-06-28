"Вы первый с кодом за сегодня". Как московские рестораны работают по новым правилам

Павел Аксенов, Елизавета Фохт, Андрей Захаров

Русская служба Би-би-си

34 минуты назад

В Москве рестораны и кафе в этот понедельник начали работать по новой системе: сесть за столик внутри помещения могут теперь только люди со специальными QR-кодами. Получить их могут те, кто был полностью привит или переболел Covid-19, официально встав на учет, менее чем полгода назад. Те, кто не входит в эти группы, могут занять столик на веранде или взять еду на вынос. Как в реальности работает новая система?

"Нет-нет, кафе не работает, только на вынос", - хрупкая девушка преградила корреспонденту Би-би-си вход в чайхану в Донском районе Москвы.

Это восточное кафе жестко соблюдало новые правила: войти в него можно было только по QR-коду на электронном сертификате о вакцинации. Но официантка в дверях не предлагала этот вариант гостям, так как сертификатов почти ни у кого не было.

"Иди скорей сюда, тут с сертификатом пришли!" - крикнула она куда-то вглубь кафе. Оттуда быстрым шагом пришла администратор. После проверки кода корреспондента Би-би-си пустили в пустой ресторан.

К трем часам дня внутрь ресторана, по словам официантки, смогли попасть всего пять человек. Обычно к этому времени в будний день ресторан посещают около 300 гостей, уверяет девушка.

"Ничего. Иншааллах, все будет хорошо, - вздыхает официантка. - Приходите к нам".

У кафе большие окна, которые наполовину открыты. В них видна достаточно большая группа посетителей: чайхана обслуживает граждан без QR-кода только на вынос. Для этого в здании установлена большая витрина. Для большинства кафе это сейчас единственная возможность обслуживать посетителей. Правда, в очереди на улице людей в правильно надетых масках почти не было.

Подпись к фото, Вход на Даниловский рынок. Охранник проверяет только температуру

Соседнее кафе торговало пирожками, беляшами и пиццей. Оно состояло из прилавка и нескольких столиков. В этом кафе об антиковидных ограничениях не слышали: войти и сесть за столик здесь можно без кода, маски и перчаток.

"Что-то уже начинается? Уже всё закрыли, да?" - удивилась продавщица на вопрос об антиковидных мерах. Услышав о новых правилах обслуживания, она решила ничего не менять.

С 28 июня посещение московских ресторанов, кафе и фудкортов доступно только тем, кто сделал прививку от коронавируса, кто переболел и имеет антитела или может предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте со сроком действия не больше трех суток.

Эта информация должна содержаться в специальном QR-коде, который будет необходимо получить на одном из государственных сайтов и предъявлять сотруднику ресторана при входе вместе с паспортом.

Справка без штрих-кода, которую выдают после вакцинации, не дает права войти в кафе.

Подпись к фото, Некоторые сертификаты о вакцинации не имеют QR-кода. С ними попасть в кафе нельзя

В большинстве ресторанов, которые посетили корреспонденты Би-би-си, новые ограничения все же соблюдали.

По паспорту в пустой ресторан

Директор сетевого кафе "Грабли" на Пятницкой отстаивала свое заведение от голодных посетителей, которые размахивали перед ней всеми возможными документами, кроме тех, на которых был заветный код: у одного мужчины была справка о том, что вакцинация ему противопоказана, у второго - справка о наличии антител, у пожилой женщины был сертификат о вакцинации, но без кода. Внутрь не вошел никто.

При этом защищала она совершенно пустой ресторан. По ее словам, в этот день пришло около 10% от обычного числа посетителей, хотя "Грабли", устроенные по принципу шведского стола, очень популярны своими сравнительно низкими ценами.

Подпись к фото, Кафе "Грабли" на Пятницкой было пустым

Пять ресторанов на Пятницкой, которые обошел корреспондент Би-би-си, назвали точно такую же цифру. Единственное кафе, в котором не стало меньше посетителей - кондитерская, в которой кофе и пирожные покупают в основном на вынос.

Подпись к фото, Некоторые кафе, торговавшие в основном на вынос не испытывают больших трудностей, хотя им и пришлось перекрыть зоны со столиками.

Другой корреспондент Би-би-си пришел в небольшую чайхану возле станции метро "Павелецкая" в районе двух часов дня. В зале на 15 мест никого не было. Лысый официант строго попросил QR-код, просканировал его, но не знал, что делать дальше.

На экране смартфона у него высветилась ссылка на портал мэрии Immune.mos.ru. Корреспондент Би-би-си предложил перейти по ней. Неуверенным движением официант последовал этому совету, и теперь на экране были указаны данные о коде - имя его обладателя и срок действия.

Официант провел проверку до конца и потребовал паспорт. "Вы первый с кодом за сегодня. Остальным отказал, у них не было. Вы - пионер, Гагарин", - хлопнул он журналиста Би-би-си по плечу.

Другое восточное кафе на Павелецкой было и вовсе закрыто. Внимание официанта удалось привлечь жестами. "А у вас есть?" - удивился он, когда корреспондент спросил его про возможность войти по QR-коду.

На посетителей там явно не рассчитывали: стулья были сдвинуты к столам, а официанты сидели кружком, включив погромче телевизор, из которого раздавалась мусульманская проповедь о помощи малоимущим.

В это кафе у вокзала примерно за полчаса попытались войти человек восемь. Ни у кого не было кода - и ни один не смог пообедать.

Подпись к фото, Макдоналдс обещает открыть несколько своих закусочных для обладателей QR-кодов, но большинство из них утром в понедельник работали только на вынос

Но в некоторых кафе все же правила не соблюдались. На одном из заведений сети "Братья Караваевы" в центре Москвы новые правила пока никак не сказались. Как убедился корреспондент Би-би-си, там продолжили в понедельник обслуживать и клиентов, покупающих еду на вынос, и тех, кто оставался внутри.

От посетителей по-прежнему просили быть в маске, пока они заказывают еду и оплачивают ее на кассе, но проверять у людей QR-коды никто не пытался. Когда корреспондент Би-би-си заглянул в кафе, внутри спокойно ужинали около десяти человек.

Русская служба Би-би-си направила запрос в сеть "Братья Караваевы" и ожидает ответа.

В обычно забитом под завязку "Торро гриль" на Белой площади в 8 вечера заняты были только столы на веранде. По словам администратора Евгении, зал практически пустовал и в обеденное время. Обычно во время бизнес-ланча ресторана обслуживает от 300 человек, но к этот раз войти в помещение удалось только 25 гостям. У остальных не было документов с QR-кодами, который строго проверяет персонал.

Из-за отсутствия QR-кодов официанты на глазах корреспондента Би-би-си не смогли пустить в зал трёх нарядно одетых подруг, которые приехали поужинать в центр.

Одна из них, Анастасия, сказала корреспонденту, что прививаться она не готова: "Пока нет. Пока мало данных. Странно, но если бы была зарубежная вакцина, я бы решилась".

Садиться на открытую веранду девушки не захотели, опасаясь дождя, и отправились ужинать в соседнюю "Кофеманию" под навес. Через огромные окна видно, что и в этом ресторане в зале никого нет.

Администратор Евгения тем временем проверяла QR-коды двух сестёр, Лилии и Ларисы. Лилия живет в Берлине, но привилась в России "Спутником", а вот Лариса получила дозу "Пфайзера" в Эстонии. У неё с собой был и одобреный ЕС QR-код, вот только в России их не принимают.

"Я считаю, что система с кодами правильная, но только в том случае, если людям делают тесты бесплатно", - говорит Лариса. В пример она приводит Германию, где такие экспресс-тесты делают всем желающим. По мнению сестёр, принимать рестораны должны и привитых иностранными вакцинами.

Ужинать Лариса и Лилия отправились на забитую веранду.

"Мы со всем пока справляемся, такого, чтобы код не сработал или что-то не считалось, пока не было. Но вот только что не смогли принять привитого человека, потому что сертификат о вакцинации - иностранный", - говорит администратор Евгения.

К самой системе QR-кодов у неё есть вопросы. "Конечно, коронавирус опасен. Это понятно. Но у нас соблюдалась дистанция, официанты носили маски и перчатки. Весь персонал привит, - объяснила администратор. - Для всех эта система - шок. Мы теряем деньги, гости недовольны".

В популярном ресторане Cheese Connection корреспондент Би-би-си была единственным посетителем, который зашёл на ужин, и восьмым гостем в зале за весь день. Еще несколько человек удалось обслужить на веранде - как рассказал один из официантов заведения, посетители сказали ему, что, даже переболев, не смогли получить QR-код.

Такой простой приносит огромные убытки, пояснил Би-би-си сотрудник ресторана: "Одна надежда на веранду. Это если погода будет хорошая, а если нет? Без веранды нам конец".

Еда на верандах и на вынос

В некоторых местах торговля уже давно идет на вынос - в закусочных "Макдональдс", например, залы были закрыты уже какое-то время назад. Или на московских рынках, которые за последние годы превратились в гастрономические фуд-корты.

На Даниловском рынке еда продается на вынос: посетители тут могут ее купить и посидеть на веранде. Посетителей все равно стало меньше, жалуются продавцы. Сначала их с улиц согнала жара, а в понедельник - град.

Подпись к фото, На Даниловском рынке непривычно безлюдно

На входе на Центральный рынок раздают бесплатные маски и меряют температуру, но QR-коды не проверяют. Кафе внутри рынка работают на вынос, а снаружи стоят столики. Все они заняты, людей в масках тут почти нет.

Внутри рынка стоят заклеенные клейкой лентой столы. "Процентов на 99% здесь людей меньше, чем до введения правил, - говорит один из местных продавцов. - Раньше внутри было все заполнено, а теперь пусто". Выручка, по его словам, упала в разы: сегодня она была меньше 10 тысяч рублей.

В одном из ресторанов рядом с Центральным рынком температуру на входе не меряют. Но за QR-кодами жестко следят: у ресторана большая веранда, которая практически полностью заполнена, нет ни одного свободного столика, заказывать стол здесь надо заранее.