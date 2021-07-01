"Страх и ужас": что будет с Афганистаном после вывода западных войск?

Ольга Ившина

Би-би-си

1 июля 2021, 10:57 GMT Обновлено 12 минут назад

Автор фото, AFP

Благодаря успешному наступлению движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) контролирует сейчас больше афганских территорий, чем в последние 20 лет. Долгие годы авиация стран НАТО была главной силой, сдерживающей талибов в регионе. Сейчас, когда США свернули военные операции, группировка захватывает все новые территории, причем без особых усилий.

Ожесточенные бои идут сразу в нескольких районах Афганистана. И правительственные силы, и талибы несут огромные потери. Но афганская армия испытывает серьезные проблемы со снабжением из-за засухи, экономических проблем и пандемии коронавируса. Финансовые потоки талибов же, напротив, более-менее стабильны. В итоге часть населенных пунктов им удается взять вообще без боя - благодаря успешно проведенным психологическим операциям.

"Быстрый вывод сил США и НАТО оказал деморализующее воздействие на афганские силы безопасности. Из-за того, что талибы одновременно наступают на нескольких фронтах, правительственные силы чувствуют, что у них нет возможностей и ресурсов для защиты своих позиций в ряде районов страны, особенно при отсутствии поддержки с воздуха со стороны американских военных. При этом "Талибан" - и это часть их военной тактики - объявил всеобщую амнистию для всех правительственных военных, кто готов сложить оружие. В некоторых случаях талибы даже дают сдающимся солдатам немного денег, чтобы те могли доехать в свои родные города и деревни в отдаленных районах страны", - отмечает профессор Давуд Азами, редактор радиопрограмм Афганской службы Би-би-си.

Командиры талибов, наоборот, становятся все более уверенными в своих силах.

"Талибы вступают в переговоры с бойцами правительственных сил и говорят им: "У вас не было еды уже три недели, у вас не хватает боеприпасов, никто не придет ни за вами, ни за вашими ранеными, ни за вашими трупами. А мы готовы вас отпустить, только сдайте нам оружие", - рассказал Би-би-си журналист Times Энтони Лойд, только что побывавший на рейде с отрядом спецназа афганской армии.

В случае, когда речь идет о крупных военных базах афганской армии, "Талибан" даже предлагает правительственным солдатам уйти с личным оружием. В итоге солдаты отступают, а в руки талибов попадают десятки единиц техники, в том числе новые бронированные автомобили, которые американцы ранее передали правительству Афганистана. К боевикам также переходят минометы, огромное количество боеприпасов и другое тяжелое вооружение, отмечает профессор Азами.

Подпись к фото, Афганская армия может остаться один на один с талибами

По данным ООН, с начала мая под контроль талибов перешло более 50 районов Афганистана (всего их в стране 370). Причем вследствие этих территориальных приобретений "Талибан" занял стратегические позиции в непосредственной близости от важнейших городов страны, отмечают специалисты.

Некоторые солдаты и офицеры правительственных сил, противостоящие "Талибану" на передовой, считают, что войска западной коалиции оставили их один на один с исламистами в самый неподходящий момент.

"Правительственные солдаты, с которыми я говорил, не отзываются об иностранных военных с ненавистью. Но в их словах звучит горечь. Они отмечают, что когда американцы пришли, война в Афганистане уже шла. Приход США ухудшил ситуацию, их присутствие способствовало разжиганию войны. А теперь, как кажется афганцам, американцы уходят в очень тяжелый момент", - говорит Лойд.

Теневое правительство и натиск "Талибана"

Автор фото, Getty Images

"Теневое правительство" талибов уже много лет работает во всех районах, где присутствуют их вооруженные отряды. Это налаженная система, существующая параллельно официальным государственным структурам и чиновникам Афганистана.

Талибы считают себя не просто группировкой или повстанцами, они говорят, что будут воевать до тех пор, пока не создадут "Исламский эмират Афганистан" - именно так талибы и называли Афганистан, когда контролировали страну с 1996 года до момента вторжения американцев в 2001 году.

Сейчас невозможно точно сказать, сколько процентов территории Афганистана контролируют те или иные силы. По сути, все районы страны можно разделить на три категории:

районы, которые твердо контролируются официальным Кабулом;

районы, где фактически всем управляют талибы;

оспариваемые территории.

