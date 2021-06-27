Козырная дама королевской семьи: заменит ли графиня Уэссекская герцогиню Сассекскую
- Яна Литвинова
- Би-би-си, Лондон
Отъезд в США герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган привел к тому, что в британской королевской семье появились вакансии. Разумеется, не на должность младшего сына наследника престола и его жены, а на позиции в многочисленных благотворительных организациях, патронами которых они являлись, не говоря уже о посещении больших и малых мероприятий, где представителям августейшей фамилии следует появляться для придания им дополнительного гламура и легитимности.
Вскоре после добровольной отставки Сассексов в СМИ просочились слухи, что Меган можно заменить графиней Уэссекской Софи, женой четвертого сына королевы принца Эдварда.
На прошлой неделе графиня дала интервью Би-би-си, эмоционально рассказав, как на нее подействовала смерть принца Филиппа. Ранее ее слова о кончине принца обошли все британские СМИ: "Его смерть была нежной. Как будто кто-то просто взял его за руку и увел за собой".
Несмотря на то, что 56-летняя графиня Софи входит в близкий круг королевы Елизаветы II, широкой публике о ней известно не так уж много. А зря, хотя бы потому, что она является первым успешным примером интеграции аутсайдера в королевскую семью.
Незаметная и незаменимая
Начнем с того, что из четырех детей Елизаветы II только младший сын, Эдвард, по-прежнему состоит в первом браке. Его семейная жизнь не сопровождалась скандалами и не муссировалась в таблоидной, а также в солидной прессе. Они с женой добросовестно выполняют свои королевские обязанности и не стремятся привлечь к себе особого внимания.
Более того, хотя Букингемский дворец не распространяется о личных отношениях в кругу королевской семьи, люди, близкие к королеве, утверждают, что Софи стала главной опорой Елизаветы II.
"Королева доверяет ей и полагается на нее гораздо больше, чем на герцогиню Кембриджскую (жену принца Уильяма) или герцогиню Корнуолльскую (жену наследника престола, принца Чарльза). Они настолько близки, как будто она - дочь королевы, а не ее невестка", - сказал один из придворных в интервью британскому таблоиду Express.
А по словам еще одного человека, близкого к королевской семье, Софи занимает исключительное положение: "Если вы спросите меня, кого из своих детей Ее величество любит больше всех, то я отвечу, что никого. Ее любимый ребенок - это ее невестка".
Говорят, что королева часто просит графиню Уэссекскую сопровождать ее в церковь, поскольку "Софи ее успокаивает".
Совсем из другой оперы
Будущая графиня Уэссекская стала "первой ласточкой", залетевшей в королевскую семью из среднего класса. Хотя и сестра Елизаветы, принцесса Маргарет, и ее дочь, принцесса Анна, вышли замуж не за титулованных особ, все-таки их мужья имели самые непосредственные связи с аристократией и вращались в том же кругу.
Диана Спенсер, ставшая принцессой Уэльской, так же как и Сара Фергюссон, в дальнейшем герцогиня Йоркская, происходили из самых что ни на есть благородных семейств, и их замужества не вызвали возражений ни у публики, ни у двора.
Однако брак принца Эдварда с Софи представлялся классическим и безусловным мезальянсом. Судите сами: ее отец, Кристофер Рис-Джонс, был директором по продажам в компании, занимавшейся автомобильными шинами и другими резиновыми изделиями. Ее мать, Мэри О'Салливан, происходила из ирландской семьи, члены которой либо занимались фермерством, либо держали небольшие магазины. Правда, в ее жизни был один королевский момент: на одном из благотворительных балов ей довелось танцевать с принцем Филиппом.
Детство Софи ничем принципиально не отличалось от ранних лет других девочек ее класса и социального статуса. Правда, в школе у нее с подружками была репутация девиц отчаянных, но только потому, что время от времени они тайно экспроприировали спиртное из баров своих отцов и тихо распивали его в укромных местах.
Карьера будущей графини тоже была весьма далека от разреженной атмосферы высшего общества. Сначала - секретарша в пиар-компании, затем сотрудник отдела по работе со СМИ лондонского радио Capital Radio, а потом менеджер турфирмы, занимавшейся организацией отпусков для любителей горных лыж.
Во время одной из командировок в Швейцарию Софи познакомилась с инструктором Майком О'Нилом и перебралась с ним в его родную Австралию. Любовь, однако, была недолгой, но Софи, не слишком расстроившись, решила воспользоваться предоставившейся возможностью попутешествовать и посмотреть Австралию и страны Юго-Восточной Азии.
В 1991 году она вернулась домой, а еще через три года познакомилась с младшим сыном королевы. Вот тут-то все и началось...
С чисто деловой встречи
Не могу гарантировать, но, по некоторым сообщениям, поначалу принца привлекли деловые качества будущей жены. Собственно, они и познакомились на обсуждении организации благотворительного мероприятия компании Real Tennis.
Принц заинтересовался. Софи не возражала. Завязался роман. Однако официально о помолвке было объявлено только в 1999 году. Вероятно, со стороны Эдварда это было разумно - не исключено, что последний холостой принц хотел быть абсолютно уверенным в своем выборе, поскольку оба его старших брата к этому времени уже развелись, а сестра была замужем уже во второй раз.
