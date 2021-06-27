Научный дайджест: Страх темноты - в вашей голове и как вернуть первые воспоминания

25 минут назад

Среди научных новостей недели:

Боязнь темноты - в вашей голове

Эффект телескопа: почему мы передвигаем во времени самые ранние воспоминания?

Первая встреча людей и неандертальцев: где и когда это случилось

Монстры в вашей голове (а не под кроватью)

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Признайтесь себе, в детстве все мы боялись темноты, просили не выключать свет перед сном и с ужасом рисовали в своем воображении монстров под кроватью. И даже став взрослыми, мы отчасти сохранили эти детские страхи. Нет, мы не боимся, что из под кровати выскочит кто-то страшный, но в незнакомом месте предпочитаем сразу зажигать свет, да и на улице ночью выбираем освещенную сторону, и не только потому, что боимся обо что-то споткнуться. Так надежнее и как-то спокойнее.

Но австралийских ученых интересовал сам механизм зарождения страха перед темнотой, и ответ они нашли на участке мозга, который называется миндалевидным телом, или амигдалой. Ведь именно там обрабатываются наши эмоции, в том числе и страх.

Связь между светом, темнотой и активностью мозга хорошо установлена: к примеру, изменение светового фона подсказывает нам, что пора спать, влияет на уровень нашего внимания и даже может менять настроение. Однако со страхами все оказалось сложнее.

В ходе экспериментов с добровольцами кратковременое световое облучение (периодами по 30 секунд) неизменно вызывало значительное снижение активности амигдалы, в то время как постоянный тусклый свет также подавлял ее активность, но в меньшей степени.

Более того, наличие света усиливало связь между амигдалой и вентромедиальной префронтальной корой (это еще один участок мозга, который тоже отвечает за контроль страха - уж извините за анатомические сложности).

Иными словами, свет заставляет активнее работать наши мозговые центры, которые борются со страхами.

При этом ранее было доказано, что прерывание связи между амигдалой и префронтальной корой, напротив, вызывает у людей дополнительное чувство тревоги.

"Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что свет способен поднимать настроение за счет снижения негативного эффекта страха, вызванного темнотой и улучшенной обработки мозгом негативных эмоций", - пишут ученые в своей работе, опубликованной в издании PLOS One.

Ключ к отгадке могут хранить так называемые светочувствительные ганглионарные клетки сетчатки (ipRGCs), которые принимают световой сигнал, видимый глазом, и передают его в различные участки мозга. Однако ученые признают, что для понимания роли различных видов ipRGCs и других фоторецепторов в человеческой реакции на свет понадобятся дополнительные глубокие исследования.

Если это удастся сделать, то, возможно, строго дозируя световое облучение, мы научимся бороться с такой неприятной фобией, как боязнь темноты.

Вспомнить все: когда начинает работать память

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Каким было ваше самое первое воспоминание из детства? Наверняка у вас есть смутная, а может быть и очень яркая картинка осознания себя и окружающего мира. Только вот когда это было? Привязать такое воспоминание к точной дате сложно, если только ваши родители не подтвердят, что да, так оно все и было в тот день, когда вам стукнуло… Или все же это было позже? Или раньше?

21 год понадобился ученым, чтобы проанализировать все имеющиеся данные и прийти к заключению, что мы можем вспомнить некоторые события, начиная с возраста в два с половиной года, - это на целый год углубляет нашу память по сравнению с предыдущим порогом, однако в своей работе, опубликованной в журнале Memory, исследователи предупреждают, что это усредненная цифра, так что не исключено, что лично вы можете вспомнить эпизод и из более раннего детства или, наоборот, в два с половиной у вас еще ничего не отложилось.

"Когда у вас возникает самое раннее воспоминание, оно не является статичным, а скорее плавает, - объясняет специалист по детской амнезии и руководитель исследования доктор Кэрол Питерсен из Мемориального университета в Ньюфаундленде, Канада. - Поэтому когла людей просят рассказать о самом раннем воспоминании из детства, это не какая-то грань, за которой нет других воспоминаний. Скорее, это целый набор потециальных воспоминаний, из которых взрослые и дети выбирают что-то одно".

"Поэтому, - продолжает доктор Питерсен, - мы полагаем, что примерно с двух лет люди помнят намного больше, чем им кажется, и на то есть две причины: во-первых, очень легко заставить людей вспомнить что-то еще более раннее, если сначала попросить рассказать о самом раннем воспоминании, а потом поинтересоваться, что еще они помнят. Вот тут-то они начинают по-настоящему вспоминать, и иногда такие воспоминания отодвигаются на целый год".

