"Футбол возвращается домой". Почему победу Англии над Германией на Евро-2020 называют исторической

Андрей Козенко

Би-би-си

24 минуты назад

Автор фото, Getty Images

Вечером 29 июня сборная Англия на лондонском стадионе "Уэмбли" в матче ⅛ финала чемпионата Европы по футболу обыграла Германию со счетом 2:0. Для многих болельщиков и экспертов в стране эта победа котируется даже выше, чем победа на всем чемпионате. И вот почему.

Их первый финал

В 1966 году Англия и Германия играли в финале чемпионата мира - тоже на "Уэмбли". Игра была сверхнапряженной в том числе и потому, что футбол тогда был куда более атакующим, команды могли выйти на поле с тремя защитниками, но сразу с пятью атакующими игроками.

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Основное время закончилось со счетом 2:2, причем немцы сравняли его на 90-й минуте. В дополнительное время англичане забили еще два мяча: легендарный гол-фантом, который засчитали благодаря советскому арбитру Тофику Бахрамову, и второй мяч на 120-й минуте.

Это была первая и пока последняя победа сборной Англии на крупных турнирах.

А побеждали всегда немцы

Самые обидные поражения в своей истории сборная Англии потерпела именно от Германии.

Чемпионат мира 1990 года в Камеруне, полуфинал. Англия и Германия играют основное и дополнительное время вничью, а потом защитник англичан Стюарт Пирс не забивает пенальти.

Пирс разрыдался прямо на поле, а нападающий Гари Линекер тогда произнес: "Футбол - это игра, в которой 22 человека 90 минут играют с мячом, а побеждают всегда немцы". Немцы выиграли тот чемпионат.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Стюарт Пирс был первым англичанином, который промахнулся в решающий момент игр с Германией

Чемпионат Европы 1996 года в Англии. 30-я годовщина победы на чемпионате мира, домашний стадион, редкая по своей харизме сборная, вся страна у телевизоров. Вся нация пела: "Футбол возвращается домой" и ждала только победы.

Англия и Германия вновь играли в полуфинале. Все пятеро штатных пенальтистов обеих команд забили. У Англии пошел бить ее нынешний главный тренер Гарет Саутгейт - и промахнулся. Немцы выиграли и этот чемпионат.

Чемпионат мира 2010 года в ЮАР. В этот раз Англия и Германия встретились уже в ⅛ финала. Немцы выиграли 4:1, но при счете 2:1 судья не заметил чистый гол Фрэнка Лэмпарда: мяч от перекладины попал в ворота, но судьи не заметили этого. Немцы заняли на чемпионате третье место.

Тот матч кардинальным образом поменял футбольные правила: именно после него ФИФА и УЕФА начали внедрять систему видеоповторов.

А Англия тогда проиграла для себя гораздо больше, чем просто матч: даже собственные болельщики перестали считать, что их сборная - топ-команда.

К слову, Германия вообще не считает встречи с Англией событием номер один. Их главный топ-соперник - Нидерланды, а Англия - просто сильная команда, которую они, как правило, обыгрывают.

Англия вернулась

"У Англии никогда не будет лучшей возможности выиграть Евро, чем сейчас", - говорит Алан Ширер. В 1996 году он был основным нападающим, сейчас он эксперт.

У Англии действительно особенная ситуация сейчас. Это единственная сборная, которая весь турнир играет у себя дома. Только матч ¼ финала пройдет в Риме.

Сборная очень молода и талантлива. При этом, в отличие от предыдущих больших турниров, на нее не давят болельщики и пресса. На ЧМ-2018 в Россию игроки ехали с напутствием: вы там сыграйте хоть как-нибудь - и сборная вышла в полуфинал.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рахим Стерлинг и Харри Кейн забили немцам по голу, а себя записали в историю

Наконец, сборная одолела многолетнее проклятие, победив Германию в официальном матче на стадии плей-офф. Впервые с 1966 года.

Англия после вчерашней победы - опять топ-команда. Заполненный наполовину из-за ковидных ограничений "Уэмбли" в присутствии членов королевской семьи и десятков знаменитостей был словно наэлектризован первые 75 минут, а потом болельщики устроили карнавал прямо на трибунах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новое поколение болельщиков сборной Англии еще никогда не было таким счастливым после ее матчей

Главный тренер Гарет Саутгейт на послематчевой пресс-конференции отправлял публику то в экстаз, то в слезы.

Сначала он сказал: "Делать счастливыми миллионы людей после такого года, который все пережили, - это нечто особенное". А потом добавил, что видел на большом экране стадиона Дэвида Симена, вратаря той сборной-1996: "Мне жаль, но для той команды я уже ничего не могу сделать".