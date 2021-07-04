В сериалах стало больше секса. Как его снять в эпоху #MeToo?

Аня Дородейко

Би-би-си

час назад

18+

Подпись к фото, Сцены секса в сериале "Нормальные люди" помогают раскрыть героев

От эпических страстей "Игры престолов" до эмоциональных головоломок "Нормальных людей" и юношеских экспериментов "Полового воспитания" - нашумевшие сериалы последних лет не обходятся без секса. Причем интимные сцены на экране становятся все регулярнее, обстоятельнее и убедительнее.

Как их снимают в эпоху #MeToo?

Все чаще с участием координаторов интимных сцен - специалистов, воспетых звездами в недавних интервью, а в июне - и со сцены британских теленаград Bafta.

О своем опыте эротических съемок Русской службе Би-би-си рассказали координатор интимных сцен Ита О'Браен, работавшая на больших проектах Netflix, HBO и Би-би-си, а также Зула Бадмаева - линейный продюсер нового российского сериала Happy End об индустрии эротических вебкам-стримов.

В марте свои мемуары выпустила актриса и кинопродюсер Шэрон Стоун. В них она поделилась воспоминаниями о знаменитой сцене допроса из фильма "Основной инстинкт". Ее героиня скрещивает ноги, чтобы соблазнить детектива в исполнении Майкла Дугласа, и на ней в этот момент не оказывается нижнего белья.

Стоун пишет в своей книге, что во время съемок ее попросили снять трусы, поскольку "белый цвет отражает свет". Режиссер, по словам актрисы, заверил ее, что зрители не увидят интимных частей ее тела. Однако во время просмотра готового фильма на большом экране оказалось, что это не так. Стоун решила не бороться за удаление сцены, но забыть ее она не может.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, До "Основного инстинкта" Шэрон Стоун была мало известна в актерских кругах

Тяжелые воспоминания всю жизнь преследовали и французскую актрису Марию Шнайдер. За несколько лет до своей смерти она рассказала в интервью, как чувствовала себя "немного изнасилованной" после работы над фильмом "Последнее танго в Париже".

По ее словам, в сценарии не была прописана нашумевшая сцена, в которой герой Марлона Брандо жестко овладевает ее героиней на полу. А режиссер Бернардо Бертолуччи позднее признался, что он и Брандо решили заранее не посвящать Шнайдер в планы использования во время этой сцены сливочного масла - чтобы реалистичнее запечатлеть ее унижение "как девушки, а не как актрисы".

В начале 90-х, когда снимали "Основной инстинкт", и тем более в 70-х, когда вышло "Последнее танго в Париже", о профессии "координатор интимных сцен" никто не слышал. Но теперь все чаще в кино, театре и на съемках сериалов работает человек, который занимается постановкой моментов физической близости и следит, чтобы актеры были в курсе всех деталей съемок, а на площадке происходило только то, на что они дали согласие.

Автор фото, Intimacy on Set Подпись к фото, Координатор Ита О'Браен участвует в постановке сцен физической близости

Без координаторов интимных сцен последние годы не обходятся съемки для крупнейших мировых платформ - таких как Netflix, HBO и Amazon Prime.

Спрос на профессию возрос из-за скандала с Харви Вайнштейном и набравшего в 2017 году силу движения #MeToo, которое разоблачило культуру размытых границ и превышения полномочий со стороны влиятельных фигур киноиндустрии как на съемочной площадке, так и вне ее.

Неловкость и смятение

Звезда "Титаника" Кейт Уинслет рассказывает в подкасте, как ей не хватало координатора интимных сцен в прошлом: "Просто чтобы был рядом друг, который бы сказал: "Пусть он не кладет руку туда". Самой говорить такое бывает, прямо скажем, неловко".

Неловкость при съемках интимных сцен, когда одновременно нужно не задеть партнершу по сцене и убедительно сыграть для зрителя, упоминали и мужчины-актеры - такие как Юэн Макгрегор, Генри Кавилл, Джеймс Макэвой. В их карьере случались провалы, когда не удавалось контролировать эрекцию.

А актриса, режиссер и сценарист Михаэла Коэл, в июне получая награду британской киноакадемии Bafta, посвятила целую речь коллеге, помогавшей снимать многочисленные сцены секса в ее сериале "Я могу уничтожить тебя" (I May Destroy You).

В этом сериале, который Коэл создала и в котором снялась в главной роли, речь идет о сексуальном насилии и вопросах согласия на секс. Почти в каждой серии есть редкие по смелости сцены - от секса во время месячных до мимолетных гей-отношений между незнакомцами, встретившимися через интернет-приложение.

"Я знаю, что такое снимать без координатора интимных сцен: неловкость и смятение для съемочной команды, внутреннее опустошение для актера", - поделилась воспоминаниями Коэл.

Затем она поблагодарила координатора интимных сцен Иту О'Браен - за ее участие в съемках и "за установку физических, эмоциональных и профессиональных границ, которые помогли нам создать произведение об эксплуатации, неуважении и злоупотреблении властью таким образом, что никто из участников проекта сам не стал жертвой эксплуатации и надругательства в процессе работы".

