Как СНГ, но с Британией? Зачем нужно Содружество наций и почему оно не разваливается

Ольга Смирнова

Корреспондент Би-би-си

31 минуту назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, В Содружество наций входят 54 страны мира

В начале июня Британия "в общих чертах" заключила торговый договор с Австралией. В мае этого года было подписано торговое соглашение с Индией, на очереди - соглашение с Канадой и Новой Зеландией. Эти страны входят в Содружество.

"Это союз с близким партнером, который воевал на нашей стороне во Второй мировой войне", - так описал отношения Британии и Австралии в интервью Би-би-си лорд Джонатан Марланд, бывший торговый представитель британского правительства и глава совета по предпринимательству Содружества наций.

"В обеих странах любят крикет. Мы говорим на одном и том же языке, в обеих странах верховенство закона и у нас одна глава государства, королева", - добавил лорд Марланд.

В британском правительстве часто вспоминают, что в мире 53 государства, у которых исторически тесные связи с Соединенным Королевством. В них живет треть населения мира, 2,4 миллиарда человек.

Выйдя из ЕС, Британия пытается использовать свои связи со странами Содружества для развития торговли, несмотря на то, что Содружество не является торговым блоком

Русская служба Би-би-си разбирается, зачем нужно Содружество и в чем секрет его долголетия.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Королева Елизавета II не раз посещала страны Содружества

Почти все члены Содружества - бывшие колонии Британии, этот добровольный союз стран существует с 1949 года. Он пришел на смену "Британскому содружеству", которое существовало во времена Британской империи.

Три бывших британских колонии не входят в Содружество: США, освободившиеся от империи первыми, Ирландская Республика и Мьянма.

Мозамбик и Руанда не были частью британской империи, но решили стать членами Содружества. Мозамбик вступил в 1995 году, а Руанда в 2009 году.

Время от времени Содружество также теряет членов. В 2003 году Содружество приостановило членство Зимбабве из-за нарушений на выборах, после чего тогдашний президент страны Роберт Мугабе объявил о полном выходе из организации.

ЮАР вышла из Содружества в 1961 году после критики Содружеством апартеида. Ее приняли обратно в 1994 году.

Мальдивы вышли из Содружества в 2016 году, но были приняты обратно в 2020 году после проведения реформ в стране.

В 31 стране Содружества население не превышает полутора миллиона человек. Вместе с тем, в него входят Индия с населением в 1,3 милларда человек и Канада - вторая по размеру территории страна в мире.

Эмоциональная привязанность

"Существует эмоциональная привязанность идее Содружества и теплое чувство к Британии, к британскому образованию", - рассказывает профессор Сью Онслоу, специалист по Содружеству из Королевского колледжа Лондона.

Она называет себя "критически настроенным другом" Содружества.

"Но это чувство связи с Британией постепенно уходит. Оно растворяется", - замечает профессор.

Эмоциональную привязанность к Британии разделяют не все.

"Почти все страны Содружества были включены в состав британской империи насильно", - напоминает пакистанский бизнесмен и писатель Факир Айджазуддин.

"Вступая в Содружество, эти страны почему-то решили восстановить пуповину, связывающую их со "страной-матерью", - сказал он в интервью Би-би-си.

"Такое поведение у людей диагностировали бы как стокгольмский синдром", - шутит он.

"Но что больше всего удивляет, - это то, что Содружество продолжает функционировать. Ведь у него нет формального авторитета ООН и нет суда, который разрешал бы разногласия между членами Содружества", - добавляет Айджазуддин.

"В 60-х годах британский премьер Гарольд Макмиллан надеялся, что Содружество станет магнитом, который будет притягивать к себе новые независимые государства Африки и Азии и предотвратит их переход в соцлагерь во главе с СССР", - рассказывает профессор Онслоу.

В прошлом Содружество поддерживало борьбу с апартеидом в ЮАР, помогало реструктурировать долги развивающихся стран.

"Содружество стало первой международной организацией, наблюдавшей за выборами", - напоминает Сью Онслоу.

Что делает Содружество

В Великобритании о Содружестве вспоминают, когда СМИ освещают совещания глав государств Содружества во главе с королевой, которые проходят раз в два года. О Содружестве британцам напоминают и проходящие каждые четыре года Игры Содружества, которые для спортсменов часто являются подготовкой к Олимпиадам.

Автор фото, Daniel Berehulak/Getty Images Подпись к фото, Игры Содружества - хорошая подготовка к Олимпиадам

Секретариат Содружества размещается в Лондоне. Баронесса Патрисия Скотланд, гражданка Британии и уроженка карибского островного государства Доминика, является его генсеком (ее срок истекал в 2020 году, но его временно продлили из-за пандемии).

