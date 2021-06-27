Козырная дама королевской семьи: заменит ли графиня Уэссекская герцогиню Сассекскую

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

48 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Графиня Уэссекская, в девичестве Софи Рис-Джонс, добросовестно выполняет свои обязанности, не гоняется за популярностью и является любмой невесткой королевы

Отъезд в США герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган привел к тому, что в британской королевской семье появились вакансии. Разумеется, не на должность младшего сына наследника престола и его жены, а на позиции в многочисленных благотворительных организациях, патронами которых они являлись, не говоря уже о посещении больших и малых мероприятий, где представителям августейшей фамилии следует появляться для придания им дополнительного гламура и легитимности.

Вскоре после добровольной отставки Сассексов в СМИ просочились слухи, что Меган можно заменить графиней Уэссекской Софи, женой четвертого сына королевы принца Эдварда.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Семья Уэссексов на похоронах принца Филиппа. У Софи с ним были прекрасные отношения

На прошлой неделе графиня дала интервью Би-би-си, эмоционально рассказав, как на нее подействовала смерть принца Филиппа. Ранее ее слова о кончине принца обошли все британские СМИ: "Его смерть была нежной. Как будто кто-то просто взял его за руку и увел за собой".

Несмотря на то, что 56-летняя графиня Софи входит в близкий круг королевы Елизаветы II, широкой публике о ней известно не так уж много. А зря, хотя бы потому, что она является первым успешным примером интеграции аутсайдера в королевскую семью.

Незаметная и незаменимая

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Королева с дочерью, принцессой Анной, и невесткой, графиней Уэссекской, на проздновании 100-летия Женского института. Всем дамам явно весело

Начнем с того, что из четырех детей Елизаветы II только младший сын, Эдвард, по-прежнему состоит в первом браке. Его семейная жизнь не сопровождалась скандалами и не муссировалась в таблоидной, а также в солидной прессе. Они с женой добросовестно выполняют свои королевские обязанности и не стремятся привлечь к себе особого внимания.

Более того, хотя Букингемский дворец не распространяется о личных отношениях в кругу королевской семьи, люди, близкие к королеве, утверждают, что Софи стала главной опорой Елизаветы II.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ее величество и графиня на приеме по случаю бриллиантового юбилея Елизаветы II

"Королева доверяет ей и полагается на нее гораздо больше, чем на герцогиню Кембриджскую (жену принца Уильяма) или герцогиню Корнуолльскую (жену наследника престола, принца Чарльза). Они настолько близки, как будто она - дочь королевы, а не ее невестка", - сказал один из придворных в интервью британскому таблоиду Express.

А по словам еще одного человека, близкого к королевской семье, Софи занимает исключительное положение: "Если вы спросите меня, кого из своих детей Ее величество любит больше всех, то я отвечу, что никого. Ее любимый ребенок - это ее невестка".

Говорят, что королева часто просит графиню Уэссекскую сопровождать ее в церковь, поскольку "Софи ее успокаивает".

Совсем из другой оперы

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До свадьбы будущая графиня проживала в квартире в этом доме. Дом, конечно, хороший, но точно не дворец

Будущая графиня Уэссекская стала "первой ласточкой", залетевшей в королевскую семью из среднего класса. Хотя и сестра Елизаветы, принцесса Маргарет, и ее дочь, принцесса Анна, вышли замуж не за титулованных особ, все-таки их мужья имели самые непосредственные связи с аристократией и вращались в том же кругу.

Диана Спенсер, ставшая принцессой Уэльской, так же как и Сара Фергюссон, в дальнейшем герцогиня Йоркская, происходили из самых что ни на есть благородных семейств, и их замужества не вызвали возражений ни у публики, ни у двора.