"В оспариваемых районах обе силы имеют некоторую власть. Иногда бывает так, что официальные власти управляют на территории днем, но по ночам там активно действует "Талибан". Или, например, зоны контроля правительства и "Талибана" перемежаются", - поясняет Азами.

В 2017 году Би-би-си провела масштабное исследование, чтобы понять, как именно обстоят дела в каждом районе Афганистана. Исследование показало, что "Талибан" проводил свои операции на 70% территории Афганистана.

"Сейчас процент территорий, на которых активно действуют талибы, еще увеличился. Фактически, талибы сейчас контролируют больше территории, чем когда-либо с тех пор, как эта группировка была отстранена от власти в 2001 году", - отмечает Азами.

Многие опасаются, что окончательный уход США и их союзников из Афганистана откроет талибам дорогу к захвату власти в стране.

"Бьют за малейшее нарушение"

Автор фото, AFP

Крайне консервативные взгляды, пропагандируемые талибами, не вызывают отторжения в отдаленных поселениях и сельских регионах Афганистана. Уклад жизни - а с ним и моральные установки и ценности населения - там не сильно изменился с конца XIX века.

Но в более развитых районах, особенно в крупных городах, люди боятся, что талибы вернутся к жесткой (а иногда и жестокой) системе управления с буквальным следованием нормам шариата. Именно по таким правилам талибы и управляли Афганистаном, будучи у власти в 1990-х годах.

В апреле журналистам Би-би-си удалось побывать в контролируемых талибами поселениях в провинции Балх. В присутствии вооруженных людей местные жители выражали благодарность и поддержку "Талибану". Однако, когда журналистам удалось на некоторое время оторваться от сопровождающих, люди рассказали им совсем другие истории.

"У нас нет выбора, люди вынуждены делать то, что им велено. Даже за малейшее нарушение следует физическое наказание. Люди боятся", - рассказал собеседник Би-би-си. По словам местных жителей, талибы настроены жестко: они избивают мужчин, если те сбривают бороды, запрещают слушать музыку, отбирают и ломают аудиотехнику, если находят ее.

Молодые афганцы опасаются, что у них отберут те немногие свободы и потребительские радости, равно как и проявления гражданского общества, с которыми они жили последние 20 лет.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Многие боятся, что усиление влияния талибов в Афганистане ударит в первую очередь по положению женщин и детей

"Международная коалиция приходила в Афганистан не только для того, чтобы победить терроризм. Они также защищали права женщин и детей, свободу слова. А сейчас они уходят, не заботясь о том, что же будет со всеми этими людьми дальше", - говорит живущая в Кабуле активистка Фрешта Карим.

Фреште 28 лет, она получила степень магистра в Оксфордском университете, но вернулась в Афганистан и создала передвижную библиотеку для афганских детей. За последние три года тысячи ребят получили уникальную для многих в Афганистане возможность почитать новые книги в ее автобусе, который ездит по Кабулу и окрестностям.

Но сейчас Фрешта все чаще задумывается о том, не стоит ли ей уехать из родной страны: "Мы обсуждали это с семьей, и я сказала, что если талибы начнут захватывать Кабул, нам нужно уезжать из Афганистана. Но мои родные уже были беженцами во время предыдущей фазы гражданской войны в Афганистане. Это был страх и ужас. Тогда они вынуждены были бежать в Пакистан. А сейчас мир зачастую еще более враждебен для беженцев, чем тогда".

С момента, как США заключили мир с "Талибаном", талибы стали чаще атаковать журналистов, борцов за права женщин и других активистов в Афганистане.

"За последний год было убито шесть журналистов. Десятки моих коллег оставили работу в СМИ и сменили профессию. Многие журналисты и активисты вынуждены были покинуть страну", - говорит глава бюро Би-би-си в Афганистане Карим Хайдари.

Забытые беженцы

Подпись к фото, Муджтаба Каландари ждет присвоения статуса беженца уже шесть лет.

По данным ООН, общее число беженцев из Афганистана по всему миру составляет 2,8 млн человек. За последние несколько лет еще сотни тысяч афганцев стали вынужденными переселенцами - то есть беженцами внутри своей же страны. Часть людей вынуждена была оставить свои дома из-за боевых действий, другие - из-за тяжелейшей засухи, которая терзает Афганистан последние два года.