Больше половины Содружества - маленькие, часто островные страны, которые сильно страдают от изменения климата. Борьба с загрязнением океанов также стала одним из главных направлений работы Содружества.

"Есть молодежное Содружество, которое помогает устанавливать контакты между молодежью этих стран", - рассказывает профессор Института изучения Содружества Сью Онслоу.

Содружество поддерживает сеть профессиональных организаций, например юристов, писателей и работников системы образования.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Раз в два года королева Елизавета II приглашает лидеров Содружества на ужин

Задолго до нынешней пандемии для развития виртуального образования было установлено "Содружество обучения" с центром в Ванкувере. С 90-х годов оно предлагает онлайн-курсы для молодежи.

Популярностью пользуются университетские стипендии для студентов стран Содружества, помогающие студентам приехать учиться в Британию, Австралию или Канаду.

Доступ к сильным мира сего

"Для малых государств, входящих в Содружество, собрание его лидеров дает доступ к сильным мира сего", - рассказывает Сью Онслоу.

"Где еще премьер министр Тувалу, страны в Тихом океане с населением чуть больше 11 тысяч человек, может поговорить один на один с премьером Канады, входящей в Большую семерку самых экономически развитых государств?" - говорит профессор Онслоу.

Этот доступ облегчается и тем, что во всех странах Содружества элиты свободно говорят на английском языке - даже там, где он для них не родной.

"Благодаря английскому эти страны разделяют общее чувство юмора, - отмечает Сью Онслоу. - А общее чувство юмора сильно сближает".

"Содружество потрясающе эффективно знакомит людей друг с другом. Оно поддерживает профессиональные связи между юристами, журналистами, парламентариями, судьями и преподавателями университетов, "- поясняет она.

Онслоу определяет Содружество как организацию "мягкой силы", которая основана на общем языке, английском, и на общих культурных связях между странами.

Российская делегация

"Когда в начале 90-х годов распался Советский Союз, российское правительство послало делегацию в МИД Британии в Лондоне. Институт изучения Содружества попросили провести однодневный семинар", - рассказывает исследовательница этого института Сью Онслоу. На семинаре рассказали, как работает Содружество.

"В конце семинара россияне покачали головой и сказали: не думаем, что у нас такое сработает", - рассказывает профессор Онслоу.

"До этого семинара они полагали, что Содружество - это многосторонняя организация с четкими правилами и со значительным финансированием", - добавляет профессор.

На самом деле Содружество - довольно бедная организация. Она финансируется на добровольные взносы стран-членов Содружества. Серьезные санкции против нарушителей правил организации Содружество ввести не может, может лишь приостановить членство таких стран.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В странах Содружества сходная юридическая система, а судьи носят похожие мантии и парики

"У Содружества есть зубы, не оно не любит ими пользоваться", - рассказывает профессор Онслоу.

"У Содружества нет большого бюджета. Его оружие - моральное неодобрение", - отмечает она.

"Как школа-пансион"

Один из парадоксов Содружества - в том, что в него входят враждебные друг другу страны.

"Индия и Пакистан враждуют друг с другом уже много десятилетий, несмотря на то, что обе страны - члены Содружества", - замечает пакистанец Факир Айджазуддин.

Из-за того, что у Содружества нет своего суда, писатель называет его беззубым. "Вместо зубов у него лишь протезы", - язвит он.

"Британия идет в Содружестве сзади, стараясь не оказывать нажима на других членов союза", - объясняет Сью Онслоу.

Однако, по мнению Факира Айджазуддина, историческая память в Содружестве мешает взаимному доверию.

Подпись к фото, Стипендии для студентов из Содружества пользуются большой популярностью

"Через Содружество Британия продолжает поддерживать отношения со странами, у которых есть очень основательные причины ненавидеть Британию", - говорит Айджазуддин.

Он признает ценность стипендий для студентов из стран Содружества, но говорит, что по мере повышения уровня обучения в пакистанских университетах желающих учиться в Великобритании или Австралии становится меньше.

Игры Содружества являются хорошей тренировкой перед Олимпиадой. Вместе тем, говорит Айджазуддин, "в делегациях на Игры Содружества часто больше бюрократов, чем спортсменов".

Несмотря на провозглашаемое равенства членов Содружества, в нем трудно избежать деления на большие и малые государства.

Население Пакистана - почти 217 миллионов человек. "Власти страны надеются, что к нему будут относится как к "большому", но это не так", - указывает Айджазуддин.

Он полагает, что к Пакистану, чье членство в Содружестве приостанавливали два раза, относятся строже, чем к Индии.

"Все это можно с сравнить с частной школой-пансионом, где обижают мальчиков из младших классов", - говорит он.

