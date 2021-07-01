Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне

11 минут назад

Названы финалисты 13-го конкурса астрономических фотографий Королевской обсерватории Гринвича в Лондоне.

Автор фото, Peter Feltoti Подпись к фото, Двухцветная туманность Вуаль, Питер Фелтоти, Венгрия

На своих снимках авторы запечатлели невероятные виды разных уголков Солнечной системы, галактики и Вселенной.

Автор фото, Vitaliy Novikov Подпись к фото, Аврора в Мурманске, Виталий Новиков

Организаторы конкурса получили более 4,5 тысяч заявок из 75 стран. Фотографии победителей будут выставлены в лондонском Национальном морском музее с 18 сентября. Вот снимки, прошедшие в финал.

Sh2-308. Йовин Яхатугода, Шри-Ланка

Автор фото, Yovin Yahathugoda

Это один из любимых снимков фотографа, на котором автор смог запечатлеть, как межзвездные ветры образовали этот идеальный космический пузырь в открытом космосе. Этот пузырь окружает звезду Вольфа-Райе.

Гармония. Стефан Либерман, Германия

Автор фото, Stefan Liebermann

На снимке запечатлена завораживающая панорама Млечного Пути над лавандовыми полями в Валенсоле, Франция.

Исландский вихрь. Ларрин Рэй, Новая Зеландия

Автор фото, Larryn Rae

Это панорама северного сияния в Исландии, состоящая из 20 изображений. Фотограф наткнулся на устье реки, которое идеально отражает небо в морозную зимнюю ночь. Сначала он запечатлел панорамный вид, а затем сфотографировал себя на льду.

Луна-парк. Эд Херст, Австралия

Автор фото, Ed Hurst

Это огромное изображение лица образует арку входа в луна-парк в Сиднее. Фотограф сделал тысячи кадров, демонстрирующие движение звезд, и соединил их вместе, чтобы показать закономерность времени.

Восход луны над Джодрелл-Бэнк. Мэтт Нейлор, Великобритания

Автор фото, Matt Naylor

Фотограф давно мечтал запечатлеть на одном снимке луну и крупнейший в мире телескоп Б. Ловелла в обсерватории Джодрелл-Бэнка в Чешире. Для этого потребовалось отыскать площадку с хорошим обзором и заснять луну в правильное время.

NGC 2024 - Туманность Пламя. Стивен Мор, Австралия

Автор фото, Steven Mohr

Туманность Пламя - это эмиссионная туманность в созвездии Орион, расположенная на расстоянии до 1,5 тыс. световых лет от Земли. Звезда Альнитак - самая восточная звезда в созвездии Ориона (на картинке в углу слева): она излучает ультрафиолетовый свет в туманность.

NGC 3981. Бернард Миллер, США

Автор фото, Bernard Miller

NGC 3981 - галактика в созвездии Чаша, расположенная на расстоянии 65 млн световых лет от Земли в созвездии Кратера. Этот несколько смазанный вид объясняется тем, что наружные рукава раздираются гравитационным взаимодействием с соседней галактикой.

Часть полной Луны над спящим городом. Рэми Лебланк-Мессажер, Франция

Автор фото, Remi Leblanc-Messager

Фотограф хотел на том снимке показать траекторию Луны, разделив пространство на мир человека и небо. Женщина, стоящая на крыше, судя по всему, символизирует связь между Парижем и небом.

Сестры Плеяды, Джашанприт Сингх Дингра, Индия

Автор фото, Jashanpreet Singh Dingra

Это снимок запечатлел сверкающие звезды которые видно зимой в Индии.

Плеяды, также известные как Семь сестер и Мессье 45, представляют собой рассеянное звездное скопление, содержащее горячие звезды среднего возраста типа В в северо-западной части созвездия Тельца..

Сатурн в лучшем виде. Дэмиан Пич, Великобритания

Автор фото, Damian Peach

На этом снимке в деталях виден Сатурн и его система колец. Внизу вокруг полюса виден знаменитый полярный шестиугольник. также хорошо видны и другие части планеты.

Звездные пути над горизонтом города Луцзяцзуй. Данинг Кай, Китай

Автор фото, Daning Kai

На этом изображении показаны звездные следы над городом Луцзяцзуй в районе Пудун, Китай. Можно даже различить Пояс Ориона. Фотограф сделал этот снимок очень ясной осенней ночью.

Звездочет. Ян Сути, Китай

Автор фото, Yang Sutie

Фотограф ехал по горной дороги и, завернув за поворот, увидел насыпь на правой стороне дороги. Он остановился, залез на нее, установил там фотокамеру на автомате и потом проехал несколько раз по этому изгибу дороги. Затем он влез на холм и вставил себя в изображение.

Восход в Волшебном городе. Цзяцзюнь Хуа, Китай

Автор фото, Jiajun Hua

Этот снимок был сделан в 16 км от финансового района Шанхая Луцзяцзуй. Каждый год есть только несколько недель, в течение которых фотографы могут снять такие кадры солнца, восходящего над Центральным деловым районом.

Это фото состоит из четырех снимков с той же точки, фотограф запечатлел таким образом процесс восхода солнца.

Исключительно активный ионный хвост кометы 2020F8 SWAN. Джеральд Риманн, Австрии

Автор фото, Gerald Rhemann

На этом фото запечатлена комета, оставляющая мощный хвост из газа. Сложность такого снимка - в том, чтобы не только зафиксировать быстро движущуюся комету на фоне звезд, но и принять во внимание стремительно меняющуюся структуру газа во время экспозиции.

Душа космоса (крупный план туманности Душа), Куш Чандария, Великобритания

Автор фото, Kush Chandaria