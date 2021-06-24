Еда не для всех: владельцы домашних животных бьют тревогу из-за запрета Россельхознадзора на иностранные корма

Алексей Ильин

Би-би-си

час назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Россельхознадзор уже почти год поэтапно запрещает импорт иностранных кормов для домашних животных, многие из которых были весьма популярны у россиян. Владельцы кошек и собак жалуются, что их питомцам перекрыли доступ к здоровой и диетической пище, подписывают протестные петиции и спешно запасаются дефицитными продуктами. Представители зообизнеса тоже бьют тревогу. Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в ситуации.

"Когда корм закончится, я не представляю, как быть, потому что мой питомец - слепой молодой кот, который питается только тем кормом, который нам посоветовал ветеринар", - жалуется Ольга Инжуваткина из Санкт-Петербурга.

Для своего кота Ольга покупала корм марки 1st choice производства канадской компании PLB International Inc. Однако 11 июня Россельхознадзор сообщил, что попросил надзорные органы Великобритании и Канады приостановить поставки в Россию всех кормов и кормовых добавок, которые ввозят без ветеринарных сертификатов страны-экспортера, объяснив это обнаружением незарегистрированных ГМО-компонентов в продукции двух компаний.

После появления этих новостей Ольга решила сделать запасы корма впрок.

Хозяйка кота говорит, что ветеринару не нравится идея менять питомцу корм, поскольку именно канадский вариант сейчас ему идеально подходит.

Продуктивные и непродуктивные животные

Запрет на импорт кормов для домашних животных из Нидерландов, Германии, Литвы, Латвии, Чехии, Канады и ряда других стран поэтапно вводится Россельхознадзором с лета прошлого года. В ведомстве объясняют такой шаг наличием в составе кормов незарегистрированных ГМО-компонентов.

В июне прошлого года под запрет попали популярные в России корма Acana и Orijen производства канадского завода Champion Petfood. Тогда же запретили ввоз продукции двух нидерландских компаний - Vobra Special Petfoods и P.C. van Tuijl Kesteren, а также нидерландского завода американской компании Hill's. В ноябре запрет на ввоз распространился на корма Atletic Dog и Necon итальянской компании Necon Pet Food.

Ситуация довольно быстро вызвала обеспокоенность владельцев домашних животных и бизнеса. В конце мая Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) обратился к главе минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой поспособствовать снятию ограничений на ввоз импортных кормов. С аналогичной просьбой компании обратились и к общественному омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасии Татуловой.

Как объяснял глава комиссии по зообизнесу "Опоры России" Кирилл Дмитриев, основанием для введения запрета стало обнаружение незарегистрированных ГМО-компонентов в кормовой добавке для продуктивных животных (то есть для домашнего скота - коров, свиней, овец и т.д.), однако механизм Россельхознадзора работает таким образом, что если нарушения найдены у отдельных предприятий, то запрет вводится на поставки и других производителей из этой страны, в том числе тех, кто производит корма исключительно для домашних животных.

При этом в самом Россельхознадзоре утверждают, что запрет изначально касался кормовой продукции как для продуктивных, так и для непродуктивных животных.

"ГМО могут содержаться в любых кормах, имеющий многокомпонентный состав, включающий растительные ингредиенты. Если говорить о кормах для непродуктивных животных, то ГМО обнаруживались в продукции, ввезенной как из европейских стран, так и североамериканских", - говорится в сообщении ведомства, полученном Би-би-си.

В письме СПЗ отмечается, что в России производится около 85% кормов для домашних животных, однако локального производства профкормов наивысшего качества, диетических кормов для домашних животных с особенностями здоровья и лечебных кормов, жизненно необходимых для многих кошек и собак, в России нет. В результате, как предупреждают в организации, проблемы могут возникнуть как у владельцев домашних животных, так и у компаний-импортеров и у ветеринарных клиник.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием снять ограничения на ввоз кормов для домашних питомцев.

