Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне
Названы финалисты 13-го конкурса астрономических фотографий Королевской обсерватории Гринвича в Лондоне.
На своих снимках авторы запечатлели невероятные виды разных уголков Солнечной системы, галактики и Вселенной.
Организаторы конкурса получили более 4,5 тысяч заявок из 75 стран. Фотографии победителей будут выставлены в лондонском Национальном морском музее с 18 сентября. Вот снимки, прошедшие в финал.
Sh2-308. Йовин Яхатугода, Шри-Ланка
Это один из любимых снимков фотографа, на котором автор смог запечатлеть, как межзвездные ветры образовали этот идеальный космический пузырь в открытом космосе. Этот пузырь окружает звезду Вольфа-Райе.
Гармония. Стефан Либерман, Германия
На снимке запечатлена завораживающая панорама Млечного Пути над лавандовыми полями в Валенсоле, Франция.
Исландский вихрь. Ларрин Рэй, Новая Зеландия
Это панорама северного сияния в Исландии, состоящая из 20 изображений. Фотограф наткнулся на устье реки, которое идеально отражает небо в морозную зимнюю ночь. Сначала он запечатлел панорамный вид, а затем сфотографировал себя на льду.
Луна-парк. Эд Херст, Австралия
Это огромное изображение лица образует арку входа в луна-парк в Сиднее. Фотограф сделал тысячи кадров, демонстрирующие движение звезд, и соединил их вместе, чтобы показать закономерность времени.
Восход луны над Джодрелл-Бэнк. Мэтт Нейлор, Великобритания
Фотограф давно мечтал запечатлеть на одном снимке луну и крупнейший в мире телескоп Б. Ловелла в обсерватории Джодрелл-Бэнка в Чешире. Для этого потребовалось отыскать площадку с хорошим обзором и заснять луну в правильное время.
NGC 2024 - Туманность Пламя. Стивен Мор, Австралия
Туманность Пламя - это эмиссионная туманность в созвездии Орион, расположенная на расстоянии до 1,5 тыс. световых лет от Земли. Звезда Альнитак - самая восточная звезда в созвездии Ориона (на картинке в углу слева): она излучает ультрафиолетовый свет в туманность.
NGC 3981. Бернард Миллер, США
NGC 3981 - галактика в созвездии Чаша, расположенная на расстоянии 65 млн световых лет от Земли в созвездии Кратера. Этот несколько смазанный вид объясняется тем, что наружные рукава раздираются гравитационным взаимодействием с соседней галактикой.
Часть полной Луны над спящим городом. Рэми Лебланк-Мессажер, Франция
Фотограф хотел на том снимке показать траекторию Луны, разделив пространство на мир человека и небо. Женщина, стоящая на крыше, судя по всему, символизирует связь между Парижем и небом.
Сестры Плеяды, Джашанприт Сингх Дингра, Индия
Это снимок запечатлел сверкающие звезды которые видно зимой в Индии.
Плеяды, также известные как Семь сестер и Мессье 45, представляют собой рассеянное звездное скопление, содержащее горячие звезды среднего возраста типа В в северо-западной части созвездия Тельца..
Сатурн в лучшем виде. Дэмиан Пич, Великобритания
На этом снимке в деталях виден Сатурн и его система колец. Внизу вокруг полюса виден знаменитый полярный шестиугольник. также хорошо видны и другие части планеты.
Звездные пути над горизонтом города Луцзяцзуй. Данинг Кай, Китай
На этом изображении показаны звездные следы над городом Луцзяцзуй в районе Пудун, Китай. Можно даже различить Пояс Ориона. Фотограф сделал этот снимок очень ясной осенней ночью.
Звездочет. Ян Сути, Китай
Фотограф ехал по горной дороги и, завернув за поворот, увидел насыпь на правой стороне дороги. Он остановился, залез на нее, установил там фотокамеру на автомате и потом проехал несколько раз по этому изгибу дороги. Затем он влез на холм и вставил себя в изображение.
Восход в Волшебном городе. Цзяцзюнь Хуа, Китай
Этот снимок был сделан в 16 км от финансового района Шанхая Луцзяцзуй. Каждый год есть только несколько недель, в течение которых фотографы могут снять такие кадры солнца, восходящего над Центральным деловым районом.
Это фото состоит из четырех снимков с той же точки, фотограф запечатлел таким образом процесс восхода солнца.
Исключительно активный ионный хвост кометы 2020F8 SWAN. Джеральд Риманн, Австрии
На этом фото запечатлена комета, оставляющая мощный хвост из газа. Сложность такого снимка - в том, чтобы не только зафиксировать быстро движущуюся комету на фоне звезд, но и принять во внимание стремительно меняющуюся структуру газа во время экспозиции.
Душа космоса (крупный план туманности Душа), Куш Чандария, Великобритания
Туманность Душа - одна из тех невероятных целей, в которой всегда есть невероятные структуры и детали, которые нужно обнаружить, в какую бы ее часть вы ни направили свой телескоп. После 14 часов экспозиции начали проявляться детали и структуры глубоко внутри туманности.
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