Однако брак принца Эдварда с Софи представлялся классическим и безусловным мезальянсом. Судите сами: ее отец, Кристофер Рис-Джонс, был директором по продажам в компании, занимавшейся автомобильными шинами и другими резиновыми изделиями. Ее мать, Мэри О'Салливан, происходила из ирландской семьи, члены которой либо занимались фермерством, либо держали небольшие магазины. Правда, в ее жизни был один королевский момент: на одном из благотворительных балов ей довелось танцевать с принцем Филиппом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Софи Рис-Джонс, директор пиар-агентства. Тут она еще не знает, что на карьере придется поставить крест

Детство Софи ничем принципиально не отличалось от ранних лет других девочек ее класса и социального статуса. Правда, в школе у нее с подружками была репутация девиц отчаянных, но только потому, что время от времени они тайно экспроприировали спиртное из баров своих отцов и тихо распивали его в укромных местах.

Карьера будущей графини тоже была весьма далека от разреженной атмосферы высшего общества. Сначала - секретарша в пиар-компании, затем сотрудник отдела по работе со СМИ лондонского радио Capital Radio, а потом менеджер турфирмы, занимавшейся организацией отпусков для любителей горных лыж.

Во время одной из командировок в Швейцарию Софи познакомилась с инструктором Майком О'Нилом и перебралась с ним в его родную Австралию. Любовь, однако, была недолгой, но Софи, не слишком расстроившись, решила воспользоваться предоставившейся возможностью попутешествовать и посмотреть Австралию и страны Юго-Восточной Азии.

В 1991 году она вернулась домой, а еще через три года познакомилась с младшим сыном королевы. Вот тут-то все и началось...

С чисто деловой встречи

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пара официально объявила о помолвке. Ажиотаж в прессе был ничуть не меньше, чем на помолвке Меган и Гарри

Не могу гарантировать, но, по некоторым сообщениям, поначалу принца привлекли деловые качества будущей жены. Собственно, они и познакомились на обсуждении организации благотворительного мероприятия компании Real Tennis.

Принц заинтересовался. Софи не возражала. Завязался роман. Однако официально о помолвке было объявлено только в 1999 году. Вероятно, со стороны Эдварда это было разумно - не исключено, что последний холостой принц хотел быть абсолютно уверенным в своем выборе, поскольку оба его старших брата к этому времени уже развелись, а сестра была замужем уже во второй раз.

От своих предшественниц, Дианы и Сары, Софи отличалась, во-первых, тем, что выходила замуж в более зрелом возрасте, нежели жены старших сыновей королевы (ей было 34 года), а во-вторых, тем, что не строила никаких иллюзий по поводу своего будущего. "Конечно, я нервничаю, - сказала она в одном из интервью после помолвки. - Но я готова, и полностью отдаю себе отчет в возложенной на меня ответственности".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После венчания Эдвард и Софи прокатились в коляске. Через двадцать лет такой же круг почета проделали и Гарри с Меган

Пара венчалась в часовне Св. Георга в Виндзорском замке, той же самой, где всего несколько лет назад поженились Гарри и Меган. Это была первая "странная" королевская свадьба. С одной стороны сидели члены королевской семьи и приближенные к ним лица. С другой - коллеги и друзья невесты, которые с удовольствием рассказывали журналистам, как они первый раз в жизни подбирают к туалетам шляпки.

Невеста вела себя безупречно. Во время венчания она произнесла классическую формулу вступления в брак, что, мол, готова повиноваться своему мужу, а по окончании церемонии присела перед королевой в почтительном реверансе.

Небольшой скандал вначале и безупречное поведение потом

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На этой фотографии Софи уже графиня, но еще директор агентства. Она только что проехалась на новом автомобиле "Rover 75", производители которого заключили с ней контракт

Честно говоря, небольшой скандал, в котором оказалась замешанной графиня Уэссекская, был не так уж страшен, особенно учитывая, что проделывали другие дети и невестки королевы.

Поначалу и Софи, и ее муж намеревались продолжить свою профессиональную деятельность. Но всего через два года после свадьбы к ней явился таблоидный репортер, изображавший арабского шейха, якобы заинтересованного в работе с пиар-компанией графини. "Шейх" тайно записал разговор, во время которого Софи позволила себе несколько неосторожных высказываний. В частности, она назвала жену тогдашнего премьера Тони Блэра "ужасной, ужасной, ужасной" женщиной.

С пиар-компанией пришлось расстаться и полностью переключиться на королевские обязанности.