Ита О'Браен не присутствовала на церемонии Bafta - в тот момент она работала на съемках в Европе, но узнать о словах Коэл ей было не просто приятно.

"Сам факт того, что она сказала об этом с трибуны, меняет правила игры в индустрии. Она воспользовалась этой платформой, чтобы рассказать о роли координатора во всеуслышание, - я за это ей очень признательна", - говорит О'Браен в телефонном интервью.

В прошлом актриса, танцовщица и специалист по сценическому движению, Ита О'Браен начала работать координатором интимных сцен в 2014 году, попутно развивая эту новую профессию. Она также создала "Руководство для съемок интимных сцен" - свод правил, который уже широко используется киноиндустрией.

"Танец тел" требует хореографии

Помимо "Я могу уничтожить тебя" О'Браен работала на таких сериалах, как "Половое воспитание" (Sex Education) и "Нормальные люди" (Normal People), запомнившихся зрителям совершенно пронзительными сценами физической близости.

Роль координатора интимных сцен она сравнивает с давно существующей и намного более привычной профессией постановщика трюков.

Автор фото, Nic Dawkes Подпись к фото, Ита О'Браен работала над постановкой интимных сцен для таких сериалов, как "Нормальные люди" и "Половое воспитание"

"Представьте себе роль координатора опасных трюков, - говорит Ита. - Он обговаривает в деталях, к примеру, драку или полет, с продюсерами, режиссерами; оценивает риски, вносит необходимые меры безопасности - например, что актеров нужно научить, как падать безопасно после имитации удара. А когда все это предусмотрено - он займется хореографией трюка. Актеры, таким образом, могут по максимуму сосредоточиться только на своей игре".

"И мы делаем то же самое. Сцена близости - это как драка или танец. Это танец тел, который требует хореографии".

Но одной хореографией роль Иты не ограничивается. Как координатор трюков должен позаботиться о матах для мягких приземлений, так и координатор интимных сцен по-своему несет ответственность за безопасность. Так, съемки должны вестись в закрытом режиме, когда на площадке присутствуют лишь крайне необходимые члены команды, а большинство мониторов выключено. Плюс особые предметы гардероба, которые нужно заказать у костюмеров.

"В профессиональных условиях при съемках секс-сцен половые органы актеров не должны касаться друг друга, - объясняет Ита. - Всегда используются тканевые прикрытия или мешочки для гениталий. Также стринги или шорты телесного цвета, наклейки на соски, обтягивающие телесные топы".

При съёмках интимных сцен существует серьезный риск для актеров, подчеркивает О'Браен.

"Риск заключается в том, что тела актеров находятся на всеобщем обозрении, и до них дотрагиваются. И если это организовано неправильно, актеру приходится пройти целый спектр внутренних испытаний, пережить негативные эмоции: от чувства неловкости до ощущения, что над ним в процессе работы надругались, - объясняет она. - Как недавно говорили Кейт Уинслет, Шэрон Стоун и другие, это оставляет след на всей твоей дальнейшей жизни".

Не "просто сыграйте, и все"

Работу над любым фильмом или сериалом О'Браен начинает с обсуждения со всей командой. Первое, что она спрашивает - был ли у кого-нибудь негативный опыт съемок интимной сцены. По ее словам, до недавнего времени "да" отвечали почти все.

"Чаще всего актеры видели в сценарии, что будут прикосновения и нагота, но не знали, чего именно ожидать, потому что заранее детали не были оговорены, не было достигнуто соглашения, а подход был примерно такой: "Просто сыграйте это, и все".

Автор фото, Intimacy On Set Подпись к фото, Ита О'Браен призывает актеров не молчать и открыто говорить о своих границах

Намного проще снимать интимные сцены, говорит Ита, после открытого общения, согласования деталей и получения согласия от актеров. Это ключевые вещи.

"Не должно быть "давайте, сыграйте", а должна быть четко продуманная хореография и структура, заранее отрепетированные. Чтобы актеры знали, как они будут дотрагиваться до партнера, в каких местах партнер дотронется до них, и представляли себе всю сцену и ее ритм. Тогда перед камерой или на сцене актеры будут чувствовать себя уверенно и вдохновленно, и под руководством режиссера смогут сыграть хорошо. И в результате у вас получится сцена, которой все довольны и горды".

Речь о самых разных проявлениях близости между героями, включая объятия и поцелуи.

Как снять сюрприз без сюрпризов

В "Половом воспитании" угрюмый школьный задира Адам валит на пол Эрика - жизнерадостного одноклассника с колоритными модными пристрастиями, которого Адам издевался всю школьную жизнь. Эрик плюет обидчику в лицо, тот отвечает тем же. Проходит мгновение, и они начинают целоваться. Вся сцена длится секунды, но шок, неожиданность, нежность момента, который внезапно развивает сюжет как для героев, так и для зрителя, долго репетировались. В том числе и потому, что ни один из актеров не хотел, чтобы на него попал плевок другого: они плевали на листок бумаги, а съемки с разных углов и монтаж сделали свое. Это тоже координировала Ита О'Браен.