"Во-вторых, - продолжает доктор Питерсен, - мы точно знаем, что все эти ранние воспоминания систематически неверно датируются. Раз за разом мы убеждались в том, что люди полагали, что на момент этих воспоминаний они были старше, чем на самом деле".

В ходе исследований, которые лаборатория доктора Питерсен вела более 20 лет, было опрошено 992 человека, после чего вопоминания 697 человек были сверены по фактам и датам с тем, что помнили их родители.

В результате выяснилось, что на самом деле запомнившийся момент из жизни случился раньше, чем вам кажется.

"Всего через 8 лет после первого воспоминания многие дети были уверены, что были к тому времени на год старше, - говорит доктор Питерсен. - По мере взросления мы часто начинаем передвигать стрелки наших воспоминаний, причем вперед".

Сама Кэрол Питерсен называет это эффектом телескопа.

"Когда вы смотрите на события далекого прошлого, вы словно видите их через линзу: чем отдаленнее воспоминание, тем сильнее приближает его во времени эффект телескопа, - говорит ученый. - В результате самые ранние воспоминания отмечаются примерно с трех с половиной лет, хотя на самом деле все происходило за год до этого. Причем любопытно, что и взрослые, и дети не путаются в датах своих воспоминаний, если событие произошло, когда им было 4 года и более".

В целом, как подчеркивают исследователи, колодец нашей памяти куда глубже, чем нам кажется, и извлечь из него воспоминания относительно просто, главное знать, как закинуть ведро.

Историческая встреча в Негеве

Автор фото, Max Planck-Weizmann Center for the Integrative Arc Подпись к фото, Национальный парк Эйн-Авдат в пустыне Негев

Место этой встречи изменить нельзя. Потому что состоялась она около 50 тысяч лет назад, когда современные люди покинули Африку и стали открывать для себя новый мир и его обитателей. Тогда-то на месте стоянки времен палеолита Бокер-Тахтит на территории современного национального парка Эйн-Авдат и произошла историческая, возможно, первая встреча людей и неандертальцев.

Собственно, генные исследования давно уже показали, что люди и неандертальцы встречались на просторах Евразийского континента (куда входит и израильская пустыня Негев) и даже вступали друг с другом в связь (как-то неуместно говорить о наших дальних предках "скрещивались"), о чем тоже свидетельствуют гены, хотя мы и не знаем, были ли это браки по любви, расчету или вовсе акты насилия.

Однако как пишут в своей новой работе, опубликованной в научном издании PNAS, руководители исследования, профессор Института Вейцмана Элизабетта Боаретто и доктор Омри Барзилаи из Управления древностей Израиля, на основе новых раскопок в Бокер-Тахтите им удалось с точностью выяснить время и место контакта и заодно доказать, что два вида вполне успешно сосуществовали на Ближнем Востоке, по крайней мере некоторое время.

"Бокер-Тахтит стал первым известным пунктом, которого достигли люди во время африканского исхода, вот почему это место и его датировка играют решающую роль, - поясняет доктор Барзилаи, который руководит раскопками на этой древней стоянке. - Датировка этого места периодом в 50 тысяч лет подтверждает, что современный человек жил в Негеве в одно время с неандертальцами. Нет никаких сомений в том, что два вида отлично знали о существовании друг друга".

В ходе исследования в Интитуте Вейцмана под руководством профессора Боаретто были сделаны радиоуглеродные анализы десятков образцов, обнаруженных при раскопках, наглядно доказавшие, что в этом месте на одном временном отрезке пересекались так называемая Мустьерская культура, связанная с поздними неандертальцами, и Эмирийская культура, которая ассоциируется с появлением современного человека на Ближнем Востоке.

Во времена, известные как Средний палеолит, от 250 до 50 тыс. лет назад, в Старом свете параллельно существовали две расы - неандертальцы и человек разумный. Неандертальцы обитали преимущественно на территории Европы и Центральной Азии, в то время как люди жили в Африке. И Ближний Восток был тем самым пограничьем, где две эти цивилизации пересекались.

Но как показывают генетические исследования, около 60 тысяч лет назад началась массовая миграция людей из Африки в Европу и Азию и далее по всему свету, что привело к частичной ассимиляции и исчезновению неандертальцев как вида.

Авторы нового исследования выдвинули гипотезу, что в самом начале массовой миграции имело место кратковременное, но активное взаимодействие двух видов, в том числе и обмен генами.

И одной из таких точек взаимодействия, возможно - первой, стала пустыня Негев в Израиле.