Но, пожалуй, главное в графине - это ее способность вести относительно обыкновенную жизнь, не отлынивая при этом от официальной деятельности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Софи с принцем Филиппом на скачках в 2011 году. Нет никаких сомнений, что свекру нравится его невестка

Они с мужем отклонили предложение предоставить их детям титулы Королевских высочеств. В интервью газете Sunday Times графиня сказала, что "они ходят в обычную школу. Они ходят в гости друзьям с ночевкой, по выходным мы часто собираемся большими компаниями и выгуливаем собак. Да, конечно, далеко не у всех дедушка с бабушкой живут в замке, но это не самое главное. Главное, что когда они с королевой, то они у нее в гостях, как у бабушки, а не у монарха".

Несостоявшийся консультант... по семейной жизни с принцем

По поводу того, что в действительности происходило между герцогиней Сассекской (Меган Маркл) и другими членами королевской семьи, трудно сказать что-то определенное. Меган и Гарри говорят одно, а королевская семья в основном молчит.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вроде бы, поначалу графиня с герцогиней неплохо поладили. На этой фотографии дамы приехали на скачки в Аскоте

Однако королевский корреспондент гламурного журнала Vanity Fair Кейти Николс как-то написала , что королева сразу же попросила Софи наставить Меган на королевский "путь истинный". Поначалу казалось, что они неплохо поладили. Это, теоретически, неудивительно, потому что обеим пришлось пожертвовать успешной карьерой ради брака с членом королевской семьи.

Однако с близкими отношениями как-то не сложилось, и вскоре после добровольной отставки Сассексов еще один королевский корреспондент, на сей раз из таблоида Daily Mail, Ребекка Инглиш опубликовала в "Твиттере" следующее заявление: "Мне сказали, что и Кейт (жена принца Уильяма), и графиня Уэссекская пытались помочь герцогине (Меган), особенно после того, как та заявила о своих проблемах в телевизионном интервью. Но им дали отпор". Если быть более точной в переводе слова rebuffed, то, наверное, правильнее сказать, что их обеих отшили.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Очень показательный снимок: принц Уильям болтает со своим дядей принцем Эдвардом, их жены Кейт и Софи тоже что-то обсуждают, а Гарри и Меган сидят, хотя и рядом, но уже как бы и отдельно. Это - последнее появление Сассексов на публике все еще в качестве полноценных членов королевской семьи

Можно еще добавить, что и Софи, и Эдвард были единственными членами королевской семьи, хоть как-то публично отреагировавшими на нашумевшее интервью беглых Сассексов с Опрой Уинфри.

Прада, поначалу оба они постарались показать, где именно в табели о королевских ценностях находятся эти откровения Гарри и Меган. На вопрос королевского корреспондента газеты Telegraph Камиллы Томини, что он думает об интервью его племянника с Опрой Уинфри, Эдвард ответил вопросом: "Опра? А кто это?" Софи отреагировала примерно так же: "О каком именно интервью идет речь?"

Однако на более серьезной ноте в интервью Си-эн-эн Эдвард отметил, что семейная ссора - это, конечно, "очень грустно", но "мы все там были, всем нам приходилось переживать излишнее вторжение в нашу жизни, и каждый из нас справлялся с этим по-своему".

Замена Меган?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Граф и графиня Уэссекские помогают готовить благотворительный рождественский обед. Обязанности членов королевской семьи могут быть самыми неожиданными

Если считать, что Сассексам надо найти замену, то не исключено, что графиня Уэссекская может быть идеальным кандидатом. Как-никак, а она все-таки является профессионалом по общению с публикой, любимой невесткой королевы.

Журнал Town And Country как-то сообщил, что, согласно близким ко двору источникам, после всех отпусков либо семейных торжеств Софи и Эдвард всегда остаются с королевой после того, как уезжают все остальные, и Софи уже давно показала, что знает, как себя надо вести.

Сама же Софи пока что ничего определенного не говорит, отмечая лишь, что у нее и так дел полно, а в сутках, как ни крути, всего 24 часа, и справиться со всем просто невозможно.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Графиня во время визита в Катар. Мы пока не знаем, возьмет ли она на себя дополнительные обязанности, но можно не сомневаться, что она с ними справится