Но в то время как зрителя пронзает эффект неожиданности, крайне важно, чтобы на съемочной площадке ни для кого сюрпризов не было, подчеркивает О'Браен.

У актеров, как и у всех людей, разные границы в том, что касается личного пространства, наготы и прикосновений, говорит Ита. И когда актер подписывается на роль, предполагающую откровенные сцены, это не значит, что он должен быть готов на все, чего потребует режиссер.

"Мы все по-разному относимся к своему телу, у нас разный жизненный опыт. Кто-то, например, совершенно спокойно относится, когда прикасаются к их груди или ягодице, кто-то нет. И если сцена снимается без обсуждения, актер может оказаться в уязвимом положении и потом отправиться домой, ощущая внутреннее опустошение, как прекрасно выразилась Михаэла Коэл. Актер пойдет домой, и эмоционально и психологически ему будет плохо от того, что его границы были нарушены".

Однако наличие у актеров личных границ не связывает руки режиссерам, настаивает О'Браен.

"Мы работаем в художественной индустрии, и всегда можно найти способ повернуть камеру и снять интересно при имеющихся ограничениях. Например, актриса может сказать: я согласна на впечатление наготы, на съемки верха груди до сосков, но не самих сосков. Согласна на съемки голой спины, но не ягодиц".

При этих ограничениях, по словам О'Браен, вполне можно добиться впечатления наготы: красиво рассказать историю об обнаженных людях, находящихся вместе, и при этом не нарушить требования актеров.

"Мы найдем, под какими углами расположить камеру, чтобы соблюсти их границы, а зрители смогут самостоятельно дополнить картину в своем воображении", - подчеркивает она.

Российский опыт - сериал Happy End

В российском кино и сериалах координаторы интимных сцен пока не распространены. Но, как рассказала Би-би-си линейный продюсер революционно откровенного для России сериала Happy End, их съемочной команде удалось добиться открытой и доверительной обстановки во время съемок.

"Мы начали работать над проектом спустя пару месяцев после того, как вышли "Нормальные люди", - говорит Зула Бадмаева. - Как там показаны все откровенные сцены, так и мы пытались тоже это показать. Самое главное было, чтобы сделать эстетически красиво, чтобы интимные сцены были частью истории, а не пошлостью", - добавляет продюсер.

По сюжету Happy End - режиссерской работы Евгения Сангаджиева - юные друзья Лера и Влад переезжают в Москву из неблагополучного маленького города. В поисках себя и денег, Лера становится вебкам-моделью и начинает участвовать в эротических интернет-стримах. Дальше герои познают изнанку индустрии и пытаются сориентироваться в отношениях с близкими людьми.

"Там много интимных сцен, но в целом сериал про то, как девушки - молодые, взрослые, неважно какого возраста - выходили на онлайн платформы и зарабатывали таким образом деньги. Кто-то из них раздевается полностью, кто-то имитирует секс, кто-то показывает прелюдии", - объясняет Бадмаева.

По словам Зулы, съемочная команда подробно изучала индустрию: подписывалась на Инстаграм-аккаунты девушек и стрим-платформы.

Она подчеркивает, что по российским меркам сериал был новаторским в том, что касается количества и степени откровенности секс-сцен, но опыта работы над ними у команды не было.

"В российских фильмах часто бывает так: мы не показываем саму историю секса, а показываем, что люди целуются-целуются, уходят в постель - и все. А дальше - как они проснулись утром в одной постели. А нам важно было показать все стадии".

В результате команда сериала сама создавала процесс работы над интимными сценами - и у него есть общие черты с тем, который описывала координатор интимных сцен Ита О'Браен.

"Мы это все полностью раскадровывали, рисовали, - вспоминает Зула Бадмаева. - После того, как мы понимали, что конкретно мы хотим увидеть, режиссер четко ставил задачу артистам".

"Мы нашли действующих вебкам-моделей. Они нам полностью рассказывали и показывали, что необходимо делать, чтобы погрузиться во всю эту атмосферу. Например, как отличается первый опыт, как проходят дальнейшие выходы в интернет".

Что касается работы с актерами, с ними, по словам Зулы, обговаривали личные границы, и они с самого начала были в курсе, до какой степени раскрепощенным будет сериал.

"Мы, когда проводили кастинг, изначально все это проговаривали: вот у вас главная роль, и вы должны быть готовыми. Для кастинга изначально стояла задача - чтобы не было стеснений".

Ита О'Браен согласна с теми шагами, которые предприняли создатели Happy End. "В первую очередь, - тот факт, что они обговорили контент и провели глубокое исследование темы - это очень правильно и очень важно. Они убедились, что физическая сторона истории отражена с максимальной точностью", - говорит координатор интимных сцен. Она также отметила важность открытого общения, согласования деталей и наличия согласия сторон на съемочной площадке.