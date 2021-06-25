Восход "Земляничной луны". Фотографии

Фотографы всего мира поспешили запечатлеть "Земляничную суперлуну", последнее суперлуние 2021 года.
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Полная луна над храмом Посейдона в пригороде Афин
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"Земляничная луна" в Анкаре. Здесь у нее и в самом деле розоватый цвет
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Полная луна поднимается над Крестом тысячелетия высотой 66 метров в Скопье, Северная Македония
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На фоне луны эти мачты телевизионных антенн в Ронде на юге Испании выглядят как декорация к фантастическому фильму
В Австралии у луны, сияющей над знаменитым мостом в Сиднее, свой неповторимый оттенок
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Над церковью Святого Антония в пригороде Каира взошла ослепительно белая луна
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Кстати, земляничной (или клубничной, если угодно) эту суперлуну называют не за цвет, а за то, что ее восход совпадает с сезоном клубники
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Статуя Свободы приветствует суперлуну, освещая ей путь своим факелом
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Луне все равно кому светить, Америке или России, хотя над зданием российского МИДа она почему-то приобрела несколько зловещий оттенок
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Когда-то казалось, что до луны можно дотянуться рукой. Может быть, пассажирам этого самолета это все же удастся?