Прививка ради отпуска и отчаяние турагентств. Как и куда россияне едут после новых ограничений?

Мария Киселева

Би-би-си

55 минут назад

Автор фото, Dmitri Feoktistov/TASS

С сегодняшнего дня заселиться в отели Краснодарского края можно только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Сколько туристов уже отказались от путешествий и куда можно поехать вместо Кубани?

Алла из Ставропольского края в 2019 году заранее забронировала себе летний отдых в Турции на май 2020 года. Проживание в пятизвездочном отеле на двоих на две недели стоило 160 тысяч рублей (около 2300 евро по курсу на тот момент).

Пандемия в 2020 году внесла в эти планы свои коррективы: отдых пришлось перенести на сентябрь прошлого года. Но к осени вылеты из аэропорта Минеральных Вод не восстановились, а удобной стыковки из другого аэропорта турагент предложить не смог.

Отдых еще раз пришлось перенести - на этот раз на май 2021 года. Однако в апреле Россия запретила чартерные перелеты на турецкие курорты.

"И снова отмена. 14 апреля с огромным трудом перебронировали на Сочи с 1 июля... И вдруг 23 июня мы узнаем, что надо сдавать ПЦР-тест", - написала Алла в ответ на вопрос Би-би-си.

Алла живет в небольшом городе, где всего три лаборатории, из которых ПЦР-тесты делают две. После новостей о закрытии Турции она начала их обзванивать. Оказалось, что обе сильно загружены, в том числе из-за необходимости сдавать два теста тем, кто вернулся из-за границы - по крайней мере так сказали Алле.

Ближайшая запись была доступна только на 1 июля - тот день, когда Алле уже надо было выезжать. В итоге благодаря помощи турагента удалось записаться на тест 30 июня.

"Мой самолет в Сочи - 1 июля в 22:00. Осталось надеяться, что мы успеем получить результат. Работники предупредили, что если тест отрицательный, то результат через сутки, но бывает что сомнительный, тогда еще сутки на перепроверку. Поэтому осталось только молиться", - написала Алла.

С 1 июля отели и пансионаты Краснодарского края будут заселять только туристов, которые могут предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. Изначально предполагалось, что после 1 августа заселиться в отели смогут только туристы со сделанной вакциной или документами, подтверждающими медотвод от прививки.

Многие туристы собирались делать прививку специально ради отдыха.

В таком положении чуть было не оказалась Ольга из Архангельска. 19 августа она собирается поехать на отдых в Сочи. Она уже переболела коронавирусом, но не привилась.

"Да, иначе нельзя. Либо аннулировать брони отелей и билеты. А это потеря денег... Я болела. Почему я должна делать прививку, если я не хочу", - написала Ольга в ответ на вопрос Би-би-си.

Сама Ольга владеет небольшим турагентством. И параллельно с планированием собственного отпуска занимается аннулированием туров для тех путешественников, которые не смогли вовремя сделать тесты или прививки.

Однако вечером 30 июня - прямо накануне вступления ограничений в силу - вышло новое постановление губернатора Краснодарского края. По нему с 1 августа на курорты можно попасть как с сертификатом о вакцинации - так и с документом о недавно перенесенной болезни или отрицательным ПЦР-тестом не старше трех дней.

Именно о таком послаблении просила губернатора Краснодарского края глава Ростуризма Зарина Догузова, ссылаясь на "мировой актуальный опыт".

Автор фото, Dmitri Feoktistov/TASS

Ассоциация туроператоров (АТОР) также обращались с официальными письмами в правительство, в Ростуризм и к губернатору Краснодарского края. Там туроператоры просили смягчить ограничения. По данным из письма, только на август приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края. При этом потери Краснодарского края из-за аннулирования туров только в июле и августе могли составить как минимум 40 до 55 млрд рублей, подсчитали в АТОР.

Въезд по отрицательному результату ПЦР-теста позволяет большинство открытых для россиян зарубежных курортов. 30 июня министр иностранных дел Турции заявил, что россияне, привитые любой двухкомпонентной вакциной, могут въехать в Турцию и вовсе без ПЦР-теста.