Муджтаба Каландари бежал из Афганистана в Индонезию с женой и сыном в 2015 году. С тех пор в семье родилось еще двое детей. Но юридический статус беженца никто из них так и не получил.

"Мы зарегистрировались в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев еще в 2015 году. Но с тех пор с нами никто не связывался. О нас забыли", - говорит Муджтаба.

Без юридического подтверждения своего статуса беженцы не могут получить официальное право на работу в той или иной стране. Как следствие, у них нет доступа к медицинским услугам и образованию и нет возможности заработать денег, чтобы оплатить эти и другие свои потребности. Лагеря беженцев по всему миру перегружены, и люди часто живут там в тяжелейших условиях. Некоторые не выдерживают долгих лет жизни в неопределенности.

Подпись к фото, Абдул боролся за получение статуса беженца семь лет. Потом его психика не выдержала напряжения

Абдул (семья попросила не раскрывать его фамилию) бежал из Афганистана в Индонезию в 2014 году. Семь лет он пытался воссоединиться со своей женой и двумя детьми, которых не смог сразу увезти с собой. Но все попытки Абдула оказались безуспешными - очередь до рассмотрения его заявления на статус беженца никак не подходила, вытащить семью из Афганистана без помощи извне тоже не получалось. В декабре прошлого года Абдул покончил с собой.

Чего ждать дальше?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вывод американских войск из Афганистана должен завершиться 11 сентября 2021 года

Во время интервью и дипломатических переговоров лидеры талибов очень туманно объясняют, что они подразумевают под "исламским правительством", которое они хотят создать.

По мнению некоторых аналитиков, это делается для того, чтобы как можно дольше избегать столкновений и трений между консервативными и умеренными течениями внутри самого "Талибана". Неизвестно, смогут ли два этих лагеря ужиться под одной вывеской после ухода сильного внешнего врага в лице западной военной коалиции под руководством США.

"В краткосрочной перспективе мы наверняка увидим усиление боевых действий, поскольку в мирных переговорах между талибами и представителями официального правительства Афганистана наблюдается очень незначительный прогресс", - отмечает Азами.

Перед следующим раундом переговоров обе стороны попытаются получить как можно больше рычагов влияния на оппонента, то есть закрепиться на стратегически важных направлениях.

Потеря или взятие под контроль того или иного района Афганистана - это не только военный, но и экономический успех для любой из сторон.

Если "Талибан" занимает ту или иную территорию - в их руки попадают денежные ресурсы местных администраций, их инфраструктура. Более того, талибы начинают облагать своими налогами представителей местных производств и мелких торговцев, а правительственный бюджет, наоборот, лишается этих поступлений. В случае, когда "Талибан" отступает, происходит обратный процесс.

Надежда, что стороны перейдут от боев к дипломатии, все же есть. Но успех этих переговоров во многом зависит и от того, какой будет поддержка действующего афганского режима извне.

Автор фото, Getty Images

"Помимо США, есть пять основных региональных игроков, чья политика могла бы изменить ситуацию в вопросах войны и мира в Афганистане. Это Пакистан, Россия, Иран, Китай и Индия. Если они будут координировать свои усилия в поддержку мирного процесса в Афганистане, использовать для этого свои рычаги влияния и давления, есть хорошие шансы того, что ситуация стабилизируется, и воцарится мир. Но если разные страны поддержат различные группировки внутри Афганистана, то боевые действия только усилятся, и общая ситуация станет более опасной. А это, в свою очередь, окажет негативное влияние на мир и стабильность в регионе в целом", - считает Азами.

"Гражданская война, безусловно, - это путь, который можно представить себе, если ситуация будет развиваться по той траектории, по которой идет сейчас", - заявил журналистам командующий военной операцией США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.

За последние дни талибы заняли несколько постов правительственных сил на границе с Таджикистаном. Около 200 военнослужащих афганской армии бежали на территорию Узбекистана и Таджикистана. В Москве уже выразили озабоченность в связи с этим.

"Талибан" заявляет, что контролирует 80% территории Афганистана. Я не знаю, насколько точны эти цифры, и комментировать их не могу. Но решение не может быть найдено, если не учитывать, что "Талибан" снова стал частью политического ландшафта Афганистана", - заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Нам еще предстоит увидеть, как будет выглядеть эта страна после окончательного ухода американцев", - добавил дипломат.