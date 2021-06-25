Восход "Земляничной луны". Фотографии

Фотографы всего мира поспешили запечатлеть "Земляничную суперлуну", последнее суперлуние 2021 года.

The moon rises over the Temple of Poseidon

Автор фото, Ayhan Mehmet/Anadolu Agency via Getty Images

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Полная луна над храмом Посейдона в пригороде Афин

Автор фото, Ismail Duru/Anadolu Agency via Getty Images

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"Земляничная луна" в Анкаре. Здесь у нее и в самом деле розоватый цвет

Автор фото, Ognen Teofilovski / Reuters

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Полная луна поднимается над Крестом тысячелетия высотой 66 метров в Скопье, Северная Македония

Автор фото, Stephen Coates / Reuters

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На фоне луны эти мачты телевизионных антенн в Ронде на юге Испании выглядят как декорация к фантастическому фильму

Автор фото, Stephen Coates / Reuters

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В Австралии у луны, сияющей над знаменитым мостом в Сиднее, свой неповторимый оттенок

Автор фото, Amr Abdallah Dalsh / Reuters

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Над церковью Святого Антония в пригороде Каира взошла ослепительно белая луна

Автор фото, Jesus Merida/SOPA Images/LightRocket via Getty Ima

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Кстати, земляничной (или клубничной, если угодно) эту суперлуну называют не за цвет, а за то, что ее восход совпадает с сезоном клубники

Автор фото, Angela Weiss / AFP

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Статуя Свободы приветствует суперлуну, освещая ей путь своим факелом

Автор фото, Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

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Луне все равно кому светить, Америке или России, хотя над зданием российского МИДа она почему-то приобрела несколько зловещий оттенок

Автор фото, Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Image

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Когда-то казалось, что до луны можно дотянуться рукой. Может быть, пассажирам этого самолета это все же удастся?