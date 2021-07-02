Квартира, триатлон, спектакль. Как в Беларуси возбуждают дела по политическим мотивам

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Преследуемым по политическим мотивам может стать любой житель Беларуси, иногда - на очень странных основаниях

Более 10 тысяч жителей Беларуси за последний год подверглись преследованиям по делам, связанным с политикой и протестами против власти. 3 тысячи из них стали фигурантами уголовных дел. Русская служба Би-би-си рассказывает, за что привлекают к ответственности граждан страны.

Дело о съемной квартире

Алина Касьянчик - известная в Беларуси сотрудница прокуратуры. Она, например, представляла обвинение в деле журналисток телеканала "Белсат" Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой - они в итоге получили реальные сроки за то, что вели прямую трансляцию с акции протеста.

Касьянчик снимала квартиру в Минске у программистки и матери двоих детей Ольги Синелевой. В мае 2021 года Синелева предложила Касьянчик съехать из ее жилья. Процесс расставания прошел мирно и в рамках договора между сторонами. Касьянчик нашла новое жилье и переехала.

Но сразу после этого Касьянчик потребовала возбудить против Синелевой дело по статье 190 Уголовного кодекса Беларуси "Нарушение равноправия граждан". Вообще, эта статья похожа на знаменитую российскую 282-ю, по которой судят за разжигание национальной или религиозной вражды.

В чем именно заключалось это преступление в случае с арендой квартиры - осталось неизвестным, потому что суд прошел в закрытом режиме, а адвокат Синелевой лишился своего статуса прямо во время процесса, узнав об этом от судьи.

Ольга Синелева получила два года "домашней химии" - эта мера наказания больше всего соответствует российскому домашнему аресту.

Дело о фотографии

29 июня житель Минска Андрей Антонов получил 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве.

Его вина заключалась в том, что он увидел в магазине предполагаемого ведущего телеграм-канала "Желтые сливы", тайно сфотографировал его, стоя к нему спиной - и выложил эту фотографию в своем телеграм-канале.

"Желтые сливы" - один из главных провластных телеграм-каналов с 77 тысячами подписчиков. Там можно прочитать, например, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская "санкционировала в Беларуси теракты". Канал также переругивается с оппозиционными каналами и оскорбляет их.

Антонова вычислили, 24 июня задержали, а через пять дней отправили в изолятор на улице Окрестина.

Дело о 97 комментаторах

29 июня Березовский районный суд Брестской области приговорил местную жительницу Татьяну Демидчук к 1,5 годам "домашней химии" и штрафу в 1,5 тысячи белорусских рублей (около 43 тысяч российских рублей). Демидчук признана виновной в оскорблении сотрудника правоохранительных органов.

Вина Демидчук заключается в том, что еще в августе 2020 года она зашла в "Одноклассники", увидела там фотографию майора местного УВД Юрия Чернышкова и оставила под ней комментарий, который содержал "негативную оценку сотрудника милиции".

Автор фото, The Human Rights Center Viasna Подпись к фото, Милиционер Юрий Чернышков хочет увидеть в суде все 97 комментаторов, не оценивших его фото в "Одноклассниках"

Чернышков не требовал лишить Демидчук свободы, но просил присудить ему компенсацию за оскорбительный комментарий, однако суд ужесточил обвинение.

В ходе этого же судебного процесса выяснилось, что всего под фотографией Чернышкова было оставлено 97 комментариев с "негативной оценкой сотрудника милиции", и он судится со всеми их авторами.

Таким образом, кроме Демидчука к штрафу уже были приговорены пятеро пользователей, у Чернышкова, получается, остался еще 91 судебный процесс.

Дело о спектакле

В 2011 году иранский драматург Нассим Солейманпур написал пьесу "Белый кролик, красный кролик". У этого спектакля для одного актера несколько сюжетов, так или иначе связанных с темой свободы и несвободы. А главная интрига в том, что актер получает конверт с сюжетом только перед самим спектаклем - и играет его с листа.

Спектакль переведен на 30 языков мира. В нем играли американская комедийная актриса Вупи Голдберг и британский актер и писатель Стивен Фрай. Он с успехом шел во многих городах России.

К сожалению, иранский драматург, выбирая название для спектакля, не мог учесть ситуацию в современной Беларуси, где сочетание красного и белого де-факто запрещено.

Спектакль был запланирован в местечке под названием Красный дворик - это творческое пространство на минской улице Революционной. Его сорвали сотрудники милиции: они задержали семерых зрителей - позже им дали по 15 суток - и главную актрису, искусствоведа и члена белорусского Координационного совета оппозиции Светлану Зарецкую.

Суд над ней пока еще не состоялся, в протоколе написано, что она "ругалась, билась, хватала [милиционеров] за одежду и упиралась ногами".

Дело о триатлонистах

26 июня в столице Беларуси прошло спортивное соревнование под названием "Минский триатлон". Этот вид спорта включает в себя плавание, бег и езду на велосипеде - на скорость. Минская милиция еще с августа прошлого года терпеть не может велосипедистов, их задерживали буквально с первого дня массовых протестов.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Почему белорусы уезжают из страны?

В этот раз, судя по видео, милиция довольно рандомно задерживала участников соревнований и отводила их в автозак.

Одним из задержанных стал спортсмен Александр Клименков. Его жена Кристина рассказала, что ее муж никогда не участвовал в протестных акциях, но проблема, возможно, в том, что у него на руке был красно-белый напульсник.

Милиция записала видео с еще одним участником забега (не назвав его имени). Он на фоне белорусского флага публично извинился за то, что, увидев группу сторонников власти, показал ей кулак с опущенным вниз большим пальцем, что можно было трактовать как "дизлайк".

Дело о вручении диплома

1 июля на юридическом факультете Минского государственного университета прошла церемония выдачи дипломов.

Выпускница по имени Екатерина Винникова в ходе церемонии вышла на сцену и начала благодарить преподавателей и тех людей, кто повлиял на нее профессионально.

Автор фото, TUT.by Подпись к фото, Выпускница юрфака Екатерина Винникова поблагодарила за своей воспитание уволенных или арестованных юристов - и сама оказалась в милиции

Особенно она отметила тех, кто не может присутствовать на церемонии. Это арестованные адвокаты Максим Знак и Илья Салей, а также двое преподавателей юрфака, которых уволили за участие в протестах: Елену Лаевскую и Елену Басалай.

В тот же день к Винниковой в общежитие пришли с обыском, у нее изъяли ноутбук. Утром 2 июля белорусские медиа сообщали, что она задержана. Телеграм-канал минской милиции в ответ на это заявил, что с ней "проводится беседа".

Правда, позже выяснилось, что ей вменяют две административные статьи: нарушение порядка проведения массового мероприятия и неповиновение должностному лицу.