От своих предшественниц, Дианы и Сары, Софи отличалась, во-первых, тем, что выходила замуж в более зрелом возрасте, нежели жены старших сыновей королевы (ей было 34 года), а во-вторых, тем, что не строила никаких иллюзий по поводу своего будущего. "Конечно, я нервничаю, - сказала она в одном из интервью после помолвки. - Но я готова, и полностью отдаю себе отчет в возложенной на меня ответственности".
Пара венчалась в часовне Св. Георга в Виндзорском замке, той же самой, где всего несколько лет назад поженились Гарри и Меган. Это была первая "странная" королевская свадьба. С одной стороны сидели члены королевской семьи и приближенные к ним лица. С другой - коллеги и друзья невесты, которые с удовольствием рассказывали журналистам, как они первый раз в жизни подбирают к туалетам шляпки.
Невеста вела себя безупречно. Во время венчания она произнесла классическую формулу вступления в брак, что, мол, готова повиноваться своему мужу, а по окончании церемонии присела перед королевой в почтительном реверансе.
Небольшой скандал вначале и безупречное поведение потом
Честно говоря, небольшой скандал, в котором оказалась замешанной графиня Уэссекская, был не так уж страшен, особенно учитывая, что проделывали другие дети и невестки королевы.
Поначалу и Софи, и ее муж намеревались продолжить свою профессиональную деятельность. Но всего через два года после свадьбы к ней явился таблоидный репортер, изображавший арабского шейха, якобы заинтересованного в работе с пиар-компанией графини. "Шейх" тайно записал разговор, во время которого Софи позволила себе несколько неосторожных высказываний. В частности, она назвала жену тогдашнего премьера Тони Блэра "ужасной, ужасной, ужасной" женщиной.
С пиар-компанией пришлось расстаться и полностью переключиться на королевские обязанности.
Но, пожалуй, главное в графине - это ее способность вести относительно обыкновенную жизнь, не отлынивая при этом от официальной деятельности.
Они с мужем отклонили предложение предоставить их детям титулы Королевских высочеств. В интервью газете Sunday Times графиня сказала, что "они ходят в обычную школу. Они ходят в гости друзьям с ночевкой, по выходным мы часто собираемся большими компаниями и выгуливаем собак. Да, конечно, далеко не у всех дедушка с бабушкой живут в замке, но это не самое главное. Главное, что когда они с королевой, то они у нее в гостях, как у бабушки, а не у монарха".
Несостоявшийся консультант... по семейной жизни с принцем
По поводу того, что в действительности происходило между герцогиней Сассекской (Меган Маркл) и другими членами королевской семьи, трудно сказать что-то определенное. Меган и Гарри говорят одно, а королевская семья в основном молчит.
Однако королевский корреспондент гламурного журнала Vanity Fair Кейти Николс как-то написала , что королева сразу же попросила Софи наставить Меган на королевский "путь истинный". Поначалу казалось, что они неплохо поладили. Это, теоретически, неудивительно, потому что обеим пришлось пожертвовать успешной карьерой ради брака с членом королевской семьи.
Однако с близкими отношениями как-то не сложилось, и вскоре после добровольной отставки Сассексов еще один королевский корреспондент, на сей раз из таблоида Daily Mail, Ребекка Инглиш опубликовала в "Твиттере" следующее заявление: "Мне сказали, что и Кейт (жена принца Уильяма), и графиня Уэссекская пытались помочь герцогине (Меган), особенно после того, как та заявила о своих проблемах в телевизионном интервью. Но им дали отпор". Если быть более точной в переводе слова rebuffed, то, наверное, правильнее сказать, что их обеих отшили.
Можно еще добавить, что и Софи, и Эдвард были единственными членами королевской семьи, хоть как-то публично отреагировавшими на нашумевшее интервью беглых Сассексов с Опрой Уинфри.
Прада, поначалу оба они постарались показать, где именно в табели о королевских ценностях находятся эти откровения Гарри и Меган. На вопрос королевского корреспондента газеты Telegraph Камиллы Томини, что он думает об интервью его племянника с Опрой Уинфри, Эдвард ответил вопросом: "Опра? А кто это?" Софи отреагировала примерно так же: "О каком именно интервью идет речь?"
Однако на более серьезной ноте в интервью Си-эн-эн Эдвард отметил, что семейная ссора - это, конечно, "очень грустно", но "мы все там были, всем нам приходилось переживать излишнее вторжение в нашу жизни, и каждый из нас справлялся с этим по-своему".
Замена Меган?
Если считать, что Сассексам надо найти замену, то не исключено, что графиня Уэссекская может быть идеальным кандидатом. Как-никак, а она все-таки является профессионалом по общению с публикой, любимой невесткой королевы.
Журнал Town And Country как-то сообщил, что, согласно близким ко двору источникам, после всех отпусков либо семейных торжеств Софи и Эдвард всегда остаются с королевой после того, как уезжают все остальные, и Софи уже давно показала, что знает, как себя надо вести.
Сама же Софи пока что ничего определенного не говорит, отмечая лишь, что у нее и так дел полно, а в сутках, как ни крути, всего 24 часа, и справиться со всем просто невозможно.
Кроме того, что она является патроном более чем 70 благотворительных организаций, графиня также занимает почетные должности Королевского полковника 5-го батальона фузильеров, полковника корпуса Армейских музыкантов и корпуса Королевских армейских медсестер королевы Александры. И, в дополнение ко всему предыдущему, она часто сопровождает королеву в поездках как по стране, так и за границей.
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