"К сожалению, рынок российских кормов (который очень активно развивается и уже предлагает высококачественную продукцию) пока не покрывает всю потребность рынка и не имеет аналогов многих европейских кормов. Отсюда может сформироваться дефицит, и, как следствие, скачок цен, которые и так в последнее время не радуют", - говорится в тексте петиции. На момент написания материала ее подписали более 47 тысяч человек, и она помечена как одна из наиболее подписываемых на портале.

Подпись к фото, Некоторые виды импортных кормов практически исчезли с полок зоомагазинов

В Россельхознадзоре Би-би-си сообщили, что получали жалобы от Национального кормового союза и Ассоциации производителей кормов и намерены провести переговоры с зообизнесом.

Как сообщают в ведомстве, там обеспокоены не только "недостоверной сертификацией кормовой продукции, содержащей ГМО, но и существенными недостатками в лабораторном мониторинге кормов, обеспечении прослеживаемости сырья животного происхождения и несоблюдением температурных режимов обработки при производстве таких товаров".

Дефицит "холистиков"

Екатерина Тарасенко из Екатеринбурга давно работает в зоосфере, у неее у самой несколько собак, кошек, рыбок и крыс. Сейчас, по ее словам, у нее нет проблем с покупкой корма только для крыс.

Главная проблема, как отмечает Екатерина, состоит в том, что под запрет попали так называемые корма класса "холистик", для производства которых используются только натуральные ингредиенты без искусственных пищевых добавок. Также эти корма не перегружены зерновыми составляющими, не содержат пшеничный глютен, кукурузу и сою, отмечает она.

"Для кого это важно? В первую очередь это важно животным-аллергикам. Так как наиболее часто встречаемая аллергия у питомцев - это аллергия на куриный белок (включая жир и яйца) и аллергия на зерновые компоненты. Поэтому в первую очередь критично отсутствие именно этих кормов", - говорит Екатерина.

Аналогов зарубежным "холистикам" в России пока нет, сетует она.

"Все то, что производится у нас, в составе имеет "остатки" человеческой промышленности (кости, гребешки, коготки, какую-то обрезь, субпродукты). Корма перегружены зерном, соей и кукурузой, в которых не нуждается организм животного", - говорит Екатерина.

"Холистиками" кормит свою кошку и Татьяна Храпкова из Твери. Она говорит, что уже давно заметила проблемы с поставками этих кормов в магазины.

"Приходится искать в разных местах то, что раньше было в наличии практически в любом крупном зоомагазине, и есть ощущение, что это складские остатки просто расходятся", - говорит она.

Растянуть запасы

В зоомагазинах подтверждают, что доступность попавших под запрет иностранных кормов в последнее время снижается.

Как рассказал Би-би-си гендиректор сети зоомагазинов Petshop Валерий Сиротин, из-за резкого сокращения поставок импортных кормов компании приходится ограничивать их продажу.

"Чтобы растянуть [запасы кормов] на несколько месяцев, нам приходится продавать условно по одному пакету в руки. Но это все равно временно: пройдет пара месяцев, и запасы закончатся", - говорит он.

Сиротин также сетует на то, что в России пока нет аналогов зарубежным "холистикам" и другим видам спецкормов, хотя шаги в этом направлении уже делаются.

"У нас только-только начали заводы строить, чтобы производить такие корма эконом-класса. Мы и сами построили такой завод. Но чтобы там производить дорогие корма, должно пройти какое-то время. Импортозамещение не происходит сразу, нужно сначала разработать технологии, начать с недорогого корма, потом перейти к более дорогому - на это все нужно года четыре. Кроме того, это стоит больших денег", - объясняет Сиротин.

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Запрет властей прежде всего касался кормов для сельскохозяйственных животных

Впрочем, некоторые эксперты отрасли придерживаются более оптимистичных взглядов и не видят в запретах Россельхознадзора неразрешимых проблем. Так, по мнению ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова, рынок кормов для животных в мире хорошо развит, поэтому пустоты быстро заполнятся.