Роль королевы Елизаветы

В 16 из 54 стран Содружества главой государства остается королева. Она возглавляет Содружество с 1952 года, а следующим главой Содружества избран ее сын, будущий король Британии принц Чарльз.

Автор фото, Douglas Miller/Keystone/Getty Images Подпись к фото, Во времена холодной войны британский премьер Гарольд Макмиллан (справа от королевы) полагал, что Содружество поможет развивающимся странам остаться в сфере влияния Запада

Республиканцы критикуют Содружество за то, что оно является подпоркой изжившего себя института монархии.

С другой стороны, королеву Елизавету II критикуют за то, что она раз в два года, во время конференции Содружества садится за общий стол с лидерами стран, вызывающими обоснованную критику, например, за коррупцию, авторитаризм или нарушения прав человека, и лишь самые злостные нарушители подвергаются каким-то санкциям.

Нарушения прав человека

Содружество пытается представить себя как ассоциацию, основанную на общих ценностях, в соответствии с Хартией прав человека 2013 года.

"Эти общие ценности являются лишь целью, а не реальностью", - признает Сью Онслоу.

Все члены Содружества подписали Хартию прав человека 2013 года, но это не мешает им нарушать эти права.

В 35 странах Содружества криминализованы однополые отношения. В некоторых из них они караются смертной казнью. Ирония в том, что это законодательство против геев, которое в самой Британии давно отменено, продолжает действовать в некоторых бывших колониях.

Поиски взаимопонимания

И несмотря на разногласия и порой войны между членами Содружества, оно помогает лучше понять друг друга, считает один из авторов Хартии прав человека Содружества, судья Майкл Керби.

"Я служил в секретариате Содружества и в Юнеско, а также в Совете по правам человека ООН", - рассказывает судья Керби в интервью Русской службе Би-би-си.

"В ООН нет такого единства, как в Содружестве. В ООН входят страны с совсем разными традициями и законами. Членам ООН труднее найти общий язык. А в странах Содружества все лидеры говорят по-английски, и достичь согласия легче", - добавляет он.

По мнению судьи, совещания Содружества важны, потому что это один из редких случаев, когда за один стол садятся люди разного цвета кожи, разной религии и традиций, но при этом у них много общего.

"Лидеры многих стран Содружества видят членство в Содружестве как признак респектабельности, и это членство важно для маленьких государств", - говорит профессор Онслоу.

А это позволяет Содружеству оказывать нажим на провинившихся диктаторов. Далеко не все страны Содружества следуют Хартии прав человека, но и здесь эксперты видят определенные плюсы. "Ведь члены Содружества не были обязаны подписывать эту Хартию, но все-таки подписали", - напоминает один из авторов этой Хартии, судья Керби.

"Они все подписали ее, им можно напоминать о необходимости соблюдать права человека", - вторит Сью Онслоу.

"Их можно пристыдить. Главы государств не любят, когда их отчитывают коллеги", - продолжает она.

"С неприятными тебе лидерами даже еще важнее вести переговоры, чем с демократами, и Содружество позволяет поддерживать диалог", - объясняет профессор.

Брексит и Содружество

Сторонники Брексита полагают, что Британия, выйдя из ЕС, может расширять связи со странами Содружества. Особый интерес здесь в том, что Содружество дает Британии выход на Тихоокеанский регион через Австралию, Канаду и множество островных стран Тихоокеанского региона, где большое влияние оказывает Китай.

Автор фото, Mario Tama/Getty Image Подпись к фото, Содружество помогает островным государствам бороться с загрязнением океана

"Из-за того, что в юридических системах этих стран много общего, в них схожие правила составления коммерческих контрактов, - рассказывает Сью Онслоу. - А это значит, что легче и дешевле устанавливать коммерческие отношения".

Однако Содружество - это не торговый союз, и оно не может заменить главного торгового партнера Британии - ЕС, полагает Сью Онслоу.

"Связи между странами Содружества несравнимо слабее, чем существовавшие ранее связи Британии и ЕС", - рассказывает профессор.

Члены Содружества были шокированы брекситом, добавляет она. Членство Британии давало им доступ к фондам ЕС.

"Британия была очень громким голосом Содружества в Брюсселе, и страны Содружества очень это ценили", - отмечает Онслоу.

После выхода Британии в ЕС остались два члена Содружества, Кипр и Мальта, но они не обладают таким весом, каким ранее обладала Британия.

"Что больше всего удивляет в Содружестве - никто не хочет его развалить", - говорит нигерийский поэт и журналист Толу Огунлеси.

Он полагает, что в нашем мире, где так много конфликтов, Содружество объединяет людей.

"Глобальные альянсы реформируются из-за брексита и ковида. Роль Британии в Тихоокеанском регионе должна вырасти как баланс против Китая, - говорит лорд Джонатан Марланд, бывший торговый представитель британского правительства.