"Количество аннулированных туров растет"

По оценке, которую опубликовал АТОР 29 июня, не меньше 3 млн туристов имели купленные путевки в гостиницы и санатории Краснодарского края на июль, на август в среднем продано туров на 2,5 млн человек (сюда включены полные путевки и те, кто купил только размещение в отеле).

"В июле регион может потерять 20-25% турпотока, так как многие не готовы платить за ПЦР-тесты", - сообщает ассоциация во вторник (цитата по Интерфаксу).

Некоторые отели, чтобы удержать туристов, готовы заплатить за ПЦР-тесты сами. Так, один из отелей Анапы предлагает вычесть стоимость теста (но не больше 2 тысяч руб) из стоимости отдыха дольше пяти ночей, либо зачислить эти деньги на счет для оплаты дополнительных услуг. Форма компенсации зависит от времени бронирования и размера предоплаты.

Другой отель на Розе Хутор предлагает компенсировать оплату теста в размере не "больше, чем стоимость не срочного теста в прайсе сети "Гемотест" для города, в котором зарегистрирован гость, или столицы региона".

В пресс-службе Anex Tour Би-би-си пояснили, что аннулирований по направлению Краснодарский край почти нет. "Большинство туристов предпочитают оставлять свои заявки для запланированного отдыха", - сказали там.

Как рассказали Би-би-си в пресс-службе туроператора "Интурист", сейчас на Краснодарский край приходится очень мало новых бронирований.

Пока аннулирований не так много. "По Турции в апреле, мае и июне было гораздо больше, когда ее закрыли", - пояснил представитель туроператора. Однако количество аннулированных туров растет.

При этом туристы не всегда могут быстро принять решение об отмене тура - сначала они хотят узнать, сколько денег они могут потерять из-за отмены.

Условия возврата зависят от конкретного договора с туристом, и от того, сколько времени осталось до заезда.

В АТОР отмечают, что в случае, если туристы могут аннулировать путевку в Краснодарский край с минимальными штрафами (например, если до отъезда еще долго), то, как правило, они хотят перебронировать поездку на Крым (полуостров был аннексирован Россией в 2014 году, большинство стран мира продолжают считать его частью Украины).

Альтернативы - тоже со справкой

Требование к отелям заселять гостей только по сертификату о прививке или отрицательному ПЦР-тесту в середине июня появились и в других популярных у туристов регионах России.

В Крыму пока не нужно предъявлять справку об отрицательном тесте на коронавирус и оставаться на карантине по приезде. Правда, это может вскоре измениться. 30 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона "стоят на грани принятия жестких решений".

"Если еще неделя пройдет и динамика не улучшится, возможно, по регионам пойдем на другие меры - вплоть до полного закрытия", - сказал Аксенов (цитата по ТАСС).

Правда, ограничения, похожие на краснодарские, уже введены в Севастополе. Там с 28 июня до 15 июля туристам старше 18 лет при бронировании и заселении в гостиницы нужно будет предъявлять негативный ПЦР-тест не старше трех дней, сертификат о вакцинации или справку об антителах G.

Автор фото, Dmitri Feoktistov/TASS

С 16 июля в городе перестанут принимать туристов по отрицательному ПЦР-тесту. Чтобы заселиться, нужно будет иметь при себе сертификат о прививке или справку о наличии антител.

В Карелии с 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения смогут принимать постояльцев только при наличии у них справки об отрицательном ПЦР-тесте, полученной не ранее чем за два дня до заселения, или документа о вакцинации. Об этом 19 июня сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Требование проходить ПЦР-тест или делать прививку также планируют вводить на Камчатке. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов давал поручение разработать соответствующие правила, которые должны начать действовать с 1 августа или конца июля.

Во Владимирской области, где находятся сразу несколько городов "Золотого кольца", с 15 июля при заселении в гостиницы туристы обязаны будут предъявлять справки о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты не старше трех дней. Указ губернатора области Владимира Сипягина опубликован на сайте администрации.